Nejprve mi dovolte, abych vám poblahopřál k obhajobě vašeho mandátu v Evropském parlamentu. Koalice vedená Rassemblement National si oproti minulým volbám polepšila z 18 na 30 křesel z celkových 81 pro Francii. Co je podle vás hlavním důvodem tohoto dramatického nárůstu?

Evropská komise zapomněla, že kořeny její legitimity se musí rodit v úctě k národům, k jejich rozdílům a k jejich přesvědčení. Komisaři bohužel organizují evropský život bez ohledu na naše vlastní zájmy. Nejvýznamnějšími politikami, které vyvolaly tento výsledek hlasování, jsou jistě punitivní ekologická politika a migrační pohlcování. Konkrétně ve Francii došlo také k odmítnutí Emmanuela Macrona, který je spojován s politikou Ursuly Von der Leyenové.

Jaké jsou hlavní důvody poklesu Macronových preferencí? Co Francouze v současné době nejvíce trápí? U nás bychom asi mluvili o drahých energiích, o dopadech inflace z minulosti a o nedostupnosti některých léků.

Francouzi už déle nesnesou Macronovo pohrdání a aroganci. Ta se zvyšuje s rostoucími obavami ze životních nákladů, nejistoty a náporu imigrace, což jsou částečné důvody této nejistoty. Toto jsou tři největší starosti v každodenním životě Francouzů.

Když se podíváme na dnešní Evropskou unii, co je jejím největším problémem? Hospodářská stagnace, nadměrná byrokracie, migrační krize, Green Deal, ruská agrese na Ukrajině nebo něco jiného? A co lze naopak pochválit?

Tento seznam shrnuje všechny hlavní evropské problémy. V závislosti na dané zemi a aktuálních událostech může být jeden důležitější než ostatní.

Ekonomický pokles, kterému napomáhá šílená zelená politika, nás vydává na milost a nemilost mocnostem, jako jsou Rusko, Čína a Spojené státy. Kulturní úpadek, kterému napomáhá migrační ponorka, může předznamenat zásadní změnu Evropy, dokonce její zánik.

Obojí je naléhavé a musí být řešeno současně.

Francie, která má v Evropském parlamentu 81 zástupců, patří bezpochyby k lídrům EU. Velká část této moci je nyní v rukou vaší politické strany. O co budete konkrétně usilovat? Může vám k dosažení vašeho cíle nějak pomoci nadcházející maďarské předsednictví EU?

Jak jste mohl vytušit z mé předchozí odpovědi, naším cílem je hájit zájmy Francouzů v Evropě. Tyto otázky se budou řešit spíše v rámci Rady, až se pan Bardella stane premiérem.

Evropský parlament bude nástrojem rezonance a rozvoje diplomatických vztahů pro národní práci. S ohledem na to budou naše vztahy s Maďarskem zásadním pilířem. V závislosti na tématech však budeme vedeni k jednání s dalšími delegacemi, které mají ve svých zemích podobná témata. V poslední době vidíme, že i levicové strany v Evropě chtějí zastavit excesy migrační politiky.

Naše delegace by se dala považovat za něco jako rozšíření diplomatických nástrojů Jordana Bardelly.

Mathilde Androuët

V reakci na výsledky evropských voleb Emmanuel Macron rozpustil Národní shromáždění a vyhlásil nové parlamentní volby na 30. června a 7. července tohoto roku. Vaše strana RN měla nyní v 577členném Národním shromáždění 89 křesel, ale nové průzkumy jí přisuzují nejméně 200 a dokonce mezi 250 a 300 křesly. Co k tomu Macrona vedlo? Spekuluje se, že doufá, že se proti vám sjednotí zbývající strany, zejména levice.

Co k tomu Macrona vedlo? Nejsem jeho matka ani manželka. Dokonce i jeho ministři to ignorují. Pro mě je to stejné.

Někteří tvrdí, že se zasekl na neupřímném rozpočtu, který mu vynesl odsouzení od mezinárodních ratingových organizací. Jiní se domnívají, že olympijské hry jsou natolik rizikovým podnikem, že by mohl selhat. Mně jsou tyto spekulace ukradené, Francouzům se navrátila demokracie. Doufejme, že se jí chopí stejně silně jako při evropských volbách a Jordanu Bardellovi to poskytne absolutní většinu.

