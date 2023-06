Zvrat. Už ne „dezinformace“? Nová pravda o covidu

reklama

Boj proti dezinformacím se od poloviny února přestal podobat honům na čarodějnice. Přitom stačilo, aby Fialova vláda zrušila funkci vládního zmocněnce pro média a dezinformace. Tu zastával Michal Klíma, s nímž si vyznavači jediné pravdy spojovali naděje, že se do veřejného prostoru nedostane nic, co by se od ní byť jen trochu odlišovalo. Agendu dezinformací, která pod Klímu na vládě spadala, převzal Tomáš Pojar, poradce pro národní bezpečnost. Bývalý český velvyslanec v Izraeli na rozdíl od Michala Klímy přistupuje k problematice realisticky, patent na pravdu si evidentně neosobuje. Nedávno si dokonce troufl říci: „V mnoha případech je velmi těžké definovat, jestli ten konkrétní výrok je, nebo není dezinformace.“

Ve své úvaze pokračoval: „Například tvrzení, že covid vznikl ve Wu-chanu v laboratořích. Ať mi někdo řekne, jestli to je stoprocentně dezinformace nebo stoprocentně pravdivé tvrzení.“ O původu covidu si opravdu každý může myslet a říkat, co chce, jak potvrzují slova odborníků. „Jednoznačnou odpověď na tuto otázku nemáme a obávám se, že nikdy mít nebudeme. Je bláhové se domnívat, že se dozvíme, zda šlo o v laboratoři vylepšený nebo přírodní virus. Každopádně prokázal značnou životaschopnost, proměnlivost a talent na to vyhnout se imunitě stimulované vakcinací. Lidé s imunitou po prodělané infekci se s různými variantami viru vyrovnali velmi dobře. Bylo potvrzeno, že jsou dlouhodobě odolní proti infekci a mají velmi nízké riziko hospitalizace a úmrtí, pokud se s koronavirem setkají opakovaně,“ říká pro ParlamentníListy.cz expertka v klinické laboratorní diagnostice a imunoložka Zuzana Krátká.

Existují jen nepřímé důkazy o původu změn genomu viru

„Myslím si, že se významní odborníci na světě domnívají, že původ změn genomu viru není přirozený, ale nemohou to nijak přímo dokázat. Existují jen nepřímé důkazy, a to samozřejmě nestačí. Nerad bych se chtěl pana Pojara dotknout, protože si myslím, že zvolil velmi špatný příklad. Jednak měla otázka znít, zda je původ genetické změny koronaviru přirozený, nebo umělý. Odpověď je stejná jako u krádeže kola na ulici, kde není kamera. Kolo zmizelo, někdo je ukradl, ale vy nevíte kdo, a tak to nemůžete dokázat a někteří lidé vám budou navíc tvrdit, že jste na žádném kole nepřijel, takže krádež nenastala. Pokud někoho přímo při krádeži nechytnete, nebo pokud se někdo dobrovolně nepřizná, tak nic nedokážete,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz profesor Jiří Beran, epidemiolog a vakcinolog.

Ještě více zaujal vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar těmito slovy: „Co se někdy zdá dezinformací, se může ukázat jako pravda.“ Ta padnou jako ulitá na dvouleté covidové období, v němž se mainstreamová média v čele s Českou televizí a Českým rozhlasem štítila dát slovo každému, kdo měl jiný názor, než byl ten jediný oficiální. Veřejně se nedaly zpochybňovat ani sebepodivnější a nesmyslnější restrikce. „To jakého je původu virus SARS-CoV-2 je nepodstatné. Podstatné je to, že jeho výskyt vedl k zavedení neobvykle drakonických opatření diktovaných povětšinou osobami, které se vydávaly za odborníky a zcela nekompetentně řídily protiepidemická opatření,“ připomíná proto profesor Jiří Beran.

Opravdu jen čas ukáže, co je dezinformace a co není

Zdůrazňuje také, že některé původně „dezinformace“ o covidu se nakonec ukázaly jako pravdivé. „Například během epidemie tvrdili, že prodělání onemocnění nemůže navodit stejnou ochranu jako očkování mRNA vakcínou a dokonce doporučovali očkování již za 7 dní po prodělaném covidu. Dnes víme, že to tak není a že ochrana po vakcinaci klesá už významně za 60 dní a přirozená ochrana trvá podstatně déle v řádu mnoha měsíců i proti částečně změněnému viru. Stejně tak na příkladu Švédska víme, že cílená opatření uplatňovaná ve společnosti, bez uzávěr a celoplošného testování jsou efektivnější než plošná opatření. Opravdu platí, že jen čas ukáže, co je dezinformace a co není,“ přitakává uznávaný epidemiolog.

ParlamentníListy.cz vydaly v listopadu 2021 článek, v němž zakládající členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků Zuzana Krátká upozornila na novou studii ze Švédska, která ukazovala na maximální účinnost krátce po podání druhé dávky, ale téměř nulovou po 7 měsících. „Za tento článek jsem byla označena redakcí České televize za šiřitelku lží a nesmyslů v pořadu Newsroom ČT24 a ačkoliv jsme usilovali s Tomášem Nielsenem o omluvu, nedomohli jsme se jí. Prozatím,“ poukazuje imunoložka.

