Mám rád USA. Ale toto se snad odtamtud do Čech nedostane, doufá sociální demokrat

Black lives matter nemá s bojem proti rasismu nic společného, píšete ve svém blogu. Proč?

Jsem toho názoru, že jakmile někdo rozděluje lidi podle barvy kůže, tak samozřejmě má rasistické myšlení. Co je to to „Black“ v názvu té organizace? Proč tam nemá „all“, jak to říká náš pan prezident? Tam v tom názvu se zkrátka a dobře rozdělují lidi podle barvy kůže, a to je špatně. Pokud chce někdo nějak rozdělovat lidi, tak ať je rozděluje jenom a pouze na slušné a neslušné. Nebo na ty s demokratickým smýšlením, a naopak s šovinistickým nadřazeneckým smýšlením, nebo na lidi, co chtějí pracovat pro společnost, či na lidi, co chtějí parazitovat jen na sociálních dávkách. Tak by to mělo být bez ohledu na to, zda je dotyčný bílý, rudý, černý, žlutý, malý, šedivý odněkud z vesmíru nebo dokonce fialový s puntíčky. Anketa Jakeš zemřel. Měli by být funcionáři KSČ Štrougal a Vajnar souzeni za úmrtí na státní hranici? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 2892 lidí

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása cituje ve svém blogu George Orwella a dodává: „Všechny podivné kampaně typu Mee too, bezuhlíková společnost nebo Black Lives Matter v nás mají vyvolat pocit viny za útlak žen, za špatné životní prostředí a za diskriminaci černochů. Jsou pořádány hony na úspěšné osobnosti, vymýšleny nesmyslné projekty, které zničí hospodářství jednotlivých zemí a přepisují se dějiny, ničí sochy. Vše přesně v duchu Orwella.“ Jsme opravdu v orwellovské době?

Když sleduji všechny ty podivné sluníčkářské kampaně, které se lidi snaží přesvědčit, že jen ony mají patent na pravdu a na rozum, vstávají mi z toho vlasy na hlavě. Ty pomníky těm úspěšným lidem byly vystavěny přeci kvůli něčemu jinému, než kvůli čemu je chtějí ty rozvášněné davy teď bourat. Až někdy začne hypotetická kampaň proti kradení čokolády v obchodě a přijde se na to, že nějaká významná osobnost, které budujeme pomníky dnes, v dětství kradla v samoobsluze čokoládu, také jí ty pomníky snad budou chtít bourat?

Jiří Čunek v rozhovoru pro Reflex upozorňuje, že ve všech společenských vrstvách porušujeme pravidla. „Místo toho, aby v zorném úhlu společnosti stála záchrana normálních rodin, jež mají děti, pozornost se upíná k marginálním menšinám. My bychom měli chtít, aby nebyly svobodné matky, aby fungovaly normální partnerské vztahy. Legislativu bychom měli přizpůsobit tak, abychom otce vedli k odpovědnosti za své konání, za děti,“ řekl. Co k tomu říci?

V současné době existují podivné trendy k tomu, že se ty marginální menšiny dostávají do jakési módy. Na stránce „Hatefree“ je dokonce článek „Že i ty můžeš být v menšině“. A to třeba jen na základě vašich zálib a koníčků. Já se například ve svém volném čase zajímám o záhady, UFO a mimozemské civilizace. A někdo jiný zas o něco jiného, třeba sbírá známky. Každý máme nějaké své záliby. Někdo tradičnější, někdo netradičnější. Ale aby si kvůli tomu měl každý vymýšlet nějakou svoji menšinu? Vždyť bych vypadal jako neomarxista, a tak skutečně vypadat nechci. Ne děkuji.

V rozhovoru pro MF Dnes bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný uvedl, že si myslí, že svět se zbláznil. „Konečně se zúročily investice do vymývání mozků dvou až tří generací. Probíhalo zejména na západních univerzitách, bylo tam přítomno ve školské systému. Je to vymývání mozků, které je velmi dobře financováno z nadací s různými otevřenými společnostmi.“ Vyústilo to dle něj do tří podvodů. Ekologického, genderového a rasového. Co si myslíte vy?

Indoktrinace dětí a studentů nějakou konkrétní politickou ideologií nemá ve školství v demokratickém státě nic dělat. Já sám pracuji jako pedagog volného času, ale v životě bych se děti jakoukoliv politickou ideologií indoktrinovat neodvážil. Mám dokonce za to, že je to i trestné! A tak by to zkrátka neměl dělat nikdo. A o politických neziskovkách ani nemluvím. Mladým lidem by se měla dát možnost, aby si udělali takový politický názor, který vychází především z jejich životních zkušeností, a nikoliv z toho, co do něj někdo někde ve školách indoktrinoval.

