Nastolování jediné „pravdy“. Nová totalita. Svazák Fiala v čele. Šéf Baletu ND ve varu

Patříte k tvůrcům evropského formátu, spolupracujete s významnými českými a světovými baletními soubory, jste autorem více než šedesáti inscenací. Během taneční kariéry jste působil jako sólista Baletu Národního divadla v Praze, později v Mnichovském baletu, v Augsburgu, poté jako sólista Les Grands Ballets Canadiens v kanadském Montréalu. V letech 2002–17 jste byl uměleckým šéfem Baletu ND v Praze. Výčet vašich angažmá uvádím proto, že mi vrtá hlavou, proč má člověk s tak mimořádnými profesními úspěchy zapotřebí veřejně se vyjadřovat k dění ve společnosti, a to ještě proti hlavnímu proudu. Co vás k tomu vede?

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 55% Ne 39% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 6342 lidí

Takže ano, jsem umělec, ale zároveň občan této země a táta dvou skvělých dětí. Možná tato poslední věta mluví za vše.

Právě to, že jste táta dvou dětí, máte uvedeno u svého jména na webu občanské platformy Zdravé fórum, kterou jste během covidového období spoluzakládal. Jen připomenu, že Zdravé fórum bylo koncem roku 2021 označeno Českou televizí za šiřitele lží a nesmyslů a dva v jejím vysílání konkrétně jmenovaní členové Zuzana Krátká a Tomáš Nielsen se od té doby marně domáhají u soudu omluvy. Jak jste si v té době vysvětloval, že zastánci podobných názorů jsou vytlačováni na okraj společnosti a veřejnoprávní televize je navíc ještě cíleně vystavuje na pranýř?

Souvisí to s tou jedinou „pravdou“, o níž jsem mluvil. Ta ostrakizace a dehonestace se týkala – a týká – desítek, či stovek lidí. V tom sehrává jednu z hlavních rolí právě drtivá většina médií. Obří globalistická chobotnice nadnárodních korporátů a vlivných sfér omotala svými chapadly politiky, média, neziskovky, nejrůznější fact checkery, ... a vygenerovala tzv. společenský konsenzus. Kdo si dovolí nesouhlasit či jen veřejně zapochybovat, musí z kola ven. Fakt, že je ten konkrétní názor často opřen o nezvratná data, fakta nebo důkazy, nehraje žádnou roli. Je zkrátka nepohodlný – „nesystémový“.

Mimochodem, téměř vše, co během covidu říkala a na co upozorňovala zmíněná doktorka Zuzana Krátká, včetně mnoha dalších vědců a lékařů, se posléze ukázalo jako nezvratná pravda. Tomáš Nielsen zase s mnoha dalšími právníky bojoval za respekt k Ústavě, k Listině základních práv a svobod, za zachování právního státu všeobecně. Nic z toho se dodnes oficiálně neřeší, o nějakých omluvách, či jen sebereflexích ani nemluvě.

Covid se z veřejného prostoru jak mávnutím kouzelného proutku vytratil současně se začátkem války na Ukrajině. I tohle téma štěpí českou společnost. Na stránkách Zdravého fóra se lze dočíst, že covid, válka i energetická krize jsou politicky, mocensky a mediálně zneužívány na potlačování základních lidských práv a svobod. Covid jsme už probrali. V čem potlačování lidských práv a svobod spatřujete v případě zbylých dvou témat?

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 16997 lidí

A teď do toho koktejlu zamíchejme ještě šílenství Green Deal, jasné tendence migrační a zahraniční politiky vůbec a uvidíme mnoho úrovňový „kobercový nálet“ nejen na práva a svobody jednotlivce, ale zároveň na prosperitu společnosti, na suverenitu a bezpečnost jednotlivých států a na skutečně autentickou snahu o mír. Ten „koktejl“ je jednoznačně jedovatý, vymyká z kloubů všechny dosavadní zákonitosti medicíny, vědy, práva, ekonomiky, diplomacie… a už zmíněného zdravého rozumu. Má způsobit strach, zmatek, chudobu…, a tím pádem dokonalou poslušnost. Euro-atlantický svět se sám dáví svými iracionálními a lživými propagandami a s hrdě vztyčenou vlajkou pochoduje vstříc novodobé totalitě, chcete-li – digitálnímu otroctví.

