Nejrychlejší cesta do horoucích pekel. Chamtivost, to je ten nejhorší vir, varuje ředitel nadace. Zapomeňte na růst, hlavní teď bude stabilita

ROZHOVOR Indický premiér prozíravější než německá kancléřka? Na západ od nás „experimentují“, jako by soupeřili, kdo koho přetrumfne v nekončícím boji s koronavirem. Ostatně říká se, že Německo nedělá malé chyby. Jen ty velké. Místo remcání ve zbytečném Senátu by se mělo přemýšlet, jak co nejrychleji být v co nejvíce položkách soběstační. Bude totiž v Evropě a světě hůře. A to nemluvíme o Spojených státech, kde tiká časovaná bomba. To uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ředitel Nadace Železné opony Václav Vítovec.

Jak hodnotíte práci vlády a premiéra v této krizové době?

Nastala zcela ojedinělá situace, kterou svět ještě nikdy nezažil. A samozřejmě ani my, kterým je téměř sedmdesát, nepamatujeme situaci, která nastala. Je to mimořádný stav, který vyžaduje mimořádné prostředky a mimořádně schopné manažery. Neexistuje žádná analogie s nouzovým stavem při povodních, zemětřesení nebo jiných živelních pohromách. Podle mého názoru odvedla špičkovou manažerskou práci současná vláda v čele s Andrejem Babišem, který má prokazatelnou schopnost se rozhodovat a i díky svým jazykovým schopnostem má evropský rozměr. Pan premiér děkoval ve svém státnickém projevu mnoha lidem. A je třeba poděkovat i jemu, ministrům Hamáčkovi, Havlíčkovi, Schillerové, profesoru Prymulovi a dalším. Tento tým se v mimořádné situaci chová profesionálně. Odvádí špičkovou manažerskou a organizační práci v situaci, která doma ani ve světě nemá analogii. To je třeba zdůraznit.

Drobnou připomínku bych měl jen k tomu, že po týdnech mimořádného stavu by se ekonomická část měla oddělit od krizového řízení, ta by měla zůstat panu Prymulovi, ministrům vnitra a obrany. Premiér by měl řešit ekonomiku a krizový tým by měl řešit pandemii a trvající nouzový stav. Jinak ale smekám a je třeba jim poděkovat za rychlost reakce a smysluplná nařízení.

Z druhé strany v té „děkovačce“ chybí ministr zdravotnictví, který má trochu negativnější cejch či punc…

Já myslím, že ne. On se tomu věnoval stejně jako ostatní, je to manažer, nikoli epidemiolog. Zapomněl jsem jej jmenovat, ale myslím, že odvádí velice dobrou práci.

Opozice, Senát a nově také Miroslav Kalousek. Zvedají hlasy a kritizují…

Trapné „remcání“ a neschopnost držet basu v této lidsky dramatické situaci je tragédií opozice. Nedovedu si představit v současné situaci jediného současného opozičního politika v čele jakékoliv vlády. Před několika dny jsem k ránu sledoval záznam přenosu ze Senátu a musím říci, že mně hrůzou běhal mráz po zádech.

Dospěl jsem k závěru, že moderní demokracie, která musí operativně a účinně řešit dramaticky se měnící svět, by měla fungovat jako jednokomorový parlament. Senát v moderní společnosti není pojistka demokracie, ale jejím historickým anachronismem a „žvanírnou“. V situaci, ve které se nacházíme, Senát není schopen plnit žádnou funkci a jedině to komplikuje. A pak se jednoznačně přimlouvám za většinový volební systém, tedy strana, která vyhraje volby, ať má čtyři roky plnou zodpovědnost za řízení státu. Za čtyři roky s nimi voliči zúčtují.

Pojďme k železné oponě. Nyní už ze strany EU zaznamenáváme nějaké pokusy o společné postupy, nicméně na nás nejdříve dělali ty ty ty. Vytváří se nějaká, byť pomyslná, železná opona?

Železná opona, to byla kdysi nemoc moci, ideologická bariéra a dramatický boj o přírodní zdroje. Její dozvuky a bipolarita myšlení bohužel zůstávají v hlavách mnoha lidí v Evropě a ve světě. Ale nyní vytahovat tento pojem ve smyslu epidemie, která propukla po celém světě, to je absurdní nesmysl. Jsme v tom naprosto všichni včetně elit a jakákoliv železná opona nezastaví koronavirus, který prostě nezná a také nerespektuje žádné hranice. Všichni, kdo mají mozek v hlavě, by měli táhnout za jeden provaz, protože jinak to nejsme schopni dát dohromady.

Stranou dávám ekonomické důsledky. Koronavirus je epidemiologická i ekonomická atomová bomba, která hluboce změní svět. Postupně se z chaosu zrodí nový světový pořádek. Doba blahobytu a tzv. rozežranosti, které jsme byli svědky v posledních letech, definitivně skončila.

Vraťme se ještě k té železné oponě. Pokud by se u nás vyvíjela nemoc lépe než v okolních státech, nějak jsme si s ní poradili, tak zábrana ale přece musí být, protože jinde na tom nejsou vůbec dobře, viz Německo či Itálie…

To je dobrá otázka. Samozřejmě EU jako politický projekt, který garantuje, že se v Evropě nebude válčit, v této situaci evidentně zklamala. To cítíme všichni, kteří v Evropě žijeme. EU nemá například žádnou zdravotní politiku, natož společnou. Prezident Macron prohlásil, že varuje před likvidováním Schengenu. Ale naší budoucí mantrou, která nemá vůbec žádný „železný“ podtext, je, že se musíme snažit o naši maximální soběstačnost ve všech oblastech. Především v zemědělské produkci! Udělají to všichni. To není žádná ekonomická železná opona vůči našim přátelům v EU, ale jen zdravý rozum. A to se musí podpořit, protože to je cesta do budoucího lepšího světa, a dodejme, že snad konečně do normálního světa zdravého rozumu.

Železná opona ve smyslu ideologické bariéry je samozřejmě nesmysl, ale ve smyslu určitých ekonomických zábran je to, co nás definitivně čeká. Je jasné, že s bezbřehým volnomyšlenkářským způsobem často řešícím chiméry to dál nejde a axiom, že trh vše vyřeší, patří do teoretických učebnic ekonomie, ale jinak do propadliště dějin. A pak vzpomenu ještě jeden pojem – globalizace, česky zeměkoulizace. Před zhruba dvaceti lety se globalizovalo, co šlo, chamtivost nadnárodních společností neznala žádné meze. S cílem maximalizace zisku se nesmyslně přesouvaly výroby do takzvaného třetího světa. Neuvěřitelným výsledkem je například, že Evropa ani Amerika nejsou schopné vyrobit dostatek oděvů a roušek ani pro vlastní zdravotníky, natož pro své obyvatele. Epidemie potvrzuje, že globalizace a vzájemná provázanost jejich protagonistů je tak velká, že jsou schopni přivést ekonomický systém na pokraj celosvětového kolapsu.

Pojďme k pendlerům, kde nastal docela překotný vývoj. Dokonce na toto téma si podle diplomatických zdrojů volali šéfové vlád okolních států, tedy s Babišem telefonovala jak Angela Merkelová, tak Sebastian Kurz, protože bez českých lékařů, zdravotníků a sester by jejich příhraničí dostalo těžkou ránu. Na jedné straně tedy zahraniční intervence, na straně druhé pak taková plošná benevolence k desítkám tisíc lidí pracujících za hranicemi z epidemiologického hlediska asi není ideální a stát by se k tomu měl restriktivně postavit.

Pendleři za tento stav samozřejmě nemohou. Ale v zákazu pendlování můžeme hledat dočasný nástroj, jak epidemii zabraňovat, respektive částečně zpomalit či omezit. Pravdou je, že Němci evidentně začátek epidemie podcenili. Jejich odborníci dospěli k poměrně avantgardnímu názoru, že epidemie koronaviru je srovnatelná s chřipkou. Tomu už dnes nikdo nevěří. Bohužel naši němečtí přátelé nedělají malé chyby. Jen ty velké. A to je jedna z nich. „Svezli“ se s tím i pendleři.

Do epidemiologických dějin planety se zapíše i původní postup Britů a jejich premiéra Borise Johnsona. Ti na začátku epidemie tvrdili, že je třeba promořit celou Británii. Podobný nelidský přístup a nepochopení situace reprezentují vlády Nizozemců a také Švédů. Moudrou myšlenku, kterou je třeba zmínit, vyslovil indický premiér, který prohlásil, že jediná cesta, jak zamezit šíření koronaviru, je zůstat 21 dnů doma – a je lhostejné, zda jde dnes o tuto epidemii, nebo za dva roky to bude jiný typ viru – dodal, že je to jediná cesta, a pokud nevydržíme jednadvacet dnů, tak se Indie vrátí o jednadvacet let zpátky.

Přístup některých našich západoevropských přátel mně občas připadal jako ze špatného epidemiologického filmu. Obecně řečeno, špičkoví odborníci, univerzity, instituty studují tyto problémy staletí, a když tato situace nastane, tak jsme vlastně my jako společnost, a teď myslím celoplanetárně, nepřipraveni.

