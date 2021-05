Narcis Feri. Pokrytectví a cynismus. Nedivím se, že pozici uvědomělého mladíka nezvládl, říká spisovatelka Jandová

reklama

Co si myslíte o obviněních některých žen, že Dominik Feri, který aktuálně vystoupil ze strany TOP 09, s nimi měl sex, i když to výslovně odmítly?



Jde o neustále se opakující příběh, který se v obměnách odehrává po staletí. Život přináší situace, kdy sice nejde o znásilnění, ale ani o nadšený souhlas. Zvlášť, pokud je to situace na večírku, kdy je sociální chování zkresleno, a dívka hůře odhadne, že ocitnout se sama s mužem v ložnici pravděpodobně vyústí ve sdílení lože. Nedospělost predátora je přitahována nedospělostí jeho obětí. Mocí se snadno opojí starší muži, natož někdo, kdo má v útlém mládí mnoho "followerů", byl označován za korunního prince TOP 09 a má vliv na mladé lidi, pro které je vzorem.



To by mohl ve zdraví ustát jen někdo, kdo má pevně srovnané vnitřní hodnoty. Nevím, jakými mužskými vzory byl Feri v době dospívání obklopen, ale nedělám si iluze o gentlemanském chování mužů k ženám v současné době. Mládí by mělo být věnováno revoltě a hledání, Feri ho věnoval obhajobě režimu a agitaci. V tomto vývoji vidím něco nezdravého, a nedivím se, že svou pracně budovanou pozici uvědomělého mladíka prostě nezvládl.



Z jiných svědectví je patrné, že Feri se choval jako „sexuální predátor" či „machistické prase", ženy ponižoval či urážel. Jak by se měla k takovému člověka žena zachovat?



Takového muže je třeba pouze ignorovat. Za ponižováním a urážením druhých, objektů sexuálního zájmu obzvlášť, je pouze snaha povznést sám sebe ve vlastních očích, a tedy i nedostatečné sebehodnocení. Nevěnovat takovému člověku svůj zájem je pro něj horší, než s ním jakkoli navázat kontakt. Nedůležitost těžce nese.



Prý to na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (UK) bylo veřejným tajemstvím. Proč to asi studenti, kteří by měli být budoucími „obhájci spravedlnosti v Česku", podle vás tutlali?



Pravděpodobně za tím byly pragmatické snahy nerozházet si to s někým, kdo začal moc koncentrovat ve svých rukou, když mu bylo osmnáct. Svědčí to o nepěkném ovzduší ve společnosti, kdy se nemorální chování přikrývá, pokud se ho dopouští někdo, kdo je považován za cosi víc, než ostatní. V takové společnosti se lidé nemohou cítit bezpečně a dívky už vůbec ne, protože, co si budeme říkat, se sexuálním pudem a jeho ovládáním bojují muži co svět světem stojí. Je však smutné, že ti, kteří by měli hájit právo, v něj zřejmě zcela nevěří.

Vystudovala jste na Filosofické fakultě UK kulturní antropologii a historii. Je podobné chování a jeho tutlání na vysokých školách běžné, a co by se s tím mělo dělat?



Myslím, že na vysokých školách se nikdy nežilo asketickým způsobem života. Jak jsem říkala, k mládí patří hledání a zkoušení různých možností. Mnohost, mimo jiné i sexuálních partnerů. Na druhé straně na vysokých školách by měla studovat elita národa, a tím nejsou myšleni jen ti, kdo do sebe ládují informace, ale i ti, kdo by měli mít srovnané morální hodnoty.



Naprosto zásadně jsem však proti jakýmkoli plošným opatřením, regulujícím třeba vztahy mezi pohlavími. To, jak se chováme k druhým, má kořeny v rodině a společnosti a jejích normách. Žádné sociální inženýrství nezaručí, že narcistický člověk nebude mít pocit, že má nároky a práva, jež se druhým příčí. Kultivace vztahů musí vycházet nejprve z výchovy, v dospělosti z vlastního rozhodnutí.



Sám Feri to okomentoval: „Ničím si nejsem více jistý než tím, že když jsem do politiky v osmnácti letech vstupoval, byl jsem zcela jiný člověk než dnes. Už před dvěma lety jsem čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. Z těchto lživých nařčení pak vycházejí další pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit. Odmítám ale lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí. Zásadně odmítám jakékoliv násilí na ženách a sexuální násilí. Zcela otevřeně přiznávám, že jsem se v některých momentech zachoval nevhodně, nepatřičně nebo v rozporu se zásadami gentlemanského chování. Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám. Ušel jsem kus cesty a snažím se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem." Nicméně jde o obvinění z nevhodného sexuálního chování, která se vážou k letům 2015 až 2020. Může se člověk v tomto ohledu změnit za pouhý rok?



Jistěže nemůže. Podle mého názoru je osobnost pana Feriho vystavěna do jisté míry narcistním způsobem. Proto je pochopitelné, že má dobře propracovanou vnější tvář, k níž patří i vystupovat navenek sebereflexivně. Spíše bych za podobnými vyjádřeními hledala účelovost, nikoli upřímnost.





Feri prohlásil, že rezignuje na mandát poslance a nebude se účastnit podzimních voleb. Nicméně neměla by být podobná kauza pro každého politika politickým hrobem?



Vyčkejme, zda se obvinění prokážou. V poslední době jsme si zvykli, že se vznesou obvinění, a s důkazy se nespěchá. Nejsem fanouškem pana Feriho, ale teoretická možnost jeho neviny tu stále je. Nicméně do politiky by měli mířit morálně bezúhonní lidé. Že se tak neděje je i tím, že společnost snadno zapomíná a možná, že na to pan Feri sází.



Právě on podpořil hnutí MeToo. Co si o tom myslet?



Pokud jsou obvinění pravdivá, pak lze vidět hluboký rozpor mezi činy a proklamacemi, což je pokrytectví, a v případě sexuálního násilí dokonce cynismus.



Na jeho místě na kandidátce jej nahradí Olga Sommerová. Neměly by se české feministky potažmo i všechny sebevědomé ženy vůbec distancovat od takového politika?



Myslím, že tento způsob distancování je zbytečný. Podle této logiky by musel kandidovat někdo Ferimu podobný a to sebevědomé ženy jistě nechtějí.



Vaše horká knižní novinka se jmenuje Život s narcisem. Poznáváte Dominika Feriho v některém ze svých příběhů?



Jak už jsem uvedla, některé rysy narcise u něj vidím naprosto zřetelně. Kdyby komukoli od jeho osmnácti opakovali, jak je skvělý, zamává to s ním pravděpodobně stejně. Bohužel narcismus není jen ješitnost, jak si mnozí myslí, ale jde o nebezpečnou formu deformace charakteru, při níž se narcis domnívá, že jeho nároky a požadavky ostatní musejí splnit. Ti pro něj mají hodnotu pouze takovou, aby uspokojili jeho zoufalou vnitřní prázdnotu, jež si kompenzuje navenek dokonalou fasádou.





Co proti takovému narcismu dělat? Jak v mužích pěstovat pokoru?



Zdravá míra narcismu vede osobnost k úspěchům, avšak ta patologická ji zcela zničí. Žijeme v narcistní době, která podporuje sobectví a soutěž. Pěstovat hodnoty člověka nás už nikdo neučí, ve virtuální realitě mizí docela. V tomto ohledu jsem skeptik. Obávám se, že pokoru si vynutí silnější síly, nežli má naše společnost.



Když vás nazývám konzervativní feministkou, mám pravdu? Nevylučují se ta dvě slova?



Nevylučují, řekl jste to přesně. Asi bych bez volebního práva a vzdělání nebyla celistvou osobou, stejně jako kdybych byla nucena uznávat nadřazenost muže jen z důvodu jeho rodu. Nicméně současná snaha feminismu osvobodit ženu od muže a snad i dětí mě děsí. Manželství pro všechny je pro mě chaotickým experimentem a přílišná péče, ona donedávna nedoceněná ženská kvalita, mění svět v něco jako chráněnou dílnu. A já si myslím, že život je buď dobrodružství, nebo nic.

