Na Kavčích horách se klepou právem. Když Nova bude šlapat jako za Železného, bude to pro ně pohroma. Hovoří Jiří Adamec, pamětník zlatých časů

ROZHOVOR „Vlci vyjí a karavana kráčí dál… Pan Rejžek je prostě pan Rejžek a tím to končí. Myslím, že ho mnoho lidí v ČR moc vážně nebere,“ reaguje na vyjádření kritika ohledně udílení státních vyznamenání známý režisér Jiří Adamec. V rozhovoru také vysvětlil, proč je podle něj dobře, že Petr Kellner koupil TV Nova. V souvislosti s „pražskou kavárnou“ pak zazněla slova „skupina vševědoucích géniů“. Vyjádřil se i ke kritice, která se snáší na Českou televizi. Nevynechal ani koncesionářské poplatky.

Prezident v pondělí opět po roce uděloval státní vyznamenání. Co tentokrát na vybrané osobnosti říkáte?

Pokud vím, záleží jen na prezidentovi České republiky a na premiérovi stejné země, jestli jím zvolení a jím spoluschválení kandidáti budou nakonec opravdu jmenováni. Co tomu říkám já, je asi stejně důležité, jako co říkám turecké vojenské operaci v Sýrii, můj názor je zcela nevýznamný, navíc mi ani nepřísluší rozhodnutí dvou významných ústavních činitelů hodnotit. Tak se rozhodli a hotovo…

A co říci na slova kritika Rejžka, který uvedl: „Ubohost na entou, Zeman dává medaili Klausovi, estébákovi Smutnému, Zímovi a vdově po usvědčeném agentovi StB Zilkovi.“

Vyjádření pana Rejžka k čemukoliv je zcela předvídatelné, a tedy neprosto nepodstatné. Vlci vyjí a karavana kráčí dál… Pan Rejžek je prostě pan Rejžek a tím to končí. Myslím, že ho mnoho lidí v ČR moc vážně nebere.

Anketa Ohrožují Zeman a Babiš nezávislost České televize? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 7155 lidí

Kritika se snesla na Hrad i kvůli tomu, kdo byl a kdo nebyl na slavnostní večer pozván. Je v pořádku, že si prezident takto vybírá, kdo bude přítomen?

Ne, tady snad mám právo na názor, byť je to pouze názor, ale tady s panem prezidentem nesouhlasím. Výběr nepozvaných se příliš blíží seznamu těch, co pana prezidenta hodně nemají rádi. Hrad ale není majetkem pana prezidenta, stejně jako oslava státního svátku panu prezidentovi nepatří. Jeho selektivní přístup mi správný nepřijde.

A hraje podle vás v tomto aktu nějakou roli to, že někteří, kteří pozváni nebyli, by s velkou pravděpodobností stejně nepřišli, i kdyby pozvánku dostali?

To si nemyslím, spíše se mi zdá, že se v zásadních otázkách v Parlamentu projevovali jako prezidentovi nepřátelé, a proto je prezident na Hrad nepozval, ale to je jen můj dojem. Kdo je na Hrad v tento den pozván a kdo není, je pouze na panu prezidentovi, ať se nám to líbí, nebo ne, on je prezident a zákony mu v tomto punktu dávají právo rozhodovat.

Předseda ODS Petr Fiala se v tomto směru do prezidenta opřel a na sociální síť napsal: Myslím, že rozdělování společnosti začíná na Hradě při rozesílání pozvánek. Souhlasíte s ním?

Ne, s panem Fialou nesouhlasím. S rozdělováním občanů je započato v den voleb. Toho, koho nevolím, a on zvítězí, nemám rád. To je v českých zemích bohužel zcela standardní, byť je to projev nedemokratický a také poněkud hloupý, byť si umím představit, že opačný projev je krok v Česku velmi obtížný. Velkorysost a úcta k názoru druhých není náš národní charakteristický rys… Bohužel.

Někdejší europoslanec Libor Rouček zase poukázal na nízký podíl vyznamenaných žen nebo fakt, že během projevu se příliš nemluvilo o české státnosti či o poselství do budoucna. Co na to říkáte?

Nepochybuji, že na projev či názor kohokoliv a kdykoliv bude v Česku existovat milion rozdílných pohledů a soudů. Je to podobně jako obecně s kritikou. Pan Libor Rouček by si asi napsal jiný projev, kdyby byl prezidentem. Ale není…

Prezident měl podle Jiřího Pospíšila, předsedy TOP 09, také vyznamenat více těch, kteří se před 30 lety zasloužili o pád komunismu. Chartistu Jana Schneidera, který letos vyznamenání obdržel, prý nepočítá, protože propaguje Putinovy postoje. Lze se s postojem Jiřího Pospíšila ztotožnit, nebo jde spíše o kádrování?

Co myslíte, že vám asi odpovím? B) je pravda. Jde o hloupé, zjednodušující kádrování. Chartista dostane metál, ale protože v jiných věcech myslí jinak než pan stále ještě předseda TOPky, není evidovatelný. Nepřijde vám to než jako ubohé kádrování?

Psali jsme: Yekta Uzunoglu: Naše civilizace a islámský radikalizmus Senátor Aschenbrenner: Bezzásahový režim v národních parcích přispívá k šíření kůrovce Milion chvilek: Přirovnání, ze kterého se... Zapotí. A výzva kvůli Kellnerovi A vida: Babiš se vyjádřil k Číně. Opozice nebude ráda

Velké spekulace vzbuzuje zdravotní stav Miloše Zemana. Před ceremoniálem 28. října strávil několik dnů v nemocnici na „rekondičním pobytu“, během svého projevu, který byl nejkratší za dobu Zemanova úřadu, prezident seděl. Co na tyto spekulace říkáte? A co říci na to, že zatímco u prezidenta Zemana se na zdravotní stav z některých míst neustále poukazuje, u prezidenta Havla stejný metr použitý rozhodně nebyl?

Různý metr používáme v Česku u různých lidí odjakživa, to není výmysl porevolučních časů, takoví my jsme, hezké to není, ale co naděláme.

Když odbočíme blíž k vaší profesi, nejbohatší Čech Petr Kellner koupil společnost CME a s ní i TV Nova. Někteří varují, že se tím dále média dostávají do područí českých miliardářů, kteří skrze ně chtějí ovlivňovat voliče; jiní zase říkají, že lepší Kellner než někdo z ciziny. Jaký pohled na to máte vy?

Petr Kellner je stejně jako Andrej Babiš a někteří další nemnozí spoluobčané především veleúspěšný byznysmen; a co udělá se svými financemi, je pouze jeho věcí. Jestli si koupí Karlštejn, obří letadlo nebo CME, je jenom jeho věcí. Podle mě to je dobře, protože minulí majitelé udělali z totálně dominantní tv stanice na českém trhu jen tv stanici standardní, a to mi přijde z pohledu na český televizní trh škoda.

Myslíte si, že se nyní TV Nova stane terčem „pražské kavárny“?

Samozřejmě vůbec a ani trošku nevidím do not „pražské kavárny“. Netuším, jaký postoj zaujme skupina vševědoucích géniů ke kroku Petra Kellnera. Myslím, že i panu Kellnerovi je to fuk…

Některé z panických hlasů zaznívají například z České televize. Mají podle vás na Kavčích horách pádný důvod k obavám?

Není vyloučené, že Petr Kellner ví, kam chce svoji televizi nasměrovat. Chce, pokud vím, komerční úspěch, CME koupil jako investici, je to mimořádně schopný podnikatel, dnes už světového formátu. Možná k tomu najde i schopné lidi. Ti, řekl bych, teď zrovna na NOVĚ nejsou. A pokud se vydá Petr Kellner, resp. jím jmenovaní manažeři, cestou dr. Železného v dobách největší slávy a komerčního úspěchu TV NOVA, jistě na Kavčích horách mají obavy právem. Nova za Železného s paní Šmuclerovou v zádech byla pro ČT pohromou. Po devastačních zásazích rumunského génia ve službách amerických majitelů na NOVĚ se na Kavčích horách mohli nadechnout. Sám jsem zvědavý, co se na tv trhu bude dít…

Když jsme u České televize, ve Sněmovně se opět hodně protáhlo schválení výročních zpráv České televize, nakonec však zprávy schváleny byly, neboť poslanci ANO ve velké míře hlasovali pro a kromě Pavla Juříčka se zbytek omluvil, nepřihlásil, či zdržel. Co na to říkáte?

