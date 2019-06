Michal Semín, na Václaváku prokletý „konspirátor“ a kandidát do Rady ČTK: Je tu snaha kriminalizovat názorovou opozici

ROZHOVOR Pouhých šest hlasů chybělo v první volbě členů Rady České tiskové kanceláře ke zvolení Michalu Semínovi. Byl tak ze všech kandidátů nejúspěšnější. Již předtím přitom na Václavském náměstí na demonstraci Milionu chvilek Mikuláš Minář řádil, že je to „kandidát SPD“ a „konspirátor“. Kandidát panu Minářovi vysvětluje, co onen pojem „konspirátor“ vlastně znamená a že jeho se opravdu netýká.

Anketa Do kdy by měl být Andrej Babiš předsedou vlády? Ať okamžitě skončí 15% Do předčasných voleb v tomto roce 3% Do roku 2021 1% Do roku 2025 62% I po roce 2025 19% hlasovalo: 20402 lidí

Jste jedním ze čtyř kandidátů do Rady České tiskové kanceláře. Poslanecká sněmovna by měla dva z nich zvolit (dva z mandátů dosavadních radních 20. června končí), avšak napoprvé se to nepodařilo. Jak jste se na soupisce kandidátů ocitl?

Byl jsem osloven SPD, asi jsou jim blízké některé moje názory na důležité společenské otázky dnešní doby.

Do Rady ČTK byla nedávno zvolena exministryně Michaela Marksová, známá svými levicovými názory. Lze tak protichůdné osobnosti spojit v jednom funkčním orgánu?

Dovedu si to představit, já jsem na podobné debaty zvyklý. Já jsem se vlastně od devadesátých let pohyboval v prostředí názorově pluralitním a vždycky mě bavilo argumentovat s lidmi jiných názorů. Myslím, že právě v četce a v jiných veřejnoprávních institucích by měl být zastoupen ten mnohohlas. Protože to, čemu dnes čelíme a co já považuji za skutečné nebezpečí pro budoucí vývoj naší země, je, že se v tom veřejném prostoru uplatňuje čím dál víc jeden hlas, jeden názor. Ty ostatní, nepohodlné, jsou vytlačovány na okraj nebo jsou různě dehonestovány.

Jméno Michala Semína zaznělo i na úterní demonstraci na Václavském náměstí. Byl jste tam označen za konspirátora, jehož zvolení do Rady ČTK by bylo ohrožením demokracie.

To je samozřejmě velmi bizarní. Z hlediska lingvistického konspirátor je ten, kdo konspiruje, kdo se na něčem s někým domlouvá... já jsem v životě akorát vykonspiroval se svou ženou devět dětí.

Také se objevily komentáře, které vám přisoudily nálepku antisemity.

Je to lež, je to pomluva. Dokonce bych už řekl, že je to snaha kriminalizovat tu názorovou opozici. Antisemitismus je mi odporný, nerozlišuji lidi podle rasy, ale podle charakteru.“

- - -

Michal Semín (*1967), novinář, komentátor, překladatel, spisovatel a průkopník domácího vyučování dětí, byl – opravdu bizarní souhrou okolností – vyloučen z vysoké školy kvůli politickým názorům, a to 13. listopadu 1989. Byl vyhozen z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za to, že byl aktivním signatářem Hnutí za občanskou svobodu, a za to, že tehdy založil na SSM nezávislé hnutí STUHA.

Psali jsme: Konspirátor Semín, řádil Minář z Václaváku. Teď dostal kandidát SPD nejvíc hlasů ze všech kandidátů Rady ČTK... Skončí jako Jakl? Ten nesmí projít! Kravál kvůli kontrolnímu orgánu ČTK a kandidátovi SPD Sponzoři z USA žádali pořád víc. Semín vzpomínal, jak fungovaly neziskovky hned po „sametu“ Americkému velvyslanci v Praze dorazil dopis, který ho asi nepotěší a týká se i Trumpa…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav