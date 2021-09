Ministr Havlíček pro PL: Stáhneme krovky a necháme rozhodovat zelené fanatiky? My bojujeme, a snad se přidají i ostatní

reklama

Jak chcete prosadit, aby nebyl zákaz aut se spalovacími motory v roce 2035, a jak to prosadit proti celému Západu a tlaku, který je v tomto směru veden?

Anketa Co si myslíte o slovním útoku Andreje Babiše mladšího? Je to provokace ze strany DEMOBLOKU 73% Šlo o náhodu 10% Trapná režie Víta Klusáka 9% Začátek dalšího marného útoku na premiéra 8% hlasovalo: 137 lidí

Nedovedu si představit, jak bychom vysvětlovali a zvládli, že bychom v roce 2035 přestali tato auta prodávat. Je to v tuto chvíli velmi nereálné a my uděláme maximum, abychom přesvědčili ostatní. Podobně jako před dvěma roky jádro, kdy jsme přišli s tím, že se budou budovat jaderné zdroje, tak se část Evropy postavila proti, a najednou dnes, když se podíváme, je většina Evropy už pro. A neříkám, že je to naší zásluhou, ale určitě jsme byli jedním z tahounů, který postupně přesvědčoval ostatní, že je to bezemisní zdroj, že je to zdroj, bez kterého se do budoucna neobejdeme.

Evropská unie má svůj ekologický plán Green Deal a míní v něm pokračovat. Domníváte se, že vám nekompromisnost a vyjednávání pomůže?

Evropská unie ale není nic jiného než sedmadvacet zemí, takže Evropská unie má Green Deal, ale zároveň má 27 členů. A každý z těch členů má nějaké možnosti, nějaká práva a také má nějakou schopnost něco dojednat. Byla celá řada věcí, které dopředu vypadaly velmi dobře, a díky schopnosti a vyjednávací taktice se nám je podařilo zvrátit. Jsem přesvědčen, že v tomto případě ano, ale bude hodně záležet, kdo tady bude vládnout v příštích letech.

Protože pokud podlehneme tomu, že tady budeme v situaci, kdy budou ovládat zemi zelení fanatici, tak se nevyjedná vůbec nic a pak se to bude těžko brát zpátky. Například naše předsednictví v Evropské unii, které bude v příštím roce… je třeba si představit, kdo je schopný vyjednávat, kdo tam má vazby a kontakty a kdo je schopný dosáhnout nějakých rozumných výsledků v oblasti energetiky, v oblasti čisté mobility a v oblasti všech zákazů, které existují. Buď stáhneme krovky a necháme si diktovat Evropskou unií, co chce ona, nebo budeme sebevědomým vyjednávačem.

Psali jsme: Vytáhni telefon a toč. Klusák a mladý Babiš v Ústí: Jak to bylo doopravdy Zoufalec Bartoš, on ani neví, co je inflace. Mluvili jsme s Babišem, zatímco se chystal synátor s Klusákem... Další trest pro starostu Novotného. „Obecně prospěšné práce neměly efekt“, zhodnotila soudkyně a vynesla podmínku Luhačovice: Začaly Dny slovenské kultury

Oblíbené téma je dálnice D1, která by měla být konečně hotová. Skutečně jde o finální část, protože když slýcháme komentáře řidičů, dávají celé zdržení za odpovědnost politikům a nevěří, že se vše podaří dokončit?

Ano, ale naštěstí my jsme ta garnitura, která vše dotáhne do finále. Můžeme se bavit o tom, proč se to nezačalo dělat už v 90. letech nebo někdy později. V každém případě jsem v uvozovkách zdědil D1, když byla z polovičky nezmodernizovaná, nedostavěná. Šli jsme do náročných dvou let, ale podařilo se to a dobrá zpráva je, že se nám to podaří a začátkem října bude D1 kompletně hotová. Nyní probíhá diagnostika, to znamená, že se všechny úseky měří, zjišťují, ale včetně úseků dostavěných v minulém roce. Pokud najdeme jakoukoliv drobnost, budeme nekompromisní a budeme chtít po firmách vše opravit. Ale v tuto chvíli vše směřuje k tomu, že 2. října budeme mít krásnou novou dálnici.

To se před volbami docela hodí, ne?

Ano a my nezastíráme, že samozřejmě tlačíme na to, aby se vše zvládlo před volbami, byl to slib. Ale zaplať pánbůh za takové sliby a takové výsledky. Přece kvůli tomu, že budou volby a je možné otevření udělat o 14 dní dříve, neposuneme dokončení o dva týdny později jen proto, aby nás nikdo nekritizoval. Každý den pro ty řidiče je přece dobrý.

Psali jsme: Zelení: Umýt nádobí, nebo se vysprchovat? Okamura: Pokud máme mít přátelské vztahy s Německem, musí se distancovat od snahy prolomit Benešovy dekrety Tomáš Krystlík: Dodnes se opakují nepravdy o příčinách druhé světové války Kandidátní listiny do Sněmovny: Moravskoslezský kraj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.