Česká veřejnoprávní televize je pro poslance českého parlamentu jistě nesnadné sousto ke strávení. Chápu, že by někteří uvítali změnu, která by pro ně a jejich zájmy mohla také znamenat změnu, ale proces ke změně je nejednoduchý.

Na jaře 2020 skončí mandát šesti členům současné Rady ČT. Je možné, že vládní ANO se svými spojenci tyto mandáty přeobsadí lidmi kritickými k současnému fungování ČT. Je podle vás ve hře i následná výměna generálního ředitele ČT? A je něco takového potřeba?

Opravdu nevidím do hlav stranickému vedení ANO, ani do hlav vedení státu, ale viz výše, jakákoliv změna ve vedení ČT je proces velmi složitý.

Kritika na práci ČT se snáší i dál. V rozhovoru s Janou Bobošíkovou téma otevřel poslanec Pavel Plzák (ANO). Podle něj jsou některé pořady neobjektivní, jmenoval 168 hodin a Reportéry ČT. Jak na tyto pořady nahlížíte vy?

I mně se některé pořady ČT nezdají jako vzor novinářské objektivity a přiznávám, někdy skřípu zuby. Ale nevidím možnost, jak to v klidu řešit, leda by si toho všimli i někteří odpovědní pracovníci v ČT.

Často diskutovaným tématem jsou platy pracovníků televize, například právě Václava Moravce, Nory Fridrichové či Marka Wollnera. Proč jsou podle vás tyto informace utajené? A má veřejnost právo je znát, nebo je důležitější soukromí zaměstnanců ČT?

Platy nebo soukromí zaměstnanců ČT a kohokoliv jiného mě opravdu nezajímají. Typicky český přístup je poštvat proti nepohodlným lidem závistivé Čechy. A čím lépe probudíte v našich spoluobčanech závist než poukázáním na platy, eventuálně na jejich soukromí? Stará a známá taktika. Já ji neberu, promiňte.

A co říci na návrhy o zrušení koncesionářských poplatků, které z některých míst přicházejí?

Je to boj s větrnými mlýny. Samozřejmě, že obrovitý rozpočet ČT oproti příjmům komerčních televizí dává ČT značnou konkurenční výhodu. Když chcete vyhrát fotbalovou Evropskou ligu, musíte mít kvalitní hráče. Ne že by na trhu nebyli, jsou, ale jsou velmi drazí. Jeden hráč FC Barcelona stojí asi jako celý mančaft SK Slavia Praha. To se pak s Barcelonou vyhrává těžko. Stejně je na tom ČT, i tam jsou na standardní produkce jiné peníze než na stejné práce v komerčních televizích. Vím, o čem mluvím, žil jsem v tom celá léta. Ale nepláču. I za menší peníze se dají udělat dobré tv programy a i za velké peníze se dají udělat nekoukatelné bláboly.

Psali jsme: Stydíte se? Jste sami! Po pohřbu Gotta: Režisér a jeho přítel účtuje a srovnává Schwarzenberga s... Gott? „Hovno u cesty jste, pitomci. Kdákejte,“ udeřil Ivan Vyskočil. Režisér jinak o Antichartě. Petra Janů a další o Mistrovi Herec v Reflexu nastavil zrcátko: Soudruzi z Parlamentních listů a bláboly nejkomunističtějšího režiséra ,,Klus a Pazderková nezahrajou... Babiš si rve žíly,” říká režisér Adamec. Když došlo na jiné umělce, byl velmi stručný



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.