Byl jste jedním z těch, kdo na březnové i dubnové protivládní demonstraci na Václavském náměstí vystoupili se svými projevy. Čím vás kabinet Petra Fialy tak zklamal, že se aktivně zapojujete do akcí požadujících jeho demisi?

Upřímně musím říci, že mne nezklamal, pětikoalici jsem nevolil, tušil jsem, kam se budou ubírat, takže mne její politici nepřekvapili.

Ale zpět k meritu vaší otázky. Jestliže jsem pro současné politické směřování tzv. západního světa použil metaforu pochodu za novodobou totalitou, pak Petr Fiala se členy své vlády jsou těmi nejkovanějšími svazáky v čele. Jinými slovy, ano trend je, jaký je, ale naše země je v tomto směru ještě papežštější než papež. U vlád jiných států vidíme kroky, které se vůči té všeobecné iracionalitě alespoň občas vymezují, u nás ani náhodou. A to není pouze o do nebe volající neschopnosti, nekompetenci a diletantismu, to je zřejmý plán. Plán rozpustit národní suverenitu v zahnívajících vodách současného stavu USA a bruselské EU, tuto zemi a její občany ekonomicky a morálně zplundrovat a zruinovat, udělat z tohoto státu kolonii typu banánové republiky. Jakou má naše vláda motivaci a kdo jejím členům co slíbil, nevím, ale rozhodně to bude stát za to, když jsou schopni lhát, jak když tiskne, cenzurovat a dehonestovat ty, kteří na to upozorňují, a to vše s až neuvěřitelnou arogancí. Toto všechno zkrátka nemá několik posledních desetiletí obdoby. Kdyby média fungovala alespoň trochu nestranně, tu demisi by tato Pětidemolice musela podat už nejméně desetkrát. Stačil by pouhý fakt, že téměř všechny své předvolební narativy obrátili bez jakýchkoli skrupulí o 180 stupňů.

Z kulturní branže jste snad jediným ze špičkových umělců, kdo je tímto způsobem činný. Přičítáte to tomu, že ti ostatní jsou spokojeni s tím, v jakém prostředí žijí a kam se naše společnost ubírá?

Nejsem jediným, z těch více viditelných z naší branže, kteří v posledních letech „otevřeli hubu“. Ale pravdou je, že jsme spočítatelní na prstech jedné ruky. A to mne upřímně velice zklamalo.

Domnívám se, že umělci mají tendenci být ze zásady apolitičtí. Myslí si, že tomu nerozumí, vlastně tomu ani rozumět nechtějí a soustředí se pouze na své umění, jelikož to je ten pravý a jediný „pupek“ světa. Dobře to chápu, i já jsem v podstatě takový, ale rok 2020 mne zkrátka zvedl ze židle a od té doby jsem se neposadil. Mým „problémem“ je rovněž fakt, že jsem od začátku neváhal věnovat čas získávání informací. Mnoho umělců by to zřejmě považovalo za ztrátu času a proč taky opouštět svou komfortní zónu, že? Za covidu si spousta kolegů o mně říkala, že jsem se asi zbláznil, proč se jako nelékař do toho vůbec pletu…

Nepochopili, že to celé ve své podstatě nemá se skutečnou medicínou nic společného a že medicína a věda byly trestuhodně zneužity k naprosto jiným účelům.

Popisek: Jihočeské divadlo, zkouška Rádio Svobodná Bystrouška. Foto: Archív Petra Zusky

Valná většina lidí, i když se spoustou věcí nesouhlasí, zůstává zticha. Proč?

Všeobecně mám za to, že lidé (umělce nevyjímaje), kteří poslední roky proti ničemu nevystupují, tak činí na základě několika různých aspektů. Přičemž ony aspekty se mohou i potkávat a slučovat se. Prvním je jakási hypnóza, vzniklá dlouhodobým mediálním vymýváním mozků. Zde hraje roli pravidlo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Druhým je strach. Strach z viru, z Putina... Strach vyčuhovat z davu, strach o práci, o mínění blízkých a přátel. Třetí skupině je to jedno. Jako vždy předtím to přeci někdo zase nějak vyřeší. A poslední skupinou jsou ti, kteří si myslí, že jsme právě u zrodu nového a hlavně lepšího světa pro všechny. To jsou ti pomyslní svazáci v čele průvodu. Často, bohužel, mladí lidé, kteří si nedovedou představit, kam takový průvod kráčí.

Mainstreamová média jsou očividně nynější vládě příznivě nakloněna, a přesto si premiér Petr Fiala ještě přisadil vyjádřením, že lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány. Nepochybně mínil ve prospěch své vlády. Uznávaný vývojář a spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra míní, že tu máme politika, který se tváří jako konzervativec, ale z úst mu vycházejí totalitní nápady hodné Klementa Gottwalda. Pokud pomineme jistou nadsázku, neutahuje vláda šrouby svobody jako žádná jiná v polistopadovém období?

Ano, to je na tom to nejděsivější. Oni se ohánějí západními hodnotami, demokracií, právním státem, občanskými svobodami, zájmy České republiky a dalšími libozvučnými slovy, ale všechny jejich kroky směřují opačným směrem. Někdy mám pocit, že to není možné, že se mi to snad jen zdá. A je skutečně neuvěřitelné, jak dlouho jim to prochází. A co se týče návaznosti na Klementa Gottwalda, tak s panem Vávrou souhlasím. Jistě, dnes se u nás nemučí a nepopravuje, v dnešní době jsou k dispozici měkčí, nenápadnější a jaksi sofistikovanější metody, avšak princip je naprosto stejný. Absence nějaké základní historické zkušenosti ve společnosti je naprosto fascinující. A George Orwell to vše už dávno přesně popsal.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V takové situaci by bylo pro společnost prospěšné, aby na Hradě seděla silná a rozhodná osobnost. Prezident Petr Pavel se rád sveze na motorce nebo v deblkajaku, ale nějaké myšlenky na závažná témata aby u něj člověk pohledal. Navíc když se jedná o důchody, řekne, že nesouhlasí, ale podepíše. Přijde se svým kandidátem na ústavního soudce, a když mu ho Senát schválil, začal si po otevřeném dopise dvou senátorů jeho jmenování rozmýšlet, než se dotyčný sám jmenování vzdal. Ale zas vypadá hezky na známkách a v uniformě mu to pořád sluší. Můžeme od něj chtít či čekat víc?

Ne, to opravdu nemůžeme. Petr Pavel je především voják. Je zvyklý poslouchat rozkazy a ty má. Od těch skutečně vlivných, kteří ho společně s médii a vládou do této funkce nominovali, připravili a potažmo nakonec i dostali. Tak jako celá současná vláda, i on je pouhou loutkou, šroubkem ve stroji. Jeho komunistická a následná, v rámci obojího značně kontroverzní minulost, je to, co mi paradoxně vlastně vadí nejméně. Je to ale jednoznačně od začátku „vládní favorit“ a je jasné proč. To, co předvedl během svého dosavadního „prezidentování“, je naprosto tristní. Při oslavách konce druhé světové války absolutně ignoroval zásluhy našich legionářů, v Terezíně dokonce řekl, že „Musíme reflektovat vinu našich předků“ (To je moment, kdy se začínají přepisovat dějiny). A dál bych mohl pokračovat třeba jeho zmínkou, že by bylo dobré monitorovat všechny Rusy, žijící na našem území i několik dekád – prostě všechny. To je exemplární příklad uplatnění principu tzv. kolektivní viny v přímém přenosu… Zkrátka, Petr Pavel je dalším aktivním podporovatelem českého lokajství velmocem, teď zrovna USA a EU. A vámi, v otázce zmíněné dva příklady z aktuální státní legislativy, mne zároveň přivádějí k celkem příznačnému titulu pro našeho současného prezidenta. On je totiž zároveň Generál Alibismu.

