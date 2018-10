Lži Pospíšila a spol. a dost děsivý příběh Čižinského. Boj o koryta. Berou si Prahu jako rukojmí. Pražané, spolu se starosty to ale zvládneme. Lídr Starostů pro Prahu posílá tento vzkaz

ROZHOVOR „Je potřeba revidovat celý systém vládnutí nad Prahou, o Praze musí rozhodovat pražské zastupitelstvo složené z obětavých komunálních osobností, a ne sdružení politických profesionálních kariéristů a výtahářů k celostátní moci. Praha se osm let nerozvíjí, stagnuje. Za to nesou dlouhodobě odpovědnost TOP 09, ODS a v posledním čtyřletém volebním období ANO, STAN, Zelení, KDU-ČSL se svým členem a poslancem Janem Čižinským. Zájmy Prahy a Pražanů nikdo nehájí,“ říká lídr kandidátky Starostové pro Prahu v komunálních volbách Karel Fischer.

Proč kandidujete jako Starostové pro Prahu?

Na řízení celé Prahy musejí získat významný podíl a vliv starostové pražských městských částí, ti znají Prahu nejlépe, znají potřeby Pražanů a mají jejich důvěru. Primátorem Prahy se konečně musí stát Pražan, který má naše město na prvním místě a bude se Praze věnovat na plný úvazek, na 100 procent. Prahu nesmějí řídit poslanci nebo europoslanci, kteří mají Prahu jako vedlejšák. A jak to vůbec mohou zvládat dělat pořádně? Nemohou. Asi proto Praha teď stagnuje a vlastně funguje setrvačností…

Aktivně působím v komunální politice od roku 1998, v letech 2002–2006 jsem byl členem ZHMP a ZMČ Praha 1, od té doby pozorně sleduji jednání ZHMP a mohu odpovědně říct, že je to tam po dobu dlouhých více než 15 let stále stejné, všichni se hádají, honí si stranická trička. A jak se účastním dnešních předvolebních debat, tak vidím, že je to furt stejné, hádají se jako pavlačové drbny! A jsem přesvědčen, že když Pražané zvolí zase celostátní partaje, tak to bude stejné dál a Praha bude stále stát a stagnovat. Je to proto, že těmto profesionálním politikům, poslancům a europoslancům o Prahu jako o město vůbec nejde!

Obrovsky si vážím těch starostů, kteří se dokázali rozhodnout, opustit celostátní partaje – ČSSD, Stranu zelených, TOP 09, STAN i ODS – a utvořit čistou komunální pražskou kandidátku STAROSTOVÉ PRO PRAHU, která nemusí poslouchat mimopražské stranické sekretariáty partají a řídit se jen a jen potřebami Prahy a Pražanů. Starostové městských částí pracují denně s obrovským nasazením, ti, kdo se s nimi pracovně setkávají, to vědí. Jediné co má nyní smysl, abychom Prahu vyvedli z krize a nastartovali vize pro město a jeho metropolitní region, je volit ty, kteří Prahu znají a mají ji na prvním místě.

Starostové mají dlouhodobě velkou důvěru občanů. A zaslouženě. Osm z deseti Pražanů, a nejenom Miloš Zeman, si myslí, že starostové jsou nejlepší!

Kdo by měl Prahu podle vás řídit?

V čele Prahy musí stanout primátor, který umí vnímat potřeby Pražanů a potřeby městských částí, obětavý člověk, který se svým městem spojil větší část svého osobního a profesního života, žije Prahou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 12 měsíců v roce, který svůj osobní život obětuje ve prospěch všech obyvatel Prahy. Tedy takový primátor, který nebude jen čestnou figurou, ale spíše starostou Prahy, od slovesa „starat se“! Takové komunální pražské politiky nabízejí právě jen STAROSTOVÉ PRO PRAHU. Oni dokážou Prahu pozvednout, a nejen v každodenních běžných otázkách své město profesionálně řídit, nýbrž dát městu i vize na desetiletí a pro další generace, a současně se přitom nenechat zabrzdit krátkodobým politicky zkorumpovaným zadáním odkudsi z temnot celostátních partají.

Je potřeba revidovat celý systém vládnutí nad Prahou, o Praze musí rozhodovat pražské zastupitelstvo složené z obětavých komunálních osobností, a ne sdružení politických profesionálních kariéristů a výtahářů k celostátní moci.

Praha se osm let nerozvíjí, stagnuje. Za to nesou dlouhodobě odpovědnost TOP 09, ODS a v posledním čtyřletém volebním období ANO, STAN, Zelení, KDU-ČSL se svým členem a poslancem Janem Čižinským. Zájmy Prahy a Pražanů nikdo nehájí.

Kritizoval jste některé strany, které v Praze vládly a vládnou. Co jim vytýkáte?

