Mají noty ze zahraničí. Neziskovky, ambasády. Jestli se neproberete... Ľuboš Blaha varuje Čechy: Toto máme na Slovensku

Energetická krize, všeobecné zdražování a chudoba a naproti tomu bohatnutí nejbohatších a ubývání svobody nás vedou do katastrofy. Podle významného slovenského poslance Ľuboše Blahy (Smer-SD) budou někdejší žluté vesty ve Francii jen slabým odvarem toho, co nám hrozí, pokud se nevzpamatujeme. Poslanec, spisovatel a levicový myslitel popisuje, co nyní páchá vláda na Slovensku a co hrozí i nám. Všechno jde podle jeho slov na základě not ze zahraničí, na jejichž plnění dohlížejí neziskovky i některé ambasády.

Vaše prezidentka Čaputová je u nás některými skupinami dosti ceněna a vyzdvihována, že mluví o slušnosti, úctě k vědě a vzdělání, solidaritě a vyjadřuje se hezkým uhlazeným způsobem a důstojně reprezentuje svoji zemi. Často slyšíme, že řada lidí vám vaši prezidentku závidí. Co byste z pozice slovenského poslance a vlastní zkušenosti i názoru těmto českým občanům vzkázal?

Paní Čaputová je typický liberální kýč. Je úplně prázdná, neumí zformulovat žádnou hlubší myšlenku ani vizi, je jen takové pozlátko, které například ve srovnání s vaším prezidentem Zemanem působí jako žákyně základní školy. Její nejhlubší intelektuální výkon je, že si umí načechrat vlásky a střídat fešné garderoby. Liberální kavárna je z ní nadšená, protože nenávidí Rusko, miluje Ameriku, ochraňuje gaye a pasuje se do role velké liberálky. Ve skutečnosti nemá nic společného ani s klasickým liberalismem, protože kryje slovenskou pravicovou vládu i v tom, jak ničí právní stát, odposlouchává opozici či mučí opoziční nominanty ve vazbě, kde dokonce za záhadných okolností zemřel generál Milan Lučanský, hrdina, který jako policejní vyšetřovatel poslal do basy nejtěžší vrahy a mafiány. Čaputová navíc zmařila referendum o předčasných volbách, přestože petici za jejich vypsání podepsalo v rekordně rychlém čase 600 tisíc Slováků. Nemá úctu k demokracii, z její strany jde jen o pěkné řečičky a špatné jazyky říkají, že její tým jí pouze překládá proslovy, které jí píší na americké ambasádě. Moudří lidé na Slovensku si daleko více váží vašeho prezidenta Zemana, který se umí postavit proti proudu, zabojovat za národní suverenitu, zformulovat originální myšlenky – je skutečnou osobností, zatímco Čaputová je jen mimořádně předraženou dekorací.

Nedávno jste ve videu popisoval schéma různých světových neziskových organizací napojených na novinářku Holcovou, které před volbami ublížily Andreji Babišovi s kauzou Panama Papers, a krátce po volbách se ukázalo, že se premiér praní peněz nedopustil. Dokážete říci, jaké další „náhody“ nás i vás v budoucnu v rámci středoevropského prostoru čekají?

Od středoevropských vlád se očekávají dvě věci. Za prvé, poslušně sloužit západnímu kapitálu a rozprodat, co se dá. Za druhé, poslušně sloužit americkým geopolitickým zájmům, nakupovat zbraně a nenávidět Rusko. Pokud splňujete tyto dva požadavky, dají vám klid a můžete fašizovat společnost, kolik vám hrdlo ráčí – taková je realita na Slovensku. Ale když tyto požadavky nesplňujete, zničí vás. Mají na to svá média a nevládky, umějí zmobilizovat takzvané liberální kavárny, vyhecovat děcka a korporátní krysy do ulic a uspořádat tzv. Majdany. Mají dostatek zkušeností s barevnými revolucemi v mnoha postkomunistických státech. U nás bylo třeba zničit Roberta Fica, neboť se tvrdě postavil proti migraci a odmítal rostoucí rusofobii, dokonce v minulosti stáhl slovenské vojáky z Iráku a chtěl mít dobré vztahy nejen na západ, ale i na východ. To se neodpouští. Byl zavražděn novinář Kuciak, vymysleli si konspirační teorii, že za to může naše vláda, a silně oslabili levici na Slovensku. Když se dostali k moci jejich lidé, tak už samozřejmě o Kuciakovi nikdo nemluví a všichni přiznávají, že Směr s tím nic neměl – ale to je už jedno, už vládnou. Klíčovou roli v tomto převratu sehrála vaše novinářka Holcová, která je napojena na americké nevládky, které financuje Soros či americká vláda. Takový scénář se zopakoval v případě Andreje Babiše v České republice. A bude se opakovat všude, kde cítí, že mohou zničit vládu, která se chová příliš suverénně. Tlak bude růst i na Maďarsko a Polsko a samozřejmě stále se snaží útočit na ruského prezidenta Putina. V Rusku naštěstí nemají šanci. V případě menších států, jako jsme my, Slováci či vy, Češi, ale dokážou americké liberální kruhy manipulovat veřejností a ovlivňovat politický život tak významně, že mnozí lidé jim naletí. Zejména mladá a nezkušená děcka, která netuší, co je to život, a představují si ho jako americký hollywoodský film. Potom narazí na život, založí si rodiny, zotročí je banky, vyždímají je korporace, zadluží se a kapitalismus je semele – pak se jim otevřou oči, ale obvykle už je pozdě.

Premiér Babiš mluví o tom, že poptávka po jeho odstranění z vlády byla i od některých sil ze zahraničí. Obecně, lze říci, kdo nám vládne nebo do jaké míry své kroky řídíme v našich zemích my sami? Co může každý z nás denně dělat pro to, abychom osudy svých zemí měli víc ve svých rukou?

Ve své odborné knížce Antiglobalista to podrobně rozebírám. Na politické scéně se vytvořila nová konfliktní linie, která funguje napříč pravolevým i liberálně-konzervativním spektrem. Jedná se o konflikt mezi globalisty, resp. kosmopolitáři, a antiglobalisty, resp. patrioty. Rozdělilo to levici i pravici – máte liberálně-levicové globalistické strany, u nás například Pellegriniho Hlas, ale i národně orientované tradičně levicové strany, jako je například náš Směr. Platí to i pro pravici – máte tam globalistické strany, které dnes budou vládnout u vás a vládnou už i u nás, ale máte také národně orientované pravicové strany, například Fidesz v Maďarsku či PiS v Polsku. Lidé si musejí umět vybrat. Buď chtějí být kolonií západních velmocí a užitečnými idioty nadnárodního kapitálu, nebo chtějí bojovat za svou vlast a za pracující lidi. V roce 1989 jeden český komunista varoval, že se staneme otroky ve vlastní zemi. Stalo se. Netvrdím, že to dokážeme ze dne na den změnit, ale můžeme si zachovat zdravý rozum a bojovat za národní zájmy a sociální stát. Vychovávejme své děti k tomu, aby se nebály používat vlastní rozum a nenechaly se manipulovat liberálním tiskem a oligarchickými médii. Využívejme sociální sítě a šiřme naši pravdu. Mobilizujme lidi, jež liberální kapitalismus a nadvláda USA udupává. Vytvářejme lidové fronty proti liberálnímu fašismu. To vše můžeme dělat. Každý z nás. A čekat na historický zlom, který dříve či později přijde. Neoliberální model globálního kapitalismu je dlouhodobě neudržitelný, je třeba být připraven.

Levice, kterou reprezentujete, se tradičně hlásí k úctě vůči životnímu prostředí. Co spatřujete v novém Green Dealu a boji za klima, o kterém se nyní mluví jako o největší hrozbě?

Ochrana životního prostředí je blízkým tématem pro každého normálního člověka, to není o levici či o pravici. Otázkou je, zda máme naletět novému byznys modelu, který zde vytvářejí západní liberální elity, které na zelené ekonomice potřebují bohatnout – mají konkurenční výhodu, nové technologie a potřebují se zbavit konkurence. Kolem nich se vytvořila progresivistická média a nevládky, které šíří jejich propagandu. Ve skutečnosti jde o kolosální podvod a pokrytectví. Nejvíce ničí přírodu právě ti, co se jí nejvíc ohánějí. Západní liberální elity, nadnárodní koncerny, vojenskoprůmyslový komplex a ta slavná liberální Amerika, která po celém světě vede krvavé války. Kolem sebe si vytvořili systém svých užitečných idiotů, korporace mají své Grety, moralizují, píší si květnaté projevy, mobilizují mládež k tomu, aby si kupovali kávičku v ekologických kelímcích a tak – ve skutečnosti ale reprodukují systém liberálního kapitalismu a hyperglobalizaci, která likviduje planetu více než cokoli jiného.

Vytváří se zde iluze, že viníkem ekologické krize je horník z Prievidze či Ostravy nebo čínský dělník nebo chudí lidé po celém světě, přitom skutečnými viníky jsou americké války a špinavé zisky západních nadnárodních korporací, pro které dělají špičkové PR agentury. Dokonce i z války udělají ekologický čin roku. Je v tom obrovská faleš, všechny tyto liberálně-progresivistické ideologie neřeší zásadní problém, a tím je neoliberální globalizace. Skutečná levice bojuje proti liberálnímu kapitalismu a nepodporuje liberální gretenismus. Žádný Green Deal v neoliberální globalizaci není možný, to je jako vyzývat vojáky v bitvě, aby nepoužívali zbraně. Chraňme planetu, ale upřímně – ne tak, abychom břemeno házeli na ty nejslabší a nejchudší, ale tak, aby to břemeno nesli ti nejbohatší. V tom je kouzlo skutečné levice, chránit přírodu, aniž bychom ubližovali pracujícím lidem a vlastním národům.

Jak si vysvětlujete, že většina nadnárodních korporací napříč světem se tím či oním způsobem k tomu deklarovanému boji za klima hlásí a přidávají? Ne všechny tyto společnosti na tom vydělají, vede je k tomu tedy společenská zodpovědnost?

Čím více nadnárodní korporace vykořisťují své dělníky kdesi v Indočíně či Latinské Americe, tím hlučnější jsou jejich reklamní kampaně o tzv. férovém obchodě. Čím více tyto kapitalistické molochy ničí přírodu, tím zeleněji se budou tvářit. Budou mít popelnice se sedmnácti třídiči, používat budou zásadně pouze ten nejekologičtější papír, vytapetují si zeleně i záchody. A ve skutečnosti budou ve svých začouzených fabrikách v rozvojovém světě vypouštět do řek chemický sajrajt, v Demokratické republice Kongo budou podporovat občanskou válku, v Latinské Americe kácet pralesy a samozřejmě budou ničit lokální malé firmy coby konkurenci, která je daleko ekologičtější, protože její výrobky necestují po celém světě, aby se dostaly do místního obchodu. Nechci liberálům a globalistům bořit sebevědomí, ale pravda je taková, že nadnárodní korporace jsou to největší zlo a zodpovědnost pouze předstírají. Až zde bude fungovat globální kapitalismus, tak budete na českém talíři pojídat sóju z Paraguaye, oblékat tričko vyrobené v Bangladéši a tak dále, ale to zároveň znamená, že budou tuny zboží putovat po celém světě a likvidovat klima. Čím jste bohatší, tím více konzumujete a tím větší uhlíkovou stopu vytváříte – skutečným problémem jsou zbohatlická rozmazlená děcka ze západních metropolí, která při svém kelímku kávy ve Starbucksu vykřikují, jak je třeba chránit přírodu. A jsou to oni a ty jejich značkové produkty, jež konzumují, které mohou za environmentální problémy. Opakuji, je v tom obrovská míra pokrytectví. Skutečná levice musí bojovat za spravedlivou deglobalizaci, to je jediná cesta k ochraně přírody.

Zažíváme prudký růst cen pohonných hmot a energií. Zažijeme v Česku, Slovensku i jinde v Evropě něco podobného tomu, co se před časem dělo ve Francii se žlutými vestami? Mohou hrozit nepokoje poté, co řada lidí nebude mít na benzín a elektřinu ve vlastním domově?

