Náměstek Sukop (ANO): Nechápu, proč Jiří Čunek mluví o mrhání času a penězi! Plán nové nemocnice stál už dvakrát tolik

Hnutí ANO v červnu letošního roku nepodpořilo investiční záměr nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích a tím vyvolalo poměrně ostré pnutí mezi koaličními partnery. Je schválením materiálu o vypracování alternativního záměru na rekonstrukci současného areálu KNTB koaliční krize zažehnána?

Koaliční smlouva neobsahuje závazek vybudovat novou krajskou nemocnice ve Zlíně Malenovicích. Ani způsob prosazování investičního záměru se neřídil principy koaliční spolupráce. Až v době před samostatným předložením investičního záměru v červnu do zastupitelstva, kdy bylo zřejmé, že nezíská potřebnou podporu, bylo na žádost ODS svoláno několik koaličních jednání. Připomínky koaličních partnerů ale nebyly akceptovány a pan hejtman předložil k hlasování materiál v původní podobě. Výsledek hlasování byl takový, jaký byl. Investiční záměr zastupitelé neschválili. To vyvolalo poměrně ostrá vyjádření pana hejtmana k zastupitelům za Hnutí ANO. Přesto se domnívám, že se o koaliční krizi nejednalo. Důvody, proč materiál nebyl podpořen, jsou známé. Předložený tisk navyšoval cenu investice o 10%, tedy na téměř 9 mld. Kč. Dosud není předložena krajská koncepce poskytování zdravotní péče na období do roku 2030 a nebyla zpracována alternativní studie rekonstrukce a výstavby nemocnice v areálu KNTB ve Zlíně ve stávajícím areálu. Právě tato studie zpracovaná dle stejného technického a medicinského zadání jako studie nové nemocnice v Malenovicích by měla zodpovědět otázku, jestli jsou investiční náklady nové nemocnice oprávněné.

Již v červnu jste své NE obhajovali tím, že nemáte adekvátní srovnání dvou relevantních variant, tedy oprava současné nemocnice a výstavba nové. Proto jste navrhl vypracování tohoto nového posudku?

Po období prázdnin a dovolených se všichni vracíme do normálního pracovního rytmu. Opadly emoce z červnového zastupitelstva a všichni si klademe otázku, co bude s nemocnicí ve Zlíně dál. Porada vedení kraje k tomuto tématu nebyla svolána, neuskutečnilo se žádné koaliční jednání a ani nebyly žádné signály, že se odborné útvary zlínského kraje nebo řešitelského týmu pro výstavbu nové nemocnice touto situací zabývají. Proto jsem byl jako radní za Hnutí ANO pověřen krajským vedením předložit do nejbližší rady materiál, požadující zpracování alternativní studie rekonstrukce nebo výstavby nemocnice KNTB ve Zlíně. Právě z důvodu, aby byla odstraněna jedna ze zásadních připomínek některých koaličních a opozičních zastupitelů. Základním předpokladem bylo srovnatelné zadání ceny a doba na zpracování. Výsledkem je možnost jednoduchého srovnání obou studií. Materiál jsem v souladu se zákonem č.129/2000 Sb. (zákon o krajích) předložil. O své inciativě jsem transparentně pana hejtmana a zástupce dalších koaličních stran předem informoval.

Jak probíhalo zasedání krajské rady? Musel jste o svém návrhu dlouze přesvědčovat své kolegy nebo přeci jen již v radě zavládla shoda na nutnosti této studie?

Samotné projednávání bylo velice věcné a konstruktivní. Většina diskutujících konstatovala, že je třeba rozšířit zadání, aby bylo umožněno plnohodnotné srovnání s již vypracovanou studií na novou nemocnici v Malenovicích. Radní upozornili rovněž na skutečnost, že odhadované náklady na vypracování ve výši 2 mil. Kč bez DPH jsou příliš nízké, proto je třeba navrhnout rozpočtové opatření až do výše 7 mil. Kč. Protože upravené zadání studie bylo členy Rady Zlínského kraje schváleno jednomyslně, mám za to, že na nutnosti zpracovat tento materiál, jsou přesvědčeni všichni členové rady a že tento názor předají svým zastupitelům.

Od hejtmana Jiřího Čunka zaznívají komentáře, že jde o mrhání penězi a časem. Neobáváte se této kritiky?

Následné komentáře pana hejtmana, že zpracování studie považuje za mrhání penězi a časem nechápu. Přímé náklady na zpracování studie nové nemocnice v Malenovicích byly asi 7 mil. Kč. Když započtu do nákladů práci desítek zaměstnanců kraje a nemocnice po dobu 1 roku a náklady na zahraniční služební cesty, jsou skutečné náklady nejméně dvojnásobné. Argument mrhání časem už nechápu vůbec. Jestliže už dávno nebyla vůle obdobnou studii zpracovat, kdy jindy by se to mělo uskutečnit? V současné době pro schválení svého investičního záměru pan hejtman u zastupitelů potřebnou podporu nemá. To chceme celý proces realizovat až za rok po krajských volbách? Opravdu předpokládá tak drtivé volební vítězství, že podporu koaličních partnerů a opozice nebude potřebovat?

Jen pro srovnání uvedu, že náklady na oponentní posudky, které byly zastupitelstvem požadovány činily v prvním případě 50 tis. Kč, ve druhém 200 tis. Kč, čas na zpracování byl v řádu několika dnů. Jedná se tedy o obrovskou disproporci v nákladech i v čase.

Nejrůznějších posudků a studii bylo v souvislosti s novou nemocnici přeci již vypracována docela hodně. Především opozice však mluvila o jejich tendenčním zpracování, které účelově nahrává nové nemocnice. Jak chcete zastupitelům garantovat, že tentokrát to bude jinak?

To je argument, který je často mediálně prezentován. Ale když se podrobněji podíváme, o jaké studie a posudky se jedná, jde v drtivé většině o materiály, které řeší novou nemocnici v Malenovicích. Oponentní posudky ke srovnání s rekonstrukcí KNTB, které zadal kraj, byly dva a jejich finanční a časovou náročnost jsem uvedl výše. Navíc se týkaly pouze způsobu srovnání původního záměru rekonstrukce KNTB z roku 2008 a nového záměru v Malenovicích. Tedy srovnávaly nesrovnatelné. Dále si opozice nechala zpracovat tři své posudky a to havarijní stav budov v KNTB, způsob financování investičního záměru a na odhadované náklady na vybavení nové nemocnice zdravotnickou technologií. Všechny tři oponují závěrům řešitelského týmu a hejtmanství je odmítá jako posudky akceptovat. Aby mělo zpracování alternativního posudku smysl, musí být konkrétní zadání studie po všech stránkách stejné, jako na novou nemocnici. Po technické i medicínské stránce a také ve způsobu stanovení ceny. Jedině tak budou obě studie srovnatelné.

Co konkrétně bude studie obsahovat a do kdy bude hotová?

Rada Zlínského kraje dne 19. 8. 2019 schválila materiál, který bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu uložit radě zajistit zpracování studie „Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně“.

Studie má obsahovat stavební řešení areálu KNTB, popis stavebních prací a jejich vlivu na provoz nemocnice při zachování kontinuity zdravotní péče, akceptaci medicínského modelu, který stanoví lékařská rada, návrh řešení majetkoprávních otázek, kompletní vyhodnocení území stávajícího areálu KNTB vč. inženýrských sítí, dopravního napojení, parkování a zajištění dalšího rozvoje, stanovení nákladů na modernizaci KNTB a návrh investičního modelu. Termín na zpracování studie byl původně odhadován na tři měsíce. Po rozšíření zadání neumím termín určit. Bude záležet na formulaci zadání veřejné zakázky a podkladech, které zpracovatel dostane k dispozici. Ale bylo by optimální, kdyby srovnání obou studií mohli posuzovat ještě současní zastupitelé. K problematice výstavby nové nemocnice přece jen už mají hodně informací a rozhodovací proces by mohl být pragmatický a rychlý. Naše aktivita sleduje jediný cíl. Vyloučit námitky, že zamítaný postoj Hnutí ANO k investičnímu záměru byl pouze účelový, aby se problematika výstavby nové nemocnice ve Zlíně stala tématem předvolebního boje v krajských volbách v roce 2020.

