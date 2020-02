Nám berou, posílají to množícím se Afričanům. Je to vykořisťování a genocida, přitvrdil Foldyna. Raději nečíst

ROZHOVOR Poslanec Jaroslav Foldyna, výrazná tvář sociální demokracie, nedávno oznámil, že uvažuje o odchodu ze strany. Členem ČSSD je Foldyna od prosince 1989. Poslanec se pro ParlamentníListy.cz podrobně rozmluvil, co mu na současné straně vadí. Důrazně pak odmítá, že by kritikou Člověka v tísni útočil na dobročinnost a mluví o „vykořisťování a genocidě“.

Pane poslanče, na plénu Sněmovny jste nedávno řekl, že šéf Člověka v tísni Šimon Pánek rozesílal předsedům politických stran SMS zprávy, v nichž de facto vyhrožoval, že nemají dopustit zvolení pana Křečka ombudsmanem. Jak Pánek, tak předsedové stran to odmítli s tím, že je to lež. Omluvíte se?

Neodmítli to všichni předsedové stran, ale pouze někteří z nich, a já jsem netvrdil, že pan Pánek vyhrožoval všem, ale pouze některým. Je přece jasné, že třeba takovým Pirátům pan Pánek vyhrožovat nebude. Ti pana Křečka jasně odmítali od samého začátku, protože se nehodí do jejich aktivistické agendy. Ze stejného důvodu nebude vyhrožovat ani STAN a TOP 09, když navíc STAN má 6 poslanců a TOP 09 jich má 7, a tak je skoro jedno, koho tyto dvě strany budou volit. Jak to všechno bylo ve skutečnosti, bychom se samozřejmě nejpřesněji dozvěděli pouze z přepisu všech telefonních hovorů a SMS zpráv všech telefonů všech předsedů všech parlamentních stran a všech telefonů pana Pánka.

Tiskový mluvčí Člověka v tísni ale přiznal, že pan Pánek s poslanci komunikoval. De facto tedy potvrdil to, co jsem říkal já, a já jsem, mimochodem, tvrdil pouze to, že Sněmovnou kolují nějaké informace, nikoli že je mám ověřené. Proto jsem také chtěl, aby se hlasování odložilo, než se vše vysvětlí. Nátlak nikým nevolených, především ze zahraničí placených organizací na volené zástupce občanů pokládám za ohrožení demokracie a bezpečnostní riziko. Takové lidi a jejich sympatizanty považuji za záškodníky a omlouvat se jim skutečně nehodlám. Vůči těmto skupinám bychom měli naopak přijmout taková opatření, která by podobnému zasahování do politiky znemožnila. Celý systém fungování tzv. neziskových organizací na našem území je potřeba předělat.

Pan Pánek a jeho mluvčí ale říkají, že poslancům pouze radí nebo radili.

Ano, říkali: „Když neuděláte to, co chceme, tak budou problémy.“ Takhle „radí“ gangsteři.

Vaši kolegové z ČSSD se ale pana Pánka a Člověka v tísni zastávali a připomínali zásluhy, které tato organizace podle nich má.

Nevím, o jakých zásluhách mluví. Jestli myslí charitu, tak nic takového Člověk v tísni nedělá. Podstatou charity je dobrovolný příspěvek dárce obdarovanému. Příspěvek pod pohrůžkou násilí ale ztrácí charakter charity a stává se vydíráním.

Moment, Člověk v tísni někomu vyhrožuje násilím?

Člověk v tísni disponuje z části penězi daňových poplatníků, kteří daně neplatí dobrovolně, ale pod pohrůžkou sankcí ze zákona. Tyto peníze pan Pánek a jemu podobní používají ke zvyšování vlastního pocitu ušlechtilosti a k ovlivňování politiky. Co se týká „dobročinnosti“, tak jejich činnost je stejná, jako když ministr Petříček tančil s oštěpem v ruce a chlubil se, kolik přivezl do Afriky peněz na zlepšení životní úrovně Afričanů. To je sice moc hezké, ale ve skutečnosti tam ministr Petříček nepřivezl ani korunu – tedy myslím; ani korunu za svého. Všechno, co tam tak pyšně rozhazoval, byly peníze českých truhlářů, zedníků, zámečníků, prodavaček, architektů a dalších lidí, co pracují a platí daně... A když se, pod pohrůžkou sankcí, seberou peníze českým truhlářům, zedníkům a prodavačkám, tak bych pokládal za přirozené a spravedlivé, aby ty peníze byly použity na zvýšení životní úrovně českých truhlářů, zedníků a prodavaček, nikoli na zvýšení životní úrovně Afričanů. Člověk v tísni a zjevně i někteří v ČSSD to ale vidí jinak. Ty naši lidé zajímají jen jako zdroje peněz, které se mají vyždímat, rozdat všude možně po světě a s ušlechtilým a starostlivým výrazem ve tváři se u toho vyfotit. Až lidé jako Pánek nebo Petříček prodají veškerý svůj majetek a utržené peníze rozdají v Africe, tak jim možná začnu jejich dobroserské řeči věřit. Do té doby ale ani omylem.