Energetická chudoba je obrovský problém a aktuální krize s cenami energií může vést k bezprecedentním sociálním turbulencím. Ukazuje se, jak nezodpovědné bylo rozprodat energetické giganty do rukou zahraničních korporací – stát se tak zbavil suverenity. Zároveň se ukazuje, že volný trh je ve strategických odvětvích naprosto sebevražedný projekt. A do třetice, ukazuje se, že nenávist vůči Rusku je krátkozraká, Evropa Rusko potřebuje, zda se to někomu líbí, nebo ne. Opět se jen potvrzuje, že Evropa potřebuje v mezinárodní politice daleko více realismu než ideologického liberalismu. Přestaňme furt poučovat jiné kultury, jak se mají chovat, respektujme národní suverenitu a přestaňme žvanit o lidských právech, když sami neumíme zajistit našim občanům sociální práva – prezident Putin se Západu směje a má k tomu důvod. Pouze se střílíme do vlastní nohy, a to platí nejen pro Rusko, ale také pro Čínu. Musíme mít dobré a přátelské vztahy i na východ, to je jediná šance pro Evropu. Pokud zde budou vládnout zaslepení liberálové, tak vše rozprodají, vše nechají na volném trhu, budou šťourat do Ruska a výsledkem bude, že zde lidé budou v zimě mrznout. A nakonec to skončí takovými sociálními protesty, které vyženou liberály na smetiště dějin, žluté vesty jsou jen slabý odvar toho, co Evropu čeká, když se nevzpamatuje. My na Slovensku vidíme, jaká vlna odporu se zvedá zdola – a čím budou liberální elity arogantnější, tím větší vlna je smete. Slovensko čeká ukrutná vlna zdražování a Matovičově vládě to může zlomit vaz. Schválně říkám Matovičově vládě, protože formálně je sice premiérem Heger, ale ten je jen nafukovací Ančou, se kterou si Matovič dělá, co chce. Matovič je duševně narušený klaun, ale je bohužel lídrem pravicové koalice a Slovensko vede do záhuby.

Profesor Petr Drulák, Matěj Stropnický, profesor Jan Keller a ekonomka Švihlíková napsali knihu Budoucnost levice bez liberalismu. Tvrdí, že se levice odvrátila od pracujícího člověka a řeší kulturně-levicová témata. Jak to vnímáte vy? Jaká skutečně má levice být? Má se vzdát témat jako sňatky homosexuálních párů apod.?

Ano, přesně takhle to vnímám i já, obšírně o tom argumentuji ve své knížce Antiglobalista, kterou mi recenzovali právě profesor Jan Keller a ekonomka Ilona Švihlíková, oba moji přátelé, kterých si velmi vážím. Do nejnovější knížky Petra Druláka přispěji jednou kapitolou. Jsou to všechno myslitelé, se kterými nás mnohé spojuje. Společně tvrdíme, že levice na Západě se odpoutala od dělníků a pracujících lidí a začala řešit postmoderní témata, čímž se možná zalíbila hrstkám liberálních středních vrstev někde v západních metropolích, ale odpudila od sebe dělnické vrstvy a venkovské obyvatelstvo, tradiční voliče levice, směrem ke krajní pravici. Je to školácká chyba.

Smyslem levice je přece stát na straně chudých dělnických vrstev, hájit sociální stát, bojovat proti liberalismu v ekonomice, snažit se o rovnost a spravedlnost. Místo toho na Západě posloucháme nesmysly o transsexuálních záchodech či výbězích pro slepice, jako by levice neměla jiné problémy než takové povídačky. U nás mají pracující lidé jiné problémy než v Nizozemsku – pokud si nizozemští socialisté myslí, že homosexualita je tím nejdůležitějším tématem pro celý svět, tak prosím, ale ať nám to nevnucují, my proti homosexuálům nic nemáme, ale nebudeme znásilňovat slovenskou společnost, abychom zde násilím prosazovali západní liberální ideologie. My řešíme chleba, ne chlapské zadky. Jsme socialisté, a tedy budeme bojovat za vyšší minimální mzdu, silnější odbory, ekonomickou demokracii, silný stát, sociální přerozdělování a zestátňování strategických sektorů ekonomiky, s čímž souvisí i posilování národního státu v globální ekonomice. Naše největší historické osobnosti levice vždy byly zároveň silnými vlastenci, počínaje Emanuelem Lehockým přes Vlada Clementise, Laca Novomeského až po Alexandra Dubčeka, Gustáva Husáka či Vlada Mináča. Oni jsou skutečná levice a to, co sem přichází ze Západu, je ve skutečnosti progresivní liberalismus. To není levice, ne v klasickém slova smyslu. To jsou prostě liberálové. Duhoví, globalističtí, kosmopolitní liberálové. Pohrdají dělníky, pohrdají vlastním národem, nemají se skutečnou levicí nic společného.

