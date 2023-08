Katolický kněz: Případ pro policii na Prague Pride. Oni ať se učí toleranci

Ředitelka festivalu Prague Pride Kamila Fröhlichová označuje tradiční rodinu za chiméru a tradice za nic přirozeného. „Nemá úctu a respekt k jinakosti, měla by se učit tomu, co sama požaduje. K potřebě ženského a mužského prvku při výchově dítěte vám podají dostatečné informace dětští vývojoví psychologové a psychiatři,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz kněz Romuald Štěpán Rob. Otázku na účast dětí při této přehlídce jinakosti odmítá s tím, že podle toho, jaké viděl fotografie z Prague Pride „dětského dne“, že patří spíš na Policii ČR.

Veřejný prostor se zaplnil informacemi o festivalu Prague Pride, nejlepší akci týdne, jak byla jedním médiem označena. Přijde na ni řeč i při vašem běžném styku s farníky? A v jakém smyslu?

Domnívám se, že jde více méně o pražskou záležitost a obecný lid jinde festival příliš neřeší. Nejenom kvůli tomu jsem raději jako Pražák v jiných menších městech, protože mají mimo jiné blíže k přírodě. Nevím, v jakém stylu se bude letos předvádět pochod Prague Pride, ale mnozí mí stejnopohlavně orientovaní farníci jej považují za přehled kýče, sexuální nevázanosti a obscénní sprostoty, jak jsem již uvedl v dřívějším rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Vždyť tito lidé mají často naopak velký vkus a umělecké nadání, a proto právem tvrdí, že tyto akce celé věci naopak škodí.

Pořadatelé tvrdí, že jde o lidskoprávní festival pro všechny, jimž záleží na svobodě, rovnosti, lidské důstojnosti nebo i klimatické krizi. Jsou právě toto hodnoty, které jsou pro Prague Pride a akce s ním spojené charakteristické?

Lidskoprávní otázku nelze redukovat na otázku prožívání sexuality člověka, kde žádná rovnost a dokonce ani svoboda nikdy nebyly, nejsou a nebudou. Ve vášni člověk není úplně svobodný. Sexualitu je třeba se také naučit ovládat a vychovávat. Etika v sexualitě zásadně chybí a nelze jí oddělovat od předávání života. Ohledně klimatu nejsem odborníkem a jistě je třeba o stvoření pečovat. Rozum se mě ale ptá, jak mohu vědět, jak bude za 50 let, když neumím předpovědět pořádně ani počasí, které bude za měsíc?

Ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová označuje tradiční rodinu za „chiméru“ a navíc diskriminační instituci, v jejímž rámci jsou na svých právech kráceny nejenom ženy, ale i děti. Podle ní nejsou tradice nic přirozeného, co prochází generacemi a postupně se buduje, ale jsou vymýšleny za určitým účelem, a „tradice je tedy potřeba časem revidovat a rozhodnout, zda ještě stále slouží původnímu cíli, nebo jsou už jen reliktem doby“. Čím byste jí oponoval a není opravdu trendem nynějšího světa tradice bořit?

Paní ředitelka naopak nemá úctu a respekt k jinakosti, měla by se učit tomu, co sama požaduje. Děti přece bez spojení ženské a mužské pohlavní buňky nevzniknou. To nás učili i za komunistů v 7. třídě základní školy. Ideální pro to je pak rodina, a ne laboratoř. K potřebě ženského (matky) a mužského (otce) prvku při výchově dítěte vám podají dostatečné informace dětští vývojoví psychologové a psychiatři. Výjimky potvrzují pravidlo. A tradice je předávání ohně, ne uctívání popela.

Festival Prague Pride má mít i přesah vzájemného porozumění a vzájemné tolerance. Chybí obojí ve společnosti, ať už z jedné či druhé strany?

Domnívám se, že toleranci a porozumění by se měl učit také festival Prague Pride. Tedy umět respektovat i ty, kteří o něj nejeví zájem, nebo ho dokonce odmítají.

Při veškerém porozumění a toleranci není už za hranou tzv. dětský den na Střeleckém ostrově? Nepoznamená to ty nejmenší? Copak z toho dění kolem sebe může mít dítě rozum?

To už je myslím otázka na Policii ČR, a ne na mě podle toho, jaké jsem viděl z Prague Pride „dětského dne“ fotografie.

Zakladatel festivalu Prague Pride Czeslaw Walek se v rozhovoru pro iDNES.cz rozhořčil, že se poslanec Marek Benda z ODS snaží udělat obchod – narovnat práva pro LGBT, ale zároveň do ústavy zakotvit, že manželství je výlučně svazek muže a ženy. Co si myslet o tom, že aktivistům z řad LGBT už nestačí narovnání veškerých práv, ale trvají na tom, že i jejich svazky se musejí nazývat manželstvím? Nekouká z toho i to, že kdyby to přijali, rázem by ztratili smysl takto zaměřené neziskovky a z čeho by pak lidé v nich bez čerpání dotací byli živi?

Domnívám se, že o fyziologické výlučné komplementaritě muže a ženy, kdo může a nemůže plodit a rodit děti, o výchově dětí v rodině, kde je otec i matka, nemůže rozhodovat Parlament. Tato skutečnost je daná tím, jak jako lidstvo existujeme. Výjimky potvrzují pravidlo. Zákony mají tyto danosti chránit a podporovat, abychom jako společnost nezanikli.

Žádná jiná akce, ať už na podporu dětí, rodin či kohokoli jiného, se netěší takové podpoře nynější politické elity. Záštitu festivalu Prague Pride udělili mimo jiné ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti), ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) nebo předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Jaký vzkaz tím společnosti dávají?

Zeptal jsem se na twitterovém účtu primátora Svobody, který spoluvyvěšoval duhový prapor na Magistrátu hl. m. Prahy, zda o Velikonocích vyvěsí prapor s křesťanskými symboly ku podpoře největší menšiny v České republice, kterou jsou křesťané. Můj dotaz zůstal bez odpovědi. Nemám nic proti podpoře menšin, ale je třeba se pak věnovat všem menšinám. Politikům ale vystavujeme účet při pravidelných parlamentních volbách.

