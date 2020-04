Mladé a zdravé promořit virem! Vysokoškoláci klidně zítra do škol. A senioři? Takto je ochráníme, říká rozhodně Roman Šmucler

reklama

Co konkrétního jste řešili na schůzi s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou?

My jsme natočili vysvětlení pro lidi, jak z toho ven. To navazuje na naše diskuse od ledna a zejména v poslední době. Mezitím pan rektor přišel s řešením, které je, podle mě, jediné možné. A je třeba ho realizovat. Řešili jsme i jak.

Jaké vaše závěry by se daly využít pro další jednání a rozhodování Ústředního krizového štábu, respektive vlády?

Na sociálních sítích jste se vyjádřil, že budete ve středu na Ústředním krizovém štábu požadovat papírové roušky pro všechny, nebo konec. Co myslíte tím koncem, aby roušky – tedy látkové – nebyly povinné?

Jsem fanda nošení roušek. Nosím je každý rok, když jsem nemocný. U zdravého to velký smysl nemá, ale v době koronaviru to jistý smysl má při blízkém kontaktu lidí. Povinné nošení, třeba v lese, bylo jakési politické gesto. Posloucháme vládu. Praktický smysl to nemá. Hadrové roušky v horku provlhnou a neplní účel, naopak mohou lidé onemocnět, už bylo dost času dovézt profesionální roušky všem lidem, nebo je vyrobit v České republice. Jsme papírenská velmoc.

Česká stomatologická komora, v jejímž čele stojíte, od počátku koronavirové krize prosazovala názor, že se musíme chovat jako v případě každoroční virové infekce a nechat promořit populaci. Ovlivnili jste v tomto ohledu náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu, který už se k tomu postupu také přiklání, přestože byl dlouho proti?

Nevím, jestli jsme ho ovlivnili. Ale říkaly to všechny klíčové vědecké instituce světa – Harvard, John Hopkins, Robert Koch. Je to očividný fakt. Jen Česká republika vsadila na kritiku Angely Merkelové, když řekla Němcům pravdu. My jsme slíbili Česku, že vir zastavíme. Ale to je jako zastavit povodně hrází. Jde to jen na chvíli a pak je to horší.

Nezaplatí daň nejvyšší tomu promoření nejzranitelnější část populace, tedy senioři a lidé s oslabenou imunitou?

Nezaplatí, pokud se na ně soustředíme. Neměli jsme zavírat školy, ale domovy důchodců. Děti nemohly do školy a šly k babičce. Návštěvy chodily za seniory. Máme omezené prostředky, chraňme ohrožené. Sportovci a mladí ochranu tolik nepotřebují.

Premiér Andrej Babiš ale s promořením nesouhlasí, akceptuje však návrh opozice o prodloužení stavu nouze jen do 30. dubna, zatímco ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček trvá na prodloužení o celý měsíc. Lze to brát jako střet ekonomického a zdravotnického pohledu na věc?

My víme už teď, že budeme za rok mít méně peněz na léčbu vážně nemocných. Každý den karantény nás omezí v léčbě lidí. Je to odborný ekonomicko-zdravotnický problém. Čísla. Co kdo říká, není podstatné.

Kdy by bylo vhodné povolit návrat do škol? Je možné od žáků a studentů očekávat respektování pravidel v boji proti nákaze?

Myslím, že vysokoškoláci mohou jít do školy zítra. Jistě na sebe nebudou plivat. Jsou zdraví a mladí. Jen někteří starší učitelé do školy nemohou, ale od toho je suplování a výuka na dálku. V zásadě asi mohou do školy všechny děti. Jen bych omluvil děti, u nichž je doma nemocný senior a žijí společně, tam bych ponechal karanténu. Mohou dostat úkoly na doma. U těchto dětí bych omezil hraní si s jinými dětmi, ať už škola je, nebo není.

Co všechno si můžeme v rámci rozvolňování omezujících opatření v nejbližší době kromě otevření některých drobných obchodů a provozoven služeb dovolit? Otevřít zase restaurace, obchodní centra, zpřístupnit kulturní zařízení, umožnit pokračování sportovních soutěží? Co z toho by už byl hazard?

Můžeme otevřít to, kde se potkají bezpečně dva lidé, možná pět. My to máme teď obráceně. Máme otevřené supermarkety, ale zavřený obchod, kde je jedna prodavačka a jeden zákazník a mezi nimi pult, na který mohou dát klidně bariéru. Je jedno, zda se prodávají boty či papír. Podstatné je riziko kontaktu a opatření, která může kontrolovat klidně Policie.

Jak to nyní vypadá ve stomatologických ordinacích? Troufají si pacienti mimo akutních případů na ošetření nebo na prohlídku vůbec přijít? Čím by se je mohlo podařit uklidnit?

U stomatologa je velmi bezpečno, neb jsme v tom profesionálové. Je vysloveně čas na preventivní prohlídku, při ní nevzniká aerosol. Pokud máte všechno, třeba já, pak operuji, jako už dlouho ne. Odpadla mi škola a zahraniční cesty, mám více času na pacienty, a ti ke mně chodí. Ale spousta kolegů má prázdno. Tak je nenechte zkrachovat, nedostávají prakticky ani korunu a nejde to vydržet dlouho.

