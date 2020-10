Nacpat popírače do rezervace bohužel nejde. Zdravotnictví se zhroutí, otázka je pouze kdy, varuje Kubek

ROZHOVOR Rouška každého jedince může zachránit život. Na to upozorňuje prezident České lékařské komory Milan Kubek. Stejně jako na fakt, že covid-19 je v Čechách už na první příčce nechvalné statistiky nemocí s nejvyšší úmrtností. Podle jeho názoru už není jiné řešení než totální lockdown: „Pokud se nepodaří v co nejkratší době srazit reprodukční číslo pod jedna, není otázkou, zda se zdravotnictví zhroutí, ale pouze kdy k tomu dojde,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Nemocnice a zdravotníci nyní pracují takzvaně na doraz. Souhlasíte s tím?

Anketa Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 6879 lidí

Největší nápor na nemocnice se očekává v následujících dvou týdnech. Sledovala jsem v poslední době vaše výroky v médiích, které se dotýkaly jak kroků vlády, tak přístupu veřejnosti k opatřením. Co vám, lékařům, nyní nejvíce komplikuje práci? Je to nezodpovědnost některých lidí? Chyby vlády? Nebo různí v uvozovkách odborníci, kteří se ke všemu vyjadřují, jak jste opakovaně zmiňoval?

Máte pravdu, že matematické modely předpovídají, že nemocnice se zahltí nemocnými s covidem okolo 10. listopadu, některé regionální nemocnice mají závažné problémy již nyní. Je samozřejmostí, že se odkládá veškerá plánovaná péče, plánované operace, včera jsem viděl vystoupení ředitele liberecké nemocnice, který upozorňuje, že už musí odkládat i operace onkologické, a to už je skutečně velmi závažné.

A co nám nejvíce komplikuje život? Nejvíce nám komplikuje život, že část veřejnosti a část politiků jako by stále nevnímala vážnost situace. Když si uvědomíme, že za minulý týden zemřelo na covid 790 lidí, tento týden přes veškerou snahu zdravotníků zemře přibližně další tisícovka, je třeba se ptát, kam až to bude muset zajít a kolik lidí bude muset zbytečně zemřít, než začneme epidemii brát vážně. V současnosti se covid-19 stává nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Za pondělí zemřelo 143 lidí, v úterý 146, jen pro srovnání na všechny druhy rakoviny dohromady umírá v průměru 75 lidí denně a na kardiovaskulární choroby 140, takže covid už je skutečně na první příčce této nechvalné statistiky.

Mluvíme o nezodpovědnosti lidí a nemůžeme říci, že všichni opatření nedodržují, většina ano. Přesto jde ale o menší číslo než na jaře. Častá otázka v dnešních diskusích je, čím je to způsobeno?

Na jaře jsme neměli dostatek informací, teď si myslím, že ty informace máme, ale bohužel mezi lidmi a na internetu koluje též řada nejrůznějších dezinformací a nesmyslů. Společnost je opravdu rozdělená a já dosavadní přístup vlády hodnotím velmi kriticky. Myslím si, že je z psychologického hlediska špatný, protože dnes jsou vlastně všichni nespokojení. Máte část obyvatel, kteří epidemii vnímají jako skutečně vážné ohrožení zdraví, života, sebe a lidí, které mají rádi, a jsou naštvaní, že stát je málo chrání a opatření jsou málo přísná.

Pak máte skupinu obyvatel, kteří mají opačný přístup – epidemii za tak závažnou hrozbu nepovažují, nejrůznější ekonomická a společenská opatření jsou jim úsměvná a jsou také naštvaní, že vůbec nějaká epidemiologická opatření jsou. A výsledek je takový, že nedostatečná epidemiologická opatření nejsou schopna šíření epidemie zastavit. Takže všichni jsou naštvaní, a ještě to nefunguje. Podle mého názoru je mnohem rozumnější jít izraelskou cestou, která se ukázala jako schůdná, tedy na dva tři týdny totální karanténa se zachováním pouze kritické infrastruktury státu, a epidemie se musí takovým opatřením zastavit. Když lidé uvidí, že opatření fungují, budou je spíše dodržovat, vláda může získat alespoň část otřesené důvěry a nakonec budeme mít nejen méně mrtvých, ale i ty ekonomické ztráty budou menší, protože nejhorší je prodlužování agónie, kdy postupujete salámovou metodou.

Vláda vydává vždy nějaká nařízení, která zároveň obsahují velké množství výjimek, jsou hodně propracovaná třeba až do detailů, jako jsou pravidla venčení psů, ale celé je to nedostatečné. A je iluze myslet si, že když jsme nechali epidemii takto rozjet, je možné ji zastavit bez ekonomických ztrát. To už prostě možné není. Je rozhodně lepší zavést to, čemu se dnes říká lockdown, zatnout zuby a nějaký ten týden vydržet. Určitě to způsobí ekonomické ztráty, ale ušetří se lidské životy a i ty ekonomické ztráty budou menší, než když se ta krize bude prodlužovat, nebo nedejbože kdyby došlo k tomu, že lidé se ve strachu zavřou doma, přestanou chodit do práce a mohla by se zhroutit i ta kritická infrastruktura státu. To by byla katastrofa, tomu musíme zabránit za každou cenu.

