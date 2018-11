Nejen o Babišovi. Benjamin Kuras také sleduje, co vše probíhá v EU: Už to půjde těžko zastavit...

Výročí listopadu 1989 si připomínáme v době, kdy máme vládu, která se poprvé od sametové revoluce opírá o hlasy komunistů. Po celou dobu jejího fungování se debatuje o tom, zda dojde k ohrožení demokracie. Naplnily se takové obavy? Máte strach o naši demokracii?

Mám obavy o demokracii v celé Evropě. V době, kdy vláda Británie dokáže zamítnout politický azyl křesťance perzekvované islámským soudnictvím v Pákistánu, z obav, že by to mohlo provokovat britské muslimy, se potvrzuje bonmot, že „už jsme vyvezli tolik demokracie, že nám jí moc nezbývá“. Ve srovnání s tím se „ohrožení demokracie“ v Česku jeví jako malé zakýchnutí vedle zápalu plic. Jaké konkrétní ohrožení demokracie či omezení svobody jsme už zpozorovali v Česku jako přímý následek hlasovací podpory několika komunistů? Nejsou ve vládě, jen jí slíbili, že nebudou v zásadních věcech proti ní hlasovat. A ve srovnání se stalinistickým vývojem britské Labour Party pod Corbynem se čeští komunisté jeví jako beránci. Já bych samozřejmě všechny komunisty nejraději viděl na smetišti dějin, jenže oni pořád vyvěrají na povrch v nějaké jiné podobě a pod jiným názvem. Jako třeba právě Labour Party, nebo i části amerických demokratů, německých Zelených, Sorosových neziskovek. V zásadních několika bodech souvisejících s obranou západní civilizace se ostatně čeští komunisté chovají civilizovaněji než třeba rádoby liberální TOP 09. A když už padlo slovo sametová revoluce, byla to přece ona, která rozhodla zachovat komunistickou stranu, poděkujme a zvykněme si s tím žít. Nebo ji zrušme a přestaňme remcat. Dnes na ni při jejích sedmi či kolika procentech nemáme co svádět.

Jak vnímáte osobu premiéra Andreje Babiše? Je kritizován za kdeco, ale v zásadních věcech, zdá se, dokáže naslouchat „hlasu lidu“. Míním tím například jeho odmítavé stanovisko k paktu o migraci, čímž si patrně i u vás možná získal nějaké plusové body. Myslíte, že na jeho zahraničněpolitické postoje má vliv Viktor Orbán, kterého vy si vysoce ceníte? A jak asi ustojí nejnovější aféru, která hrozí pádem vlády?

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 20071 lidí

Zpět do Evropy, zpět na Západ, byl jeden z motivů listopadu 1989. Podle nedávných průzkumů jsou ale Češi ve srovnání s ostatními členskými zeměmi výrazně skeptičtější vůči EU a nechtějí ve své velké většině ani přijmout euro. Čím to je? Kvůli lžím a dezinformacím, jak někdo tvrdí? Nebo jsme snad nevděční?

Od vstupu do EU se Evropa drasticky změnila, tedy proměnila z ekonomického sdružení demokratických států (jímž předstírala být do 90. let) v byrokratické nadstátí, jehož jediným smyslem se zdá být vymýšlení stále nových regulaci omezujících svobodu a tvořivost občanů. A vytváření nových institucí a „projektů“ odsávajících čím dál víc daní z evropských občanů. Češi ty diskrepance konečně začali vnímat. Druhé „prozření“ jim vyplývá z propočtu financí, které od EU dostávají na grantech, ve srovnání s dividendami, které si odtud odvážejí západoevropské a především německé firmy vydělávající na nízkých mzdách při kvalitní práci. A zatímco Češi po těchto zjištěních jen remcají, Maďaři už západním firmám začali dividendy zdaňovat. A přijetí eura? Kdo by do něho chtěl vstupovat v době, kdy se euro jeví být hlavní příčinou krachu Řecka a finanční krize Itálie?

Psali jsme: S Babišem je to horší, než jste si mysleli. Získali jsme jméno jeho možného nástupce a intriky, které se právě staly VIDEO Babiš vystoupil se slzami na krajíčku. Mluvil o sebevraždě člověka. Víme, co se dělo předtím Hubu držet! Došly instrukce od Babiše. Toto se dělo za zavřenými dveřmi v hnutí ANO To je síla. Okamura po boku Bělobrádka, Fialy, či Bartoše: Jdeme společně shodit Babišovu vládu

Už před dvaceti lety jste napsal, že Evropská unie se mění v totalitní nadstát. Tehdy vás prý měli za blázna. Také jste upozorňoval, že Středoevropanům (tedy V4) prožitý komunismus dává očkování proti příchodu nové totality. Jak se to bude podle vás vyvíjet dále? U nás i v Evropě? Bude více politiků, jako jsou Orbán a Salvini, nebo bude budoucnost nakloněná novým Macronům či Junckerům?

Sledujme trend. Před dvaceti lety, jak připomínáte, jsem na to byl skoro sám. Pak se přidávali komentátoři jako Tomský, Robejšek, Lhoťan, Petřík, postupně i lidé, kteří mě ještě pár let předtím měli za blázna. Mezitím vznikaly všelijaké ty Bloky proti islámu. Do rozjetého vlaku naskakovali úřadující politici a státníci jako Klaus a Zeman. Do Parlamentu to s velkým třeskem vnesl Okamura. Dnes s námi tedy zaplať pánbůh jede i Babiš s jasným návrhem pomáhat běžencům na místě. Že se k Orbánovi a V4 přidá Rakousko, si představoval málokdo. A se Salviniho Itálií už to půjde těžko zastavit.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Macronové, Junckerové a celá ta byrokratická struktura EU s podporou OSN a podobných institucí se ještě dlouho bude bránit regulacemi jako Globální pakt migrace, Istanbulská smlouva, Macronova evropská armáda „na obranu před USA“, chystané regulace na cenzuru internetu nebo nejnovější regulace schválená Evropským parlamentem vyhlašující totální válku všemu „pravicovému, xenofobnímu, populistickému, extremistickému, neonacistickému“ a jak všelijak ještě hanlivě nazývá občanské protesty proti nové totalitě. Má k tomu stále ještě obrovské prostředky, organizační i finanční, a její svržení nebude bezbolestné. Jak rychle (nebo pomalu) to půjde, by nám měly naznačit volby do Evropského parlamentu.

Psali jsme: Ale to je jinak s tou Slonkovou a Kubíkem! Utřel Hamáček novinářku z DVTV. A k odstoupení Babiše... Senátor Hilšer: Kdyby měl Babiš čisté svědomí, tak tyhle mafiánské praktiky dělat nemusí Benjamin Kuras: Odstěhujte migranty na ostrovy. Čechy převraceli z náboženství na druhé, takže nevěří ani islámu. Homosexuálové nám přispěli Petr Hampl bez obalu o SPD, který prý jediná může něco změnit. Ale je třeba toto

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban