Nejhorší ministr školství Plaga. A Drahoš? Vládne školskému výboru jako diktátor. Naslouchá jen lobbistům z neziskovek. Předák učitelů zuří

Na některých "proticovidových demonstracích" jsem zaznamenal i hlasy, že někteří státní zaměstnanci jako učitelé a úředníci jsou vyžírkové, protože v této době pracují na poloviční úvazek a přesto berou plný plat. Co vy na to?



V Pedagogické komoře se sdružují ti nejaktivnější učitelé, kteří mají naopak více práce než dříve a pracují dlouho do noci nebo i o víkendech. Přejít z běžné výuky na on-line vzdělávání je velmi náročné. Myslím si, že právě učitelství je profese, kterou koronavirová opatření proměnila nejvíce. Učitelé si toto povolání zvolili, protože chtějí pracovat osobně s žáky ve třídě, nechtěli být youtubery. Pedagogická komora jim poskytuje zázemí především tím, že se mohou podělit o své náměty nebo pokládat dotazy v našich třiceti facebookových skupinách. Pro každý vyučovací předmět máme jednu. Celkem už sdružují přes 30 000 pedagogů.



Při protestu před ministerstvem školství křičela svolavatelka Jana Peterková: "Plago, styď se. Když neotevřeš školy, měla by se za tebe stydět i tvá máma." Jak to na vás působí?



Já jsem slušňák a nemám agresivitu rád, ani tu slovní. Nesouhlas lze vyjádřit s grácií nebo ironií… Robert Plaga se dlouho bránil uzavření škol, především těch mateřských, což vedlo k šíření nákazy přes děti do rodin, kde onemocněli, nebo dokonce zemřeli jejich prarodiče. Kdyby se školky uzavřely dříve, jak tomu bylo v Německu nebo Rakousku, mohly by být už dávno opět otevřené. Čím později jsme je uzavřeli, tím více se nákaza rozšířila a o to déle bude trvat, než se vrátíme k normálnímu životu. Předčasné rozvolnění vedlo jen k dalším vlnám epidemie a tvrdšímu lockdownu. Kvůli tomu máme nejvíce nakažených a tím i hospitalizovaných a následně zemřelých ze všech států Evropské unie.

Jaká by vlastně měla být strategie návratu dětí do škol?



Návrat by měl být především bezpečný a dobrovolný. Nikdo by neměl být nucen své děti do školy posílat, pokud se bojí o jejich zdraví nebo život seniora ve společné domácnosti. A to ani ekonomicky. Proto by mělo pokračovat ošetřovné i pro rodiče, kteří chtějí pokračovat v distančním vzdělávání svého dítěte. Každý by se tak mohl svobodně rozhodnout, zda pošle dítě do školy, nebo si ho nechá ještě doma.





Obdržel jsem informace, že testy distribuované do škol jsou nekvalitní. A to až tak, že jsou desetkrát horší, než by měly kvalitní antigenní testy být. Testovat tímhle děti vlastně nemá žádný smysl. Je to jen Potěmkinova vesnice. Musím konstatovat, že za stávajících podmínek nelze o bezpečném návratu dětí do škol hovořit. Je to spíše hazard. Nic se předem nevyzkoušelo, rovnou se pojede naostro ve skoro všech školách v Česku. Platí to s výjimkou středních škol, kde se má výuka obnovit o týden později. Přitom jsme měli v březnu otevřené školy pro děti rodičů integrovaného záchranného systému, kde se vše mohlo otestovat. Robert Plaga ale jako vždy zaspal. Horšího ministra snad školství nikdy v minulosti nemělo.



Je datum návratu žáků prvních stupňů a předškoláků do škol 12. dubna, které už schválila vláda, bezpečné?



Mezinárodní doporučení je začít rozvolňovat až od stovky nově nakažených na 100 000 obyvatel. Toto kritérium nyní ani zdaleka nesplňujeme. Predikce říká, že bychom ho měli splnit na přelomu dubna a května, pokud vše půjde dobře. Předčasné rozvolnění může vést k další vlně nákazy a k dalšímu lockdownu.

Existují nějaké odborné studie o tom, jak rychle děti či mládež držená a učící se doma ztrácí sociální návyky?



Viděl jsem několik šetření a dopady jsou různé. Introvertní dítě to vnímá jinak než extrovert. V průměru se žáci věnují distanční výuce tři hodiny denně, ale další tři hodiny denně stráví na počítači hraním her nebo na sociálních sítích a podobně. U někoho mohou být dopady pozitivní, u jiného negativní.



K novele zákona o pedagogických pracovnících jste měli hned několik připomínek. Například snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů škol, vyšší příplatky za třídnictví, zvýšení počtu platových stupňů. Proč?



Tyto změny směřují ke zlepšení pracovních podmínek ve školách. To by mělo přitáhnout více kvalitních aprobovaných učitelů do školství. Třeba těch, co kdysi odešli jinam za lepším. Bohužel ve školském výboru, kterému vládne senátor Jiří Drahoš pevnou rukou diktátora, naše návrhy nenašly podporu. Senátor naslouchá hlavně lobbistům z neziskovky EDUin a o názory učitelů z praxe se nezajímá. A to se na jednom z návrhů shodlo devět školských organizací včetně Asociace děkanů pedagogických fakult nebo školských odborů, které dohromady reprezentují asi 25 000 členů z řad pracovníků ve školství.

Proč by neměla být uznána kvalifikace učitele někomu, kdo nemá pedagogické vzdělání?



Česká republika bude jedinou zemí, kde bude moci učit kdokoliv cokoliv. Například inženýr na prvním stupni základní školy. Do zákona totiž pronikly i další výjimky, kdy lze za kvalifikovaného učitele označit škrtem pera člověka bez pedagogického vzdělání. Označení "odborníci z praxe do škol" je jen fíkovým listem, který má skrýt hlavní záměr, tedy umožnit neziskovkám a komerčním firmám, aby mohly vyrábět kvalifikované učitele na svých školeních, což nyní nemohou.



Ve spolku Pedagogická komora máte v sekcích jmenované představitele snad všech stupňů a typů vzdělání, které v Česku existují. Lze ale říct, kolik pedagogických a jiných pracovníků za vámi fakticky stojí?



Přímo členů máme skoro 3 000. Z toho je přibližně 500 ředitelů škol. Mimochodem v médiích se často prezentuje prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, ale jeho spolek sdružuje pouhých 200 ředitelů z celkového počtu 4 200 základních škol v Česku. Uvidíme, co bude dál, neboť pan Černý odchází pracovat na ministerstvo školství do funkce ředitele odboru základního vzdělávání.

Snažíme se hledat podporu ke konkrétním problémům, protože i jednotliví členové Pedagogické komory mohou mít na různé změny odlišné názory. Naše nejúspěšnější petice měla skoro 22 000 vlastnoručních podpisů. Naposledy jsme organizovali otevřený dopis premiérovi, který reagoval na problém, že ministr školství Robert Plaga nekomunikuje s řediteli škol ani o těch nejdůležitějších věcech a řadu měsíců nesvolává školskou tripartitu. Tento dopis podepsalo 1330 ředitelů škol. Nevím o tom, že by někdy v minulosti takové množství ředitelů škol oslovilo premiéra, protože už nevědí, jak jinak upozornit, že jejich názorům resortní ministr vůbec nenaslouchá.

