Mediální expert po nočním maratonu ve sněmovně: Na to se nedalo koukat. Kalousek je provokatér, a Babiš je holt horkokrevný Slovák, tak se neudržel

ROZHOVOR Mediální odborník Jiří Mikeš označil téměř šestnáctihodinovou diskusi před hlasováním o důvěře vládě za naprostou ztrátu času. „My prostě potřebujeme nějakých dalších třicet, čtyřicet let, abychom začali mít demokracii a pořádné politiky, kteří to myslí vážně,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Komunismus podle něj už patří minulému století a demonstranti by měli respektovat volby a dát premiéru Andreji Babišovi šanci, ať ukáže, jaký je manažer.

Jaký je váš pohled na celé jednání a hlasování o vyslovení důvěry vládě?

Já jsem se snažil se na jednání dívat a snažil jsem se tomu porozumět, ale výsledek byl prostě negativní, na to se nedalo koukat. Exhibicionální vystoupení politiků. Nejjednodušší by bylo, kdyby Andrej Babiš poslal do poslaneckých klubů programové prohlášení, oni by si sedli, vydali vyjádření klubu, které by přečetli, a mohli by jít do hospody na fotbal. Takhle žvanili a vykecávali se o všem možném, co kde bude, jak to myslí a tak dále, a přitom stejně všichni věděli, že vláda projde. Tak proč otravují lidi s tím, že se musejí ukazovat.

Po projednání klubů by mohli jít do hospody, dát si panáka do hlavy a lidé by se na to nemuseli dívat. Ti zoufalci, co protestovali před Parlamentem, jsou to samé. Jaké je to uvnitř, takové je to venku, ale podle mne už mají lidé šaškárny dost a chtějí, aby se tu konečně začalo makat. Ať dají Babišovi šanci ukázat, jestli je opravdu takový manažer, který zvládne i vládu. Byznysmen asi je, když dokázal z ničeho vybudovat takové impérium, takže měl zkušenosti oproti zelinářům, taxikářům a dalším, kteří se mermomocí chtěli dostat do politiky. Teď je převálcuje. My prostě potřebujeme nějakých dalších třicet, čtyřicet let, abychom začali mít demokracii a pořádné politiky, kteří to myslí vážně, byli ve světě, něco si přečetli. Co se včera předvádělo ve Sněmovně, byla naprostá ztráta času.

Řekl jste, že co je uvnitř, to je i venku. Souhlasíte tedy s výrokem, že lid má takovou vládu, jakou si zaslouží?

Známý citát asi kdysi platil. Ale nyní lidé spíše chodí do hospod a ti, co protestují, se chtějí ukázat, ale nereprezentují milionovou voličskou základnu, která zvolila hnutí ANO a zvolila Miloše Zemana. Máme tedy Babiše, kterého jsme si zasloužili, protože jsme ho zvolili, a nyní ti, kdo na něj křičí, mají respektovat, že taková byla vůle lidu.

K samotnému jednání a diskusi. Jak jste se díval na konflikt Andreje Babiše a Miroslava Kalouska na konci diskuse. Andrej Babiš označil Kalouska za zloděje a ožralu a Kalousek prohlásil, že Babiš fňuká a utíká od lidí s jiným názorem. Komu to může přitížit, či naopak?

Každopádně to přitíží oběma. Hádky se dějí i v zahraničních sněmovnách, vynadají si, ale pak jdou spolu na pivo. Jednou jsem byl v anglickém parlamentu, kde se hádali, a pak jsem je viděl, jak se objali kolem ramenou a šli si dát panáka. To tihle nedokážou, jejich nenávist je vrozená, a jestliže začal Babiš Kalouskovi tykat, tak o co jde? O přenos televize. A lidé si říkali: je to jako u nás v hospodě u Bucků. Kalousek je známý provokatér a Babiš je holt horkokrevný Slovák, tak se do sebe pustili. Ale že by to někomu pomohlo a někomu uškodilo, lidé si stejně myslí svoje.

Například Zbyněk Stanjura (ODS) k vládě prohlásil: „V čele bude generální ředitel České republiky, pod ním jeho podřízení, kteří budou vyměněni, když budou mít jiný názor. O tom může vyprávět Martin Stropnický, Robert Pelikán, Karla Šlechtová“. Nakolik souhlasíte, nebo nesouhlasíte s podobným výrokem?

To je ukázka Stanjurova intelektu. Zaprvé Stropnický měl zůstat u toho, co umí, tedy herectví. Pelikán byl jistě výtečný student, myslí mu to, ale ještě je příliš mladý a bez zkušeností, takže ho převálcovali. Co se týče Karly Šlechtové, ta je neřízená střela jako doktorka Marvanová. To jsou ženy, které jsou ambiciózní, ale na co sáhnou, to zmastí.