Petr Pavel tím svým výrokem o monitorování všech Rusů jen potvrdil, že se za každého režimu snaží podbízet tomu, kdo je momentálně u moci. Před rokem 89 to byli komunisté, nyní je v úřadu z milosti politiků pětikoalice, kteří ho podporovali a svým voličům doporučovali. Ale o něj mi ani tak nejde, jde mi o ten hon na Rusy, k němuž nepřímo vybízel. Jeho součástí je i zrušení říjnového koncertu ruské sopranistky Anny Nětrebkové v Praze, která v reakci na toto rozhodnutí pozvala své fanoušky na podzimní vystoupení do Vídně, Milána a Paříže, kde vystupovat může. Je nesmiřitelný postup české strany vůči všemu ruskému namístě a je zapotřebí v tomto postoji veřejnost neustále utvrzovat?

Rozhodně nic takového na místě není, v tomto jsme teď v Evropě už smutným skanzenem. To, že se jde náměstek primátora pro kulturu pan Jiří Pospíšil „poradit“ na ukrajinskou ambasádu, zda je vystoupení světové hvězdy Anny Nětrebko v Praze „vhodné“, a výsledek tohoto zoufalého procesu dopadne tak, jak jste řekl, považuji za mezinárodní ostudu první kategorie. Stejně tak deportace ruských tenistek rovnou z letiště zpátky, z dávnějších časů pak například zrušení premiéry opery P. I. Čajkovského v ND a mnohé další úlety tohoto typu, považuji za nestoudné.

Do zmíněného principu kolektivní viny se tak dostal i jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob. Přesně takové byly narativy Adolfa Hitlera vůči Židům a všemu židovskému...

Snad vůbec poprvé v životě se ve světle všech těchto politických a mediálních kroků nemohu ubránit pocitu, že se za naši zemi stydím...

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP



prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Všeobecná oficiální dehonestace všeho, co je ruské a současně adorace všeho amerického (viz. například aktuálně absurdní a nebezpečná smlouva o pobytu jejich vojsk na našem území), je naprosto stejný princip někdejších komunistických praktik, jen obráceně. Obojí je špatná volba. Jsem si velice dobře vědom zločinů, které v minulosti vzešly ze sovětského Ruska a velice neblaze vstoupily i do našich dějin, ale podívejme se, co se v těch pohnutých obdobích dělo třeba právě v (kolébce demokracie) - USA. V 70. letech minulého století, v dobách tzv. normalizace, docházelo v naší zemi k pronásledování a věznění těch, kteří se systému vzpírali. Jak se však ve stejném čase zacházelo „za velkou louží“ například s hippies, kteří mimo jiné ostře vystupovali proti zvěrstvům ve vietnamské válce? A pojďme se posunout do temného období let padesátých. Útlak, který vládl v této zemi snad nemusím nikomu specifikovat. Ve stejném čase však v USA panoval tzv. Mccarthismus, ideologie, která spustila lavinu pronásledování, věznění a vykonstruovaných procesů s často jen údajnými komunisty a se všemi, kteří projevili sebemenší náznak levicového smýšlení... a teď si vyber...

Historie není nikdy černobílá. A současnost rovněž ne.

Velmoci si vždy nekompromisně hájily, hájí a budou hájit sféry svých zájmů a vlivů. Ukrajina se právě ocitla v bodě jejich střetu. A ten rovněž není ani zdaleka tak černobílý, jak se ho náš mainstream snaží malovat. A Česká republika by se už konečně měla začít starat sama o sebe, rezignovat na roli pingpongového míčku mezi oněmi velmocemi a začít hrát svou vlastní hru.

Hru, kterou může skutečně ovlivnit a ve které půjde především o ni samotnou a o lidi, kteří v ní žijí.

Pro nynější Západ, a to včetně nás, je v posledních letech charakteristické vyzdvihování menšin na úkor většiny. Jednou z těch nejhlasitěji se projevujících menšin je komunita LGBT. Aktivistům z jejích řad už nestačí narovnání veškerých práv, ale trvají na tom, že i jejich svazky se musí nazývat manželstvím. Co o tom soudíte?

Na začátku musím říci, že v uměleckém a speciálně baletním prostředí je počet homosexuálů poměrně vysoký. Během své kariéry jsem spolupracoval s mnohými u nás i po celém světě a dodnes mám v této komunitě dobré přátele. Tím chci říci, že v těchto otázkách jsem velice liberální.

