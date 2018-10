Malý český člověk hledá silného vůdce, proto máme Babiše. A Zeman? Vicehejtman Knot o kondici Česka

STO LET REPUBLIKY „Jsem rád, že žiju dnes. Že médii hýbou kauzy takové závažnosti jako uprchlá zelená mamba nebo Poche ano, Poche ne. Že nemusím číst o padlých ve válce, nebo nakažených španělskou chřipkou,“ říká jihočeský vicehejtman Josef Knot. Vyjádřil se k rozdělení Československa, k Evropské unii a prozradil také, kdo je pro něj za posledních 100 let náš největší státník.

Slavíme sto let republiky. Jak naši zemi v současné době hodnotíte? Byli by podle vás na nás naši předkové hrdi? Za co by nás podle vašeho názoru naopak odsoudili?

Po pravdě řečeno, si netroufám odhadnout, co by si asi dnes mysleli naši předkové. Co člověk, to názor – to platilo v minulosti úplně stejně, jako to platí dnes. Můžu mluvit jen za sebe a za sebe říkám, že jsem vlastně rád, že žiju dnes. Že médii hýbou kauzy takové závažnosti, jako je uprchlá zelená mamba nebo Poche ano, Poche ne. Že nemusím číst o padlých ve válce nebo nakažených španělskou chřipkou – tedy zprávy, které hýbaly médii před sto lety. Takže za tohle by nás mohli naši předkové odsoudit – že si nevážíme dobrého bydla…

Ozývají se hlasy, že vlastně není co slavit. Jednak „ta“ republika už neexistuje, a navíc je prý rozkradená a zaprodaná. Je na tom něco pravdy?

Jsem Čech, žiju v České republice, máme vlastní vládu, vlastní hlavní město, řeč, kterou mluvím, je v mé zemi jednacím jazykem, a nakonec i vlastní měnu. To si myslím za oslavu stojí.



Máme téměř třicet let po sametové revoluci, ale rozdíl v životní úrovni mezi námi a Západem je stále dost velký. Brzdí nás ještě pořád „dědictví“ komunistického režimu? Nebo je problém v odlivu zisků na Západ? Případně se málo snažíme a investujeme do naší budoucnosti, třeba v rámci vědy a výzkumu? Nebo kde hlavní problém vidíte vy?

Poslední žebříček, který porovnával kvalitu života na světě nás řadí na 24. místo – před Portugalsko a Itálii a jen čtyři příčky za Francii; to není tak špatné umístění



Když jsme zmínili komunistický režim, máte pocit, že jsme se s ním po roce 1989 „vypořádali“ dobře? Čím to, že stále tolik lidí na něj vzpomíná v dobrém?

To už bylo řečeno tisíckrát – dřív bylo všechno lepší, protože jsme byli mladí.

Čím si mimochodem vysvětlujete, že tolik lidí volí v posledních letech Andreje Babiše? A co je podle vás ve skutečnosti pro národ schopen „zařídit“, vyjednat, „opravit“ a vybudovat? Je to tak, že se Češi vždy rádi na někoho spoléhají, ať už to byli po válce komunisté, po revoluci Havel, nebo teď Babiš?

Protože lidstvo vždy fascinuje silná autorita, vůdce, vlastně taková velká matka, která vás ochrání, postará se o vás a všechny problémy za vás vyřeší. Společnost je už z principu složena hlavně z přizpůsobivých lidí, ochotných poslouchat. Vůdců je málo, už proto, abychom se tu vzájemně nepomlátili.

Dalším velkým hráčem na současné politické scéně je prezident Zeman. Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že svou existencí a přítomností v úřadě vlastně „zostuzuje“ památku sta let republiky? Jeho odpůrci ho kritizují za údajný „příklon“ k Východu, nešetří ho ale ani kvůli jeho zdravotnímu stavu. Nově sklidil kritiku za vyznamenání pro Michala Davida. Co vy na to všechno říkáte?

Někdy mi připadá, že prezident Zeman vymyslí nějakou bejkárnu, naprosto nesmyslnou, jen proto, aby se bavil tím, koho tím zas nadzvedne… A všichni mu na to skočí. Hned poplašeně vyletí, jako když střelíte do hejna slepic, a poplašeně kvokají. Mně by přišlo daleko noblesnější vůbec si těch jeho výlevů nevšímat a nekomentovat je. Jsem přesvědčen, že by ho to přestalo bavit.

Když trošku odbočíme, před revolucí jsme byli samozřejmě pod vlivem tehdejšího Sovětského svazu, po revoluci zase byla pro mnoho lidí „svatá“ Amerika. Nejsme tak trochu ode zdi ke zdi? A jak v současné době vnímáte naši pozici v EU a názory některých na to, že bychom z tohoto společenství států měli raději odejít?



Proč ode zdi ke zdi? Je to stejné jako s tím Babišem. Tak jako malý český člověk touží po silném vůdci, tak jako malá česká zemička toužíme po silném státu, který nás ochrání. A co si budeme říkat, nejvíc toho pro nás udělá ten, komu jsme k něčemu užiteční. To je prostě fakt. Proto jsem stále přesvědčen, že jediné, co má smysl, je členství v EU. Jak pro Ameriku, tak pro Rusko jsme postradatelná veličina, v tomto směru si nic nenalhávejme. Jen pro EU jsme jakžtakž rovnocenným partnerem a máme mu co nabídnout.



Jak jsme už na začátku rozhovoru zmínili, Československo dnes už vlastně neexistuje. Jak hodnotíte v současné době vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou? A s odstupem času, považujete rozhodnutí o rozdělení těchto dvou států za dobré?

Tak tohle je věc, která se povedla. Vztahy jsou podle mě na vynikající úrovni právě proto, že jsme se včas, bez zbytečných emocí a v dobrém rozešli. Každý právník vám potvrdí, že čím déle rozvod trvá, tím je pro obě strany bolestnější.

Za 100 let novodobé státnosti jsme tady měli celou řadu osobností, ať už to byl T. G. Masaryk, E. Beneš, Václav Havel, Václav Klaus… Kdo a proč byl pro vás tím největším „státníkem“?

Nežil jsem před sto lety, ale myslím, že T. G. Masaryk a jeho mladší parťák E. Beneš.



Když se opět vrátíme do současnosti, co nám podle vás nejvíc škodí a ohrožuje nás? Je to neschopnost vyrovnat se s minulostí? Migrace nebo budoucí nestabilita světa, vývoj ekonomiky… Nebo co vlastně?

Podle mě nejvíc škodí lidská blbost a závist. To jsem na vlastní kůži prožil v předvolební době.

autor: David Hora