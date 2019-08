Minářův čin odsuzuji. Slova Holubové o vychcípání? Mluvila např. i o mých rodičích. Poslankyně Kořanová má zlost

Co říkáte výkonu vlády? Opozice hovoří jen o chlubení se a o dobrém „píár“, ale pozitivní výsledky se prý stěží dají dohledat…

Já jsem jako vládní poslankyně názoru, že vláda plní svůj program, že funguje. Lze to demonstrovat na řadě věcí, v poslední době mne napadá asi státní rozpočet na rok 2020, který počítá s navýšením prostředků pro většinu resortů.

Například o 1,4 miliardy korun navíc půjde na modernizaci, blížíme se v této oblasti dosažení závazku, že ČR bude v roce 2021 vynakládat a obranu 1,4 procenta HDP a v roce 2024 dvě procenta HDP tak, jak nám to velí spojenecká smlouva v rámci NATO.

S velkým zájmem sleduji i politiku pana ministra Havlíčka, který opravdu pravidelně mluví s českými podnikateli, ale i se zástupci vědecko-technických institucí. Pan ministr dokázal získat ze státního rozpočtu 37 miliard na vědu a výzkum, což je rekordní částka. Miliarda korun půjde také letos na platy v regionálním školství, podařilo se z větší části vyřešit dofinancování sociálních služeb.

Já osobně jsem tedy jako poslankyně, ale především jako občan ČR, s touto vládou plně spokojená.

V kuloárech se hovoří o tom, že nejsme až tak ideálním právním státem. Má k lepšímu obrazu pomoci nová ministryně Marie Benešová? A jsme tedy opravdu právním státem?

Právním státem pochopitelně jsme, byli jsme jím před paní ministryní Benešovou a budeme jím i po skončení jejího působení na ministerstvu. Myslím si, že zásady právního státu jsou plně respektovány a je jednáno dle jejich principu. Tedy tak, že máme naprostou svobodu projevu, tisku, svobodu vlastnictví, své zástupce si vybíráme v demokratických volbách, každý má právo na spravedlivý proces a tak dále. Pokud někdo říká, že nejsme právním státem, nechť předloží konkrétní důkazy.

Natírá si obrazně řečeno prezident předsedu vlády na chleba, a stejně tak Andrej Babiš Jana Hamáčka z ČSSD?

Takhle bych to neřekla. Pan prezident je velmi specifickou osobností s jistou mírou rezervovanosti k modelu prezidenta jako „stroje na podpisy“, takže je naprosto přirozené, vzhledem k jeho dlouhodobě známé povaze, že do debaty o vládních postech vstupuje, což ostatně dělali i jeho dva předchůdci, ale nemyslím si, že by to dělal proto, aby pan prezident ponižoval pana premiéra. Jejich vztah je dle mého velmi korektní.

Nutno zdůraznit, že pan prezident má mandát od dvou milionů voličů, dvakrát vyhrál přímou volbu, jeho voliči neočekávají, že bude jmenovat ministrem každého bez váhání. Nemusel by pak na Pražském hradě sedět politik, nejvyšší ústavní činitel s nejsilnějším voličským mandátem, ale mohl tam sedět úředník, který bude podepisovat jmenovací dekrety.

Bude, podle vás, na kultuře už konečně „klid“?

Věřím, že ano. Situace je už nyní dle mého názoru stabilizovaná. Lubomír Zaorálek je podle mne zkušený politik, který má manažerské schopnosti a zkušenosti s ministerským postem. Věřím, že uspěje.

Jak hodnotíte práci dalších sociálnědemokratických ministrů, zvláště pak paní Maláčovou?

Myslím si, že pan ministr Hamáček na Ministerstvu vnitra odvádí dobrou práci v podobě jeho přístupu k Policii ČR nebo k Hasičskému záchrannému sboru ČR, řekla bych, že je schopný ve vedení ministerstva.

Pan ministr Petříček dle mého názoru prosazuje takové zahraniční tendence, které jsou pro Českou republiku správné, za mne osobně je to například směřování k Evropské unii, ale přiznám se, že jeho práci zase tolik nesleduji, protože se zahraničí v Poslanecké sněmovně nevěnuji.

Paní ministryně Maláčová by dle mého názoru měla být uvážlivější v oblasti vyplácení sociálních dávek a začít efektivně pracovat na revizi systému sociálních dávek, protože jejich štědré vyplácení je dle mého názoru dlouhodobě neudržitelné. Připadají mi také úsměvné její požadavky pro státní rozpočet na rok 2020, vzpomínám na citát prvorepublikového politika a předsedy Agrární strany Antonína Švehly: „Sociální demokraté rádi rozdávají koláče, které sami neupekli a upéci ani nemohli, protože snědli těsto, které ještě nestačilo ani vykynout.“

Práci pana ministra Tomana důkladně neznám, protože oblasti zemědělství se nevěnuji.

