Milan Urban SPD: Piráti nikde nic nepostavili, jen nastěhovali k lidem feťáky

Jedním z témat, o kterých před volbami slyšíme, je bydlení. Chopili se ho hlavně Piráti. Někteří to považují za drzost, neboť tato strana v minulých letech měla ministra pro místní rozvoj i vedení Prahy coby nejvýznamnější municipality v zemi. Jsou podle vás právě Piráti těmi, kdo by měli ohledně tohoto tématu rozdávat rozumy a čerpat politické body?
Piráti žádné byty pro Pražany nikdy nepostavili. Naopak jim byty vzali. Stalo se tak díky jejich projektu Housing first, v rámci něhož do pražských obecních bytů sestěhovávali feťáky a nepřizpůsobivé z celé země. Stávaly se díky tomu tragikomické situace, kdy na úřady v Praze chodily děkovné dopisy z Ústí nad Labem, odkud jim Romové dětským písmem plným pravopisných chyb psali, že se zase mohou vrátit do Prahy. Méně vtipné situace zažívali sousedé v obecních domech feťáků, které tam Piráti proti vůli všech nastěhovali. Byty jsou nyní vybydlené, škody jdou do desítek milionů korun.
Zdeněk Hřib, bývalý pražský primátor, v tomto období první náměstek primátora, je letos jejich celostátním lídrem. Měl jste tu čest poznat jeho politiku regionálního rozvoje osobně, jak ji hodnotíte?
O tom mluvím. Praha se z jeho „vlády“ bude vzpamatovávat léta. Jediný důvod, proč to dělali, byla dotace EU 150 milionů, kterou na administrativu projektů úspěšně vyčerpaly různé pirátské neziskovky. To je obecný jev. EU vymyslí pitomost za stovky milionů a Piráti si na tom namastí kapsy. Kdo trpí, jsou naši obyvatelé. To musíme jednou provždy zarazit.
V Praze situaci sledujete přímo jako opoziční zastupitel. Jak se díváte na současnou bytovou i jinou výstavbu v metropoli?
Je potřeba to nastartovat. Nic se nestaví. Pouze soukromí developeři. Ale ti mají ceny, které jsou pro běžného obyvatele Prahy nedostupné. SPD má projekt podpory družstevního bydlení. Zjednodušeně by to fungovalo tak, že zájemce přijde na úřad, vybere si bytový projekt, stane se podílníkem, složí zálohu a do pár let bude bydlet. Město poskytne levně pozemky a projektovou podporu. Pomůže s úvěrem. Stejně tak zjednodušíme stavební řízení. Uvolníme developerům ruce. Jako architekt-urbanista mám bohaté zkušenosti nejen ze západní Evropy, ale zejména Dubaje, kde jsem působil. Výstavba tam letí raketovým tempem. Ty zkušenosti se musejí využít i tady! Tam prostě dostane každý občan byt. Není to nic divného. Ohromný potenciál vidím v návratu Ukrajinců domů. V Praze se uvolní zhruba 25 000 bytů. SPD udělá vše proto, aby se po volbách hromadně začali vracet domů na Ukrajinu. Jejich byty rozdělíme Čechům. Sníží se i nájmy.
Zmínil jste bytovou výstavbu v zahraničí, se kterou máte jako architekt osobní zkušenosti. V čem vidíte hlavní rozdíly proti ČR?
Architekty a projektanty máme zhruba stejné. Problém jsou zákony a politici, kteří rozhodují. Hledají problémy tam, kde nejsou. Projekty pak stojí. Člověk samozřejmě z branže ví, že je s tím spojena mnohdy i korupce. Musíme zrychlit stavební řízení. V Praze změnit územní plánování. Institut plánování a rozvoje (IPR) se stal aktivistickou organizací. Vůbec nemyslí na Pražany a rozvoj Prahy, ale na jejich progresivistické vidění světa. Vše je potřeba do základu změnit. Nestavějí se školy. Tam vidím ohromný problém. Zdravotnická zařízení jsou na hranicích kapacit. Nestavějí se domy pro seniory. Svět je úplně jinde. Praha stagnuje.
Tradičně největším odpůrcem výstavby, který uplatňuje všechny možné připomínky a napíná na maximum veškerou regulační legislativu, jsou různá „zelená“ hnutí. Vnímáte nějaký rozdíl mezi tím, co tyto skupiny prosazují ohledně výstavby v Česku a třeba právě v Německu, kde jste působil?
Vzhledem ke skutečnosti, že jejich centrála je globalistická, pak není rozdílu mezi jejich škodolibou činností v zahraničí a u nás. Leckdy jsou propojeni se stavební a betonovou lobby. Jejich protesty a obstrukce zmaří projekt konkurence.
Problémem ale není jen výstavba bytů, ale i další stavby, které s tím souvisejí a někdy se označují jako „občanská vybavenost“. Školy, zdravotnická zařízení, a tak dále. U nich někteří identifikovali problém, že ke stavbám s veřejným účelem se může vyjadřovat prakticky každý občan, což obvykle vede k mnoha průtahům. Vidíte nějaké řešení, které by mohlo prolomit tento problém?
V současné době má vedení města vizi, že většinu občanské vybavenosti budou platit a stavět soukromí developeři formou započitatelných nákladů v rámci městem vypočtených kontribucí na výstavbu. Nějak vládnoucím politikům ale nedochází, že si developeři logicky tyto náklady připočtou k prodejní ceně bytů. Takže místo, aby se hledaly cesty, jak byty zlevnit, tak se prodražují. Cestou ke zlevnění výstavby občanské vybavenosti je prefabrikace, typizace a standardizace projektů školských zařízení, domovů pro seniory a komunitních center, a jejich přímá výstavba investory formou design & build ve spojení s městem.
Po nedávném výpadku elektrického proudu byli mnozí překvapeni slovy zástupce ČEPS, že u energetických staveb je standardní a firmami kalkulovaná doba „přípravy a schvalování“ projektu deset až dvanáct let. Ať máme srovnání – v jakých časových horizontech dnes v Česku počítají stavebníci u běžných staveb?
Je to často jako věštění z křišťálové koule. Mohu zmínit osobní zkušenosti z Prahy. Nyní na výboru pro územní rozvoj projednáváme i změny podané už před 10 a více lety. A co se týče stavebních povolení – jsou zákonné lhůty jen iluzí, běžně vydání stavebního povolení trvá i půl roku. Navíc díky novému stavebním zákonu má většina stavebních úřadů značné podstavy kvůli odchodu zaměstnanců.
Je ke zlepšení třeba předělat zákony, nebo lze najít řešení i v rámci stávající legislativy?
Hledá se řešení v rámci stávající legislativy, ale to jsou horší než polovičatá řešení. Zažil jsem již několik novel stavebního zákona. Vždy bylo slibováno zjednodušení a zrychlení, pravdou byl vždy pravý opak. K zamyšlení je návrat k novele zákona, než se v něm začali hrabat Piráti a STAN a ten optimalizovat dle současných potřeb. Digitalizace zákona je jen technický problém k řešení, znění zákona vyžaduje principiální úpravy vedoucí ke zjednodušení, zrychlení a zefektivnění výstavby.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo