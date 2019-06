Místostarosta z TOP 09 udeřil: Ekofanatici! Ekologická témata se pro ně stala novým náboženstvím. Sekta. A Greta je jejich nová světice

ROZHOVOR Na akcích Fridays For Future, studentů stávkujících za záchranu klimatu, mi vadí celková vyhrocenost rétoriky a alarmismus. Podsouvání myšlenky, že nám zbývá už jenom pár let života na téhle planetě, říká místostarosta Prahy 8 za TOP 09 Tomáš Tatranský. Vadí mi i, že studenti stávkují v době, kdy by měli být ve škole, dodává politik, který si nedávno na sociálních sítích vystřelil z Prahy 7. „Byl to jen vtip,“ vysvětluje. I tak se na jeho hlavu prý snesla nenávist.

Zhruba před dvěma týdny jste si na internetu tropil šprýmy z politických představitelů Prahy 7, kteří na „Sedmičce“ vyhlásili stav klimatické nouze. Proč?

Byla to opravdu jen legrace. Jejím cílem bylo zasmát se tomu, nikoliv zkritizovat Prahu 7 za to, že bere vážně téma klimatické změny. Musím vypíchnout, že čistě jako žert to vnímal i starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Vnímal jsem ale velký rozdíl jeho reakce proti reakcím na sociálních sítích, které byly vůči mě často velmi nenávistné. Některé reakce ekologických aktivistů byly skutečně až fanaticky vyhrocené.

Jak jste to reflektoval?

Musím říct, že v současnosti je kolem ekologických témat taková jakoby vyhrocená atmosféra, a to zejména díky aktivitám švédské studentky Grety Thunbergové. Slovo ekoteroristé se sice zatím do mého slovníku nedostalo, ale slovo ekofanatici už tam mám. Podle mého názoru si ekofanatici udělali z ekologických témat jakoby takové nové náboženství, takovou sektu a Greta je pro ně jakási nová světice. Oni totiž k té problematice přistupují s takovým až fanatickým zápalem. Nepřítelem pro ně není už jen ten, kdo jejich aktivity kritizuje, ale i někdo, kdo si z jejich zápalu udělá v uvozovkách nevinnou legraci. Já takový přístup považuji za fanatický. Nemyslím si, že takový přístup této problematice prospěje. Spíš jde podle mého o medvědí službu.

A Praha 7?

Já jsem Prahu 7 nekritizoval, ale vadí mi ta rétorika, s jakou se k tomu tématu přistupuje. Prostě když vyhlásíte „nouzi“, tak už to má blízko k nějakému výjimečnému stavu nebo něčemu takovému. Takový přístup se mi nelíbí. Považuji to za matení veřejnosti a vyvolávání strachu z jakési akutní, blížící se katastrofy, a to si myslím, že je nepřiměřené.

Co říkáte na akci angažovaných studentů Fridays For Future neboli Stávky za klima? Líbí se vám tato iniciativa, nebo jste spíše kritický?

Já vůbec nejsem proti ekologické výchově. Klidně bych ji navrhoval posílit nejenom na základní a střední škole, ale klidně i ve škole mateřské. Ovšem u Fridays For Future mi vadí především jedna věc, a to že se jedná většinou o akce, které probíhají v pátek dopoledne, a to je čas, kdy by děti měly být spíše ve škole. A to je podle mě ten problém. Děti by tohle měly respektovat. To je jedna věc. A druhá věc, která mi vadí, je celková vyhrocenost té rétoriky, ten alarmismus. To podsouvání lidem myšlenky, že nám zbývá už jenom pár let života na téhle planetě. Taková ta hesla typu, že na mrtvé planetě už nezáleží na tom, jestli jsi levičák, nebo pravičák a podobně, taková ta agresivita, která, zdá se mi, z toho až kape.

Takže kdyby studenti demonstrovali ve svém volnu, ta akce by se vám líbila?

Na to, aby se mi ta akce líbila, by musely být splněny dvě podmínky. Za prvé by se nesmělo demonstrovat místo školy a za druhé by ta rétorika musela být trochu korektnější. Jako takové ty krizové scénáře, že nám za několik málo let naše planeta do několika let totálně zkolabuje, tak to jsou věci, na kterých si prostě myslím, nepanuje jednoznačný vědecký konsenzus a názory se liší. To jsou prostě projekce, na kterých podle mě není konsenzus klimatických odborníků. Klimatická změna je extrémně komplexní fenomén. Za mě je zkrátka ohýbání či dezinterpretace faktů takovýmto způsobem nezodpovědná a vyvolává strach. A vyvolávání strachu je něco, co patří do arzenálu extremistů.

Oni se ovšem údajně o nějaké vědecké podklady opírají. Alespoň tak je to prezentováno…

No, a my jsme tady v minulosti měli už spoustu vědeckých podkladů, podle nichž bychom už všichni byli mrtví, celé lidstvo, a jejichž teze se, jak dnes už víme, zkrátka nevyplnily.

A řekněme, s obecně přijímanou premisou, že ke změně klimatu dochází vlivem spalování fosilních paliv, byste souhlasil?

No, tak tohle je odborné téma. Já bych řekl, že člověk určitě ke změně klimatu přispívá. Otázkou je, jaká je míra jeho příspěvku. Nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že pravděpodobně dojde k výraznému ochlazení vlivem změny v aktivitě slunce. Takže faktorů ve hře je celá řada. Celý systém je natolik komplexní, že já jako člověk, který není na tuto problematiku odborník, si netroufnu vyřknout nějaký jednoznačný ortel.

Nicméně samozřejmě je vzhledem k závažnosti tématu nutné udržovat princip předběžné opatrnosti. I tak si ale myslím, že naše rozvinutá část světa pro danou věc dělá poměrně dost. Problémem jsou takové ty rozvíjející se ekonomiky typu Čína, Indie, ale samozřejmě z těch rozvinutých třeba i Spojené státy americké.

Vrhněme se trochu do naší domácí politiky. V minulém týdnu se opoziční strany včetně TOP 09, jíž jste členem, snažily v Parlamentu neúspěšně o vyslovení nedůvěry kabinetu premiéra Andreje Babiše. Proti Babišovi se i demonstruje. Minulou neděli na Letné se konala dosud největší protivládní demonstrace od roku 1989. Měl by Babiš podle vás odstoupit a proč?

Vláda by mohla pokračovat s jiným premiérem. Demise pana Babiše nemusí znamenat pád celé vlády. Ta by mohla pokračovat dál v téměř stejném personálním složení. Samozřejmě by ale pan prezident musel jmenovat nového premiéra. Zásadní politickou krizi by to ale znamenat nemuselo. Nemyslím si, že by třeba nutně musely být vypsány předčasné volby. Řekl bych k tomu, že Milion chvilek pro demokracii je spolek, který v žádném případě nechce nerespektovat výsledky demokratických voleb. Nevolá ani po vypsání předčasných voleb, ani po jiném složení vládní koalice.

Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Je to pouze o tom, a já s tím souhlasím, že tento spolek chce, aby si více lidí v této republice uvědomilo, že není v pořádku, aby byl premiérem člověk, který má jednak tu minulost, kterou má, mám na mysli StB, a jednak má takový střet zájmů, který má. Navzdory tomu, že Babiš předal Agrofert do svěřenského fondu, tak je evidentní, že onen střet zájmů má i nadále. A lze předpokládat, že totéž bude konstatovat i ta finální zpráva Evropské unie. Já si myslím, že ten střet zájmů přetrvává i nadále.

Proč se Babiš tak vzpírá?

No, to byste se musel zeptat pana Babiše. Babiš je sám sobě kmotrem, ve smyslu lobbisty. Když se podíváte na 90. léta minulého století, která byla poznamenaná některými divokými metodami a samozřejmě v sobě měla mnohem méně transparence, než je dnes například v otázce kumulace majetku, tak přesně v té době se Andrej Babiš dostal do pozice jednoho z nejbohatších lidí v republice. Součinnost politické sféry k tomu potřeboval a také si ji dokázal z pozice lobbisty zajistit. Stejně tak si to dokázal zajistit pan Kellner a stejně si to dokázal zajistit i pan Bakala a řada dalších.

Pan Babiš patří do sféry lidí, kteří dokázali díky svému napojení na politiky vybudovat obrovské podnikatelské impérium. A velkou roli hrálo i přisátí k zemědělským dotacím, jelikož Agrofert je primárně velká zemědělská skupina. Zatímco dříve ovlivňoval Babiš politiku jako lobbista, dnes si užívá luxusu, že si pravidla hry může nastavovat napřímo jako premiér. Toho luxusu se samozřejmě nechce vzdát, tomu rozumím.