To mě teď trochu trápíte, pravda se někdy těžko říká. No, ale dobře tedy…

Pojďme se tedy podívat, co za posledních osm let udělala pro Prahu třeba TOP 09: na vrcholu své slávy v roce 2010 přivedla na pozici primátora Tomáše Hudečka, naše město neznal, nežil v něm, zrušil pražský územní plán a jeho vinou se zastavila výstavba bytů v Praze. Za dva roky pak přivedl pražskou TOP 09 k rozkladu na dva nesmiřitelné tábory. On osobně se poté odstěhoval do Ostravy.

Dobře, ale jak hodnotíte své dnešní soupeře z TOP 09?

Dnes TOP 09 postavila do čela Jiřího Pospíšila, tedy Plzeňáka, který celý svůj život vystupuje na veřejnosti jako plzeňský patriot, v Plzni vždy kandidoval do Poslanecké sněmovny a do krajského zastupitelstva, dokonce se v době kauzy takzvaných plzeňských práv postavil do čela této plzeňské vysoké školy. A před několika dny oficiálně oznámil, že jeho nejbližším spolupracovníkem a jeho pravou rukou je právě onen Tomáš Hudeček, se kterým ho pojí společné představy o řízení Prahy. Jak tohle můžu jako Pražan, který je hrdý na své město, hodnotit?

TOP 09 navíc zcela opustila svou konzervativní platformu a vydala se cestou aktivistického liberalismu.

Jak to?

V Praze se pro tyto volby spojila pod názvem „Spojené síly pro Prahu“ se STAN a KDU-ČSL, tedy se stranami, které poslední čtyři roky v Praze vládnou s Adrianou Krnáčovou a tváří se, že za vše může právě ona. TOP 09 proto má mimořádnou odpovědnost za Prahu posledních sedm let (tři roky sama TOP 09 a poslední čtyři roky STAN a KDU-ČSL).

Co je podle vás jejich pojítkem?

Spojuje je pouze boj o křesla a koryta. Spojila je ještě jedna věc: sobecká snaha TOP 09, STAN a KDU-ČSL zachránit sebe sama v celostátní politice a opřít se o hlasy Pražanů v pražských komunálních volbách. Prostě si teď berou Prahu a Pražany jako rukojmí, aby mohli obhájit svou celostátní existenci. Není divu, že všechny tyto celostátní strany ztrácejí voliče. Nestačily zachytit nástup hnutí ANO ani nástup Pirátů a odcházejí pomalu, ale jistě ze scény.

Nevidím jediný důvod, proč by měli Pražané volit v pražských městských volbách TOP 09 a uskupení „Spojené síly pro Prahu“. Je přece logické a správné, že ten, kdo fatálně a zřetelně neuspěl, už nemůže dostat další šanci a musí přijít noví, schopnější a lepší.

Navíc TOP 09, STAN a KDU-ČSL v čele s Jiřím Pospíšilem se nestydí použít v předvolebním boji i tak silný kalibr, jako je žaloba o zrušení naší kandidátky. Součástí této žaloby byla lež. Jejich bezprecedentní žalobní útok na STAROSTY musel řešit až soud, který jejich žalobu, kterou se domáhali vyškrtnutí naší kandidátky z voleb, smetl ze stolu jako neoprávněnou a ze lži usvědčil je. Ti, kdo tuto lživou žalobu vymysleli a podepsali, by se měli stydět, ne kandidovat! A to nemluvím o pokračujících lživých útocích na sociálních sítích. Od těchto rádoby profesionálních politiků mě to mrzí obzvlášť, neb měli dlouho mé osobní sympatie i sympatie našich starostů. Jsou to bohužel lháři!

Velkou šanci uspět má ODS…

Ta též zklamala. I přestože má řadu zkušených pražských komunálních politiků, kterých si vážím. ODS vedla Prahu do roku 2013, nyní je pět let v opozici, což je dlouhá doba, ale co chce dělat jinak, lépe, nově, nebo naopak, co nechce dělat tak, jak to dělala dříve? To nevíme. Kandiduje dnes a vypadá to, že říká, už nás znáte a chceme, abyste v Praze volili jen nás… Jen tohle by ale stačit nemělo. Důkazem této slabosti je i výběr lídra a znovukandidáta na primátora docenta Bohuslava Svobody.

Co máte proti němu?

Samozřejmě že k této osobnosti cítíme respekt, respekt k jeho akademické a lékařské kariéře, jenže na primátora kandiduje již potřetí. A navíc se v mezidobí stal poslancem a zabývá se hlavně celostátní politikou, tato kumulace funkcí je neslučitelná s hájením zájmů Prahy z pozice primátora. Jsem zklamán tedy také z toho, že si ODS nedokázala za osm let vychovat jeho zdatného nástupce, je personálně slabá. Kdo a proč se tedy za současnou ODS vlastně schovává, to nevíme.

