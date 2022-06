Mají metody jako Cosa nostra. Zkušený právník se vysmál „nové politické kultuře“ Fialovy party

reklama

Anketa Je zákrok Fialovy vlády proti cenám energií dostatečný? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14877 lidí

Celá kauza zvaná Dozimetr má podle právníka své trestněprávní a politické důsledky. „Trestněprávní tím, že budou stíhány osoby za činy, které jsou hluboko za hranou práva. A politické důsledky se týkají Starostů a nezávislých. Jako Vesuv zasypal Pompeje, tak kauza Hlubuček zasypala STAN,“ přirovnal Ortman. „Veřejnost se dozvěděla, že strana nemá žádné kontrolní mechanismy, je možné, aby se ministr Petr Gazdík scházel s osobou stíhanou s Radovanem Krejčířem a aby používali zašifrované telefony. Cosa nostra používá stejné metody. Má to tedy trestněprávní důsledky, ale hlavně to otřásá důvěryhodností v samotný STAN,“ řekl.

Předvolební výroky Starostů a nezávislých, kterak navrátí důvěru v české politiky, zní z jeho pohledu jako staré české přísloví: Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Domnívá se, že ze současné politiky zmizelo podávání ruky, gentlemanství a další projevy slušnosti. „Politici se vždy bavili, ale nikdy neuráželi. Nyní vidíme výpady, obviňování… to není politika, ale hrůza. Mně se nelíbí, že se slibuje, co se neplní a navíc lidé ztrácejí důvěru v politiku. Jestli byla volební účast 60 %, tak klesne o pět, šest procent dolů, protože lidé jsou zhnusení,“ poznamenal.

Ortman: Sofistikovaný způsob konání musí stát potrestat

Ministr vnitra Vít Rakušan se podle něj chová jako slon v porcelánu. „Jestliže byl na nekalosti upozorněn radní Marvanovou a řekne, že neměl důkazy, pak nevím, proč dělá předsedu STAN. A nelíbí se mi ani nová klička, ze které se stala módní, nová politická kultura. Sice spáchám delikt, ale uznám ho a rezignuji sám. Nejsem odvoláván. To je nová politická kultura, ale mně to nestačí. Co je to za kulturu? Nechci, aby se ministr scházel s nedůvěryhodnými osobami a pak rezignoval. Rezignace není politická kultura, to je nutnost. Jako bychom říkali, že už se nevraždí tolik, jako se dříve vraždilo, ale zločiny se páchají, pachatel se usměje, omluví a je to pořádku. Tak to není, jen omluva nestačí,“ vysvětlil Jaroslav Ortman. Podotkl rovněž, že pokud má hnutí Starostové a nezávislí přežít, musí nabídnout takové mechanismy a očistu, která přesvědčí veřejnost, aby je znovu volila. Tolik k politickým důsledkům celé kauzy.

K trestněprávním důsledkům uvedl, že jedna věc je zneužití pravomoci a braní úplatku, ale druhou věcí je sofistikovaný způsob, jakým obvinění činnost prováděli. „Dokonce lustrovali vozy, jestli je nesledují, měli zašifrované telefony, úplatek do auta hodili v balíčku, takže nedošlo k předání, prostě dokonalé. Jak se snažili vyšperkovat mechanismus, tím je to závažnější. Nejedná se o obyčejné lupiče, kteří někoho praští do hlavy a odnesou kabelku. Bylo to sofistikované a šlo o zločineckou skupinu. Tresty půjdou nahoru, nebudou v dolních sazbách,“ zauvažoval advokát Ortman s tím, že způsob konání, aby se na něj nepřišlo, musí stát potrestat.

Právě sofistikovanost konání ho prý překvapila. „Zastupuji mnoho pachatelů trestných činů, ale žádný nepoužívá zašifrované telefony nebo nelustroval policejní vozy. Málokdo se schází s ministrem,“ podotkl.

Koalice a opozice se předhánějí, kdo je větší zločinec

Co tedy pachatelům hrozí? Obhajoba se bude dle Ortmana snažit prokázat, že například k žádnému předání peněz nedošlo – oněch sto tisíc bylo vhozeno do auta. „Mohou usilovat o změnu na pokus přípravy a nedokonané činy. Nyní to bude souboj orgánů činných v trestním řízení a uvidíme, jak silné zbraně budou mít obvinění,“ shrnul s tím, že pochopitelně záleží i na důkazech obžaloby. „Horní hranice je deset let, a pokud jde o zločinné spolčení, tak to je ještě horší a mohlo by to jít přes horní hranici. Nevím, jakou právní kvalifikaci použijí, ale v každém případě způsob provedení činu a to, jak chtěli všechno utajit, spíše vede k závěrům potrestat je co nejpřísněji, aby se taková věci už nikdy neopakovala.“

Jaroslav Ortman upozornil, že celá kauza silně ovlivní důvěru v politiku jako takovou. „Tady se předhánějí koaliční a opoziční politici, kdo je větší zločinec a darebák, ale co si mají myslet lidé? A navíc je to nepříjemné pro české předsednictví v Evropské unii. Otevřeně řeknu, že předseda ODS Petr Fiala je v nezáviděníhodné situaci. ODS sice stojí stranou kauzy, ale má partnera, který to všechno táhne ke dnu. Čekám, že Piráti, kteří prahnou po pomstě za to, co jim STAN provedl, si budou brousit nože a budou chtít zaujmout místo ministra,“ řekl.

