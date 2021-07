Majerová: Děti nenechává doma sedět covid, ale hloupí alibističtí politici

reklama

Jste nejen poslankyně a předsedkyně strany, ale také matka. Už víte, co čeká nejen vaše děti v září ve škole? Nehrozí, že je pandemie covidu-19 zase nechá sedět doma u distanční výuky?

Promiňte, ale musím vás opravit. Děti nenechává doma sedět covid, ale hloupí, alibističtí politici. Politici, kteří dětem ukradli už víc než rok života. V žádné jiné zemi nepoškodili vlastní mladou generaci tak, jako u nás. Ano, děsím toho, co tahle politická garnitura ještě vymyslí. Uděláme ale všechno pro to, abychom jim to nedovolili.

Na vládní úrovni opět sledujeme přetahovanou mezi ministerstvy školství a zdravotnictví o to, za jakých podmínek se děti v září vrátí do školy. Občas to působí tak, že se jeden ministr vymlouvá na druhého. Co si o tom myslíte?

Náš názor, tedy názor naší volební formace Trikolóra Svobodní Soukromníci, je, že děti mají chodit do školy bez jakýchkoli omezení. Naše covidová politika je jasná a jednoduchá: Ohrožené chránit, nemocné léčit a zdravé nechat žít.

Jednou ze zamýšlených variant je, že po ukončení letních prázdnin budou muset děti školou povinné projít sérií antigenních testů, aby se snížilo riziko zavlečení mutací covidu-19 do početných školních kolektivů. To zní docela racionálně, co říkáte?

Vyloučena však není ani varianta pravidelného testování žáků a studentů každý týden stejně tak, jako tomu bylo na jaře. Ministerstvo zdravotnictví opakovaně tvrdilo, že díky tomu došlo k poklesu šíření nákazy a zabránilo se totálnímu kolapsu zdravotnického systému. Jak to vidíte vy?

Žádná tvrdá data, která by potvrzovala, že k poklesu šíření nákazy došlo díky opatřením Ministerstva zdravotnictví, neexistují. Každý vir se časem unaví a zmizí. Naopak existují už desítky rozsudků Nejvyššího správního soudu, že opatření Ministerstva zdravotnictví byla nezákonná. Na celé řadě těch žalob se podílel také náš právní expert docent Zdeněk Koudelka.

Diskuse se určitě povede také o rouškách a respirátorech, jejichž nošení bylo v minulém školním roce povinné a i přes razantní pokles počtu nově nakažených vláda od nich ve vnitřních prostorech neustoupila ani v létě. Hrozí tedy, že se děti vrátí do školních lavic opět pouze v rouškách?

Dusit děti v rouškách je zločin. Byl to zločin v minulosti, ještě větší zločin je to teď. V nemocnicích je momentálně s covidem 30 lidí. To je jako pandemie?

Velkým tématem je teď očkování dětí. Jako Trikolóra Svobodní Soukromníci je jen vytrvale odmítáte. Proč? Přece děti se dnes očkují i proti jiným nemocem, a to jak dobrovolně, tak povinně. Není očkování dětí cesta, jak dosáhnout kolektivní imunity?

Vakcíny, kterými se očkuje proti covidu, jsou stále pouze experimentální. Každý, kdo se nechává očkovat, činí tak na vlastní riziko. Stát i farmaceutické firmy si myjí ruce jako Pilát, žádnou zodpovědnost nenesou. Očkování dětí je jen další způsob, jak z covidové hysterie vytřískat více peněz. Očkování je a musí zůstat pouze dobrovolné.

Vláda také přišla s myšlenkou, že by pro neočkované, příp. netestované děti vyčlenila ve školách speciální třídy a další prostory tak, aby neohrožovaly zbylou část školního kolektivu. Sama máte zkušenosti ze školství. Je takový záměr vůbec realizovatelný?

Dovedete si představit, co to udělá s dětmi? S kamarády z jiných tříd?! Vždyť to je jen další zločinný návrh, který navíc odporuje zákonu. Politici, kteří tohle navrhují, nemají ve své nestoudnosti dno.

Stejně jako nad školami visí velký otazník také nad všemi volnočasovými kroužky a sportovními aktivitami dětí. Ty byly v minulém školním roce pouze sporadické. Na co se mají rodiče a jejich děti podle vás připravit na podzim?

Jak se podle vás tato dosavadní izolace školáků projevila na jejich budoucím osobnostním rozvoji? Utrpěla úroveň jejich vzdělanosti? Nepřišli jsme díky absenci sportovních a jiných aktivit o nějaké budoucí talenty, mistry světa či olympioniky?