Viditelný je poměrně dost Jan Čižinský…

To je dost děsivý příběh. Ten v pražských volbách kandiduje tentokrát ale ne za svou domovskou KDU-ČSL, za niž je poslancem, nýbrž za občansko-aktivistickou kandidátku „Praha Sobě“. On sám je v podstatě novodobý politický podnikatel, který si svou cestu k moci chladnokrevně kalkuloval a připravil. Nikoliv tedy lidový aktivista, za kterého se sám vydává. Kromě toho, že je poslancem a starostou, je současně také již čtyři roky členem Zastupitelstva hlavního města Prahy a svým hlasováním po celé volební období, tedy v posledních čtyřech letech pravidelně hlasuje a drží u vlády v Praze ANO, STAN, Zelené a svou domovskou KDU-ČSL, tedy zcela jednoznačně kumuluje funkce, pobírá několik platů z veřejných rozpočtů a použil Prahu jen jako výtah k moci do celostátní politiky.

Jan Čižinský nese osobní odpovědnost za výsledky vládnutí Adriany Krnáčové v městské koalici se STAN a KDU-ČSL v posledních čtyech letech. Navíc na jeho kandidátkách kandiduje jeho bratr a manželka, to není důvěryhodné a neumím si představit, že bychom měli podporovat rodinné klany v politice, ani v té naší komunální.

Zdá se, že nahoru jdou i Piráti…

Je mi jasné, že jsou na celostátní úrovni v kurzu, avšak na pražské úrovni lze jejich dosavadní působení zhodnotit číslem záporná nula. Je pravda, že i komunální politice se stále jen učí, jenže směr výuky, kterým se hromadně v Praze vydali, je více než diskutabilní. Byli zvoleni čtyři, jako řadoví zastupitelé si vyřídili živnostenské listy a účtovali Praze náhrady zhruba 30 000 korun měsíčně. Jakmile se objevila možnost kandidovat do Poslanecké sněmovny, tři z nich neváhali, vykašlali se na Prahu a už jsou ve Sněmovně. Pro Prahu nic neudělali, ba naopak, nasedli do onoho výtahu a už pobírají náhrady ve Sněmovně. Takhle já si tedy komunální politiku nepředstavuju. Praha takové Piráty fakt nepotřebuje.

Co nabízíte ve svém programu?

Za Prahu vděčíme našim předkům, našim dědům, babičkám i našim rodičům, proto péče o seniory je prvořadým úkolem a funkcí města. V našem programu je péče o pražské seniory jedním ze základních pilířů městské politiky. Konkrétně chceme násobné zvýšení terénních služeb pro seniory v jejich bytech, zřízení zvláštního odboru magistrátu pro pomoc seniorům a jejich rodinám, masivní investice do vybudování domů pro seniory ve spojení se zdravotnickými Alzhaimer centry, která bohužel jsou také potřeba.

Za Prahu vděčíme spolkům a spolkovým aktivitám Pražanů – hasičům, rybářům, zahrádkářům, sokolům, fotbalistům nebo tenistům, prostě sportovcům, bez nichž by se Praha nestala živým městem, kterým dnes je. Podpora spolkové činnosti Pražanů je proto prioritou.

Za fungování Prahy jako města k životu poděkujme policistům a městským strážníkům (pro ně podporujeme výsluhy na roveň státním policistům), záchranářům, řidičům a řidičkám MHD a zaměstnancům Dopravního podniku HMP, pracovníkům sociálních služeb, pečovatelkám, pošťákům a pošťačkám a podporujme je. Pro ně chceme zajistit městské nájemní byty a navrhujeme zajistit jim postavení úředních osob se zvýšenou trestněprávní ochranou.

Pokud 70 % všech trestných činů a přestupků v hlavním městě páchají opakovaně mimopražští recidivisté, musí být možné jim definitivně uzavřít vstup do Prahy.

Jaké další věci nabízíte?

Je toho více. Například Libeňský most je dnes už symbolem neskutečně špatné správy města. To, že chátrá, že nebyl pravidelně opravován, až se dostal do havarijního stavu, je fakt. To, že se k odpovědnosti za to nikdo nehlásí, je smutné. Mělo by nám to, myslím tím Pražanům, alespoň otevřít oči. O to horší je, že pražské mosty jsou v zanedbaném stavu téměř všechny.

Přijde mi skutečně nepochopitelné, že Praha nebuduje nové mosty. Že dosud nevybudovala spojení – tedy plnohodnotný most – mezi Smíchovem a Podolím, mezi Holešovicemi a Karlínem nebo mezi Bohnicemi a Suchdolem. Protože tyto mosty neexistují, je pražská doprava v takovém žalostném stavu. Každá tramvaj, každé auto, které se potřebuje dostat z jednoho břehu na druhý, musí totiž přes historické centrum města. Důsledky zažíváme dnes a denně.

