Nedělejte to! Kubek varuje Čechy. Hospody a kadeřníci? Hrozí, že si vše zopakujeme

Vzít rozum do hrsti, dodržovat opatření a pustit děti do škol s kvalitnějšími testy. Opatrnou cestou by se v případě rozvolňování vydal předseda České lékařské komory Milan Kubek. Ten ve své reakci pro ParlamentníListy.cz varoval před nerespektováním pravidel. Každé takové chování prodlužuje pandemii a situaci komplikuje. Vyzval k ignorování výzev k občanské neposlušnosti, které by mohlo mít vážné následky – desítky tisíc mrtvých by prý měly stačit.

S rozvolňováním, i přes klesající čísla nově nakažených koronavirem, by byl tedy opatrný. „Neměli bychom opakovat chyby, které jsme už udělali. Myslím, že přes třicet tisíc prokázaných mrtvých a dalších deset tisíc odhadem, u kterých se diagnóza nestanovila, ale na covid zemřeli, by nám mělo stačit. A proto bychom se měli soustředit na to, co považujeme za prioritu, což je v dané chvíli školství. Takže by se měly vracet děti a studenti do škol a to ostatní by mělo počkat," nabádá k opatrnosti Kubek.

Právě ve školství však vidí souvislost mezi nekvalitními testy a malým záchytem nakažených – testy nejsou spolehlivé a samosběry, které si samy děti provádějí, nejsou kvalitní. „Jsem zastáncem používání PCR testů, pro děti bychom měli chtít to nejlepší, a PCR testy jsou mnohem lepší. Jednak jsou citlivější, jednak není nutné testovat dvakrát nebo třikrát týdně, jak to dělají v Rakousku, ale stačí za jednou za sedm až deset dní. A také není nutné, aby se dětem muselo šťourat v nose, ale existují způsoby, například odplivnutí, které je nezatěžují. PCR testy navíc umožňují provádění sekvenování vzorků, a tak odhalit vznik nebezpečné mutace,“ upozornil prezident České lékařské komory.

Služby by měly mít přednost před nakupováním

Testy navíc není nutné dělat jednotlivě. Lze je provádět také metodou takzvaného půlování – tedy vzorky například školáků jedné třídy se smíchají, vytvoří se jeden vzorek a tento vzorek se vyšetří. Jeho negativní výsledek znamená zdravou celou třídu. Pokud je pozitivní, vezmou se teprve vzorky jednotlivých dětí. Kubek upozorňuje, že tato metoda navíc šetří finance, a PCR testování je proto důležité propagovat do budoucna. „Je jasné, že máme-li se na podzim vyhnout problémům, tak nás testování bude provázet, a mělo by jít o testování PCR testy,“ podotkl.

Při samotném rozvolňování považuje za racionální upřednostnit služby o tělo ve smyslu kadeřnictví, pedikúry a podobně, protože se nedají využít po internetu. Ostatní by však měli počkat, protože si Češi nemohou dovolit rozvolňovat příliš věcí najednou. Kubek by nepodlehl ani tlaku lidí na otevírání obchodů, i když sami často opatření nedodržují. Například ve většině nenosí respirátory na ulici nebo využívají služeb i přes vládní zákazy, popíjejí na zahrádkách, kadeřnice a manikérky docházejí do domů a podobně. „To je rezignace na právo a právní stát. Stejně by někoho mohlo napadnout, proč omezovat rychlost jízdy ve městě, vždyť ji někteří lidé nedodržují. Proč zakazovat jízdu pod vlivem alkoholu, když jsou lidé, kteří to stejně nedodržují. V takové anarchii společnost fungovat nemůže, takže cesta vede v tom, že platná nařízení je třeba dodržovat a jejich dodržování vymáhat. A v tom jsme měli u nás v České republice obrovskou rezervu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz

Výzvy k rebelii jsou slabomyslnost

Předseda výboru podnikatelských odborů Radomil Bábek pro server Eurozpravy.cz vyzval všechny obchodníky a živnostníky, aby okamžitě otevřeli své živnosti, i když se mají otevřít až za týden. Tvrdí, že vláda nemá žádné další možností, jak prodlužovat zákazy. Podle něj je nutné se vládní zvůli postavit. Takové chování Kubek označil za slabomyslnost. „Každý si dokáže spočítat, jaké obrovské ztráty způsobil lockdown jako metoda řešení epidemie, a asi bychom se měli snažit, aby se to neopakovalo. Podívejte, nerozumní lidé volali po tom, že se před Vánoci mají otevřít obchody, populističtí politici jim vyhověli, obchody byly dva tři týdny otevřené, a od té doby jsou čtyři měsíce zavřené. Krátkodobé otevření se nikomu nevyplatilo. Když už jsme vydrželi tak dlouho, je třeba vydržet i nadále," nabádá šéf lékařů.

Pokud by maloobchod a živnostníci poslechli Radomila Bábka, mohl by se povánoční scénář zopakovat: „Já věřím, že většina lidí není slabomyslných a bude se chovat racionálně, protože chtějí začít normálně žít, chtějí mít nějaké normální léto, chtějí normálně chodit do práce. Takže já si myslím, že jde o výkřiky a nepřikládal bych jim větší váhu, protože většina lidí je rozumných a podobné hysterické výzvy budou ignorovat,“ sdělil Kubek.

Nikoho do hospody chodit nenutí

Nápad prokazovat provozovatelům negativní test na covid, očkování vakcínou proti koronaviru nebo prodělaný covid-19 v posledních měsících považuje za vhodný nástroj pomalého rozvolňování. Kritikům vzkazuje, že demokracie je také o zodpovědnosti a dodržování pravidel. „Jestli připadá živnostníkům jako lepší nápad mít provozovny donekonečna zavřené, tak prosím, ale ve světě to tak funguje. Nevím, proč by to nemohlo fungovat u nás. V loňském roce bylo v Německu standardní věcí, že když šel člověk do restaurace, musel nahlásit své jméno, telefon, a nikomu to zatěžko nepřipadalo. Nám to zatěžko připadlo, tak jsme kvůli pandemii museli hospody zavřít,“ řekl s tím, že je třeba vzít rozum do hrsti, zvážit a uvědomit si, že opatření nejsou samoúčelná, nejde o buzeraci, ale o způsob, jak zabránit tomu, aby se provozovny nemusely znovu zavřít.

„Nikdo není nucený chodit do hospody. Když nebude chtít dávat své údaje, ať ke kadeřníkovi nechodí. A pokud bude kadeřník či hospodský odmítat dodržovat platné předpisy, tak se mu provozovna prostě zavře a hotovo. To je velice jednoduché, ve světě to tak funguje. Říká se tomu demokracie, která znamená i odpovědnost a dodržování přijatých pravidel,“ upozornil Milan Kubek.

Neposlušnost Čechů a nedodržování opatření, například nošení respirátoru na ulici, si vysvětluje dlouhým trváním epidemie a také postupem českých politiků. „Vinou politických rozhodnutí jsme si způsobili opakované vlny epidemie. Po podzimní vlně přišla zimní a kvůli nedostatečnému testování a sekvenování vzorků se navíc nepodařila zachytit britská mutace viru, takže přišla čtvrtá vlna. Dlouho to trvá, lidé jsou unavení a vláda neměla odvahu přistoupit ani ke krátkodobému omezení fungování průmyslu, což je obtížně pochopitelné, protože průmysl netvoří nejpodstatnější část ekonomiky, tou jsou služby. Kdyby se na přelomu února a března zavřely továrny kromě těch, které jsou nezbytně nutné pro fungování státu, mohl být pokles nakažených rychlejší a trpělivost lidí nemusela být tak napínána,“ domnívá se lékař.

Kubek: Každé nerespektování omezení prodlužuje epidemii

Vidět, jak lidé opatření nerespektují, ho netěší, ale stále si myslí, že většina lidí většinu opatření respektuje. Varoval rovněž, že každé nerespektování vede k prodlužování epidemie: „Chceme-li se epidemie zbavit, tak bychom kromě rychlého očkování měli v maximální míře protiepidemická opatření dodržovat. Když jsme měli opakovaně stavy nouze, řada politiků tvrdila, že je to zbytečné, že lidé jsou dostatečně vyspělí, aby dodržovali protiepidemická opatření dobrovolně. Nyní je šance to ukázat. Většina lidí je rozumných, ale u některých je opravdu vidět, že na to mentálně nemají,“ dodal Milan Kubek.

Čtvrtého ministra zdravotnictví za dobu trvání pandemie, Petra Arenbergera, zatím hodnotit nechce, protože je ve funkci příliš krátkou dobu. Považuje však za správné, že naslouchá odborníkům v poradní skupině, neboť právě ignorování doporučení odborníků byla prý jednou z největších slabin jeho předchůdce. Největší úkolem současného ministra je dle Kubka zvládnout proces rozvolňování a proces návratu k normálnímu životu tak, aby nedošlo ke znovuvzplanutí epidemie. „To je jeho hlavní úkol. Když ho zvládne, tak bude úspěšný; když ho nezvládne, tak se zařadí do celé palety neúspěšných ministrů,“ řekl Kubek.

