Nářez eurokandidáta: 20 miliard na pivo Čechům. Zaklekneme na migranty ve člunech!

Považujete mediální prostor, který vám ze zákona náleží ve veřejnoprávní televizi, za dostatečný? Provedl byste v jeho alokaci jednotlivým subjektům nějaké změny?

Děkuju za otázku, tak určitě. Myslím, že jednotlivé kandidující subjekty by měly mít na zákonnou prezentaci 24 hodin vysílacího času v kuse. Jedině nepřerušovaný tok myšlenek kandidátů i lídrů voličům dostatečně poodhalí „tajemství šéfa kuchyně“ té či oné partaje. Tedy 39 dní před volbami by se nevysílalo nikde nic jiného než tohle sebeprezentování 39 kandidátek. Určitě by se pak zvolil ten subjekt, který dokázal opravdu zaujmout. Někteří voliči by ale stejně byli unuděni k smrti. Ještě se to musí odladit.

Na volebním lístku uvádíte povolání dotační poradce. Jak byste své zkušenosti z profesního života zúročil pro blaho celé České republiky?

Díky svému občanskému povolání jsem schopen efektivně vyhledávat veškeré dotační příležitosti, které bychom neměli prošvihnout. Teď jsem našel prvních pár miliard Kč na tekuté pivní dotace. Jde o příjem za stěhování europarlamentu z Bruselu do Štrasburku. To zruším, ale předtím musím povydírat francouzské europoslance (rozuměj žabožrouty), kteří to blokují. Přestaneme jim dodávat šneky, nebo tak něco. Jinak jsem z toho nadšený a skoro se mi chce zvolat: „Čau lidi, právě jsem pro vás na chodníku v Bruselu našel 20 miliard eur…!“

V České republice je v současné době nedostatek sociálního bydlení. Tempo bytové výstavby také nestačí poptávce a nové byty jsou pro většinu mladých rodin příliš drahé. Jak byste nedobrou situaci s bydlením řešil vy?

Je tu příležitost s mosty. EU nám nadotuje nové pěkné či revitalizované bydlení pod mosty. Zcela to koresponduje s evropským politickým pilířem – zvyšování ekonomické, sociální a územní soudržnosti mezi členskými státy. A věřte, že české mosty potřebují rekonstrukci. Vyřeším více problémů najednou. Případně tam také můžeme umístit potenciální migranty, tedy po vysvětlení, co to je most a jak se používá. Škoda jen že marketingově už je heslo Dycky Most! zaregistrováno. Přiblížilo by to Unii k občanům.

Všiml jsem si, že váš volič to nemá jednoduché, v několika ohledech mu práci komplikujete. Například skutečnost, že jste na kandidátce sám. Každý volič může v jím vybrané straně udělit až dva preferenční hlasy, jak to má udělat u vás?

Naopak. Můj volič to má jednoduché a nemusí se s nikým jiným zdržovat. Mám k tomu i jedno z pravdivých volebních hesel: „Ty nemáš jinou volbu!“ Ušetříme za vypsané nebo ukradené propisky. No a pak je tu ještě jedna věc. Já jsem se poučil. A prostě jsem hnutí jednoho muže na rozdíl od Andreje udělal pořádně.

Vzhledem k tomu, že jste lídrem a jediným člověkem na kandidátce, musím se zeptat: existuje uvnitř vaší strany více názorových proudů? Vznikla již nějaká frakce?

V hnutí to vře, ale navenek to není vidět. Nejvíc se teď řeší otázka kolem rovnoprávnosti zvířátek. Tedy zda si budou moci zvolit pohlaví. Na tom ještě panuje jakžtakž shoda. Palčivým problémem, který zatím nemá řešení, je, zda jim také dovolíme se přešívat.

Jak chcete posílit českou pozici a českou stopu v Evropě? O co se můžeme s ostatními státy podělit?

Jsme mimo jiné národ zlatých ručiček. Můžeme exportovat úspěšná řešení našich národních problémů. Například politicky proklamuji, že naučíme kůrovce žrát řepku. Technická část řešení hesla pod taktovkou Akademie věd bude pak pěkným českým příspěvkem do mezinárodního genetického výzkumu. Nebo jsme špičkoví v podvodech, levárnách a machinacích (příklady relevantních soudních rozhodnutí v takových věcech snad nemusím připomínat – viď, Ivo). Proč se nepodělit? Nesušme si to jen sami pro sebe. Evropa to ocení.

Jak se díváte na třetí a čtvrtou vlnu EET? Rozšířil byste povinnost EET i na jiné subjekty?

Jedna věc jsou v tomto kontextu političtí a ekonomičtí azylanti, migranti. Já jsem ovšem pro nekompromisní daňovou kázeň. Tedy pojďme zavést EET i pro migranty, a to před jejich připlutím. Zaklekneme na ně ještě přímo na člunech! Vymáčkneme z nich daně v cashi včetně kontrolního hlášení! Proč by na tom měl být migrant jinak než poctivý nebo nepoctivý český živnostník? Navíc když mají na jízdenku pašerákům, tak mají asi na daně a iPhony.

Rakouskem lomcuje skandál, který položil celou vládu. Předseda euroskeptické koaliční strany FPÖ Heinz-Christian Strache byl již před delší dobou skrytou kamerou natočen na Ibize, jak údajné ruské investorce slibuje různé výhody výměnou za podporu své strany, odhaluje také to, jak strana provozuje vlastní ilegální financování skrze jistou neziskovou organizaci. Jak se na tyto nekalosti díváte?

Byl to amatér. Chcete-li, slibotechnický diletant. Málo sliboval a ruská investorka ho práskla. Opět se zde naskytuje možnost, aby se Rakušáci inspirovali u nás. Napadá mne, že by mohli otestovat můj revoluční nápad reformy EU. Jedná se o rotaci celých národních vlád, podobně jako dnes rotuje předsednictví Unie. Poslali bychom jim tam na měsíc dva Babišovu vládu. Ta by pořešila vlastnictví i zaměření médií a samozřejmě i korupční a klientelistické vazby. Celkově by to tam uřídili podle CZ vzoru jako firmu. Jde o best practice, nejlepší českou praxi. Jak říká TVŮJ KANDIDÁT, Dycky Česko!

autor: Marek Korejs