Ano, ano, ano. Jen bych se opakovala. Nikde o tom zatím moc nepíše, ale poškození některých dětí je nevratné. Jak co se týče vzdělanosti a výchovy, tak též i jejich psychiky, osobnostního rozvoje, pravidelného režimu, motivace a socializace… Je toho tolik, že je mi z toho smutno!

Patříte k nejhlasitějším kritikům proticovidových vládních opatření. Přesto sedíte čtyři roky v Poslanecké sněmovně. To opravdu ani jako poslanec nic nezmůžete? Lidem se často nechce věřit, že nemáte alespoň nějaké páky, jak vládu v nefunkčních opatřeních zastavit?

Když Poslanecká sněmovna na jaře schválila pandemický zákon, patřila jste k hrstce poslanců, kteří hlasovali proti. Dnes už samo Ministerstvo zdravotnictví připouští, že je tento zákon bezzubý a že bez nouzového stavu stejně nedokáže zavést plošná opatření, jako např. lockdown. Na druhou stranu za ministra Arenbergera se taková opatření vydávala jedno za druhým. Co se stalo, že i ministerstvo změnilo názor?

Vládní a ministerští recidivisté narazili na moc soudní. Prohrávají jeden soud za druhým. A to ještě nepřišla lavina žalob, kdy je k soudu poženou poškození živnostníci a podnikatelé. A doufám, že to bude brzy!

Pandemický zákon umožňuje to, aby Poslanecká sněmovna ukončila tzv. pandemickou pohotovost a sebrala vládě možnost vydávat restriktivní opatření. Proč se tak nestalo již dávno? Vždyť o ukončení pandemické pohotovosti mluví SPD, koalice SPOLU, ale mezi řádky i další poslanci. V čem je problém?

Poslanci Trikolóry to samozřejmě opakovaně navrhli. S listinou na zrušení pandemické pohotovosti jsme obešli všechny poslanecké kluby. Nikdo nám to nepodepsal. V čem je problém? Ve zbabělých lidech, ve alibistických politicích, v pokryteckých poslancích.

Do podzimních parlamentních voleb vedete formaci Trikolóra Svobodní Soukromníci s heslem, že chcete lidem vrátit normální svět. Co pro vás znamená normální svět?

Je potřeba to stále opakovat. Dělám to pořád. A nejsem sama. Moc hezky to na Facebooku nedávno shrnul náš stínový ministr kultury Petr Štěpánek, budu ho citovat: „Normální je, že rodinu tvoří maminka, tatínek a děti. Normální je, že existují jen dvě pohlaví. Normální je, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy. Normální je, že bohatství vzniká z práce, a ne z čerpání dotací. Normální je postarat se nejprve o vlastní rodinu, vlastní obec a vlastní zemi. Normální je rozhodovat si o svých věcech doma. Normální je necenzurovat sociální sítě. Normální je chránit ohrožené, léčit nemocné a ostatní nechat žít. Normální je žít, ne pouze přežívat.“

V posledních dnech jste se postavila za Polsko a Maďarsko, vůči kterým Evropská komise zahájila oficiální řízení kvůli restrikcím vůči LGBT komunitám. Proti těm se často vymezuje i vaše uskupení. Jak se to ale slučuje s vámi proklamovanou svobodu?

Omlouvám se, ale musím vás opravit. My se vůbec nevymezujeme vůči těmto minoritám. Však také opakovaně zdůrazňuju, že další, co je normální, je být tolerantní. My se vymezujeme pouze vůči některým agresivním jednotlivcům, kteří si z genderismu a dalších podobných -ismů udělali ideologický nástroj pro své politické cíle. Úplně nesmyslné rovněž je nazývat onen maďarský zákon restrikcí proti komunitám.

Není snad správné, aby se o LGBT ve školách a mezi mladými lidmi otevřeně mluvilo? Není tabuizování tohoto tématu spíše k neprospěchu? Kde je podle vás hrana mezi „normálností“ a propagandou LGBT ideologie?

O jaké tabuizaci mluvíte? On snad někdo brání tomu, aby rodiče se svými dětmi o všech těchhle věcech otevřeně mluvili? On někdo mladým lidem brání, aby si o tom mezi sebou povídali? On snad někdo brání, aby si kdokoli na internetu vyhledal, co ho zajímá? Žádná tabuizace se nekoná. O tom ten zákon opravdu není. To je jen další unijní propaganda.