Vy jste se zmínil o Švédsku. Tam už je situace taková, že vědecká elita pojmenovala situaci za ruskou ruletu a naléhavě žádá tamní vládu, aby razantně konala. Tato severská země si totiž situaci zcela pustila z ruky. Naprostá benevolence, v zájmu ekonomiky je prostě vše dovoleno…

Tak. A na to navážu další věcí. Dlouholetá teorie takzvaného trvalého růstu, jak se teď potvrzuje, je od začátku scestná. Je neproveditelné, aby všechny firmy trvale rostly. Všechno má své limity a hranice… jak řekl Albert Einstein: „Pouze dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská blbost, ale o tom prvním nejsou důkazy.“ Celosvětově proběhnou velké změny. Svět bude konečně hledat stabilitu. Udržet základní chod společnosti. Bude to trvat několik let, než se z toho dostaneme. Budoucí ekonomická mantra nebude růst, ale stabilita!

A navážu ještě jednou věcí: pokud se neprohlásí patologie lidské chamtivosti za regulérní nemoc jako každá jiná a epidemiologicky nejnebezpečnější virus lidského pokolení a nezačne se na univerzitách a celosvětových vědeckých pracovištích studovat jako nemoc lidského rodu, tak se v budoucnosti nezmění vůbec nic. Chamtivost a touto diagnózou onemocnělí nositelé jsou skutečnou příčinou všech světových válek. Ona dohnala svět i do současného stavu.

Tomu odpovídá třeba situace v rakouském Tyrolsku, kde majitelé hotelů a sjezdovek ignorovali, že se tam masivně kašle jak při lyžování, tak třeba v barech…

Tak to je!

… ale mementem je třeba také severní Itálie, která je nejbohatší. Člověk by takovýto masivní atak nemoci neočekával třeba na Sicílii…

Je třeba, aby to posoudili odborníci. Je to jedna z nejbohatších částí Evropy, kde pracovali čínští dělníci. Ti jim to tam roznesli. Také se přiznalo, že největší rozšíření bylo z fotbalového zápasu, kam přijely tisíce lidí ze Španělska. Je nepochopitelné, že v severní Itálii je smrtnost deset procent, když jinde zdaleka tak není. Namítnete, že je tam nejstarší populace. Na jihu Apeninského poloostrova žijí více rodinným životem, tam je stará paní pořád hlavou rodiny, kdežto na severu posílají babičky a dědečky šupem do domovů pro seniory, které jsou samozřejmě nejzranitelnější. A to je další problém společnosti – krize rodiny.

Lidsky je pochopitelné, že zdravotní systém, kdy je nakaženo 6 500 zdravotníků a 51 lékařů zemřelo, kolabuje. Je třeba našim italským přátelům přát co nejrychlejší konec epidemie!

Zpráva o naší nepoučitelnosti a iracionální nezodpovědnosti je i v tom, že začátkem března feministky pořádaly ve Španělsku kolosální pochody k Mezinárodnímu dni žen!

To je opravdu na hranici a je to otázka pro psychology, možná i psychiatry.

A skočíme do Spojených států, kde je všechno nej a najednou je tam nej i koronavirus, a to asi nebude žádná legrace…

Největší problém nastane v USA. Asi čtyřicet procent obyvatel tam nemá zdravotní pojištění. Privátní zdravotní systém, a to vím od mých vysoce postavených amerických přátel, nikdy pořádně nefungoval. Obama se snažil udělat nějaký základní systém, který by lidi alespoň minimálně připojistil. Procestoval jsem velká americká města a nedovedu si představit, jak tam koronavirus s jeho smrtností, která je průměrně kolem tří až pěti procent nakažených, zvládnou.

Se zděšením jsem četl, že v New Yorku již koronavirová bomba vybuchla a že nyní již připravují polní nemocnice. Na to je jediná odpověď: víme, že Spojené státy mají armádní rozpočet 720 miliard dolarů. Takže doufám, že využijí armádu se svými polními prostředky, které jsou připraveny i na bakteriologickou válku. Jinak si nedovedu vůbec představit, jak to dostanou pod kontrolu.

A na to navazuje zásadní otázka – jakmile se propadne ekonomika a burza v USA, tak to má vždy dopady na celý svět. Amerika kýchne, Evropa dostane rýmu. A z toho jsou největší obavy. Klíčové ekonomické krize měly kolébku americkou burzu. Ať to bylo ve dvacátých letech nebo v roce 2008. Mnozí současnou situaci srovnávají s rokem 2008. Ale to byl naprosto jiný stav. Enron nalhával výsledky, bankéři prodávali smyšlené produkty, které neměly žádnou cenu. Lidé tehdy byli zdraví, firmy fungovaly, jen nalhávaly jejich výsledky a prodávaly bezcenné produkty. Podvody zaplatil daňový poplatník, tak jak se na právní stát sluší a patří. Ale dnes je situace zcela jiná. Naprosto jiná. To nelze srovnávat.

