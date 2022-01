Maskovaný státní převrat. A důvod?! Diplomat bourá řeči o Kazachstánu

„Byl to maskovaný státní převrat!“ říká někdejší velvyslanec Jaromír Novotný o nepokojích v Kazachstánu. Není podle něj náhodou, že přišly ve chvíli, kdy Rusko svolilo k účasti na rozhovorech o Ukrajině. Právě Rusko tak zažívá situaci, kdy musí válčit na dvou frontách, ale Novotný soudí, že situace v Kazachstánu bude do dvou týdnů plně stabilizována. O Kazachstánu jsme léta neslyšeli, protože jeho vláda díky nesmírnému nerostnému bohatství byla schopna zajistit občanům životní úroveň, soudí též diplomat. A střelba do lidí bez varování? Až poté, co vypálili a vyrabovali řadu důležitých objektů.

reklama

Kazachstán zažívá největší krizi za dobu své nezávislosti. V zemi považované za vzor stability ve střední Asii vypukly mohutné nepokoje údajně proti zdražení LPG. Protesty začaly na západě země 2. ledna. Největší středoasijská země s 19 miliony obyvatel, v níž již více než tři desetiletí vládne autoritářský režim, byla přitom dlouho spojována s bohatými přírodními zdroji a stabilitou. Klid však narušily protesty a násilné nepokoje. V Almaty si středeční a čtvrteční střety vyžádaly podle úřadů desítky mrtvých. Pane Novotný, jak byste charakterizoval současný režim v Kazachstánu?

Já myslím, že dostatečně průkazným faktem je skutečnost, že bezmála 30 let – to znamená od zániku Sovětského svazu v roce 1991 – zde vládl jediný člověk, bývalý generální tajemník kazašské republiky SSSR – prezident Nursultan Nazarbajev, který společně se svou rodinou vlastní velký majetek po celém světě. A právě současného prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva si Nazarbajev v roce 2019 vybral jako svého nástupce.

Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 2% Není to omluvitelné 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2439 lidí

Také si všimněte, že na rozdíl od Uzbekistánu, Arménie a mnoha dalších postsovětských států o – ač autoritářsky – stabilizovaném Kazachstánu jsme po celou tu dobu prakticky neslyšeli.

Můžeme použít srovnání kupříkladu s dalším autoritářským režimem běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka?

Teoreticky můžeme, ale výhodou Kazachstánu je vlastnictví prakticky všech prvků Mendělejevovy tabulky. Má ropu, má plyn a má také uran, takže ta země je bohatší nežli Bělorusko. Nazarbajev i Tokajev si proto mohli dovolit nabídnout obyvatelům poměrně vysoký životní standard, což jim samozřejmě vládu usnadnilo.

Kazachstán však prožívá v posledních dnech nepokoje, které agentura Reuters označila za nejhorší od dosažení nezávislosti bývalé sovětské republiky před třemi desetiletími. Propukly, když se zdvojnásobila cena LPG. I když byly ceny paliv sníženy a na 180 dní zastropovány a vláda podala demisi, lidem to nestačilo a ve středu zaútočili na úřední budovy. V Kazachstánu byl pak vyhlášen výjimečný stav. Věříte tomuto oficiálnímu zdůvodnění protestů?



Protesty sice vypukly v Žanaozenu den po zrušení cenového stropu na zkapalněný zemní plyn (LPG), na který jezdí většina obyvatel. Ceny paliva se tím zdvojnásobily na 120 tenge (asi šest korun). Ale to já osobně nepovažuji za ten ústřední důvod, proč ke střetům došlo. Přikláním se k tomu názoru, že šlo o pokus o politický převrat. Když v Kazachstánu, kde pohonné hmoty stojí méně než u nás a je tam relativně vysoká životní úroveň, zdraží plyn, tak to podle mě není důvod jít na ulici a začít střílet, rabovat atd.

Fotogalerie: - Každodenní zatýkání

Dobrá a co vás vede k té domněnce či názoru, že se jednalo o pokus o politický převrat?