Sledujeme ústup USA z pozice světové velmoci? Jakým způsobem se do postavení USA promítnou nepokoje související s hnutím Black Lives Matter?

Já se netajím tím, že vždy, řečeno slovy Honzy Vyčítala, jsem ten druhý, co má k hvězdám rád pruhy. Ale když vidím ty nepokoje, bourání pomníků, přepisování kultury kvůli tomu, zakazování filmů či dokonce hlídání, zda jsou správně politicky korektní, je mi z toho dost smutno. A věřím, že se toto k nám do ČR nikdy nedostane. Anketa Je dobře, aby právo na obranu se zbraní v ruce bylo zahrnuto do Ústavy ČR? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 4636 lidí

V USA budou letos prezidentské volby. Podle Václava Klause ve výše zmiňovaném rozhovoru Donald Trump přes řadu nevhodných výroků uskutečňuje správnou politiku obhajoby národního státu proti globalistickým tendencím. „Jestli přijde Biden a umožní, aby kulturní revoluce dále pokračovala, to bych považoval za strašlivou prohru nás všech,“ uvedl. Co o tom soudíte vy?

Já jsem dlouhá léta fandil v amerických volbách demokratům. Změnu jsem učinil až v roce 2016, kdy se Clintonová každou chvíli dovolávala právě těch marginálních menšin. A tak jsem už od primárek fandil Donaldu Trumpovi a hodlám mu fandit i letos. Velice totiž pochybuji, že Joe Biden, kandidát demokratů, mimochodem o čtyři roky starší kandidát, by byl větším bijcem těch globalistických nehorázností, jaké v poslední době sledujeme, než Donald Trump.

Líbí se mi na Trumpovi hlavně to, že on se nesnaží nahrávat těmto globalistickým tendencím, které si hrají na to být povinným světonázorem. Ale myslím si, že by měl být vůči těmto tendencím daleko ráznější, než jak to ukázal ve svém prvním funkčním období. Jinak hrozí, že svět do těchto globalistických tendencí skutečně zabředne.

Jak si všiml Vladimír Železný, rezistenci vůči tomuto vývoji vykazují země, které mají zkušenost s komunismem. Polsko, Maďarsko, Česko. Zvýší se na nás kvůli tomu tlak?

Nesmíme zapomenout, že východní část EU zažila čtyřicet let totality. Čtyřicet let tu lidem někdo seshora diktoval, co si smí a nesmí myslet. Dokonce se tady lidé zavírali do vězení jen za to, že měli jiný než oficiální státem schválený názor. A teď by to najednou mělo být znovu? Tentokrát ve formě globalistických tlaků a tzv. politické korektnosti? Na tomto poli se teď hraje o zachování svobody demokracie. A ne tam, kam se ten boj místo tohoto snaží přesměrovat Milion chvilek a jim podobní. Děkuji ne. Ať si tu znovu nabytou demokracii a názorovou svobodu užijeme už konečně na plné pecky.

Německo 1. července převzalo předsednictví v Evropské unii. Mezi priority má patřit řešení otázky migrace, ve které mají členské státy být solidárnější. Posílí podle vás ještě tlak na ty země, které uprchlíky přijímat nechtějí? Německý ministr zahraničí Heiko Maas k tomu řekl: „…členství v EU s sebou přináší jak práva, tak povinnosti. Mnozí v EU profitují v obrovském rozsahu z členství v EU, finančně, ale nejen finančně. Jsou ale i jiné věci, jiné základní hodnoty, ke kterým jsme se členstvím v EU zavázali. A proto uvnitř EU nelze využívat pouze práv, ale je nutné i plnit povinnosti, které jsou s tím spojené,“ kontroval Maas a doplnil, že půjde o prioritu německého předsednictví EU. Jak se k těmto slovům postavit?

Možná že, řečeno slovy proroka Nostradama z 16. století, v Německu si nechají velblouda pít vodu z Rýnu a Dunaje. Ale současně tam musí pochopit, že když v některých jiných státech žádné muslimské migranty nechtějí, že to neznamená nic jiného, že je tam skutečně nechtějí! A pokud to neumí pochopit, tak to rozhodně není žádný akt přátelství.