Kandidátem Rassemblement National (RN) na premiéra bude právě 28letý Jordan Bardella. Ten prohlásil, že jedná o koalici se stranami jako Les Republicains. Její šéf Eric Ciotti je tomu zřejmě také nakloněn, což vedlo k bizarnímu pokusu o jeho svržení zbytkem vedení strany, kdy se Ciotti musel zamknout v sídle strany. Taková koalice by pravděpodobně získala dostatečnou sílu v Národním shromáždění. Váš názor?

Rychlost, s jakou byly tyto volby vyhlášeny, způsobila v zemi chaos. Toto spojenectví ukázalo, že jsme schopni vládnout, spojovat lidi, a především zůstat klidní a vyrovnaní. Více než stranickou dohodou je tato dohoda spojením vlastenců, kteří si uvědomují, že pro Francii nastala mimořádná situace. Macron je skutečně smeten, nyní hrozí zejména to, že krajně levicová koalice tento chaos ještě umocní.

Jordan Bardella prohlásil, že funkci premiéra přijme pouze v případě, že ve volbách získá absolutní většinu, tj. 289 křesel v Národním shromáždění. Přestože toho RN nemusí dosáhnout, prezident Macron průzkumům příliš nevěří a zůstává optimistou. Pak ale vyvstává otázka – pokud RN vyhraje volby, ale nesestaví vládu, kdo by Francii vládl?

Dětinský prezident Macron se bude muset stát dospělým a najít způsob, jak svou rozbitou hračku opravit.

My, Rassemblement National, budeme pokračovat v naší práci na udržitelných návrzích pro Francii, ale nechceme být ve vleku Macronových plánů. Chceme zachránit naši zemi. Nechceme mít křeslo jen pro křeslo.

Historický způsob vlády Charlese de Gaulla předpokládá odvolání po odmítavém lidovém hlasování. Uvidíme, zda bude Macron pokračovat v politické tradici, nebo zůstane prezidentem francouzského chaosu.

Mathilde Androuët

Blíží se olympijské hry, které hostí Francie. V souvislosti s touto oslavou sportu se však v našich médiích stále častěji hovoří o riziku teroristických útoků. Myslíte si, že podobné obavy panují i mezi Francouzi?

Francouzi jsou rozpolceni mezi radostí a hrdostí z pořádání mezinárodního svátku – a hlubokými obavami z toho, jak může být organizován v blízkosti nebezpečných předměstí a z toho, jak budou moci vést svůj každodenní život. Panují zde smíšené pocity. Obávám se také mezinárodní ostudy, jakou jsme prožili během Ligy mistrů v roce 2022 na Stade de France (organizační chaos tehdy zastínil finále Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Realem Madrid. Pomalé vpouštění fanoušků na stadion vyústilo v chaos a vzdor fanoušků Liverpoolu, který policie potlačila za pomoci pepřového spreje a dalšího vybavení. Zápas začal s takřka 40minutovým zpožděním a zraněno bylo takřka 240 lidí, pozn. red.).

Před několika dny africký Niger odebral francouzské státní jaderné skupině Orano licenci na hlavní uranový důl v zemi. Od loňského převratu v Nigeru se vztahy mezi Paříží a Niamey zhoršily. Jak velký problém to ve Francii představuje, například pokud jde o národní energetickou bezpečnost?

Emmanuel Macron oslabil a poškodil naše historicky silné vztahy s Afrikou. Je to škoda, protože tento kontinent je kotlem příštího století. Amerika, Rusko a Čína nás nahradily a Evropa, která je nejbližším sousedem Afriky, je stále více v pasti této války vlivů. A africké národy nejsou bráněny proti islámským teroristům tak dobře jako my francouzskou armádou.

Co se týče tohoto konkrétního tématu nebo Orana, máme nějaké surovinové rezervy, ale klade to otázky do budoucna. Naší průmyslovou výhodou je náš jaderný park. Je nezbytné ho zachovat a zabezpečit naše zdroje uranu. Musíme hájit naše národní, ale i evropské zájmy v rámci naší průmyslové diplomacie založené na jaderné energii.

Spekuluje se o rostoucí aktivitě Ruska v této části Afriky. Vidíte v tom nějakou souvislost? Co by nyní měla Francie dělat?

Možné to je. Nejsem dostatečně informována našimi mezinárodními službami, abych se k tomu mohla jednoznačně vyjádřit. Je pravda, že například ruský nátlak na Mayotte prostřednictvím obrany Komorských ostrovů vyvolává pochybnosti.

Evropa a Afrika jsou samozřejmě propojené kontinenty. Naši konkurenti to vědí a využívají toho.