Nařídit povinné očkování s výhrůžkami o zákazu cestování? Mladá poslankyně Trikolóry se otřásla. Lidem musí zůstat možnost se rozhodnout

ROZHOVOR „Jsem velmi ráda, že se do školy konečně vrátí všichni žáci a studenti, i když si myslím, že školy měly být otevřené daleko dříve. Střídavá výuka se mi vůbec nelíbí, myslím si, že by se žáci měli vrátit do škol všichni a ne po týdnu střídat. Pokud mají chodit rodiče do práce, musí chodit děti do školy – nebo si každý druhý týden má brát rodič dovolenou, aby se mohl celý týden učit s dítětem doma?“ myslí si poslankyně hnutí Trikolóra Tereza Hyťhová. „Všechny kroky, které povedou k pomalému a opatrnému navrácení zpět do ‚normálního světa‘, jsou správné. Opatření, která po znovuotevření zůstanou v platnosti, však musí dávat smysl,“ vysvětluje.

Od 7. prosince se do škol na střídavou výuku vrátí i studenti středních a vyšších odborných škol. Má to ještě smysl, v takto krátkém intervalu do Vánoc? I když vy asi otevírání škol vítáte...

My jsme za hnutí Trikolóra vyzývali vládu k otevření škol již na začátku listopadu… Jsem velmi ráda, že se do školy konečně vrátí všichni žáci i studenti, i když si myslím, že školy měly být otevřené daleko dříve. Střídavá výuka se mi vůbec nelíbí, myslím si, že by se žáci měli vrátit do škol všichni a ne po týdnu střídat. To opět přinese do výuky a vzdělávání chaos a zmatek. Pokud mají chodit rodiče do práce, musí chodit děti do školy – nebo si každý druhý týden má brát rodič dovolenou, aby se mohl celý týden učit s dítětem doma?

Jako učitelka prvního stupně základní školy z praxe vím, že je například výuka žáků prvního stupně formou distanční výuky nadmíru složitá, a to mluvím hlavně o 1., 2. a 3. třídě, kde se děti učí číst, psát a počítat a je zapotřebí obrovská trpělivost a čas, kterou jim učitel ve třídě může věnovat. Pro rodiče, kteří chodí do práce a ještě se denně musí učit se svým žáčkem doma, je to opravdu téměř nezvladatelná situace.

Vláda se od čtvrtka rozhodla rozvolňovat platná omezení, otevřou se například kadeřnictví, restaurace a posilovny. Je to správný krok?

Všechny kroky, které povedou k pomalému a opatrnému navrácení zpět do „normálního světa“, jsou správné. Mnoho našich živnostníků se nachází v kritické situaci, a proto je potřeba směřovat kroky tak, abychom se chovali zodpovědně i bezpečně a zároveň pomohli zachránit naše podniky v České republice. Opatření, která po znovuotevření zůstanou v platnosti, však musí dávat smysl. Mluvím například o povinných rouškách v posilovnách. Nejsem lékař ani odborník na zdravotnictví, ale domnívám se, že toto opravdu není správné rozhodnutí, ale naopak rozhodnutí, které našemu zdraví může naopak vážně uškodit.

Pokud je v systému PES Praha na výrazně nižším skóre než většina země, mělo by nějaký smysl zvážit zde volnější režim? A naopak tam, kde je to nejhorší, zase přísnější?

Slov o tzv. chytré karanténě a chytrých opatření jsme slyšeli doposud již mnoho. Také jsme slyšeli sliby o tom, že již nebude docházet k plošným opatřením, aby se zabránilo dalšímu úpadku ekonomiky. Tato slova však byla zatracena a znovu jsme prožili situaci úplného lockdownu, a to po celé naší zemi. Pokud máme relevantní a ověřené informace i přesná čísla, myslím si, že je na místě se řídit aktuální situací v dané oblasti, tzn., že bychom do budoucna nemuseli již zažívat celostátní lockdown neboli celostátní úpadek ekonomiky. Já tedy pevně věřím, že se tato situace již opakovat nebude a taková opatření už do budoucna nebudou nutná.

Po oznámených rozvolněních se objevily hlasy, že lidé už prostě odmítali zákazy akceptovat. Je to tedy tak, že lidé již jsou pravidly unaveni natolik, že nezbylo nic jiného než některá omezení zrušit? Jsou ale i hlasy varovné, že je to příliš riskantní a negativně se to projeví po Novém roce. Co myslíte vy?

Je pravda, že jsou lidé všemi zákazy, příkazy a opatřeními již velmi unaveni. Všichni chceme prožít klidné Vánoce a Nový rok… Některá opatření jsou velmi obtížná, až mnohdy nemožná dodržovat (například pouze 1 člověk na 15 metrů čtverečních, na 1 člověka 1 košík apod.). Také povinné roušky v posilovnách nebo ve školách jsou velmi složitou záležitostí. Také nerozumím tomu, proč zůstaly otevřeny všechny velké obchodní řetězce a malé a střední podniky musely zůstat zavřené, moc mi to nedává smysl. I kdyby byly naprosto stejné podmínky, jako u velkých obchodů, a bylo by zavedeno 15 metrů čtverečních i do malých a středních podniků – byla by přece tato opatření dodržována všude stejně, proto tomuto vládnímu kroku zkrátka nerozumím. Myslím, že vláda udělala pro tyto živnostníky opravdu málo, což je velice smutné.

Ignoruje stát umění a nechává v současné situaci umělce padnout, jak lze často slyšet? Měli bychom jim pomoci? Co si o takových slovech myslet?

Pomoc nás všech potřebují nejen umělci, ale také naši živnostníci, kterým stejně tak, jako například hercům byla zavřena divadla, tak živnostníkům jejich podniky a živnosti. Živnostník, který má kvůli vládnímu nařízení zavřený obchod, ale stále musí platit určité náklady, aby jeho podnik úplně nezkrachoval, je také ve velmi obtížné situaci. Je nutné, aby se stát a celý svět již brzy vrátil do „normálu“ a abychom všichni opět mohli dělat to, co nás živí a co nás baví.

Nové daňové úlevy vznikaly v obrovském sněmovním chaosu. Proč se tak stalo?

Za tyto chaosy mnohdy může absence vládních poslanců (nedostatek hlasů pro vládní návrhy a proti návrhům opozičním), a tudíž dochází k přepočítávání a opakování hlasování, což celou proceduru výrazně protahuje. I nyní není situace se snížením daní ukončena. Po celém dlouhém večeru a noci, kdy se právě snižování daní projednávalo, se opět řeší, jak danou situaci vyřešit, protože zaznívají hlasy z úst vládní koalice, že došlo k velkému a neočekávanému snížení, které zkrátka nebylo v plánu. My v Trikoloře si za svým hlasováním stojíme, a i kdyby se hlasovalo o všech návrzích znovu, hlasovali bychom stejně jako poprvé, což se o jiných parlamentních politických stranách říci nedá…

Na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) Sněmovna snížila daně a zrušila superhrubou mzdu. Co na tento krok říkáte? Píšete na facebooku, že Trikolóra je jediná parlamentní strana, která si stojí za svým hlasováním o snížení daní...

Jak jsem již zmínila v předešlé odpovědi, my si za svým hlasováním stojíme a jsme připraveni naprosto stejně hlasovat znovu – tedy pro zrušení superhrubé mzdy a pro snížení daní. My pracujeme pro naše občany a neděláme na ně politické kličky a hry, jako někteří jiní politici z odlišných politických stran.

Také tam uvádíte, že Trikolóra je proti povinnému a plošnému testování. Proč?

Hnutí Trikolóra je zásadně proti omezování základních práv a svobod.

Očkování musí být dobrovolné. Podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod. Nechme lidem možnost se rozhodnout, nedělejme další příkazy, zákazy a nařízení. Jsme si vědomi, že vakcinace je reálným prostředkem k omezení šíření viru, to ale neznamená, že nařídíme všem povinné očkování s výhružkami o zákazu cestování apod.