V souvislosti s velkou demonstrací na Letné se objevila srovnání se sametovou revolucí v roce 1989. Co v tomto světle říkáte na slova prezidenta Miloše Zemana, který krátce po velké nedělní demonstraci na Letné uvedl, že zatímco v roce 1989 lidé demonstrovali za svobodné volby, tak současní demonstranti protestují právě proti nim?

Já bych v této věci s prezidentem částečně souhlasil. A to v tom smyslu, že dnes se nehraje o to, zda tu bude, anebo nebude demokracie. Dnes se hraje o to, jakou bude mít ta demokracie kvalitu. Jestli bude jen o tom, že jednou za čtyři roky budou volby do Poslanecké sněmovny, plus další komunální volby a tak dále a zda v onom mezidobí bude to veřejné mínění tvrdě manipulováno prostřednictvím médií, z nichž ta zásadní má ve svém portfoliu skupina Agrofert, a také zda bude docházet k tlakům na justici, aby nebyla nezávislá a hrála do karet exekutivě.

Tedy jde o to, jestli ta demokracie bude jaksi pouze formální, anebo zda bude kvalitní i během samotného vládnutí, zda se bude opravdu důsledně respektovat oddělení justice, exekutivy a zákonodárné moci, zda bude většina novinářské scény o situaci reportovat objektivně a nebude docházet k manipulacím s informacemi. To je, oč se hraje dneska, o kvalitu demokracie.

Proč si myslíte, že Babiše stále ještě „drží nad vodou“ sociální demokraté?

To je asi spíše otázka pro pana Hamáčka. Já si myslím, že jim jde o to, aby ještě těch pár let mohli zůstat ve svých pozicích.

Takže jde o takzvaná koryta, jak se někdy hanlivě říká?

Já to slovo koryta nemám moc rád. Ale ano, řekl bych, že je to o tom. Jinou motivaci tam v tuhle chvíli nevidím. Možná by mi to vysvětlil nějaký funkcionář ČSSD.

Jste předsedou TOP 09 v Praze 8. Zároveň jste i členem jejího širšího pražského vedení. Strana v tomto týdnu oslaví desetileté výročí od svého vzniku. Jak vidíte její budoucnost?

TOP 09 vznikla na základě sepsaného hodnotového desatera, kde je jasně napsáno, že je konzervativní stranou. Zároveň se v době svých počátků profilovala jako jasně pravicová. Někteří členové TOP 09, a to i ti vysoce postavení, dnes tvrdí, že časy se mění a že je potřeba stranu přizpůsobit společenským změnám a tak dále. A přestože to třeba neřeknou na rovinu, tak lze číst mezi řádky, že se snaží vlastně říct, že TOP 09 dnes není zase až tak pravicová, že je spíše středová a že vlastně není už ani tak moc konzervativní, ale že je spíše liberální.

A váš názor?

Můj názor je ten, že TOP 09 přežije pouze tehdy, když se vrátí ke svému hodnotovému desateru a k pravicovým a konzervativním hodnotám. A když tyhle hodnoty bude prezentovat srozumitelným způsobem. Ti voliči si nás najdou a ocení, že jsme se ke svým hodnotám vrátili a že nenaskakujeme na jakékoliv módní vlny. Já bych se například nešel postavit na pódium s hnutím Fridays for Future, ačkoliv někteří moji kolegové tak učinili. Držel bych se těch osvědčených zásad, díky kterým strana vlastně vznikla a měla také mnohem větší podporu, než má teď.

Myslíte, že by tuto změnu mohl přinést senátor Tomáš Czernin, o kterém se spekuluje v souvislosti s možným novým předsedou strany?

Já si myslím, že ano. A co se týče možného nového předsedy, tak realisticky vzato si myslím, že nikdo lepší než pan senátor Czernin asi kandidaturu na předsedu nepřijme. Nikoho lepšího tam v současnosti nevidím, a pokud budu delegátem republikového sněmu, tak budu pro pana Czernina ve volbách hlasovat.

autor: Jonáš Kříž