Hysterická ochrana před neviditelným nepřítelem

V článku tehdy tvrdila, že očkovat je vhodné pouze rizikové skupiny (zejména seniory) a pro ostatní lidi je lepší prodělat infekci. „To, co náš organismus pravděpodobně chrání, je prodělání infekce, ať už před nebo po očkování. Při kontaktu s virem – ale ne při očkování – dojde k aktivaci slizniční imunity, k tvorbě sekrečního IgA, k vytvoření pestřejší škály protilátek a k aktivaci většího počtu typů T lymfocytů. Díky této pestrosti jsou pak lidé odolnější i proti jiným variantám koronaviru. Opakovaná aplikace staré vakcíny nic nového organismus nenaučí,“ uvedla tehdy. „Ukázalo se, že to tak je. Ani tři dávky očkování před infekcí nechránily pořádně a ani s vakcínou proti omikronu nebyli lidé v bezpečí. Zahraniční studie uvádějí, že riziko nakažení je dokonce vyšší u osob s více dávkami vakcíny než u lidí neočkovaných,“ konstatuje Zuzana Krátká nyní.

V říjnu 2021 patřila k úzkému okruhu těch, co upozorňovali na fakt, že nošení roušek brání přirozenému kontaktu našeho imunitního systému s běžnými viry a bakteriemi. „Dlouhodobé nošení respirátorů snižuje expozici virům, které v malém množství imunitní systém trénují. Je třeba skončit s hysterickou ochranou před neviditelným nepřítelem,“ požadovala předloni na podzim. „A byli jsme proti plošnému testování, kterým byli šikanováni zejména neočkovaní občané a děti ve školách,“ podotýká odbornice v klinické laboratorní diagnostice a připomíná tehdejší marné své apely: „Přestaňme plošně testovat zdravé lidi, testujme nemocné a jejich blízké kontakty a uvidíte, že se žádná tragédie konat nebude“.

O všem, co se covidu dotýká, se nediskutuje, ale jen bojuje

Testovat se však nepřestalo ani s příchodem vlády Petra Fialy a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. „Testovat se přestalo, když přišel omikron a prostor v médiích obsadila válka na Ukrajině. Omikron sice řádil dál, ale mimo pozornost médií a nic se nestalo. Jen se populace promořila. Mnoho lidí letošní zimu bez protiepidemických omezení promarodilo, ale nikoliv s covidem, ale s různými jinými nemocemi. Prostě museli znovu natrénovat imunitu. Ve státním rozpočtu chybí miliardy korun zbytečně vydané na roušky a testy. A viděli jste snad nějaké ekologické aktivisty bojovat proti tunám zbytečného ‚pandemického‘ odpadu z testů, roušek, nespotřebovaných vakcín? Já ne, tento odpad nikomu oficiálně nevadil,“ poukazuje Zuzana Krátká na pokrytectví ekologických aktivistů.

Covidové období přineslo také jednu nevídanou skutečnost. Ve vědě ani v medicíně nebylo do té doby obvyklé, aby se odborníci tak ostře střetávali, aby se tak tvrdě bojovalo proti oponentním názorům, jejichž hlasatelé nebyli připouštěni k veřejné debatě a navrch byli označováni za dezinformátory. „V medicíně jsem se před covidem s ničím podobným opravdu nesetkal a je to jen škoda, že se o všem, co se covidu dotýká, normálně nediskutuje a jen se bojuje. Zbytečně to rozděluje jak odborníky různých aspektů epidemie, tak i laickou veřejnost. A to je velká škoda,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz profesor Jiří Beran.

Jak se z neznámých lidí mediálně vyrobí „skuteční experti“

Ani imunoložka Zuzana Krátká nic podobného nezažila. „Takto urputně a na vlastní kůži ne. Upřímně, vědci na konferencích se byli schopní vyslechnout, po celou dobu jsem měla možnost přednášet, ale na publikace v recenzovaných časopisech byla uvalena obrovská cenzura a potřebné informace jsme často hledali ukryté v tabulkách na posledních stránkách článků. Dodnes jsou zakázaná témata jako třeba pokles počtu narozených dětí v době po zahájení očkování žen a mužů v plodném věku. V České republice se v prvním čtvrtletí 2023 narodilo o 11% méně dětí než v roce 2022 a o 21 % méně dětí než v covidovém roce 2020. Pokles začal náhle, ve velkém počtu států, nejen v České republice, a stále u nás nedošlo ke zlepšení,“ zdůrazňuje imunoložka.

Když se v dubnu statistik Ondřej Vencálek ptal v anketě demografů na to, jaký bude počet narozených dětí v prvním čtvrtletí toho roku, tak pouze tři experti z 35 zvolili variantu, že oproti loňskému roku půjde o „pokles o 3 %“, všichni ostatní tipovali buď zlepšení, nebo pokles do 3 %. „A realitou je pokles 11procentní. Takže pro 32 expertů demografů to musel být šok. Princip, jak může očkování ovlivnit schopnost žen otěhotnět, jsem popsala na stránkách SMIS. Mou specializací je sledování imunity u neplodných párů, takže jsem jen dala dokupy své zkušenosti. K potvrzení hypotézy potřebujeme data. Na covidu jsem si vyzkoušela, jak je pro média jednoduché vymlčet pravdu, jak lehko a rychle se z neznámých lidí mediálně vyrobí ‚skuteční experti‘ a naopak odborníky není problémem vymlčet či dehonestovat. Já sama jsem vydržela jen díky své umanutosti a mnoha stejně paličatým a zvědavým kolegům,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká.