Nikomu nechci bránit, aby se dojímal nad osudy Afričanů, Afghánců, Arabů a já nevím koho všeho ještě. Ať to ale dělá za vlastní peníze. Mě zase mnohem víc dojímají osudy Čechů, Moravanů, Slezanů a třeba lidí ve Šluknovském výběžku, kde klekla nemocnice, ale také všech dalších Evropanů. Když vidím, jak si u nás mladí lidé nemohou založit rodinu, protože nemají šanci pořídit si bydlení, i když pracují, jak mohou. Když vidím, jak si v pětadvaceti berou hypotéky, které budou splácet do konce života a po celou tu dobu se budou bát, aby neonemocněli, nebo nepřišli o práci a jejich dům nebo byt nepropadl bance. Když vidím, jak z toho stresu užívají prášky na uklidnění, na které si ještě musí doplácet, přestože řádně platí zdravotní pojištění. Když vidím rodiče těchto dětí, jak by jim rádi pomohli, ale nemají jak.

Když vidím hádat se rodiny ze stresu z exekuce, když vidím naše ženy a dívky, které místo toho, aby vychovávaly své děti, klopýtají do práce ne proto, že dělají kariéru, ale proto, že jejich mužovi stát bere polovinu peněz, co vydělá, a ony tu polovinu musí vydělat zpátky někde za kasou v korporátním supermarketu. Když vidím naše lidi bez domova, když vidím naše nemocné, kterým nejsme schopni zajistit léčbu... A když pak vidím, jak tyhle vystresovaní pracující a vymírající Evropany někdo do nekonečna ždímá, aby poslal jejich peníze rychle se množícím Afričanům, nebo je bez výsledku rozdal na neefektivních dávkách , tak je mi z jedné strany strašně smutno a z druhé strany mám obrovský vztek. Tohle, že má být charita? Ne, to je vykořisťování a genocida.

Někteří spolustraníci vás vyzývají, abyste z ČSSD odešel. Jiří Dientsbier dokonce napsal, že včera bylo pozdě a že používáte, a to cituji, „nálepkování neonacistických webů“, když používáte termín neomarxisté.

Co říká neomarxista Jiří Dienstbier, je mi srdečně jedno. Dříve byla ČSSD stranou, která hájila národní zájmy a zájmy normálních pracujících lidí. Dnes hájí zájmy těch, kteří na pracujících lidech často parazitují a národ je pro ně sprosté slovo. Proto není divu, že tuto stranu lidé nemůžou už ani vidět. Jde o výsledek „práce“ Dientsbierů a dalších ideových následovníků L. D. Trockého a jemu podobných psychopatů. Proti těmhle lidem byl i Karel Marx umírněný konzervativec. Nemám si s nimi co říct, což je ale úplně jedno, protože jako správní fanatici jakoukoli diskusi odmítají. Pro ně je každý, kdo s nimi nesouhlasí, neonacista nebo fašista. Dlouhou dobu jsem si myslel, že to v ČSSD dokážu nějak zlomit, ale teď už začínám být přesvědčený o tom, že to nejde. Zkusím udělat ještě jeden nebo dva pokusy a pak, pokud se nic nezmění, tu stranu opustím. Ve své současné podobě to je strana nepřátelská této zemi a jejím obyvatelům a čím dříve bude mimo Parlament, tím lépe. Mrzí mě to a neříká se mi to lehce – vždyť jsem v té straně strávil třicet let života – ale taková je dnes realita.

Uvažujete tedy, že ČSSD opustíte, jak jste řekl koncem minulého týdne?

Ano, pokud v ní zůstanou lidé typu pana Dienstbiera, Petříčka nebo Maláčové, tak mi nic jiného nezbývá. S podobnými osobami nechci mít nic společného.

Vraťme se ještě k volbě ombudsmana. Tlak na nezvolení Stanislava Křečka otevřeně vyvíjel spolek Milion chvilek pro demokracii. Řada vašich kolegů po volbě přiznala, že k rozhodnutí podpořit Stanislava Křečka je přesvědčila i tato hrozba demonstracemi od Milionu chvilek. Neměli bychom to ale brát jako legitimní naplnění ústavního práva na vyjádření názoru? Proč by to mělo být nedemokratické?

Každý ať si demonstruje, za co uzná za vhodné. Ohlašovat ale, že pokud legitimně zvolení zákonodárci rozhodnou jinak, než se líbí nějaké skupině, takže ona skupina vytáhne do ulic, už trochu zavání vyhrožováním. Jsem rád, že se Sněmovna nezalekla. Víte, když byla zvolena do funkce ombudsmana ultralevicová extremistka Šabatová, tak s tím mnoho lidí, včetně mě, mělo problém. Ale nezbývalo nám než mlčky skřípat zuby, protože šlo o volbu provedenou zcela legitimně a demokraticky. Nyní byl opět zcela legitimně a demokraticky zvolen pan Křeček a ti, kdo s touto volbou nesouhlasí, by to měli stejně jako my tehdy respektovat. Oni toho však nejsou schopni. Pro ně je demokracie dobrá pouze do okamžiku, kdy výsledky voleb dopadnou podle jejich přání, a pokud to tak není, tak chtějí výsledek voleb zvrátit v ulicích. Když k tomu připočítáme vyhrožování a osobní útoky na názorové odpůrce, tak vidíme fašismus jak vystřižený. A že ti lidé sami sebe označují za antifašisty? Víte na jaře k nám určitě nepřiletí hejna hrochů, i kdybychom hrochy stokrát přejmenovali na vlaštovky.

V čem spatřujete největší problém veřejného nátlaku, který na poslance ze strany Milionu chvilek i jiných probíhal? Podobně by tyto spolky rády ovlivnily třeba volbu členů Rady ČT a další důležité kroky.

To, že ti lidé chtějí rozhodovat o politickém dění v zemi, aniž by k tomu měli sebemenší mandát od voličů. Má rozhodovat ten, kdo byl zvolen ve svobodných volbách, nebo ten, kdo dokáže nejvíc křičet? Pokud přistoupíme na to, že to má být ten, kdo dokáže nejlépe křičet, tak se snadno můžeme dostat do situace, že rozhodovat bude ten, kdo dokáže nejlépe střílet.

Miroslav Kalousek Křečkovo zvolení komentoval větou: „Myslím, že jsme v hajzlu.“ Znamená to snad konec světa? Proč jsme podle něho „v hajzlu“?

Jestli měl pan Kalousek na mysli TOP 09, tak ta je v hajzlu bez ohledu na to, kdo je ombudsmanem. Konec TOP 09 ale rozhodně nebude znamenat konec světa.

Ještě k panu Křečkovi. Milion chvilek tvrdí, že jim nejde o něho jako takového, ale o závažné prý je, že v minulosti zpochybňoval diskriminaci Romů a dalších menšin, relativizoval lidská práva nebo že občany homosexuální orientace nepřímo označil za druhořadé. Není toto přes čáru?

Veřejný ochránce práv přece nemůže tato práva popírat... Pokud pan Křeček zpochybňoval diskriminaci Romů, tak to asi bude tím, že u nás k žádné diskriminaci Romů v zásadě nedochází. Já jsem si žádné diskriminace Romů také nevšiml. Pokud je, je třeba ji v souladu se zákonem řešit. Co má znamenat „relativizování lidských práv“, nevím. K tomu, abych to posoudil, bych potřeboval konkrétní příklad. A homosexuálové jako občané druhé kategorie? To je zvláštní kombinace směšnosti a drzosti. V současné době neznám protežovanější a agresivnější skupinu, než jsou právě oni. Myslím, že jsme ombudsmana vybrali dobře.

Nebylo by lepší vybírat do budoucna do podobných veřejných funkcí mladší lidi, kteří nemohou už díky věku být zatíženi minulostí a nebudou tedy v tomto směru kontroverzní? Takový argument také zazněl.

Mladí lidé jsou méně zatíženi minulostí, což je hezké, ale jsou také méně zatíženi životními zkušenostmi, což už je hezké mnohem méně.

Aktivista a publicista z Deníku Referendum Jakub Patočka chce doktoru Křečkovi bránit v tom, aby se ujal funkce, a vyzývá k tomu i občany. „Až se bude Křeček ujímat úřadu, půjdu si tam sednout a pokusím se ho svým tělem nevpustit a vyzývám vás k tomu také. Stát likviduje své základní instituce.“ Co na to říkáte?

Stát by si samozřejmě neměl nechat likvidovat své instituce. Proto doufám, že v takovém případě bude vlastní, sedící tělo Jakuba Patočky přesunuto do cely, aby nemohlo bránit legitimně zvolenému činiteli v plnění jeho zákonných povinností.

Jaroslav Foldyna hlásí odchod z ČSSD. Ať jde Petříček ke chvilkařům, rozčílil se Lže, lže, lže! Rakušan se obořil na Foldynu. Údajné SMS z Člověka v tísni mají dohru Šok ve Sněmovně: Šimon Pánek vyhrožuje politikům kvůli Křečkovi! odpálil Foldyna. A už to jede. I Milion chvilek. Sledujeme

