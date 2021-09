Moravec je na pár facek. Lichotil mi. Mynář odhalil zákulisí a soukromí hvězdy ČT

Afektovaný narcis Václav Moravec využívá role moderátora k útokům na všechny strany. Spolu s několika vlivnými kolegy z ČT si vytvořili představu, že televizi řídí a mohou si tam říkat, co chtějí. To vše za peníze koncesionářů. Právě proto se hradní kancléř Vratislav Mynář rozhodl vystoupit s informacemi o tom, jak se zajímal o funkci mluvčího prezidenta Zemana, pro kterého nyní nemá dobrého slova. Nyní v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz dodává další podrobnosti jeho tehdejšího chování. A reaguje i na Moravcovy posměšky o moravských Osvětimanech, kde by prý takový křivák leda dostal pár facek.

Pane kancléři, v médiích velmi rezonovaly dva dopisy, jeden od prezidenta republiky adresovaný pražskému primátorovi, druhý dopis jste napsal vy řediteli České televize. Ostře v něm kritizujete Václava Moravce. Z jakého důvodu?

Oslovil jsem ředitele ČT s dotazem, zda považuje za součást veřejnoprávní služby, že někteří moderátoři prosazují vlastní politickou agendu, ČT v podstatě vedou místo něj a nedbají na dříve alespoň předstíranou snahu o objektivitu. Podívejte se na Události nebo jiné zpravodajské pořady ČT, vždyť to je jenom kritika vládnoucích stran a naopak pozitivní kampaň pro opozici. ČT vede již neskrývanou a přiznanou kampaň vybraným stranám a politikům. Je propastný rozdíl, když se podíváte na práci veřejnoprávních televizí u nás a v zahraničí.

Konkrétně Václava Moravce kritizuji mimo jiné za lživé výroky o prezidentu republiky a jeho okolí, které byly daleko za hranou běžné sprostoty. Nemluvě o tom, že o mně samotném dokola opakuje tu samou lež o tom, že nemám bezpečnostní prověrku. Není to pravda, samozřejmě mám přístup k utajovaným informacím přesně takového stupně, jaký v souladu se zákonem nezbytně nutně potřebuji pro výkon své funkce. Pan Moravec to dobře ví, ale fakta účelově překrucuje. Jeho jednání nemá nic společného s novinářskou etikou, ani s obyčejnou slušností. Každý se máme řídit zákony naší země včetně pana Moravce. Dopis je uveřejněný na hradních webových stránkách, každý si ho může přečíst.

V dopisu uvádíte, že se Václav Moravec snažil získat místo tiskového mluvčího prezidenta republiky, patrně tedy v době těsně před nástupem Jiřího Ovčáčka. Jak to tehdy bylo? Sám Václav Moravec to zpochybnil.

Bylo to v létě roku 2013, kdy po několika měsících opustila místo tiskové mluvčí slečna Hana Burianová. Následovalo období, kdy jsme vybírali nového mluvčího, Jiří Ovčáček se funkce ujal v prosinci toho roku. Mezitím se objevila celá řada zájemců, se kterými jsem se o možném angažmá bavil. Václav Moravec za mnou tehdy v létě přijel, nepřikládal jsem tomu velký význam, bylo to ještě v době, kdy jsem s novináři České televize mluvil v přátelském tónu a Václav Moravec se v té době choval vstřícně, dokonce až trochu podlézavě i během rozhovorů s Milošem Zemanem.

Přál bych vám ho slyšet při následných společných obědech po natáčení, při jeho hodnocení práce a činnosti pana prezidenta. Vyslechl jsem si dokonce i lichotky o mně. Přišla ale řeč i na odchod slečny Burianové. Václav Moravec se na její odchod vyptával, zda je již definitivní, zda máme vybraného nástupce, jaký má přibližně plat a zda bude výběrové řízení.

Jak jste reagoval?

