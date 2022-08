Marže marketů a benzinek. Konečná vyřkla, co mnozí nechtěli slyšet

reklama

Paní poslankyně, na svém facebooku jste se vyjádřila k tomu, že se jihočeský hejtman Kuba a pražský primátor Hřib rozhodli, jak jste uvedla, pomoci občanům se zvládáním extrémních cen. Co na to říkáte a co v tomto kontextu vzkázat vládě?

Že vládu lituji. Když i jejich vlastní hejtmani se jí smějí a raději dělají opatření bez nich. Asi častěji chodí mezi lidi. Vyzývám vládu, aby přestala svou neschopnost schovávat za Putina a aby se začala starat o občany. Jestli to neumí nebo nechce dělat, tak ať to řekne a rovnou odejde!



Na premiéra Fialu se z některých míst snesla kritika, že odjel na dovolenou i přesto, jaké problémy musí v současné chvíli ČR řešit. Váš názor?

Vždyť se nic neděje... Jen se Rakušanem nově jmenovaný šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek deset let stýkal s vazebně stíhaným člověkem. S člověkem, který fungoval jako pravá ruka mafiánského bosse Radovana Krejčíře. S člověkem, který se vyhnul vězení jen díky tomu, že ho někdo zřejmě účelově prohlásil za nesvéprávného. Nevím, vám připadá normální, aby v takovou chvíli byl pan Petr Fiala na dovolené? Mně tedy ne!



Podle zpráv, které vyšly v médiích, průběžné výsledky kontrol marží prodejců pohonných hmot v ČR za červenec prozatím ukázaly nepřiměřeně zvýšené marže u většiny velkých čerpacích stanic. Co s tím?

No, zvednout se z kancelářských křesel a makat. Vláda má k dispozici zákon o cenách, ale prostě a jednoduše jej nechce použít. Ukazuje se, že česká síť ONO umí stlačit ceny už i pod 40 korun a jinde jsou ceny i o 5 korun vyšší, tak je evidentně něco špatně. A opět – trh naprosto v tomto ohledu nefunguje.

Za KSČM chceme otevřít ale otázku nejen marží čerpacích stanic, ale třeba i obchodních řetězců. Jak je možné, že supermarkety a hypermarkety u nás mají o třetinu vyšší marže než třeba v bohatém Německu?



Velkou diskusi vyvolal také návrh nové vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu s tím, že by se v případě nedostatku paliva v teplárnách mohla snížit průměrná teplota v domácnostech, kancelářích… Z 20 na 18 stupňů. Je toto dobré řešení situace? A jak je možné dodržení této vyhlášky kontrolovat?

To je vyložená ubohost. Zajímalo by mě, který odborník na Ministerstvu průmyslu a obchodu toto navrhl. Snad za to dostal i patřičnou odměnu. A ministrovi v této souvislosti dám ještě jednu radu – když se topení vypne úplně, ušetří se tím ještě víc.



Mimochodem, co říkáte na to, že slíbená podpora státu domácnostem zasaženým energetickou krizí se pro letošní rok smrskla jen na přibližně 2000 Kč, a na zbytek si domácnosti budou muset počkat až do příštího roku?

Já jsem nic dobrého nečekala, ale tanečky kolem 5000 pro rodiny s dětmi a pomoc – spíše nepomoc – s úsporným tarifem svědčí nejen o nechuti pomáhat, ale i o naprosté neschopnosti vládních představitelů to „nic“ zadministrovat.



Četl jsem, že lidé ve Velké Británii protestují proti cenám energií, někteří prý plánují, že až se na podzim zase ceny zvednou, že za energie nezaplatí. Může to něčemu pomoci? A předpokládáte, že by se něco takového mohlo odehrávat i u nás?

Ano, tuto zprávu jsem zaznamenala a udělala k ní krátký videokomentář na můj TikTok, na nějž všechny vaše čtenáře srdečně zvu. Ale zpět k věci – v západních zemích jsou často formy odporu mnohem hrubší a rozhodnější než u nás, takže ke slovu přicházejí i tyto podobné metody. U nás v ČR se může také stát, že lidé přestanou platit za energii. Ne proto, že by nechtěli. Ale proto, že na to nebudou mít.

Psali jsme: Berki (STAN): Byl jsem v průvodu Prague Pride. Láska nezná rozdílů mezi pohlavími František Mareš: Knihy nakladatelství Olympia do celého světa. Mají strach z člověka. Bojí se, koho volí. Profesor poodhalil závoj Otázka nouze: Co se dá všechno jíst? Věci, ze kterých by šla dětem hlava kolem a žaludek nahoru

Ve svém pořadu Bez obalu jste se vrátila ke kauze Dozimetr. Co na její vývoj říkáte?

Ukazuje se, že KSČM je jedinou politickou stranou, která po listopadu nemá za sebou žádné korupční skandály. Dozimetr je pouze vrcholkem, jenž potvrzuje, že mnozí politici jsou pouze loutkami lobbistů, podnikatelů a korporací. Někteří jim šijí zákony na míru, jiní tunelují veřejné rozpočty. Problém je v systému. A opět – KSČM je jedinou stranou systémové alternativy.



Podívejme se i na to, co se děje na mítincích Andreje Babiše. Co říkáte na čím dál větší napětí mezi jeho příznivci a odpůrci, a kam až to podle vás může dojít?

Já pamatuji vyhrocenou dobu kampaně v roce 2009 a 2010, která byla podobná jako tato. Překvapuje mě ale, že k této situaci přispívají lidé, kteří jinak vyzývají ke slušnosti v politice.

My v KSČM jsme ale zvyklí na ledacos. Lidé, kteří žvanili cosi o demokracii a lidských právech, nám pak věšeli oprátku na naši centrálu. A všichni politici i novináři mlčeli. „Vždyť to byli komunisté – těm to přece patří,“ říkali si mnozí z nich. Tak teď sklízejí vlastní plody.



V souvislosti s kampaní Andreje Babiše se dostala pod palbu kritiky také Policie ČR, jejíž neuniformovaní příslušníci zaklekli údajně autistického 15letého školáka. Jak hodnotíte tento incident?

Toho kluka je mi líto a velmi oceňuji, jak se k tomu následně postavil. Ovšem ve chvíli zásahu ta policie asi nemohla vědět, že jeho čin souvisel a souvisí s jeho zdravotním stavem. Podle mě se z toho udělala bouře ve sklenici vody. Stát se to v supermarketu, ve zlatnictví či v prodejně s elektronikou, nikdo by se nad tím nepozastavoval.



Pojďme na závěr i do zahraničí. Co říkáte na to, že předsedkyně Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Nancy Pelosiová navštívila Tchaj-wan? Co říci na reakci Číny, a co to ještě může vyvolat?



Je jedna Čína. Pelosiová se může třeba stavět na hlavu, USA můžou provokovat jak chtějí, ale je to prostě fakt.

Psali jsme: „To je trochu výsměch.“ Vláda sedí a doporučuje dva svetry. Ani v druhé části Partie nebyl klid Primátor Hřib: Připomínáme si 20 let od ničivých povodní v Praze Okamura (SPD): My proti nenávisti bojujeme, sluníčkáři nenávist šíří Staří umřou zimou za Ukrajinu? Síkelův plán pod palbou, strašlivé důsledky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.