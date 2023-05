Nehorázné. Devět miliard je jim málo? Okamura natřel ČT a ČRo

reklama

Ve Sněmovně jste ve slovní přestřelce ohledně zvyšování daní obvinil Petra Fialu, že lže. To je závažné obvinění. Zde máte prostor vysvětlit, v čem podle vás předseda vlády České republiky lhal.

Anketa Má ministr financí Zbyněk Stanjura vaši důvěru? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29350 lidí

Vláda tímto způsobem zcela přenáší svou neschopnost řešit státní rozpočet na slušné a pracující občany namísto toho, aby například konečně zdanila nadnárodní zahraniční korporace, které z ČR ročně vyvádějí nezdaněné stamiliardové zisky a dividendy, nebo ukončila zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Zvýšení DPH u piva z 10 na 21 % je potom posledním pomyslným „hřebíkem do rakve“ venkovských hospod. Demonstrace proti vládě Petra Fialy pořádané hnutím SPD po celé republice jsou tak naprosto oprávněné.

Vládní daňový balíček prudce zdraží životy všem občanům a bude působit likvidačně vůči českým živnostníkům a firmám. Fakticky jde o plošné zvýšení všech typů daní a pojistných odvodů. Což razantně sníží čisté příjmy všech domácností, zdraží většinu zboží a služeb a restartuje a prohloubí již tak vysokou inflaci. Zaměstnanci, živnostníci, důchodci a pracující rodiny s dětmi tak mají platit astronomické dluhy způsobené neschopnou Fialovou vládou, která sama na sobě šetřit odmítá a jí navržené škrty jsou absolutně nedostatečné a nekonkrétní, protože nejsou spojeny s návrhy na snížení výdajů státního rozpočtu na letošní rok. Jsou to jen mlhavé přísliby šetření bez reálného základu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Není divu, že podle americké agentury Morning Consult s politikou Petra Fialy nesouhlasí 73 procent Čechů, a Petr Fiala tak má nejhorší hodnocení ze světových lídrů. O tři procenta lépe je na tom jihokorejský prezident Yoon Seok-youl a francouzský prezident Emmanuel Macron. Hlavně že premiér Fiala přislíbil účast člena vlády na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jde o urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí.

SPD jasně deklarovala, že se staví proti vládní důchodové reformě. Je kritizována za nezodpovědnost, neboť systém je podle mnohých nastaven neudržitelně a vláda podle mnohých konečně našla politickou vůli do toho sáhnout. Jakou alternativu nabízí vaše hnutí?

Jde zejména o silnou systémovou podporu porodnosti v pracujících rodinách a o efektivní prorodinnou politiku, která dlouhodobě zajistí dostatek plátců důchodového pojištění. Dále jde o reformu systému exekucí, která umožní osobám v exekucích standardně pracovat jako řádní zaměstnanci za důstojné mzdy, což zajistí až dvanáct miliard korun do systému důchodového pojištění ročně navíc. Vládní soubor návrhů v oblasti důchodů je pro nás jako celek absolutně nepřijatelný, jelikož SPD odmítá zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování valorizace, a uděláme vše pro to, aby v této podobě nebyl nikdy schválen.

Ještě připomenu, že desítky tisíc penzistů čekají na přiznání a výplatu důchodu, o který si zažádali, a zdravotní pojišťovny po nich navíc vymáhají pojistné a důchodcům hrozí penále! Senioři se tak kvůli Fialově vládě dostávají do finančních problémů. Takže stát kvůli neschopné Fialově vládě neplní své povinnosti a odnést to mají důchodci? Zdravotní pojištění je také státem nařízená platba. Neschopná Fialova vláda včetně neschopného ministra práce Jurečky z KDU-ČSL by měla skončit!

Podobnou výzvu předložily i odbory, které chtějí svůj požadavek podpořit generální stávkou. Vy jste říkal, že s odbory ohledně této stávky celé ekonomiky jednáte. Jak to tedy vypadá?

Již před více než měsícem jsem při osobních schůzkách vyzval šéfy největších odborů ke spolupráci na vyhlášení generální stávky. Bohužel se k tomu zatím odbory nemají. A čas běží. Fialova vláda totiž předloží do Sněmovny zákony na plošné zvyšování daní a zvyšování věku odchodu do důchodu již v červnu. Odbory zatím vyhlásily pouze stávkovou pohotovost, což samozřejmě také podporuji. Každopádně ale SPD uskuteční několik demonstrací proti vládě. 24. 5. v 15.30 v Liberci na Soukenném náměstí. 7. 6. v 15.30 v Mladé Boleslavi v parku Výstaviště a 21. 6. v 15.30 v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí. Na všech demonstracích osobně vystoupím. Přijďte v co největším počtu vyjádřit nesouhlas s Fialovou vládou! Těším se na osobní setkání s vámi!

Fotogalerie: - U neklidných hranic

Ve Sněmovně jste se také střetl s paní ministryní obrany Černochovou. Tam šlo o návrh smlouvy o vojenské spolupráci s USA, kterou má jet do Washingtonu podepsat. Co vám tedy na této smlouvě vadí?

Arogantní ministryně Černochová (ODS) říkala, že prý nejde o utajovanou misi. Tak proč o obsahu neinformovala opozici? A proč to museli ze svých zdrojů zjistit až novináři a ministerstvo o tom předem neinformovalo v tiskové zprávě? Není to smlouva o spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje ozbrojeným silám USA používání vojenských prostor a budov. My říkáme jasné NE cizím základnám a vojákům na našem území.

Vládní koalice prosadila změnu voleb do Rady ČT a do Rady Českého rozhlasu. Je to pro tuto koalici velké téma, o kterém mluví od voleb a kvůli kterému byla ochotná úřadovat i v noci. Vy jste toto přijetí už v minulosti komplikovali, teď jste hlasovali proti. Jaké jsou vaše věcné námitky proti nové volbě?

Ano. Odmítli jsme jako jediní. Jsme jediná opozice. Hnutí ANO s vládou kooperuje. Vláda Petra Fialy tím dokončí politické ovládnutí kontrolních rad veřejnoprávních médií prostřednictvím jejich personálního složení – a tím si dlouhodobě zajistit dominantní vliv na vysílání České televize a Českého rozhlasu, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Jde hlavně o to, aby ve vysílání zcela převažovaly pouze provládní a probruselské názory a aby zde byly zastoupeny svými názory zástupci opozice pouze velmi okrajově anebo vůbec.

Dobré vztahy vlády s ČT a ČRo jsou podpořeny i legislativním návrhem, kterým Fialova vláda kromě zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a rozhlas také zavádí tuto povinnost i pro vlastníky mobilů a tabletů. Není až příliš nešetrné zavádět vedle všech špatných zpráv pro občany této země ještě tuto povinnost?

To je naprostá nehoráznost. Rozhlas má rozpočet přes dvě miliardy korun, ČT skoro sedm miliard. To jim je málo? Odmítáme, aby čeští občané museli platit bruselskou propagandu takzvaných veřejnoprávních médií. Hnutí SPD navrhuje úplné zrušení koncesionářských poplatků. Prosazujeme přeměnu České televize na státní příspěvkovou organizaci se stanoveným rozpočtem pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, která bude objektivně informovat o dění ve světě a České republice.

Když jsme u těch legislativních novot, od začátku roku 2025 by obchodníci neměli mít možnost prodávat kotle a kamna na uhlí. Přitom lidé na vesnicích v posledních letech na výzvy státu i EU své topení modernizovali, často do toho vložili značnou část rodinného rozpočtu. Otázka je velmi jednoduchá: čím pak ti lidé mají topit?

To už asi fakt spadli z višně… Fialova vláda ve spolupráci s EU zakáže prodej kamen a kotlů na uhlí. Celé to je v rámci Green Dealu EU, který podpořil tehdejší premiér Babiš a podporuje ho i Fialova vláda. Celé to šíleně prodraží topení a teplou vodu. Fialova vláda ve spolupráci s Bruselem ožebračuje český národ.

V současnosti přitom uhlím topí statisíce domácností. Za čtyři roky ale uhlí dost výrazně podraží. Emisní povolenky EU, které nyní platí jen firmy vypouštějící oxid uhličitý, se totiž od roku 2027 zavedou i pro domácnosti. U uhlí to podle expertky projektu Fakta o klimatu Kateřiny Kolouchové může znamenat zdražení až o 40 procent. Navíc nově budou moci obce omezit či zakázat provoz kotlů, krbů a kamen o tepelném příkonu do 300 kilowattů, které lze nahradit jiným zdrojem tepla s menším vlivem na životní prostředí. Prostě šílené.