Musím se přiznat, že mě to sice zarazilo, ale dokonce jsem o jeho možném zaměstnání i na chvíli uvažoval. Tehdy mi ale intuice říkala, že tudy cesta nevede. Za svůj život jsem již mluvil se stovkami zájemců o práci, nejen na Pražském hradě, ale i v soukromém sektoru, a dokážu za tu dobu rozpoznat lidi, kteří nemají postranní úmysly a jednají férově. Jedno z červených světel je pro mě zmíněná servilita. Potvrzuje se mi s odstupem času, že jsem udělal dobře. Podívejte se, jaký je to zbabělec, když ani po takové době neumí přiznat, že měl zájem o zajímavou práci na Pražském hradě.

Václav Moravec ve své reakci píše o tom, že se nenechá zastrašit – přitom ho nikdo nezastrašoval, každý si dopis může přečíst a přesvědčit se. Spíš se bojí pravdy.

Je to přesně taktika zbabělců – lhát a dělat ze sebe ohrožené a ublížené. A Moravcova ironická slova o tom, že se neucházel ani o místo v Osvětimanech? K tomu můžu říct jediné: Je to jedině dobře, protože tam lidé s takovým pokřiveným charakterem obvykle končí tak, že dostanou pár facek při první návštěvě místní hospody. V malé obci si křivák na rozdíl od České televize neškrtne.

Takže to, že vás Václav Moravec často napadá ve svém pořadu, přisuzujete určité zhrzenosti z toho, že jste mu nenabídl místo mluvčího?

Nevím, jestli je to jenom tím, že byl zhrzený, protože nezískal prestižní místo. Myslím, že výrazná změna chování nastala někdy v roce 2014, kdy mu pan prezident řekl a dal důkazy, že je lhář, a ukončil s ním spolupráci.

Především je ale absurdní už samotný fakt, že z peněz koncesionářů vzniká za desítky milionů pořad, ve kterém moderátor libovolně útočí na toho, kdo se mu zrovna znelíbí, případně se znelíbí jeho politickým kamarádům. Jednou nazve prezidenta lhářem, podruhé lidi okolo něj mafiány, potřetí přijde do studia s červenou páskou na rukávu a bude lidi rovnou odsuzovat na smrt?

Lidé jako Nora Fridrichová, Jakub Železný či Václav Moravec opravdu žijí v představě, že tu televizi řídí oni, mohou si tam říkat, co chtějí a Kodex ČT je tam maximálně pro elévy a mladé nováčky. Spojují v sobě nebezpečný mix mesiášství, zbabělosti, vypočítavosti i obyčejné závisti. Oni si vlastně vytvořili iluzi, že naše společnost a země by se měla řídit a spravovat tak, jak to říkají oni, protože oni vlastně jediní mají pravdu a dělají to správně. Dodávám: bez kontroly a za statisícové platy z poplatků povinně placených občany.

Přitom jsou to obyčejní zbabělci, protože jenom žvaní, místo toho, aby když se jim něco nelíbí, tak šli sami kandidovat do politiky a snažili se něco změnit. Ale ono je jednodušší jenom kecat a lhát. Dělají to beztrestně a bez jakékoli odpovědnosti.

Pan Moravec se ve svém podivném studiu chová jako afektovaný narcis, který si tam hosty zve jen proto, aby měl publikum pro svá moudra a útoky na všechny strany. Zajímavé je, že nikdo před lety neřešil ani jeho střet zájmů, kdy jeho partnerský vztah s tehdejším ministrem spravedlnosti byl veřejným tajemstvím, ale nejenže kvůli tomu nebyl nucen ČT ihned pro zaujatost opustit, ale ještě si dotyčného ministra vodil do vlastního studia na rozhovory a tvářil se, že o nic nejde.

Vy znáte výši platů nejznámějších tváří ČT?