Především způsob, jakým to bylo všechno provedeno. Z toho lze usuzovat, že nad tím vším stála nějaká hlava, která věci řídila, že to tedy byla předem připravená a organizovaná akce! Vzpomeňte si, že jako první přišly útoky na televizní vysílače a především na všechna letiště. Tokajev převzal funkci předsedy bezpečnostní rady, kterou až do té doby zastával exprezident Nazarbajev, dále nechal Tokajev rozpustit vládu, nařídil výjimečný stav a požádal o pomoc spojence. To vše také o něčem svědčí. Vypadá to na jakousi maskovanou čistku v nejvyšších kruzích.

Jaromír Novotný

Bezpečnostní složky proti výtržníkům, kteří vtrhli na radnici a do prezidentského paláce a zapálili je, použily ostré náboje. Prezident Tokajev uvedl, že hodlá postupovat „s maximální tvrdostí“ poté, co si střety s demonstranty vyžádaly oběti na životech v řadách pořádkových sil. V pondělí se na stranu Tokajeva postavil například maďarský premiér Viktor Orbán. Rozumíte jeho postoji?

Ve své podstatě je to pochopitelné, protože ono se hovoří o tom, že Tokajev nařídil bezpečnostním složkám střílet bez výstrahy do lidí, ale dělo se tak – a vy už jste to naznačil – až poté, kdy sami demonstranti spáchali zvěrstva na několika policistech, respektive členech těch pořádkových sil. Což mě samozřejmě vede k otázce, kde vlastně vzali zbraně? A vysvětlení, že vyrabovali nějaký obchod se zbraněmi mně přijde jako dosti nepřesvědčivé.

Anketa Jste pro zrušení covid pasů, tedy pro to, aby neočkovaní mohli volně chodit kamkoliv? Ano 87% Ne 11% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14351 lidí

Prezident Tokajev hovoří o „teroristické hrozbě“ a oznámil, že požádal prezidenty států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), aby mu pomohli potlačit nepokoje v jeho zemi. Lídři vojenské aliance rozhodli, že do Kazachstánu zmítaného nepokoji pošlou na omezenou dobu mírové jednotky, které mají pomoci situaci v zemi stabilizovat. ODKB v čele s Ruskem tvoří několik států někdejšího Sovětského svazu. Kdo tedy zasahuje v Kazachstánu? Hovoří se především o ruských výsadkářích.

To sice ano, ale nejsou zdaleka jediní. V současné době jsou tam arménské, kyrgyzské a běloruské jednotky a dost možná i jednotky z Turkmenistánu. A podmínkou účasti těchto sil je, že nebudou zasahovat přímo proti samotným obyvatelům Kazachstánu.

Četl jsem několik odborných názorů. Dle některých vyjádření, nepokoje v jinak politicky stabilním Kazachstánu Rusko nepříjemně zaskočily, a pro Moskvu, která má v ODKB (Organizace Smlouvy pro kolektivní bezpečnost) rozhodující slovo, výzva přichází v nevhodnou dobu z hlediska jak domácí, tak zahraniční politiky. Souhlasíte s tím?

Tak určitě se dá říct, že Rusko rozhodně v tuto chvíli musí válčit na dvou frontách. Tu jednu tvoří, jak víme, Ukrajina, tu druhou právě Kazachstán, s nímž má Rusko nejdelší státní hranici a má tam také významnou ruskou enklávu, takže to není pro Putina nic vítaného a pozitivního.

Jaký další vývoj v Kazachstánu se dá podle vás očekávat? Můžeme říci, že už je po všem?

Domnívám se, že během maximálně dvou týdnů bude v Kazachstánu klid. Prezident Tokajev si za pomoci spřátelených zemí a svých vlastních bezpečnostní sil zjedná v zemi pořádek.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

Psali jsme: Babišova msta. I za Čapí hnízdo. Zbořil ji vidí a nelze se jí vyhnout Ivan David odhalil, o co vlastně běží. Proč se sekaly hlavy? Kazachstán, do hloubky Kazachstán. Bohatá země mezi Ruskem a Čínou, ukořistěná jednou rodinou. Postřehy zkušeného znalce Německo zastaví prodej zbraní do Kazachstánu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.