A pokud vím, gayové a lesbičky mají možnost tzv. registrovaného partnerství už dávno, a to považuji za formu obdobnou a srovnatelnou s manželstvím.

Problém je ale někde jinde. Trendem poslední doby se stává úkaz, nad kterým zůstává rozum stát.

Popisek: Theatre Vanemuine Tartu, Estonsko: zkouška Labutí jezero. Foto: Archív Petra Zusky

Jakési závody v tom, kdo „vymyslí“ více pohlaví, takže člověk má pocit, že kdyby se rozhodl býti třeba klokanem (jelikož se tak cítí), společnost by to, se všemi s tím spojenými aspekty, musela akceptovat. Pro mne za mne, ať si každý dělá co chce a je čím se cítí být, ale musí to dostat nějaké mantinely. Je to ryze soukromá věc každého jednotlivce. Skutečnost, že dochází k jakési invazi těchto témat a jejich propagaci, a to i do základních škol, je naprosto zoufalá. Další nebezpečná iracionalita, která dostává neuvěřitelný prostor. V zásadě je to pohrdání nejen přirozeností našeho života, ale vlastně i existence všeobecně. Téměř na všech úrovních „bytí“ jsou jasné indicie dvou polarit. Noc a den, příliv a odliv, jin a jang,…, žena a muž. Fyziologicky existují prostě pouze dvě pohlaví a ani ty neziskovky s tím nic neudělají. Směřování LGBT má však opět jasnou spojitost se vším, co už jsem zmiňoval. Tentokrát je to útok na klasickou instituci manželství a rodiny. A proč? Jde o snahu o razantní depopulaci planety. Kromě tohoto, samozřejmě i pandemiemi, poklesem životní úrovně, válkami.

Přesně takhle o tom mluví šéf Světového ekonomického fóra v Davosu – Klaus Schwab – jeden z těch, co tahají za nitky. A to naprosto otevřeně. Dokonce o tom napsal knihu The Great Reset. Tento trend se, kromě samotného titulu knihy, objevuje i ve variantách typu Agenda 2030 nebo A new world order.

Existuje však vůbec společenská poptávka a politická vůle něco na nynějším vývoji změnit, když by se politická strana hned vystavovala riziku označení za antisystémovou a zcela nepochybně by se objevila v pravidelné zprávě ministerstva vnitra o extremismu, což by ji nepochybně v očích mnoha voličů diskreditovalo?

Myslím, že za antisystémovou je už, krom několika stran mimoparlamentních, označena vlastně celá opozice, prostě všichni, kteří s něčím nesouhlasí, či chtějí jen diskutovat. To totiž skutečně onen „systém“ nepřipouští.

A společenská poptávka roste, i když na můj vkus velmi pomalu. Zkrátka lidé většinově vnímají jen to, co se jich osobně dotýká a bezprostředně ovlivňuje a narušuje jejich život. A z dob covidu si ale pamatujeme, že ohnou záda, i když něco takového přijde. Souvislosti a to, co leží pod povrchem, vidět nechtějí. Ale jsem stále optimista, alespoň v tom smyslu, že lež má krátké nohy a lež je to hlavní, na čem onen „systém“ výhradně stojí. Myslím, že stojí za to na to neustále poukazovat a dávat to najevo, i když je jasné, že žádná radikální změna nepřijde zítra ani pozítří. Ale kdoví, třeba za týden??

A i když bojujeme s chobotnicí obřích rozměrů, můžeme začít odstraněním jednoho nepatrného chapadélka, které představuje naše současná vláda. Pojďme si nejprve „zamést před vlastním prahem“ a přijďme všichni v sobotu 16. září ve 14 hodin na Václavské náměstí na demonstraci ČESKO PROTI VLÁDĚ a pojďme ukázat, že nám osud této země není lhostejný.

Srdečně zvu vás i vaše čtenáře, jde koneckonců o nás všechny a o naše děti a vnoučata.

A věřte, že se toho náš vládní kabinet bojí jak čert kříže – což je nanejvýš vystihující přirovnání.

