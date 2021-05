Migrace za současné epidemiologické situace? Primář z Bulovky je otřesen tím, co opět zamýšlí v Bruselu

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Zvlášť za současné epidemiologické situace neregulovat migraci, nehlídat si vlastní hranice, kdo mi vstupuje na území mého státu, na území Evropské unie, je pro mě zcela nepřijatelné. Nechápu proč, když jako řádný občan kamkoliv cestuji, jsem podrobován všem možným prověrkám, musím mít všechny dokumenty v pořádku, a najednou nám zde existuje skupina lidí, která si dělá, co chce. Nemá cenu to rozmazávat. Spějeme trošičku ke svému zániku, protože když přestane existovat řád a pořádek, většinou civilizace končí,“ myslí si primář z Bulovky a bývalý poslanec Jiří Koskuba.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger má potíže kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům. Vnímáte to jako velký problém, který jej diskvalifikuje pro roli ministra?

Toto je otázka spíše pro pana premiéra, který, přestože chtěl stát řídit jako firmu, ukazuje, že jako personalista by zcela selhal.

Ano. Petr Arenberger je již čtvrtým ministrem zdravotnictví od počátku pandemie. To už je trošku moc ministrů...

Čeho je moc, toho je příliš. Obdivuji pana kolegu Arenbergera, že měl za situace, která vyplavala na povrch, vůbec odvahu a sebevědomí tuto funkci přijmout. To o člověku vypovídá dostatečně.

Pro premiéra je asi těžké nyní nějakého ministra zdravotnictví sehnat, pokud by ho tedy sháněl...

Asi je ministrů zdravotnictví nedostatek. Nicméně věřím, že by určitě zase někoho sehnal, protože ambiciózních lidí je mnoho a neuvědomují si, když kývnou na premiérovu nabídku, co na sebe berou, a že pro něj jsou víceméně takový spotřební materiál, který nutně potřebuje ke své práci a předvolebním aktivitám.

Epidemiolog Petr Smejkal hovoří o nutnosti proočkovat celou světovou populaci. „Dvě dávky a maximální proočkovanost je vlastně ten způsob mimo detekce těch mutací, když už někdo přijede ze zahraničí, jak obecně nás ochránit, a nejenom nás, celý svět,“ řekl. Souhlasíte? A není to příliš utopické? Je něco takového vůbec reálně možné?

Nejsem epidemiolog. Ale vzhledem k tomu, jak to postupuje i u nás, mně to nereálné připadá. Abych ale byl spravedlivý, dozvěděl jsem se, že údajně v Japonsku dosud nejsou proočkována ani čtyři procenta populace. Pokud je tato zpráva pravdivá, tak je to pro mě velice šokující a je vidět, že problémy nejsou jenom u nás. Vlády mnoha států se projevují jako zcela neschopné.

V případě Japonska je to opravdu překvapující informace...

Připomenu jen, že Japonci ukázali své schopnosti hned na počátku, jak v Jokohamě zaparkovali výletní loď a postupně čekali, než z velké části vymře. Je vidět, že se nepoučili. To znamená, že můžeme kritizovat mnohé. I já patřím k těm, kteří této vládě vytýkají velmi mnoho. Ale k mému úžasu jsem zjistil, že jsou vlády ještě mnohem horší.

Jinak ještě k té vaší předešlé otázce. Kolegu Smejkala chápu, bylo by to ideální. Neslyšel jsem od něj, že by měl tu odvahu, aby řekl, že očkování by opravdu mělo být povinné, protože svoboda končí tam, kde ohrožujeme práva někoho jiného. Ale na této přelidněné zeměkouli a za současné celkové situace tohle možné není.

S teplejším počasím se v EU opět otevřel problém migrace, italský ostrov Lampedusa je v těchto dnech doslova přeplněn nově příchozími uprchlíky. Jde podle vás o nezvládnutí situace ze strany Frontexu, nebo problém leží jinde?

K migraci jsem se vyjadřoval mnohokrát. Nejsem její přívrženec, což neznamená, že se zcela zříkám pomoci těm, kteří to potřebují. Ale vyvolaná vlna migrace, viníky známe, mluvili jsme o nich. Oni se z toho zcela nepoučili. V Dánsku se někdo projevil krásným názorem, že válka skončila, a že by se tedy mohli vrátit domů a jít budovat tu zemi. To jen tak na okraj.

Ale zvlášť za současné epidemiologické situace neregulovat migraci, nehlídat si vlastní hranice, kdo mi vstupuje na území mého státu, na území Evropské unie, je pro mě zcela nepřijatelné. Nechápu proč, když jako řádný občan kamkoliv cestuji, jsem podrobován všem možným prověrkám, musím mít všechny dokumenty v pořádku, a najednou nám zde existuje skupina lidí, která si dělá, co chce. Nemá cenu to rozmazávat. Spějeme trošičku ke svému zániku, protože když přestane existovat řád a pořádek, většinou civilizace končí.

Ruská vláda schválila nový seznam nepřátelských zemí. Je krátký, jsme na něm pouze my a USA. Upřímně řečeno se tomu moc nedivím po té protiruské smršti z posledních dní. Jak jste ji vnímal vy?

Člověk musí být opatrný, aby nebyl hned nařčen z vlastizrady. Nejsem přívrženec Ruska, ale na druhé straně ani nemíním být jeho nepřítelem, pakliže to nebude nezbytně nutné. Když už jsme vylezli ze zadnice Sovětského svazu, připadá mi velmi trapné, že ihned se musíme ponořit do zadnice opačné. Proto se nedivte, že na tom seznamu jsme. Ano, je tam uvedená i další země, v jejíž zadnici se alespoň částečně snažíme zanořit. To je smutné zjištění. Pakliže to má za cíl, aby i u nás co nejdříve vznikla pro naši bezpečnost cizí vojenská základna, pak jsme na správné cestě. Já osobně ji za správnou nepovažuji.

A to, jak celá kauza dopadla, protože já skutečně pravdu neznám, snad ani nemusím komentovat. Myslím si, že naše vláda odvedla opět v uvozovkách skvělou práci. Na druhou stranu, opět v uvozovkách, stejně skvělou práci odvedla i část opozice. Takže ani voličům nezávidím, mají-li si na podzim vybírat. Myslím, že nabídka není nikterak pestrá. Je to fakt smutné, kam jsme se dostali.