Vaší straně SMER rostou preference, podpora se vám vrací a lidé hojně chodí na mítinky. Nicméně liberální skupina médií stále přichází s novými nařčeními vůči Robertu Ficovi i vůči vám. Jste označováni za antivaxery, konspirátory atd. Jaký scénář máte pro boj vůči této mediální většině?

Za ty lži proti nám jsou média velmi dobře placená. Financují je západní liberální nevládky, například Soros a jeho okruh, který má vlastnický podíl i v deníku SME, což je hlásná trouba neoliberální pravice na Slovensku. Pak jsou zde sluníčkářští neoliberálové z Deníku N, ty zase financují miliardáři ze slovensko-americké firmy Eset, kterou ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo za agenty amerických tajných služeb. Co dodat. Televize Markíza je dlouhodobý projekt Američanů; ostatní média vlastní buď slovenští oligarchové, nebo nadnárodní korporace. A nově dokonce pravicová vláda lije miliony do médií v rámci očkovací kampaně. Výsledek – celá desetiletí kopou do Směru a Roberta Fica. No a v poslední době se dostali do stadia vyslovené hysterie, protože přesně jak říkáte, Směr roste, lidé jdou s námi, uspořádali jsme několik úspěšných protestů, dříve či později se vrátíme k moci. A oligarchové a globalistické kruhy mají strach z našeho návratu.

Úzkost je cítit i z americké ambasády, a proto je vůči nám stále agresivnější i prezidentka Čaputová, která je obecně považována za mluvčí této ambasády. Ten tlak je obrovský, Fico a Blaha jsou pro liberální média úplní satanáši, neboť věci říkáme na rovinu. Fico může podle vlády a médií prakticky za všechno včetně hladomoru v Etiopii. Ale pravda je, že Slováci už těmto nesmyslům nevěří, vidí, jací nýmandi jsou dnes ve vládě. Matovičovo-Hegerova vláda je plná nevzdělanců, mafiánů, plagiátorů a úplných primitivů – lidé chtějí návrat do normálu. Mnohem více sledují sociální sítě a tam jsme velmi silní. Liberálním médiím už důvěřují jen hrstky korporátních zaměstnanců z Bratislavy a puberťáci, kteří ještě nemají rodiny a netuší, co je to nést zodpovědnost za své děti. Pateticky vykřikují o svobodě, přičemž skutečnou svobodu jim umí dát jen sociální stát. Ale úplně nejlepší je, že nejvíce křičí o svobodě ti, kteří by nejraději každého, kdo se nechce dát očkovat experimentální vakcínou proti covidu, násilím donutili, případně zbavili lidských práv. Pracovně jim říkáme liberální fašisté – jsou o té své liberální ideologii tak přesvědčeni, že by vůči jiným názorům aplikovali zhruba tytéž metody jako Adolf Hitler. Z takových pomatenců se musí John Stuart Mill obracet v hrobě.

Pokud už máte u některých nálepku konspirátor, jak to vidíte s účinností vakcín proti covidu? Kde lze vidět pravdivé a kde lživé informování o významu vakcinace?

My jsme v první řadě za dobrovolnost očkování, nejsme žádní antivaxeři. Já ani Robert Fico nejsme očkováni, ale nikoho neodrazujeme – každý má právo o svém těle rozhodovat sám. A musí mít vyvážené informace, nejen korporátní propagandu farmaceutických firem. Lidé musejí vědět, že vedlejší účinky vakcín mohou způsobit i smrt, nedávno nám takto zemřel na Slovensku náš přítel a bývalý poslanec Jaro Paška. Na vakcínu Pfizer. Chce někdo říci, že lidi máme násilím tlačit do něčeho, jehož výsledkem může být smrt? Vždyť to je nelidské a nemorální. Upozorňujeme na argumenty významných virologů, jako je například francouzský nobelista Montagnier, který varuje, že vakcíny na viry pouze zvyšují pravděpodobnost, že se vytvoří nové mutace, což se ve skutečnosti potvrzuje – začali jsme s alfou, už máme nakažlivější deltu a kdo ví, co ještě přijde.

Je nějakou konspirací poukazovat na to, že v Izraeli či Singapuru navzdory velkému číslu očkovaných počet hospitalizací roste? Totéž v Belgii či Nizozemsku. Těch faktorů, proč to někde roste a jinde ne, je daleko více a nedá se to redukovat na očkování – potvrzuje to i nejnovější studie v European Journal of Epidemiology od harvardského profesora. Abych to zkrátil, chceme, aby debata o očkování byla vyvážená a abychom neočkované nediskriminovali – jsme proti segregaci a apartheidu. Lidé jsou si rovni, mají mít svou svobodu a nesmíme je trestat za jejich volbu. Dnes je v módě označovat ty, co bojují za svobodu, jako extremisty a konspirátory. Už mi to připomíná Orwellův román 1984, vše, co tvrdí vládní propaganda, je ve skutečnosti naopak. My chceme jen svobodu – co je na tom tak troufalého?

Jaké je podle vás skutečné řešení situace po rok a půl dlouhé zkušenosti s covidem? Do jaké míry se do skutečného řešení vměšují ekonomické vlivy a zájmy?

Tím, jak se zvyšuje míra přirozené imunity, z koronaviru se stane podobný problém jako běžná chřipka. Mezitím budou přibývat nové způsoby léčby, kromě toho experimentální využití dostupných léků, jako například ivermektin, ukázalo výsledky i v této fázi. Zkrátka nakonec covid porazíme, ale obávám se, že mezitím se společnost tak odcizí a zfašizuje, že daleko větší problém než covid bude ta míra nenávisti, kterou pandemie stvořila kvůli nenažraným farmaceutickým firmám či autoritářským státům.

Na druhé straně pandemie zcela zlikvidovala mýtus o tom, jak nepotřebný je stát v ekonomice – bez sociálního systému a státních příspěvků by společnost klekla. Již dnes nikdo nepochybuje, že levicové přístupy v ekonomice jsou v moderní ekonomice nezbytné. Nelze spoléhat pouze sám na sebe a na volný trh – stát musí pomáhat těm slabším. Z druhé strany se zároveň ukázalo, jak důležité je bojovat za osobní svobodu volby, která se začala neuvěřitelně zpochybňovat, a to bez jakéhokoli racionálního důvodu, protože virus prokazatelně šíří i proočkovaní, stejně končí v nemocnicích a nic jako kolektivní imunita se nedá proti viru vytvořit. Čili padly všechny potenciální důvody, abychom nutili lidi dát se naočkovat jménem jakéhosi veřejného zájmu. Fašismus je velmi nebezpečná mentalita a zde stále převládá dojem, že fašisté jsou pouze vyholení náckové, co mají na rameni vytetovány dvě osmičky a vzývají Hitlera. To je čistý redukcionismus. Fašismus není jen o rasismu a Hitlerovi. Je o tom, jak přistupujeme k jiným názorům, k jiným lidem, ke svobodě, ke společnosti jako takové. Pokud je pro nás polovina společnosti něco méněcenného jen kvůli tomu, že má jiný názor na vakcínu – u nás na Slovensku liberálové rádi hovoří o neočkovaných jako o „dezolátech“ – tak jde o analogický šovinismus, jaký prokazoval Hitler vůči židovské menšině či slovanským národům. Fašismus je dnes paradoxně nejsilněji cítit v chování liberálů. Levice na Slovensku má v tomto jasno: budeme proti takovému nenávistnému liberalismu bojovat a vrátíme Slovensko do normálu.

