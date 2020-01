Musel držet hubu. Teď už ne. Robert Šlachta pro PL: Chovanec, milenka premiéra, odposlechy na vládě. K tomu se posaďte

Za kauzami, kvůli jedné z nichž padla před lety Nečasova vláda, si navzdory kritice muž, který u policie strávil takřka tři dekády a loni v listopadu odešel do civilu, plně stojí. Teď píšu knihu. Do politiky nemířím, ale ani ji nevylučuji, říká o svých plánech a ambicích Šlachta.

Proč jste odešel do civilu? Zatím jste byl, co se důvodů týče, spíše tajemný…

Odcházel jsem od policie po 26 letech. Bylo to po reorganizaci, která proběhla a se kterou jsem ostře nesouhlasil. Po mém následném angažmá na celní správě jsem usoudil, že doba nazrála k tomu, abych odešel. Zjistil jsem, že ve funkci, ve které jsem, nejsem schopen nic ovlivňovat. Stav bezpečnostních složek, jak ho vnímám já, je špatný. Staří odcházejí, policie je destabilizovaná. Ti, co by měli odejít, zůstávají, a naopak ti, kteří by měli zůstat, odcházejí do civilu. Ten stav je zahnívající. Napadlo mne, že možná nastala doba mluvit o těchto věcech otevřeně, že bych to třeba mohl nějak změnit, upozornit na nešvary, které tam jsou. To je v kostce směska důvodů, proč jsem odešel. Musím říct, že asi tři čtvrtě roku to ve mně všechno bobtnalo.

Nebyly za tím i neshody s politiky?

Je pravda, že moje jméno působí na politiky jako takový pomyslný červený hadr. Napadlo mne, že když je slyší, tak do toho hned začnou vtahovat emoce, které potom třeba i škodí lidem, kteří dělají pode mnou. Někteří politici mě nemůžou ani cítit. Ale obecně tím důvodem, proč jsem odešel, byl stav bezpečnostních složek jako takový. Jde i o typ lidí, kteří se dostávají do jejich vedení. S tím jsem se už nemohl nadále ztotožnit. To však není případ současného vedení celní správy, to bych rád zdůraznil.

Robert Šlachta se do politiky zatím nechystá. (Foto: Hans Štembera)

Dočetl jsem se, že plánujete vstup do politiky. Je to pravda?

Neplánuji.

Ale nevylučujete jej? Tak jste to alespoň nedávno řekl do médií…

Nevylučuji, ale to je něco jiného. Rozhodně to není tak, že bych byl něčí kandidát na policejního prezidenta, nebo dokonce premiéra. A už vůbec netoužím být hradním pánem, jak píší někteří novináři. Pracuji teď na knize o tom, čím jsem si během těch šestadvaceti let u policie prošel, zejména tedy o tom, co se dělo na ÚOOZ a v průběhu reorganizace útvaru. Až knihu s novinářem Klímou dopíšu, tak se rozhodnu, co budu dělat. Politiku nijak nevylučuji, ale ani se do ní nechystám.

V jednom rozhovoru jste řekl, že o politice zatím víte jenom to, jak se nemá dělat. To je jak?

Viz případ toho, jak jsme byli s kolegy z ÚOOZ předvoláni do Poslanecké sněmovny, abychom vypovídali k tomu, co se týkalo reorganizace. Pamatuji si, co se dělo jenom kolem toho, jestli si poslanci vůbec naše informace vyslechnou. Jejich jednání, chování a vystupování na mne působilo spíše jako zasedání mysliveckých spolků z Hrabalova Kerska. Tolik arogance, zášti, ale hlavně pokrytectví jsem opravdu na půdě Poslanecké sněmovny nečekal. Aby ČSSD, jejímž ministrem byl tehdy hlavní organizátor policejní reorganizace, ministr vnitra Chovanec, zabránila našemu slyšení před bezpečnostním výborem, vrátil se narychlo ze služební cesty v Makedonii jejich poslanec a předseda výboru Váňa spolu s poslankyní za KSČM Rujbrovou. Právě jejich hlasy pak rozhodly o našem odmítnutí a zabránily našemu slyšení. Nikdo nám nenaslouchal. Jsem přesvědčen o tom, že politik coby poslední instance v této zemi, ke které se dá odvolat, by se takhle chovat neměl.

