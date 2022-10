My tu republiku k bankrotu prostě přivedeme. Všichni premiéři Evropy jsou zděšeni, jen náš Fiala jásá. Energetik Štěpán burcuje

Česko si plní své cíle: nejvyšší ceny energií a nejvyšší nárůst státního dluhu. Mistrovství světa ve fotbale asi nevyhrajeme, ale cíle mít nejvyšší ceny energie a nejvyšší státní dluh v Evropské unii splníme, i kdybychom měli poručit větru, dešti. „Českou republiku k bankrotu prostě přivedeme,“ říká pro ParlamentníListy.cz energetik Vladimír Štěpán při pohledu na to, jak se činí ve srovnání s ostatními členskými zeměmi EU. Poukazuje na to, jak si ve složité době počínají především vlády v Německu, ve Francii, ale třeba i v Polsku.

Aktuální informace hovoří o tom, že poprvé od června klesla velkoobchodní cena plynu pro evropský trh pod 100 eur za megawatthodinu. Jak byste cenový vývoj energií v posledních týdnech a měsících okomentoval?

Ceny energií radostně skotačí, Evropská unie v čele s Českou republikou nad nimi jásají a spěchají do hluboké recese, dodavatelé LNG a burzy nejásají, ale tiše shrabují stále vyšší zisky, jako v kasinech. A kasinu se cenotvorba podobá stále více.

Proč vývoj cen energií srovnáváte zrovna s kasinem?

Je to taková tragikomická hra bez pravidel. Cenové kotrmelce pokračují vesele dál. A velikost změn se zrychluje. Nejprve se státy jako Německo a Polsko odpoutaly od ruského plynu. Přešly na LNG a norský plyn. A staly se nezávislými, za velkého jásotu médií v celé EU. Nato už méně nápadně oznámily, že zálohy na plyn se v Německu zvyšují 25x a v Polsku se zvýší ceny plynu 15násobně od ledna 2023. A Poláci k tomu přidali nářek nad tím, jak je Norové cenově vydírají, a že jim chybí na tuto zimu uhlí pro 4 miliony domácností, které dříve dováželi z Ruska. Rozhodli o zákazu dovozu ruského uhlí a pak zjistili, že za nedodávku uhlí a drahý plyn, který už jim neteče jimi uzavřeným Jamalem, může Putin, u nás i covid a – pardon – ještě dezinformátoři, proto jsme je dali na seznam.

A tak Poláci jezdí nakupovat uhlí k nám za přemrštěné ceny, zatímco naši občané jezdí do Polska nakupovat všechno kromě toho uhlí. Navrhují výměnný obchod. Čech vyveze do Polska 5 kilo uhlí a doveze odtud 5 kilo cukru, který byl dříve u nás levný, ale nějak jsme to s EU dohodli, aby nebyl. Možná by to mohlo být i nové platidlo, protože peníze už brzy ztratí svoji cenu. My to dokážeme, jak říkají v Německu. Možná ano, místo toho, aby dováželi levně od firem vlastněných Čechy, tak si koupí ty firmy za korunu, to je ještě levnější.

Z Bruselu nic pozitivního ohledně budoucnosti cen energií pro členské země nevzešlo?

Evropská unie se ke skotačení také přidala. Nejprve svojí politikou vyhnala cenu elektřiny na burzách, protože stejně jako u povolenek ji nechala vyhnat vzhůru spekulanty, a to na 1000 eur za MWh, to je 25 Kč za kWh. Pak EU zjistila, že burzy přestaly fungovat, a ceny zastropovala. Jednotně, ale některé státy si tu jednotu vyložily po svém, viz zastropované ceny elektřiny ve státech EU. Všimněme si, že Francie tu burzovní cen snížila 25krát, když kotrmelec, tak pořádný, Švejk by měl radost:

Kč za kWh

Francie 1,15

Slovensko 1,50

Rakousko 2,50

ČR 6,00

Co všechno mohlo v poslední době stát za prudkými výkyvy cen energií na burzách?

Jak už všichni víme, a přiznala to i EU, ceny energie jsou na burzách manipulovány ve prospěch finančních skupin včetně ČEZkých. Mohla a musela zářijová demonstrace v Praze snížit před dnem konání ceny na burzách na polovinu, a několik dní po demonstraci až na čtvrtinu té ceny 1000 eur za MWh? Ptám se tedy, zda mají demonstrace smysl, nebo ne. Vypukla totiž panika, že se ten škodlivý vliv pražské demonstrace – v Brazílii píší, že Pražský podzim 1989 nahradil Pražský podzim 2022 – rozšíří i na další státy Evropské unie. To se také stalo, i když v „zájmu“ občanů EU se o tom moc v evropském tisku nepíše.

Z toho vámi výše uvedeného přehledu vychází Česko a především Fialova vláda dost žalostně. Třeba Polsko snížilo ceny elektřiny na polovinu ceny u nás. Čím to?

Nic naplat, jsme zase nejlepší, a s velkým náskokem. Jak pravili jednotně naši vládní politici, politologové, novináři a mnozí ekonomové, níže už to v České republice nešlo. I před zastropováním cen jsme měli nejvyšší ceny elektřiny pro domácnost v Evropě. Česko si prostě plní své cíle: nejvyšší ceny energií a nejvyšší nárůst státního dluhu. Mistrovství světa ve fotbale asi nevyhrajeme, ale cíle mít nejvyšší ceny energie a nejvyšší státní dluh v EU splníme, i kdybychom měli poručit větru, dešti. Českou republiku k bankrotu prostě přivedeme.