Andrej Babiš se opět nechal unést emocemi a nechal se vyprovokovat Kalouskem. Nebylo to poprvé, lidé to tedy berou jako diskusi v hospodě?

Já si myslím, že to svědčí o celkové úrovni. Kdyby úroveň Parlamentu jako takového byla noblesní, tak by si to Babiš sakra rozmyslel, aby měl podobné vystoupení. Kdyby byli noblesní ostatní, nebyl by vyprovokovaný a nepodlehl by emocím. Emoce lidé chápou, protože lidem bez emocí se nevěří. Vezměte si bývalého ministra kultury Daniela Hermana. Lidé mají rádi, když se někdo vymyká a je trochu jiný, impulzivní, a vůbec jim to nevadí. Lidem ani nevadí, jestli se někdo napije. Winston Churchill byl také zároveň velký politik. Jestliže někdo Zemanovi vyčítá nějakého panáka, tak jsou to pokrytci, protože Zeman má přehled, ví, co říká, slouží národním zájmům. Jestli si dá nějakého panáka, kdo z nás obyčejných lidí si toho panáka nedá?

Velká část projevů poslanců patřila účasti komunistů ve vládě. Předseda KSČM Vojtěch Filip pochopitelně obhajoval účast komunistů i jejich právo se vlády účastnit. Spousta hlasů zazněla ale proti. Jak je dnes vnímán důraz na to, že se komunistická strana účastní vlády? Je to ještě důležité?

Jde o úplnou pitomost. To už nejsou komunisté, jsou menšinovci. Jediný bolševik je Skála, komunismus už patří minulému století. Jsou spíše sociálními demokraty. Jestliže komunistická strana chce zase mít nějaké slovo – nyní nemá – tak mají alespoň rozum, že podpoří vládu, která chce něco pro národ udělat. Jestliže Kalouskové, Langšádlové a další křičí a bubnují na poplach, jde o pitomost. Komunisty jako takové už odvál čas a dějiny. Snaží se nějak zachránit a jediná šance pro ně je, že mladí lidé budou otrávení, že do čela dají Konečnou a pokusí se prostě znovu něco dělat. Doby proletariátu a dělnické třídy jsou dávno pryč. Komunisté jsou jinou stranou s jinými cíli, protože svět se vyvíjí, a stejně jako je konec socialismu, tak je svým způsobem konec kapitalismu. Nyní stojíme před velkými výzvami, jak vůbec dál s civilizací a co se stane se světem, kdo rozhoduje a proč jsou tak důležité korporace a banky a tak dále. Kdo vlastně ovládá svět? Komunisté to určitě nejsou.

Řekl jste, že demonstrující se snaží zviditelnit. Demonstrací přibývá, neztrácejí tím na významu? A jak významná byla ta včerejší?

Podstatné demonstrace jsme zažili. Nyní už nemají vůbec, ale vůbec žádný smysl. Jediná demonstrace, která bude mít smysl, jsou příští volby. Tím, že někdo bude pokřikovat, házet láhve, si sympatie každopádně nezíská. Nálada ve společnosti je jistě nervózní, naštvaná, ale lidé chtějí, aby Babiš dostal nějakou šanci. A já si myslím, že pokud se to Babišovi nepovede, dopadneme velmi špatně. Když se mu to povede, a kéž by se mu to povedlo, tak se tento stát znovu dostane tam, kam patří, to znamená mezi nejpokrokovější, nejprůmyslovější státy světa, kde jsme kdysi byli. Dejme někomu šanci. Řeči, že stát se nedá řídit jako firma – já nevím, když bude stát někdo řídit jako firmu a bude se mu to dařit a dá si tam špičkové manažery, protože nemůžete kolem sebe mít hlupáky, ať se ukáže. I Amerika je řízená jako firma, proč by to nemohlo být Česko?

Jak z vašeho pohledu česká média zvládla včerejší jednání o důvěře vládě?

Na to já vám neodpovím, protože dám na to, co si lidé říkají mezi sebou. Raději zajdu do hospody a poslouchám, jak lidé reagují. Média jsou polarizovaná a nezávislá média existují spíše na webu, nikoliv v novinách. Kdysi jsem četl Právo, ale už si ho nekupuji. Ráno si pustím počítač, projedu si různé servery a udělám si vlastní názor. To je právě ta výhoda nových médií, že už nejsme odkázání na mainstreamové novináře, kteří nás oblbují.

autor: Zuzana Koulová