Ne ode zdi ke zdi. Kontinuita. Hejtman Netolický hodlá obhájit funkci. Takto

Působíte v pozici hejtmana Pardubického kraje už 12 let, tři volební období po sobě. Každý politik nemůže říci, že by se mu dařilo tři volební období po sobě získat důvěru lidí. Kam jste dosud kraj posunul a v čem je podle Vás třeba pokračovat?

Zásadní výhodou vedení kraje je kontinuita a velké projekty se podařilo zrealizovat právě proto, že vyžadovaly delší čas než jedno čtyřleté volební období. V našem případě šlo o reformu zdravotnictví. Nejprve to byla stabilizace pěti samostatných akciových společností a jejich fúze do jedné. V roce 2007 tu byly vytvořeny akciové společnosti, od čehož si tehdy kraj sliboval, že přestanou být ztrátové, což se nestalo. Propadaly se hluboko do ztrát a začaly mít obrovské stamilionové závazky po splatnosti, dokonce nad půl roku.

Během mého působí v pozici radního pro zdravotnictví a později jako hejtman jsem si vytyčil spojit tyto společnosti do jedné, protože si do té doby vzájemně konkurovaly a přetahovaly pacienty, personál apod. Bylo to naprosto nesmyslné. Po finanční stabilizaci a novém organizačním schématu se podařilo zrealizovat řadu dalších velkých projektů od hospodářské stabilizace, přes organizační až po mimořádné investice, které jsou v oblasti zdravotnictví největší v celé České republice. Konkrétně mohu jmenovat pavilon urgentních oborů za dvě miliardy ve stavební části a 500 milionů korun v technologické části. Další investice ve výši půl miliardy za pavilon urgentních oborů v nemocnici v Ústí nad Orlicí. K tomu další související záležitosti. Zde vidím velký posun, který se dnes může jevit jako samozřejmost, ale jde o záležitosti, které zdaleka samozřejmé nebyly a nejsou.

Podařilo se po všech peripetiích rozjet D35 s přivaděči od západu směrem na východ a dnes se staví šest nebo sedm úseků naráz. Některé z nich už byly realizované a to za uplynulých 12 let vidím jako obrovský posun. Tlačili jsme na to obrovským způsobem. Souvisí s tím přivaděče a obchvaty měst a obcí na trase. Jde o skutečný úspěch a velmi dobrý výsledek.

Ohledně možnosti dotáhnout těch několik velkých projektů jste zdůraznil termín kontinuita, což má nepochybně svůj význam. Pokud by se v kraji každé čtyři roky měnila vládní garnitura, těžko říci, jistě by to trvalo déle. Z druhé strany, máte i po těch 12 letech kraji co nabídnout?

Máte pravdu, že kontinuita je základ a bohužel vidíme, že některé kraje fungují ode zdi ke zdi. Jedno vedení chce postavit novou nemocnici někde za městem, druhé vedení říká, že je to špatně a chce investovat do stávající nemocnice. Změna směru ve vedení vždy znamená zdržování se v rozvoji. U nás to nenastává, protože kontinuita má svou posloupnost a postupujeme v řešení všech otázek logicky.

S oblibou říkám, že je to nikdy nekončící proces, protože každý politik na konci svého volebního období říká, že nechce odcházet od rozdělané práce a chtěl by proto pokračovat. Je potřeba to říct normálně. Komunální a regionální politika je natolik kreativní, že každé období je něčím specifické a rozdělaná práce se nedokončí prakticky nikdy, protože je to nikdy nekončící proces. Samospráva je specifická činnost a vždy záleží na iniciativě. Z jedné straně bych mohl ty čtyři roky odsedět v kanceláři, nevycházet mezi lidi a dělat jen to, co přichází na stůl. Raději budu jezdit po regionu, shromažďovat témata a podněty a snažit se je ve spolupráci s obcemi řešit. To je správná cesta. Takže ano, kontinuita je důležitá, ale zároveň člověk nesmí ustrnout.

Už jste zmínil rozestavěnou dálnici D35, jejíž část je v provozu a podstatně ulehčuje cestu řidičům, kteří se mohou vyhnout Hradci Králové. Dálnici staví stát, ale pokud vím, v tomto případě nebyl podíl Pardubického kraje vůbec malý.

Převzali jsme na sebe jako kraj v roce 2017 výstavbu části přivaděčů, což má úzkou souvislost s výstavbou samotné dálnice, která je od západu na východ postupně realizována. Dálnice bude nyní přivedena před Vysoké Mýto, přes které se ale dosud projíždí centrem, stejně jako Litomyšlí. Sice se dálnice v buduje, ale zatím jen po Svitavy, kdy zbývá zhruba 34 kilometrů do Mohelnice, které dosud nejsou ani vysoutěženy. Termíny, které udává stát, působí velmi optimisticky, protože tvrdí, že v roce 2030 bychom se mohli svézt po celé trase dálnice. Zdá se, že bude tato část dálnice stavěna s účastí soukromého partnera v rámci PPP. Nám je jedno, zda to postaví stát nebo soukromý partner, ale hlavně aby to bylo součástí standardního mýtného systému a zásadní je, aby to bylo co nejdříve. Trváme na urychlené a pro okolí nezatěžující výstavbě.

Pro Pardubický kraj je velmi důležitá i železniční doprava, s ohledem na uzel v České Třebové, který se má modernizovat. Jak je to daleko?

Zatím je vyhlášen tendr, kde se snad budou otevírat obálky. Koridor prošel obnovou v úseku Ústí nad Orlicí-Choceň, což je takové úzké hrdlo v údolí Tiché Orlice. Modernizace České Třebové je po dokončení uzlu v Pardubicích je klíčová z hlediska celé sítě. Pro nás to je pochopitelně důležité už jen proto, že se nachází u nás v kraji, ale celkově jde o zásadní projekt, protože to urychlí dopravu východ-západ. Zvýší se traťová rychlost, propustnost dráhy atd. V oblasti železniční dopravy zde máme i další důležité projekty, jako například elektrifikace úseku Lanškroun-Rudoltice, což je důležitý spoj pro krajskou železniční dopravu a další projekty tohoto typu na Králicku. Souvisí s tím i modernizace vozidel na železnici.

Nekončícím tématem je jistě zdravotnictví, o čemž jste už mluvil. Výrazně se v současné době mluví o možnosti omezování prováděných zákroků v malých nemocnicích a jejich soustředění do větších center, kde lze garantovat i vyšší kvalitu této péče. Jak je to s dostupností zdravotní péče?

Jako kraj nezodpovídáme za dostupnost zdravotní péče, toto je odpovědnost pojišťoven. Společně s obcemi ale musíme dostupnost ambulantní péče zejména v periferních regionech mimo Pardubice, kde je problém sehnat nového zubaře či praktického lékaře. Zde vidím možnost kraje ve spolupráci s obcemi nabídnout opravu či rekonstrukci ordinace, pomoc s vybavením, třeba ve formě dotačních titulů. Co se týče kraje coby zřizovatele nemocnic, musíme se zaměřit na vnitropodnikovou komunikaci v rámci společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Někdy to způsobuje personální destabilizaci v rámci některých oddělení, na což se chceme zaměřit. Koncem roku uplyne smlouva členům představenstva a je otázka, zda bude výběrové řízení, anebo se prodlouží působení stávajícího představenstva. Je zde prostor si po letech sednout a říct si, jakým způsobem dál. V současné době vidím velký problém v komunikaci, která je bídná.

Když vás někdo zastaví na ulici a přepadne s otázkou, proč by vás měl volit, je odpověď jednoduchá v tom, že odkážete na předchozích 12 let a dosavadní výsledky? Anebo je to jinak?

Nepochybně za nás mluví výsledky. Uplynulé volební období bylo skutečně investiční a mnohamiliardových investic je za Pardubickým krajem značné množství. Paradoxní je, že právě náš kraj patří v rámci rozpočtového určení daní mezi jeden z diskriminovaných. I to je téma, které chceme otevírat i nadále. Prosazujeme nastavení kritérií pro všechny kraje, která budou spravedlivá a nikoli jako teď, že jsou kraje rovné a potom kraje rovnější. Pardubický kraj patří mezi ty, které na stávajícím systému tratí.

Jednak jsou to věci, které máme za sebou, které jsou vidět, ale samozřejmě i to, co vidím před sebou v budoucnu. Nabízí se výstavba nového pavilonu lůžkové části svitavské nemocnice, ale řada dalších věcí jako pokračování v obnově pardubické nemocnice, rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Důležité je i to, že nejsme tým lidí, který se vytáhne nahoru na základě jedné celostátní osoby a opravdu nespoléháme na zvolení díky jediné populární osobnosti celostátního charakteru, to v žádném případě. Jde o krajské volby a náš tým je složen z lidí, které zde lidé znají. Starostové a další zkušení komunální politici, kteří se mohou vykázat výsledky práce i ze svých měst a obcí. Považuji to za záruku kvality našeho týmu, který může i nadále regionu hodně nabídnout.