Ani ohledně plynu nás tedy ve srovnání s ostatními unijními státy nečeká nic hezkého?

U plynu je to tak, že SRN sníží díky podpoře 200 miliard eur ceny plynu pro průmysl v přepočtu na 1,70 Kč za kWh. V České republice činí zastropovaná cena pro obyvatelstvo a malé firmy 3 Kč za kWh, velké podniky budou platit výrazně více. Ale naše vláda o jejich konkurenceschopnost nemá obavy. Sami si politici přidali na platech. A Německo v rámci jednotného řešení v Evropské unii uzavřelo dvoustranné smlouvy s Norskem a Francií. Do Francie dodají Němci elektřinu, která jim chybí, ale dodá jim ji levně ČR. A za to dostanou levný plyn z Francie. Odkud ta ho kupuje, když LNG a norský plyn jsou drahé? Hádat lze pouze třikrát: Z Mauretánie, ze Zimbabwe nebo z Ruska?

Za pozornost jistě stojí i reakce evropských politiků na podporu průmyslu 200 miliard eur v Německu. Politici všech států se jednotně zděsili, že jim tato dotace zničí průmysl, jenom Petr Fiala se rozjásal. ČR je prostě v čele ve všem.

Jaké jsou zatím nejviditelnější důsledky enormního nárůstu cen energií v Evropě?

Veselo je v kontraktech na nákup plynu. V německém tisku se opakovaně objevily informace, že koncern BASF, když ztratí levný ruský plyn za 6 Kč za m3 a bude kupovat plyn na burze, zkrachuje nebo přesune výrobu do USA. Německý obchodník Uniper prakticky zkrachoval, protože po likvidaci plynovodu Nord Stream 1 přišel o ruský plyn za 6 Kč za m3 a musel kupovat plyn na burze za více než 40 Kč za m3 a přitom měl uzavřeny smlouvy s odběrateli za nízké ceny. Za tu cenu 40 Kč za m3 ho kupuje od něj i Česká republika, Uniper na nás vydělal ročně 100 až 200 miliard korun. Česká média opakovaně uvedla, že Německo kontrakty na levný ruský plyn nemá, že to tvrdí jen dezinformátoři. Nemá je dle nich ani Maďarsko, jak uvedl naposledy pan Zdechovský, europoslanec KDU-ČSL.

Co vám na tvrzení lidoveckého politika nesedí?

Napsal totiž, že na základě maďarského dovozu plynu ve výši 80 milionů MWh dojde ke zvýšení cen plynu z 20 eur/MWh v roce 2021 na více než 200 eur/MWh. To je závěr doslova geniální. Maďarsko prý zvýšilo výdaje země za energie na 16 miliard eur, což jim zničí HDP. Člověk pak nechápe, proč se ti Maďaři neřídí závěry pana Zdechovského, měli by zrušit svoje dlouhodobé smlouvy na ruský plyn. Ale oni si místo toho – pozor – za podpory západoevropských států v EU prosadili, že budou dále odebírat ruský drahý plyn, to člověk nechápe, proč si nedají poradit.

Péter Szijjártó, maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu uvedl, že dle smlouvy, která vstoupila v platnost 1. října 2021, bude Gazprom dodávat do Maďarska 4,5 miliardy metrů krychlových (bcm) plynu ročně, a tento objem může být dále zvýšen za stejných cenových podmínek, což se už stalo. Dohoda byla uzavřena na období 15 let, cena byla stanovena pod 6 Kč za m3. a cena plynu pro obyvatelstvo je také pod 6 Kč za m3. Ale protože jsem vlastenec, tak bych na toho maďarského ministra poslal naši cenzuru a dal ho na seznam dezinformátorů. Tady jsem se spletl, podle Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, čl. 17 (3), je cenzura v ČR nepřípustná. Takže se jedná o cenzuru c. k. mocnářství.

Koukám, že ironií a sarkasmem dnes ani trochu nešetříte. V té záplavě negativních zpráv byste v energetickém výhledu žádnou příznivou nenašel?

Zkapalněný zemní plyn, známý pod zkratkou LNG, se letos stal hlavním zdrojem pokrývajícím evropskou spotřebu. Na celkovém dovozu plynu do zemí EU měl ve druhém čtvrtletí podíl 34 procent, zatímco podíl potrubních dodávek plynu z Norska byl 23procentní a z Ruska ještě o něco nižší. Má to ale jeden háček – skoro pětina LNG také pochází z Ruska. A do Evropy ho vozí mj. Čína a USA, které ze dne na den zvýšily těžbu plynu o desítky procent? To ještě nikdo nedokázal. Vím, otazník není na místě, tak dávám vykřičník.

Tak nevím, chtěl jsem jen opakovat zprávy z našich médií, že to LNG už máme konečně ve své moci a bude levnější než plyn z Ruska. Ale ti největší vývozci ropy na světě Saúdská Arábie a LNG Katar jezdí na porady do Ruska, ty lodě na přepravu LNG 10x zvýšily cenu za přepravu, a ty lodě plné LNG nedodávají do evropských terminálů, ale číhají na zvýšení cen plynu, až se ochladí. Napadá mě, že je čas napsat nového Švejka. Tak tady máte první kapitolu z knihy Švejk energetikem.

