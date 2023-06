Nárůst vražd v ČR. Bartošovo tajemství. Okamura odhalil zlé věci

reklama

Uplynulý týden proběhla schůze Sněmovny, která se týkala povinné solidarity ohledně imigrantů v Evropské unii. Rozptýlili ministr vnitra Rakušan, který pro dohodu zvedl za Českou republiku ruku, a premiér Fiala vaše obavy?



Rozhodně ne. Je to ze strany Fialovy vládní pětikoalice zrada a podraz na naše občany. Kvůli Fialově vládě bude muset Česká republika buď přijímat nelegální africké, muslimské či jiné migranty, nebo platit vysokou pokutu 20 tisíc euro, tedy cca 500 tis. Kč, za každého nepřijatého migranta. Hnutí SPD je absolutně proti. Nechceme tady žádné takové migranty. Představitelé Polska již avizovali, že se diktátu Bruselu nepodvolí. Šéf vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński řekl, že k této věci v Polsku zorganizují referendum, protože to polský lid odmítá. Polský premiér Morawiecki dokonce dohodu označil za diktát Bruselu a Berlína a drzost Němců a řekl, že si Polsko nenechá nic přikazovat. Podobný odmítavý postoj má i Maďarsko.



Vidíme tedy naprosto odlišný postoj vlasteneckých vlád Polska a Maďarska a kolaborantské vlády Petra Fialy, která dohodu podpořila. Fialova vláda podrazila všechny naše spojence z tzv. Visegrádské čtyřky. Další čtyři státy, Slovensko, Bulharsko, Litva a Malta, se při hlasování zdržely. Hnutí SPD jasně odmítá „povinnou solidaritu“ EU. Každý stát si má o své imigrační politice rozhodovat sám. Také vidíme, že státy EU mohou být v takto citlivých věcech přehlasovány. Je to tedy další důvod, proč odejít z EU.



Připomenu, že SPD navrhlo usnesení, v němž měla Poslanecká sněmovna konstatovat, že nelegální migrace zásadním způsobem dlouhodobě ohrožuje bezpečnostní situaci v České republice. Všichni poslanci vládní pětikoalice hlasovali proti tomuto usnesení. Vládní poslanci tedy de facto hlasovali pro to, že nelegální migrace zásadním způsobem dlouhodobě neohrožuje bezpečnostní situaci v České republice!



Podle studie, kterou představily poradenská firma Boston Consulting Group a Aspen Institute bude Česká republika muset do transformace na bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050 investovat 3,2 bilionu korun...



Takže i proamerický Aspen Institute přiznává takovouto obrovskou částku. Hnutí SPD odmítá Green Deal EU, který způsobuje šílené ceny energií a likvidaci českého průmyslu, energetiky a chudnutí lidí. Šílenou politiku Bruselu musíme jasně odmítnout, nebo naši zemi zničí.



Navíc Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl též podporuje…



Už do roku 2030 bude podle uvedené studie potřeba v souvislosti s dekarbonizací ekonomiky investovat přibližně 1,2 bilionu korun.



Vláda Petra Fialy odložila projednávání dalších škrtů v tzv. „konsolidačním a ozdravném balíčku“ ve výši 20 miliard korun ze státního rozpočtu na rok 2023, a to zatím do léta. Přitom se předpokládalo, že projednávání „plošné daňové reformy“ měla chtít vláda projednat tento týden…



Těch důvodů je ze strany vlády určitě celá řada, ale je jasné, že letošní plánovaný deficit ve výši minus 295 miliard je již zřejmě překročen, protože již ke konci května byla bilance státního rozpočtu ve výši minus 271,4 miliardy korun. Hnutí SPD říká jasně, že škrty v provozních výdajích ministerstev musí být mnohem vyšší, a nikoliv pouze kosmetické. Spoléhat v příjmové stránce pouze na dividendu ČEZu a příjmy z windfall tax je naivní. Tyto příjmy budou mnohem nižší, než vláda počítá. Rozpočet je nereálný a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by měl odstoupit z funkce stejně jako celá vláda, která by měla podat demisi. Vláda Petra Fialy není vládou odborníků a hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků. Není pak divu, že podle aktuálního průzkumu STEM je pro Čechy nejméně důvěryhodným politikem premiér Petr Fiala, nedůvěřuje mu 77 procent lidí. Negativních zpráv z ekonomiky je totiž více.



Jaké zprávy myslíte?



Například, že až o čtvrtinu může od ledna vzrůst platba za distribuci energií, což by pro domácnosti znamenalo i stovky korun měsíčně navíc. K tomu stále není vyloučené, že se od nového roku obnoví platby domácností na obnovitelné zdroje a skončí dotace státu provozovatelům přenosové soustavy ČEPS a distributorům, díky které se od ledna nezvyšovala regulovaná část ceny. Pokud by se to stalo, tak by si lidé příští rok za energie připlatili tisíce korun navíc. Hovoří se o tom, že při spotřebě 3800 kWh by tak platby narostly o 3800 Kč a lidé, kteří elektřinou topí a spotřebují přes 10 MWh ročně, by přišli o deset tisíc korun. Hnutí SPD prosazuje zastropování ceny elektřiny u producenta, což by výrazně cenu elektřiny snížilo a snížilo by celkovou inflaci.