Psali jsme: Jak se z ruské ropy udělá dražší „neruská“? Je to trik. Odhaleno znalcem. Plaťte, čeští řidiči Válka trvá. Temná vize naší budoucnosti: Jsme oblast blízká frontě, policejní dozor je zostřený, špionománie, životní úroveň padá... Žebrota. Z čeho má politická kamarila opravdovou hrůzu? Profesor Jiří Svoboda tak ostře, jako ještě nikdy Velikonoční půlnoc s kardinálem Dukou: Máma, táta, vlast. Slova, kterým se dnes vrátil význam

Absurdistán, kde policie vyšetřuje stranu ministra vnitra

Ministr vnitra Vít Rakušan, který je zároveň šéfem STAN, bude podle Ortmana postupně pod narůstajícím tlakem, kdy budou vycházet najevo další a další informace. „Bylo by pro větší důvěru a očistný proces lepší, kdyby byla ministrem vnitra jiná osoba. Třeba ze STAN nebo z Pirátů. Tady se brání k rekonstrukci vlády, ale obávám se, že k tomu nakonec dojde. STAN zůstane na počtu ministrů, ale vyklidí tuto pozici a dostanou třeba jiné ministerstvo,“ sdělil.

„To je Absurdistán, aby ministr vnitra, který sice neovlivňuje policejního prezidenta, ale přitom ho z neznámých důvodů odvolal, udělal fatální politickou chybu, aby dále řídil ministerstvo, kde je policejní aparát, který vyšetřuje jeho vlastní stranu. To je jako kdyby táta s mámou rozhodovali, zda jejich syn je, či není vinen,“ uvedl s nadsázkou advokát Jaroslav Ortman. Zároveň chápe, že ODS nechce, aby nastala rekonstrukce vlády, jež by rozhodila celý koaliční potenciál, ale Ortman se obává, že při dosavadním vývoji situaci bude rekonstrukce vlády nutná – tedy výměna. Za záruku objektivity by považoval například ministra vnitra z ODS.

„Bylo by neštěstí, kdyby padala vláda v době předsednictví v Evropské unii – to se stalo za vlády Topolánka a my jsme se zesměšnili před celým světem. Jsem odpůrcem pádu vlády, to by byl nyní nesmysl, proto bude lepší rekonstrukce,“ řekl také advokát.

Jak hluboko jsem klesla?

Ortman se domnívá, že vyšetřit by zasloužilo i omezení svéprávnosti zlínského podnikatele Michala Redla, který se tak vyhnul soudnímu procesu za jinou trestnou činnost, ale v současné korupční kauze rovněž figuruje.

„Redl je osoba, jejíž omezená svéprávnost je opakovaně prodlužována – naposledy v květnu letošního roku o pět let. A přitom tento člověk je obviněn ze závažné trestné činnosti, kterou v podstatě organizuje, takže vzniká otázka, jak rozhodoval soud v Plzni,“ popsal. Považuje za nutnost se do celé věci vložit, případ osvětlit a přezkoumat postup krajského soudu. Nevyloučil možnost vypracování nového posudku, který ustanoví, zda je Redl příčetný a zda rozpozná nebezpečnost jednání. „Pokud zjistí, že ano, tak se začnou přezkoumávat civilní rozsudky. Jak je možné, že je nezpůsobilý a na základě jakých údajů k tomu došlo? Posudky, lékařské zprávy, jejich obsah, seznam, jaké testy prováděli, jak probíhala setkání, jak často... Všechno je třeba prověřit,“ vyjmenoval Ortman.

Nakonec ještě zdůraznil zašifrované telefony, které ke komunikaci používaly nejen obviněné osoby, ale i nyní již bývalý ministr školství Petr Gazdík. „Až policisté rozšifrují jejich komunikaci, tak uvidíme, co říkali. Zopakuji, že to snad slavná Cosa nostra používala šifrované telefony. Když působím ve státní funkci, tak nemohu souhlasit s tím, abych měl zašifrované telefony, aby mě policie nemohla slyšet. Ten fakt mluví sám za sebe. Tady se parcelovala Praha, pražský Dopravní podnik se stal dojnou krávou a ministr má zašifrované telefony? Bože, jak hluboko jsem klesla,“ dodal Jaroslav Ortman za Prahu s narážkou na italskou romantickou komedii se stejným názvem.

Psali jsme: Blokování webů! Půjde to k soudu a pak... Nepříjemná zpráva pro Fialu s Rakušanem. Advokát má jasno Zemanovo zdraví: „Výmysl, nebo čerpala z podstrčené dokumentace?!“ Advokát totálně rozcupoval Stehlíkovou U Havla, to byla jiná doba. Teď vědí, co dělají. A kryjí si záda. Advokát Ortman jasně Šest let natvrdo za dvě věty? Raketa. Ani žalobce tolik nežádal. Advokátům došla slova

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.