Psali jsme: Po koule mu nesaháš! Železný z ČT a šťastný herec. Je zle Babiš zase žehlil průšvih. Létajícího Faltýnka. Výtahy se zavírat nebudou SANEP: Modely volebních výsledků sněmovních voleb za předpokladu utváření různých koaličních bloků Autodrom Most: Kurzy a volné jízdy jsou stále v prodeji

Jinak řečeno, z pohledu vašeho jako lékaře v současném vývoji nákazy v České republice prostě není jiná možnost než přijmout ještě přísnější opatření, aby k přehlcení nemocnic nedošlo?

Anketa Kdo je váš favorit pro prezidentské volby v USA? Donald Trump 64% Joe Biden 17% Je mi to jedno 19% hlasovalo: 12093 lidí

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, k situaci ohledně studentů a mediků sdělil, že vše zhoršuje špatné rozhodnutí vlády ohledně nařízené práce mediků. Důvodem je rozhodnutí, že seznamy mediků se posílají hejtmanům krajů tam, kde medici studují, nikoliv do místa jejich trvalého bydliště. Proto podle Čunka mají fakultní nemocnice více personálu, zatímco chybějí právě v těch ostatních nemocnicích a oni je nutně potřebují. Jak to vnímáte?

Slyším o tomto problému poprvé, je to určitě legitimní názor a asi nic podle mého soudu nebrání medikům, aby šli na výpomoc do místa bydliště. Ostatně předpokládám, že medici vyšších ročníků stejně asi odjeli z kolejí domů. V jiné situaci jsou dobrovolníci z nižších ročníků. Moje dcera, která samozřejmě dál musí chodit do školy, dokonce má i prezenční praktickou výuku a kromě toho, že se přihlásila na výpomoc do nemocnice, tak to samozřejmě musí být tam, kde studuje.

Jiří Čunek k tomu právě ještě uvedl, že sice vydal pracovní příkazy, ale mediky teď musí uvolnit kraj, ve kterém byli hejtmanům nahlášení, a je to tedy na vládě a jejích pravidlech.

Jak říkám, slyším to prvně, ale věřím, že si to hejtmani dokážou mezi sebou vyříkat a jsou schopni to probrat i s ministerstvem. Má to logiku samozřejmě.

Média a poskytování informací o koronaviru. Zmínil jste na začátku, že kolují různé dezinformace a vyjádření takzvaných odborníků. Sám jste měl nedávno menší střet v TV Nova kvůli trhům v Praze. Mě by zajímalo, jak hodnotíte práci médií v současné koronavirové krizi?

Domnívám se, že se to velice rychle zlepšuje. V létě, kdy byla i taková okurková sezóna, bohužel platilo, že čím větší nesmysl někdo plácl, tím se mu dostalo větší publicity. Jak se situace zhoršila a skutečně každý vidí, že jsme v obrovském problému, myslím, že média dělají, co mohou, a snaží se informovat. Informační kampaň je teď velmi důležitá, aby lidé skutečně respektovali veškerá nařízení, a bylo by dobré, pokud mohou, aby šli ještě trochu dál. Nemusíme čekat, až nám vláda nařídí zákaz vycházení, ale můžeme si ho uložit sami. Nejnutnější nákup, do práce, pokud musím, ale nikam jinam zbytečně necourat.

Psali jsme: To se nedá brát vážně! Stonjeková k zamykání Česka. A Babišův dobrý tah

Když jsme na to narazili, co procházky v přírodě?

Procházka v přírodě je určitě dobrá, ale člověk by měl respektovat, že pokud není na nějakém opuštěném místě, měl by nosit roušku, lidé by měli spíše vyhledávat samotu. Já vím, že ve městě to není tak jednoduché, potom se samozřejmě promenují tisíce lidí na nějaké cyklostezce, a to není ideální. Každý by se měl pokusit najít si nějaké místo, kde bude co nejméně lidí. Na venkově je to samozřejmě jednodušší, nikdo nechce, aby šel člověk do lesa na houby a měl roušku, ale v Praze v přeplněných parcích, kde vysedávají lidé a podobně, je to namístě.

V jedné ze svých odpovědí jste zmínil rozdělení veřejnosti na dvě skupiny. Ti, kteří jsou rozzlobení, protože jiní opatření nedodržují, a ti, kdo jsou rozzlobení, protože je opatření omezují a jsou případně proti nim. Máme za sebou také dvě demonstrace. Co byste vzkázal té druhé skupině lidí?

Popřál bych jim především pevné zdraví. Popřál bych jim, aby se nenakazili a aby se koronavirem nenakazil ani nikdo z lidí, které mají rádi. Byl bych rád, kdyby veškerá opatření respektovali, protože tady skutečně platí, že jsme všichni na jedné lodi, není možné popírače covidu nacpat do nějaké rezervace, ať si tam mezi sebou demonstrují, to bohužel není možné. Každý z nás by si měl uvědomit, že třeba i jeho rouška může nakonec někomu zachránit život.

Psali jsme: Čunek (KDU-ČSL): Faktem je, že některé fauly si děláme sami Václav Klaus: Nenechme zvítězit strach nad našimi životy Babiš od válu, demoblok k moci. Strhující nová čísla Drtič Kubek: Suchoň z Novy stažen z obrazovky. A šéflékař teď bouchl do stolu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.