Dále české občany stále trápí vysoká inflace způsobená Fialovou drahotou. Meziročně ceny zemního plynu vzrostly na 47,6 procenta, tuhých paliv na 39,4 procenta. Chleba meziročně zdražil o 15,8 procenta, maso o 8,7 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 5,4 procenta a vejce o 32,3 procenta.



Meziroční růst pak nejvíce podpořily ceny nájemného (+ 6,8 %), vodného (+16,3 %), stočného (+30,3 %), elektřiny (+24,8 %) a tepla a teplé vody (+41,3 %). Ceny rýže se zvýšily o 23,2 procenta, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 25,8 procenta, zeleniny o 21,5 procenta (z čehož ceny brambor byly vyšší o 22,9 %) a cukru o 58,7 procenta. Češi si tak kvůli Fialově drahotě nejsou schopni naspořit.



Z jakých dat vycházíte?



Víc než osm tisíc z platu uspoří jen 16 procent Čechů. Téměř pětina Čechů si netvoří dlouhodobou finanční rezervu pro případ, že by například přišli o práci nebo se objevily větší nečekané výdaje. Dostatečně si nespoří ani na důchod. Zjistil to průzkum agentury Ipsos pro Českou spořitelnu. Dvě třetiny českých domácností mají na svých účtech méně než 300 tisíc korun. Z čeho si mají lidé naspořit, když je o peníze obírá Fialova drahota a vláda je chce obrat o další peníze zvýšením daní? A zatímco Fialova vláda sdírá naše občany z kůže, tak sami ministři zbytečně vyhazují obrovské veřejné peníze pro svůj luxus.

Psali jsme: Vích (SPD): Podpora migračního paktu je podraz na občany Ivan Černý: Vernisáž při svíčkách ČEZ: Možný požár a zranění cvičila Teplárna ve Dvoře Králové Trikolora: Internační tábory v České republice nechceme



Jaký luxus?



Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš má nejenže k dispozici nadstandardně čtyři služební automobily, ale má také hned tři fotografy. Tento týden je Ivan Bartoš na „výletě“ v Japonsku a v Jižní Koreji. Aby byly kroky Bartoše řádně zdokumentovány, má s sebou fotografa. A víte, co má fotograf dělat? Cituji: Fotografickou reportáž ze zahraniční pracovní cesty pana ministra a fotky má poslat mailem. Cena 100 tisíc bez DPH pro fotografa Jakuba Sůvu. Dalších 100 tisíc dostane fotograf Pavel Šinágl. Ten bude do konce roku zajišťovat fotografické služby na akcích ministra Bartoše. A protože toho má pan ministr evidentně hodně, má ještě třetího fotografa, inženýra Oldřicha Drnce. Ten má také, stejně jako Pavel Šinágl, zajišťovat profesionální fotografické služby na akcích pana ministra. Ale asi je pracovitější nebo má lepší foťák, dostane totiž za své služby 200 tisíc korun. Pokud to sečteme, jen za fotografování vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše zaplatí daňoví poplatníci 400 tisíc korun. A to jsme teprve v červnu…



Taky připomenu, že za Fialovy vlády v České republice prudce vzrostla kriminalita. Obětí jsou naši občané. Podle oficiální policejní statistiky bylo v roce 2022 na území České republiky registrováno 181 991 trestných činů. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu o 28 758 skutků, což je v procentuálním vyjádření o 18,8 % více. Z celkové kriminality narostla násilná kriminalita – i v této oblasti evidujeme nárůst, konkrétně pak +10,2 % (počet skutků: 13 180). Násilnými trestnými činy s nejvyšším nárůstem v období leden–prosinec 2022 jsou: úmyslné ublížení na zdraví (+12,7 %), vydírání (+29,1 %), nebezpečné vyhrožování (+10,8 %), loupež (+15,7 %), týrání osoby ve společném obydlí (+6,7 %). Celkem bylo spácháno 150 vražd (+42,9 %).



Takže máme méně míst na školách, chybí léky, nejsou peníze na důchody, ale za loňský rok tu máme o skoro 43 procent více vražd, o 10 procent více násilné kriminality a celkově se kriminalita zvedla skoro o 19 procent – tedy téměř o pětinu oproti předloňsku. A za této situace Fialova vláda zvažuje, že se uvolní věznice a sníží se počet policistů?



Společně s Trikolorou jste uzavřeli memorandum do voleb. Proč?



Spojujeme vlastenecké a konzervativní síly a nechceme je tříštit. V důsledku roztříštěnosti opoziční scény propadlo ve sněmovních volbách v roce 2021 více než jeden milion hlasů. Dosavadní spolupráce s Trikolorou se nám osvědčila.



Proč jste se nedohodli se stranou PRO?



Ta je prounijní. Podporují politiku Bruselu a členství České republiky v EU. Odmítají referendum. To je v zásadním rozporu s názory SPD.



Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová z hnutí ANO pohrozila Twitteru, že pokud nebude dodržovat nově stanovené regulace, může být v Evropě zakázán…



To je cenzura jak v totalitní zemích. Majitel Twitteru Elon Musk se v minulosti vyjádřil, že chce hájit svobodu slova. Totalitní EU ji chce pod záminkou boje proti „dezinformacím“ zrušit. Další důvod, proč odejít z EU. A další rozdíl mezi hnutím ANO, jehož vrcholná zástupkyně prosazuje cenzuru a názorovou šikanu, zatímco SPD prosazuje svobodu a demokracii.