Oni všechny ostatní šikanují s tím, že musí být transparentní, ale když se jich někdo zeptá na plat, jsou hysteričtí. A mají samozřejmě důvod. Z toho, co se ke mně dostalo, pracuje „elita“ ČT za statisícové sumy měsíčně. Ředitelé velkých firem, doktoři i piloti by jim mohli závidět. V soukromých televizích, které si na sebe musí vydělat, by tito lidé nedostali ani čtvrtinu, pokud by tam vůbec získali místo.

Česká televize se vám dlouhodobě věnuje ve svých investigativních reportážích. Zdá se ale, jako by jich poslední dobou ubylo. Jak to vlastně s kauzami kolem vás vypadá?

Ubylo? To se vám zdá, kampaň ČT, ať už agitační pořad 168 hodin „tety Nory“ nebo Reportéři jedou naplno. Když už se jim nedaří vymyslet další špínu a lži, tak pravidelně opakují ty staré. Jsem rád, že se ve všech případech ukázala pravda, i když mě to osobně stálo dost času. Najal jsem štáb a celou pravdu o dotacích na penzion v Osvětimanech jsem podrobně vysvětlil a ukázal. Díky tomu už veřejnost ví, že kauzy byly vykonstruované, překroucené a zveličené. Postupně všechno potvrdily i jednotlivé úřady. Například Ministerstvo financí, které potvrdilo, že dotace pro firmu Clever Management týkající se penzionu byla v pořádku a pochybil naopak ROP Střední Morava.

To je také vlastně poslední kauza, která se v médiích v souvislosti s vámi objevuje. Zdá se ale, že ještě není dořešená, protože právě ROP Střední Morava se ještě snaží dosáhnout vrácení dotace podnětem nejvyššímu státnímu zástupci.

Tonoucí se stébla chytá, je to takový poslední záchvěv, protože ROP Střední Morava má sám co vysvětlovat. Mění názory podle přání různých neziskovek. Původně tvrdili, že dotační projekt byl v pořádku a splnil všechny náležitosti, což je i součástí policejního spisu. Poté začala úřad ovlivňovat organizace Transparency International a několik novinářů. Stejný postup zvolili i v případě premiéra Andreje Babiše – TI podala stejný podnět, který nakonec nejvyšší státní zástupce samozřejmě smetl ze stolu, protože tato jeho pravomoc má sloužit v úplně jiných případech, stačí si ty zákony přečíst. Dodnes se snaží využít všechny možnosti, jak kauzu uměle udržovat při životě, i když se nadřízený orgán ROP jasně vyjádřil, že z naší strany bylo všechno v pořádku.

Jak může totožný úřad takto zásadně změnit rozhodnutí a postoj? Změnilo se jeho vedení?

Ne, jsou to ti samí lidé. Částečně proto, že nestatečně podléhají vlivům médií a neziskovek, a částečně jednoduše proto, že v tom mají nepořádek. V roce 2008 byli z naší strany úředníci ROP o všem informováni. Ti samí úředníci to dnes vše zpochybňují, přitom od nás už v té době vše věděli díky osobním jednáním, a na to mám svědky, kteří jsou připraveni potvrdit pravdu. No a podobnou chybu udělala v roce 2019 i další úřednice, šéfová kontroly paní Koplíková, která nejdřív dala stanovisko, že bylo a je vše v pořádku a za měsíc vše otočila, díky tlaku, který jsem popisoval výše. Víte, stát ty původní ROP zrušil, protože byly netransparentní a neefektivní. Docházelo často k chybám ze strany úředníků, což mělo za následek revize a krácení finančních prostředků. Objevily se důkazy, že v ROP, které řídily kraje, byla spousta věcí v nepořádku, stejně jako v případě dotace pro naši společnost. Máme s tím bohaté zkušenosti a teď se to potvrzuje.

Budete se bránit?

Ano, chystám žaloby jak na konkrétní úředníky, tak na ROP, který se nechá vydírat a tlačit médii a neziskovkou. Postupují účelově a v rozporu se zákony, na což ostatně upozornilo i Ministerstvo financí. Není jediný důvod, proč bychom měli být popotahováni za dobrou práci, kterou jsme udělali.