Jak chcete vyřešit dopravní problémy?

Dopravní kalamita v Praze je výsledkem neschopnosti celostátních stran. Mají informace, neboť současně řídí pražský magistrát i Ministerstvo dopravy. Vědí už desítky let, že Praha obsluhuje celý metropolitní region s více než dvěma miliony obyvatel, řekněme, široký prstenec okolo Prahy, že denně do Prahy za prací, službami a zábavou dojíždí 200–300 tisíc lidí. Přesto s tím nic neudělaly. A teď slibují, že udělají…

Prioritou je budovat pražský metropolitní region – to znamená budovat železniční tratě a provozovat železniční příměstské kyvadlové vlaky s přestupními uzly na autobusovou, automobilovou a kolejovou dopravu – městské tramvaje a metro. Dodnes není vybudován ani jeden takový uzel. Proto jsou příjezdy do Prahy furt ucpané kolonami aut.

P+R parkoviště se musí budovat už v hloubi Středočeského kraje, tak aby už tam byla možnost cestujícím do Prahy zaparkovat a přijet vlakem. Další velkokapacitní P+R parkoviště musejí pak stát na všech příjezdech dálnic do Prahy, kde je možné zaparkovat a přestoupit na metro. Kolik skutečných velkokapacitních P+R parkovišť celostátní strany v Praze vybudovaly? Nevidím žádné takové.

Co životní prostředí?

Vnitřní Praha má málo ulic a bulvárů se stromy, které tvoří i přirozené odpočinkové místo.

Je pravda i to, že Praha neumí pracovat s veřejným prostorem náměstí, ulic a parků. Podívejme se jen, jak dnes vypadají dvě pražská největší náměstí – Václavské a Karlovo.

A co je s nimi?

Vybudovaly si tam zázemí různé živly pohybující se na hraně a za hranou zákona, mluvím o dealerech drog, o prostituci. Co s tím za posledních 15 let celostátní strany řídící magistrát udělaly? Nic. Normální Pražan už tam ani nechodí a za tmy se těmto veřejným prostranstvím musí vyhýbat. Je to ostuda. Přitom projekt na revitalizaci Václaváku existuje již bezmála deset let. Furt se jenom žvaní a slibuje. Přitom péče a zvelebování veřejného prostoru města je základem života ve velkoměstě.

Co problém bezpečnosti a toho, že někteří Pražané si myslí, že město je víc pro turisty než pro ně?

Praha je turisty přecpaná, že už víc ani nemůže být. Nejvhodnějším řešením je skoncování s alkoholturistikou, a to zásadním navýšením pokut za rušení nočního klidu a za vandalismus. K tomu ale musíme přidat zásadní posílení strážníků a policistů do ulic a lokalit s pravidelným výskytem těchto jevů a okamžité trestání těchto přestupků prostřednictvím mobilních přestupkových úředních týmů přímo při činu. V každém případě je nutné ihned začít s vymáháním práva a pravidel. To můžeme začít hned. Je úplně špatně, když dnes strážníci či policisté vyjíždějí jen na udání. V postižených lokalitách musí být jejich přítomnost vidět, to je základ prevence. Všechny tyto kroky odradí alkoholturisty od výtržnictví a hulákání.

Praha se musí zaměřit na takto postižené lokality historického centra, vytěsnit je postupně mimo rezidenční ulice a čtvrti bydlení. Musíme se ptát, co z toho cizineckého ruchu má obyvatel té které postižené ulice, náměstí. Co můžeme udělat hned, je skokově zvýšit poplatek za ubytování a veškerý jeho příjem vrátit zpět do zvýšeného úklidu ulic od odpadků, do zvelebení veřejného prostoru, čistění laviček a zákoutí, a alespoň platit za obyvatele těchto lokalit odvoz jejich domovního odpadu.

My dokonce ale i víme, jak by do rozpočtu Prahy přiteklo ročně navíc osm miliard korun ročně. To je dvojnásobek toho, co se ročně vybere na jízdném v MHD nebo jedna pětina očekávaných nákladů na výstavbu trasy metra D. V Praze totiž žije okolo 300 tisíc obyvatel, kteří zde ale nemají trvalé bydliště a příspěvky do rozpočtu jako podíl na vybraných daních tečou do jejich mimopražských obcí. To je obrovská částka, o kterou teď Praha každý rok přichází! Legislativní změnu a nápravu této skutečnosti se pokusí docílit naši kandidáti na senátory v pražských volebních obvodech, konkrétně pak Vladislava Hujová, Jiří Nouza a Josef Nosek.

autor: Lukáš Petřík