Na druhé straně se vysoce hodnotí ministryně financí Alena Schillerová. Ale opět je tu opozice a ta má k její osobě výtky...

Opozice má výtky ke všemu, co z vlády přijde, nicméně pro své návrhy si podporu sehnat neumí, to mne zase až tak nepřekvapuje. Ale až za dva roky budeme skládat účty, tak jsem zvědavá, s čím, kromě toho, že chtějí být znovu zvolení, někteří poslanci do regionu pojedou.

Musím říct, že jsem s prací paní vicepremiérky spokojená právě proto, že dokáže držet státní výdaje na uzdě a naprosto jasně říká, za jakých okolností je například v oblasti sociálních služeb ochotna dělat kompromisy. Je to zkušená dáma, působila dlouhodobě na Finanční správě ČR a poté přímo na ministerstvu jako náměstkyně ministra, takže já její působení rovněž hodnotím velmi pozitivně, a nyní jí například fandím v oblasti revize stravenkového systému.

Máme nyní, přes všechny peripetie, období relativního vládního klidu? A hlavně – jde naše republika za svým cílem na tuzemské i mezinárodní úrovni?

Myslím, že po té krátké vládní krizi ohledně ministra kultury nyní zase nastává klid, ale krize ve vládě jsou poměrně běžná věc, když si například vzpomenu na tu Nečasovu a přeběhlíky z LIDEM, nejasné financování poslanců VV Vítem Bártou, tak si myslím, že tato vláda funguje velmi dobře.

Co se týče těch cílů na domácí úrovni, tak se to dle mého názoru daří. Doma se dlouhodobě zvyšují výdaje na školství, vědu a výzkum, obranu, ale rostou i starobní důchody. Nedávný průzkum ČSÚ například ukázal, že spokojenost Čechů roste, takže si myslím, že se lidem v České republice žije dobře, což samozřejmě není jen zásluhou politiků, ale i ekonomického vývoje.

Na mezinárodní úrovni považuji za úspěch například nominaci Věry Jourové na post komisařky, kdy poprvé v historii od našeho vstupu bude tento post zastávat jeden člověk dvě volební období. A za úspěch rovněž považuji i to, že máme například jako ČR dva místopředsedy Evropského parlamentu paní Charanzovou z našeho hnutí ANO a pana Kolaju z Pirátské strany, to si myslím, že je také výkaz o jistém úspěchu ČR v zahraničí.

Bude se, podle vás, ještě dlouho demonstrovat, padne vláda? Nebo budou mimořádné parlamentní volby?

Demonstrace jsou samozřejmě přirozeným prvkem demonstrace, takže pokud lidé cítí, že je to potřeba, ať demonstrují. Já takovou potřebu necítím, podle mne není důvod k demonstracím. Nicméně měla jsem možnost vidět, jak hlavní organizátor pan Minář před Pražským hradem, sídlem českých a československých prezidentů, roztrhal Ústavu ČR, která je nejvyšším zákonem naší země. To považuji za něco nesmírně neuctivého, to odsuzuji. Anketa Jsou události srpna 68 a srpna 69 stále pro český národ traumatem? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 9195 lidí

Pokud takoví lidé demonstrace svolávají, tak to mne znepokojuje. Stejně jako to, že na takové demonstraci vystoupila nedávno herečka Eva Holubová, která řekla v DVTV, že její generace bude muset nejspíše „vychcípat“, protože i přesto, že zažila komunismus, tak volí Babiše a Zemana. Tento výrok se mne hluboce dotýká, protože paní Holubová v tom smyslu mluví například i o generaci mých rodičů.

Jak se zpravodajského úkolu ohledně ministerstev zhostila kritizovaná Česká televize?

Myslím, že dobře, zcela nedávno jsem si tyto informace procházela a prostor dostaly k vyjádření všechny parlamentní strany. Vyjadřovali se i komentátoři z různých „táborů“, vystoupili i ústavní právníci s různými názory. Myslím, že vše proběhlo v pořádku, nemám s Českou televizí problém.

Vidíte možnost bližší spolupráce s SPD, třeba i na místech sociálnědemokratických členů vlády?

Nevidím, protože SPD je dle mého názoru naprosto mimo vládní program v řadě oblastí, navíc dlouhodobě zpochybňuje naše členství v EU i v NATO. Já osobně mám navíc problém i s řadou prvků přímé demokracie, které SPD prosazuje.

autor: Václav Fiala