Fotogalerie: - Zásah policie vodními děly

V tom samém rozhovoru jste řekl, že vás politici chtěli umlčet. To bylo v souvislosti s reorganizací?

Ano, to bylo v téhle souvislosti. Nabídli mi, že dostanu funkci a peníze, když budu držet hubu. Všichni jsme měli dostat místo v platových třídách, ve kterých jsme byli. Najednou se objevily peníze navíc, přitom předtím nechtěli přidat tři stovky. A samozřejmě kdyby na tohle přistoupili všichni, tak by se nikdo o reorganizaci nedozvěděl, protože co byste se o reorganizaci dozvěděli? Nic. Dodnes těm penězům, které přidali, říkají Šlachtovné. Já jsem si prostě tehdy nemohl tam sednout a držet hubu.

Stojíte si i dnes za názorem, že Chovancova policejní reorganizace byla účelová?

Ano, naprosto si za tím stojím. A myslím, že po těch třech a půl roku, co od té doby uplynuly, se ukazuje čím dál víc, že reorganizace byla špatně. Vezměte si, že například teď v médiích probleskují zprávy o tom, že se NCOZ bude znovu dělit, že to je velký celek a tak. Argumentuje se přitom úplně stejnými důvody, které jsme zmiňovali my tehdy proti reorganizaci.

Jaký byl podle vás účel reorganizace?

Aby se zastavil ÚOOZ a jeho činnost.

Vidkun, Beretta, Nagyová, za kauzami, které soudy řeší doteď, si Šlachta stojí. (Foto: Hans Štembera)

Máte pro to nějaké důkazy, nebo je to jen dojem?

Když si vezmete časovou posloupnost, tak spuštění reorganizace odpovídá zahájení kauzy Beretta, která se otevřela 11. a 12. května 2016. Tři dny po otevření kauzy Beretta se začalo mluvit o reorganizaci policie. Vzpomínám si, že ještě 8. března toho roku, když byl u nás na návštěvě policejní prezident Tuhý, tak hovořil o rozvoji ÚOOZ a o žádné reorganizaci nepadlo ani slovo. Takže když si to vezmete, tak to všechno zapadá. Ta účelovost z toho přímo teče.

Konkrétně to bylo o čem?

Tak Beretta byla ve stručnosti mimo jiné i o tom, že se chytil příslušník ÚOKFK (Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality), který předával informace ze spisových materiálů soukromému detektivovi, což byl člověk, u kterého se za peníze daly objednávat kauzy i informace z policie. Neprozradím nic tajného, jelikož vše už bylo v minulosti zveřejněno v médiích. Při realizaci Beretty byli tito dva pánové také zadrženi a u jednoho z nich se našel materiál, který měl sloužit k vyvolání tlaku, možná k vydírání, osoby jistého známého právníka. Ten tenkrát zastupoval Českou republiku v miliardovém sporu s firmou Škoda Transportation, již zastupoval kamarád tehdejšího premiéra Sobotky. Pár dnů po spuštění Beretty a zahájení fáze vyšetřování začínají Tuhý a Laube mluvit o nutnosti rychlé reorganizace, kterou pak také za podpory Chovance provedli, a to i přes skutečnost, že nebyla nijak připravena, dohodnuta se státními zástupci a podklady pro její provedení měli sepsané na jednom listu papíru.

Fotogalerie: - Ekoaktivisté vs. policie

A nebyl tím důvodem také případ Vidkun?

Domnívám se, že ano, jelikož do kauzy Vidkun byl docela klid. Vidkun byl spuštěn, jestli se nemýlím, v říjnu 2015. Celou dobu Laube (Zdeněk Laube, někdejší náměstek policejního prezidenta, pozn. redakce) chtěl informace o tom, co se na ÚOOZ děje. Já jsem ty informace měl, ale nepředával jsem mu je, protože jsem samozřejmě věděl o jeho vazbách na Chovance a lidi z politiky. Následně jsme zatkli Rozbořila (sociální demokrat Jiří Rozbořil byl hejtmanem olomouckého kraje mezi lety 2012 až 2016, pozn. redakce), a když jsme to potom jeli říct Laubemu, že jsme ho zatkli, tak z toho byl docela konflikt. A pak už to šlo všechno z kopce. Šlo jim hlavně o politiky sociální demokracie. To byly informace, které se z nás Laube snažil pořád dolovat. A bylo to velké. Byl v tom Ivan Langer a další. Jsem přesvědčen, že po Vidkunu začali přemýšlet, jak ovládnout ÚOOZ a zbavit se lidí včetně mě, kteří byli schopni dělat velké kauzy dotýkající se politiky, a přitom chránit informace před nadřízenými, jako byli Laube či Tuhý, kteří by je hned vynesli politikům. Od Vidkunu to, myslím, začalo.

Za tou kauzou je ale v současnosti v médiích spousta kritiky…

No ano, ale vždycky záleží na tom, od koho ta kritika je, z jakých médií a jestli jsou v ní reflektovány opravdu všechny informace. Všechny kauzy, které jsme kdy dělali, jsou pod palbou kritiky. Vždycky se musíte rozhodnout, jestli takové kauzy dělat budete, nebo nebudete. Všechny jsme nicméně dotáhli až k soudu a nebylo to zrovna snadné. Kauzy Vidkun, Beretta, Nagyová se týkaly lidí, kteří perfektně znali bezpečnostní složky, věděli, jakým způsobem pracují. My jsme logicky museli hledat způsoby, jak se k těmto lidem dostat a jak zajistit důkazy.

Bývalý detektiv ÚOOZ Nasswettr tvrdí, že kauza Vidkun vycházela z vylhaných informací. Psala o tom média...

Bohužel nemůžu vám sdělit některé konkrétní informace plynoucí z vyšetřování kauzy Vidkun, ale v polovině měsíce února 2020 začne Vidkun projednávat Krajský soud v Olomouci a tam zcela jistě zazní důkazy a informace, a to i k osobě pana Nasswetrra. K jeho morální integritě a k tomu, co jako podřízený obviněného náměstka olomoucké policie Kadlece dělal, aby neztratil jeho přízeň. Samozřejmě žádné informace ve Vidkunu nebyly vymyšleny či něco podobného. Novinář Hrbáček, který dělá rozhovory s bývalými policisty spojenými s Kadlecem a který dělal rozhovor i s Nasswettrem, evidentně tyhle lži a výmysly zveřejňuje s cílem negativně ovlivnit veřejné mínění před zahájením soudního líčení.

O čem Vidkun je?

Jde v něm o pomyslné kolečko mezi politiky, podnikateli a policisty a předávání informací. Dotyčné osoby se přes něj dokázaly dostat k informacím a zjistit, co vyšetřovatelé plánují, co kde a jak se bude dělat. Šlo o informace a nebylo to za úplatu, ale za slib funkce, za slib místa, aby se ti lidi měli dobře. Nebylo to přímo o obálkách s penězi. Jednoduše politik s vlivem na policii do vysokých funkcí dosadí lidi, kteří by se o ně z důvodů kvalit a schopností ani nemohli ucházet a už vůbec je pak vykonávat. Pak jim poskytuje ochranu z pozice politiky a oni jemu pak na oplátku ochranu před policií a informace z policie.

Foto: Hans Štembera

Hodně se v té souvislosti mluví o využívání policejních odposlechů...

Kauza Vidkun není jen a pouze o „nějakých“ odposleších. Jsou v tom desítky až stovky hodin záznamů rozhovoru podezřelých osob. U soudu se bude v té kauze ukazovat, jak vůbec fungovalo olomoucké politicko-podnikatelské prostředí a jakým způsobem byly policie a informace z ní zneužívány k politickým a soukromým zájmům některých osob a kdo za tím vším stál.

Nepěkně o vás před několika dny na internetu mluvil někdejší ministr vnitra za ODS Ivan Langer, který ve Vidkunu také figuruje...

Pan Langer je na každém čtvrtém záznamu v kauze Vidkun nějakým způsobem zmiňován. On sám tehdy platil za nedotknutelného, ale ÚOOZ na něj šahal. Bylo to proto, že lidi, kteří požadovali informace, se k těm informacím a o tom, co se plánuje na útvaru, který jsem vedl, nemohli a neuměli dostat. My jsme u pana Langera udělali domovní prohlídku, zajistili jsme věci a do půl roku náš útvar ÚOOZ nebyl. Takže si o něm a jeho roli v tom všem můžu myslet svoje. Ale zajeďte si na Olomoucko a zeptejte se tam na pana Langera, pana Kyselýho a na to, jakým způsobem tam policie za doby před Vidkunem fungovala. Mně se líbí, jak v tom rozhovoru pan Langer říká, že jej olomoucký soud očistí. Musím říct, že to mi přijde docela divný, jako by měl jistotu v tom, jak ten soud v budoucnu rozhodne. K panu Langerovi snad už jen, že on je právě tou osobou politika, o které jsem před chvílí mluvil, který v době před Vidkunem ovládal olomouckou policii, a zcela jistě u soudu zazní i jeho vlastní slova zaznamenaná v kauze Vidkun, jak řídí olomouckou policii, vydává pokyny a příkazy jemu sloužícím vysokým důstojníkům nejen olomoucké policie, ale i policejního prezidia a požaduje po nich neveřejné informace z policie.

Fotogalerie: - Teroristé zneškodněni

Jak moc důležitá je kauza Vidkun?

Hrozně důležitá. Vidkun je o tom, že si mocní a byznysmeni udělali takovou malou zemi na Olomoucku. A bohužel v současnosti je ve státní správě stále více lidí, kteří nemají koule a snaží se lézt mocným do zadku a udělat jim, co jim na očích vidí. A to byli i ti generálové od Jany Nagyové, kteří na její příkaz nechali sledovat manželku premiéra. Kauza Nagyová nebyla o kabelkách. Nagyová byla o 9,7 milionu korun v dárcích, které dostala za to, že jako úřednice vlády pouštěla k premiérovi lidi z byznysu, kterým šlo o pomoc, o informace, o vliv, který získávali. Byla milenkou premiéra a měla na něj absolutní vliv. Ti lidé udělali cokoliv, aby jí vyšli vstříc. Premiér Nečas bez ní neudělal nic, nepřijal nikoho. Zkuste se dostat na Úřad vlády s odposlouchávací technikou a podobně. To nebyla sranda. Teď policie takové kauzy nedělá. Všichni jsou zastrašení. Všichni mají hlavu pod polštářem, protože co kdyby z toho bylo něco špatně a my přišli o teplej flek, takže lepší nebude dělat nic a být loajální k politikům, kteří mají vliv na mou funkci nebo třeba povýšení… a takhle že by měla fungovat policie a bezpečnostní sbory?

Jak moc je korupce u policie rozšířená?

No, nemyslím si, že takových kauz, jako jsou ty, o které se v té souvislosti tady bavíme, tedy Vidkun a Beretta, u policie bylo moc. Koneckonců u sboru je docela dost lidí, hodně se to hlídá. Tohle si fakt nemyslím.

Stává se policie v ČR na určitých úrovních prostředkem politického boje?

Můžu mluvit jenom konkrétně, a to k Vidkunu, tedy k tomu, co si zorganizoval Langer v Olomouci, a pak toho, co se týká působení někdejšího ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD. Já jsem ministrů vnitra zažil asi pět nebo šest jako ředitel ÚOOZ. Žádný ministr si nedovolil to, co si dovolil Milan Chovanec, tedy to, jakým způsobem do policie vstupoval. Chovanec si z policie dělal s panem Laubem zkrátka to, co si dělal. Tohle já tady říct dovedu. A podle mne policejní prezident v Česku je politická funkce, alespoň podle toho, jak je to v současnosti nastavené. Policejní prezident je na politice silně závislý a neměl by mít podle mého názoru nárok na to dostávat se k informacím z trestního řízení. Mělo by to být ošetřeno v zákoně. Když se třeba podíváme na to, jak je to v Německu, tak tam se personální složení ministerstva a policie s novým ministrem vnitra takřka nemění. Když přijde nový šéf resortu, tak si přivede sekretářku a maximálně svůj kabinet. U nás je to úplně jinak. A na Slovensku to je už úplná divočina, tam se vymění všichni až po obvodní oddělení. A jak to končí, vidíme všichni, viz loňská vražda novináře Kuciaka.

Tady bych se možná chvíli zastavil, pane redaktore. Víte, když sleduji informace, které hlavně v poslední době vycházejí na povrch v kauze zavražděného novináře Kuciaka a jeho snoubenky na Slovensku, jsem přesvědčen, že bylo jen velkým štěstím, že kauzy, které v minulosti ÚOOZ dělal, jako Nagyová, Vidkun a Beretta, nejsou dnes spojovány s obdobným odporným zločinem, jako je vražda člověka, v tomto případě novináře, který se nebál rozkrývat politicko-kriminální kauzy.

Jak to myslíte?

To, co se nyní na Slovensku i pro veřejnost v plné syrovosti odkrývá, především pak to, co vše je možné, pokud jsou bezpečnostní složky státu zneužívány lidmi z politiky, podnikatelské sféry či přímo lidmi z podsvětí. Také na Slovensku byly zneužívány informace z policie, probíhaly neoprávněné lustrace v policejních informačních systémech na objednávku a probíhalo nezákonné sledování osob. Myslím si, že většina těch příslušníků, kteří poskytovali informace obžalovanému Kočnerovi a lidem z jeho okolí, vůbec netušila, na čem se ve skutečnosti podílejí a k čemu budou jimi poskytnuté informace v konečné fázi zneužity. O to více je to alarmující, když si uvědomíte, že se toho s největší pravděpodobností účastnily osoby z nejvyšších pater vedení Slovenské policie, jako ředitel jednotky závažné hospodářské a majetkové trestné činnosti NAKA. S lustracemi pro Kočnera byl také spojován tehdejší policejní prezident Gašpar, pozdější poradce ministra vnitra Hamáčka. Sledování novináře Kuciaka prováděl za úplatu jeho přítel, bývalý ředitel SIS atd. Nebojím se tedy tvrdit, že je opravdu jen otázkou štěstí a skutečnosti, že v případech jako Nagyová, Vidkun či Beretta nebyly podsvětím či lidmi s dosahem na bezpečnostní sbory, vysloveny požadavky, jejichž splnění by pak vedlo k vytvoření podmínek pro spáchání obdobného zločinu, jako byla na Slovensku vražda novináře Kuciaka a jeho přítelkyně. Běhá mi mráz po zádech, když si vzpomenu, jak v roce 2016 Chovanec s Tuhým odůvodňovali policejní reorganizaci nutností modernizace po vzoru Slovenské NAKA. Stejné argumenty pak používá dnes ministr vnitra Hamáček k odůvodnění další plánované reorganizace už jednou zreorganizovaného NCOZ.

Jak to máte s Babišem? Novináři o vás psali, že jste jeho policajt?

Babiš se nás zastal v roce 2016 při Chovancově reorganizaci. Začal tím, že ÚOOZ je jediný protikorupční útvar. Málem se prý kvůli tomu s Chovancem servali. Novináři z toho pak udělali nálepku, že jsem Babišův muž. Jenže reorganizace nakonec stejně byla. Babiš si na tom udělal akorát politickou reklamu, která mu samozřejmě hodně pomohla ve volbách v roce 2016. Od té doby ho přestala korupce, klientelismus a rozkrývání závažné ekonomické trestné činnosti zajímat.

Video: Cvičný zásah policie na pražském Andělu 2019

A vás dostal na celní správu?

Ne, mně nabídl místo generální šéf celníků Poulíček. Nebyl to žádný Babiš, který by mi to nabízel. Neměl jsem s Babišem společného vůbec nic. A koneckonců on tu situaci, co byla, jenom využil pro sebe. Nikdo mi nemůže říct, že jsem seděl s Babišem a Babiš mi něco nabízel, protože tak to opravdu nebylo. Jenom bych chtěl říct k tomu, co píšou novináři webu Forum24, já kdybych pracoval způsobem jako tihle novináři, tak chytnu jako kriminalista nanejvýš chřipku. Dokonce pan Sezemský, který o mně často a rád píše, asi patří do mého fanklubu, dělal tiskového mluvčího na vládě za premiéra Nečase v době, když jsme tam vlítli, to jen tak na okraj jako zmínka. Myslím, že Forum24 začalo s tím, že budu Babišův ministr vnitra, potom že budu jeho policejní prezident a následně ještě že budu dokonce prezident na Hradě. Ať se každý podívá, jak tyhle lidi pracují a jak moc jsou jejich informace validní. Co se mne týče, nejsem žádný policejní prezident, nejsem ani žádný ministr vnitra. Odešel jsem z celní správy, nemám nic společného s Babišem. Nebudu hradní pán a určitě nenastoupím na žádnou diplomatickou misi jako Tuhý.

Na Hradě by se vám nelíbilo?

Ne.

Takže si na vás zasedli...

No, to byste se musel zeptat zejména jich. Ale já to ani nečtu, spíše když mi ten článek někdo pošle, tak se tomu jen zasměji, co to je zase za slátaninu. Jak říkám, důležité je se podívat, jaká informace, kterou uvedli, je nakonec pravdivá. Myslím, že zrovna u mně, co se napsalo a co se splnilo, je docela úsměvné.

Zpět k policii. Co jí podle vás v současnosti chybí?

Zkušenosti a selský rozum. Staří a zkušení policajti odcházejí a o jejich zkušenosti nemá nikdo zájem. Funkcionáři je vyškrtnou z tabulky a vůbec je nezajímá, že s nimi odchází i to nejcennější, co policajt za mnohaletou službu nasbíral, a to jsou jeho zkušenosti a znalosti. Pak tzv. manažerský přístup vedení policie, kdy ve funkcích sedí rádoby manažeři s vysokými hodnostmi a platy a podřízené řídí přes počítač, a když jej pak potkají mimo budovu svého útvaru, tak ani nevědí, že je to taky policajt a už vůbec že je to jeho podřízený.

Jak to myslíte?

Když jsem nastupoval před devětadvaceti lety k policii, tak si mě chytil padesátiletý vyšetřovatel, který skončil s kauzami a šel dělat vedoucího obvodního oddělení. A ten nás učil, od slušného vychování ve smyslu, že budeme pomyslně žrát u misky, budeme se chovat k občanovi, budeme se hlásit, představovat se mu a budeme upravení, až po to, že na místě činu uděláme klasicky ohledačku. Dupal po nás. Úřední záznamy nám trhal a tehdy jste ještě psal na stroji. Když jste udělal překlep, tak vám to roztrhal a musel jste celé znova. Tohle teď v policii chybí.

Já jsem zažil 90. léta. Doba byla drsná. Přespávali jsme před bordely. Získávali informace a informátory. Zkraje po revoluci to nikdo neuměl. Státní bezpečnost byla jediná, která tyhle věci dělala, a byla rozprášena. Začínalo se znova a všechno jsme se učili sami. Pořád to ale bylo o tom, že to policajti chtěli dělat, chtěli fungovat a bylo jim jedno, když dělali třeba přesčasy. A tohle si myslím, že se vytrácí. Že dneska už to začíná být jenom takové to: odpíchnout si v práci docházku a po osmi hodinách jít domů. Jenže auta koupíte, počítače koupíte, ale když nemáte lidský potenciál, tak co chcete dělat? Policie bez něj fungovat nemůže. A to je i jeden z důvodů, proč jsem odešel do civilu. Na druhou stranu je u policie hodně slušných a nadšených kluků, kteří chtějí pracovat pro stát. Bohužel když vidím ty manažery, kteří se o ně mají starat, tak si myslím, že na ně moc hrdí být nemohou. Bohužel důležitější jsou dnes generálské výložky než získat si autoritu prací u svých podřízených. Poslední případ, který jsem už jen s úsměvem zaznamenal, bylo předávání služebních vozidel panem Hamáčkem a policejním prezidentem Švejdarem. Bylo z toho slávy jako hrom, ale já se ptám, „kurňa co jiného byste měli lidem zařídit než prostředky k práci, a to jsou i vozidla“, a oni se u toho fotí, jak kdyby udělali kdovíco. Naprosto šílený stav.

Zvažoval byste časem třeba návrat?

Vrátit bych se podle zákona sice mohl, ale domnívám se, že to není možné. Vykopal jsem příliš hluboké příkopy mezi mnou a lidmi, kteří ve skutečnosti ovládají policii, a jak se znám, budu je určitě dál prohlubovat. Každý u policie chce dělat vraždy, něco, kde hned vidíte pachatele. Nikdo nechce dělat ekonomickou trestnou činnost, nikdo nechce dělat Vidkuny a podobně. To jsou totiž případy, kdy se schováváte před kolegy. Já jsem věděl, že Vidkun i Beretta budou obrovský průser. Jakmile hrábnete na kolegy a například na státní zástupce, tak jste v policejní komunitě okamžitě brán za největšího paskvila. Vypovídal jsem proti svým nadřízeným, nedržel jsem s nimi tzv. basu, a to se neodpouští. Ale jinak jsem nemohl. Chovali se, jako by jim policie patřila.