Když se vrátíme zpět k nám, tak také tady to nebude vůbec žádná legrace. Jsou spousty lidí, kteří žijí, jak se říká, z ruky do úst…

To je bolestná část současného systému. Četl jsem, že 40 procent Čechů má finanční zásobu na tři měsíce. A situace za uvedenou dobu jistě nebude dořešená. Když lidé nebudou mít zdroje příjmů, tak hrozí, že půjdou do obchodů a vezmou si, co potřebují. A tohle může být v současné situaci ústřední problém Spojených států, u nás snad jen okrajově.

Češi měli vždy vysokou sociální inteligenci. Když bylo nejhůř, tak si pomáhali. Nejvíce by to odnesla města, méně pak vesnice.

Když jsme si povídali o té soběstačnosti. Z resortu zemědělství dokonce přišel návrh omezení, nebo dokonce zastavení exportu potravin a zemědělských surovin. Už nyní ovocnáři, zelináři a další upozorňují, že bude po celé Evropě nedostatek…

Ano, nebudou sezónní pracovníci. Kdo bude sklízet. To za prvé. A za druhé, kdyby EU skutečně plnila svoji funkci, tak se můžeme přimluvit za to, aby hranice pro převoz potravin zůstaly stále otevřené. Pokud však vznikne větší krizová situace – což se může stát –, tak potom se každý stát bude starat sám o sebe. A pak může nastat i nedostatek potravin. Už i OSN varovala před zavíráním obchodních hranic právě kvůli přesunu potravin a zemědělských surovin přes hranice.

Pamatuji si, jak před několika lety byl velký problém s neúrodou rýže v jihovýchodní Asii. Vyvolalo to razantní zvýšení ceny, tím pádem protesty místních lidí a každá země se snažila uspokojit vlastní poptávku, nasytit svoje lidi. A pak teprve myslet na vývoz. Prostě bližší košile než kabát…

Tak to je. Když se podíváte do historie Československa, tak jsme před třiceti čtyřiceti lety byli prakticky soběstační v zemědělské výrobě. Kdo tomu alespoň trochu rozumí, tak se zděšením se dívá na to, že naše soběstačnost v potravinách a v mase je kolem třiceti čtyřiceti procent. To je přece absurdní. Tahle země je v pohodě schopna uživit všech deset milionů lidí. Takže – zaorejte řepku a sázejte brambory. A tak by to mělo zůstat dalších sto let. Definitivně.

Když hovoříme o globalizaci – ona určitě dostane takříkajíc na frak, ale na druhé straně už nyní slyšíme, že ideální je platba kartou, tedy bezhotovostní platební styk. Nyní takzvaná chytrá opatření, kde se dá podle použití karty a telefonu poznat, kde jste, a dokonce s kým se stýkáte. To je přece kolosální nástup Velkého bratra…

Je to pravda. Bretschneider byl amatér, moderní společnost je „profízlovaná“ naprosto dokonale. Ale jak jsem uvedl na začátku našeho rozhovoru, mimořádná situace vyžaduje mimořádné prostředky. V tomto případě jde o zdraví a budoucí život a týká se to naprosto všech. Důkazem je toho princ Charles, Tom Hanks, Boris Johnson a mnozí další. Tahle nemoc si prostě nevybírá. V tomto případě jsem pro to, aby pokud má stát možnost se dopátrat těch, kteří jsou nakažení a nákazu šíří, tak ať tak učiní. Je to ve jménu zdraví ostatních, našich životů a budoucí generace. Jen v tomto je ten Velký bratr pozitivní.

Nu, snad se to pak vrátí zpět, ale přece víme, že některých věcí se neradi vzdáváme a tajné služby si už mnou ruce…

Tajné služby pracují v zájmu státu a pro lidi z jejich daní, nikoli proti vlastním lidem…

Dnes se mnohde vysmívají těm, kteří skupují zásoby. Ale jde přece o přirozenou záležitost. Jak to vidíte vy?

V případě takovéto mimořádné situace jde o normální přirozenou reakci. Z druhé strany jsme ubezpečovaní, že zásobování potravinami bude trvale fungovat. Krátkodobě ano, dlouhodobě si nejsem jist. Jasné však je, že pokud by Evropská unie a její členské státy nebyly schopné zásobovat potravinami sami sebe a o přebytky se navzájem dělit, tak by to byla krize důvěry v systém. Co jiného by měly trvale zajistit? Ale i lidé by měli mít vnitřní disciplínu a být se schopni v mimořádných situacích omezit. Jasné je, že doba blahobytu skončila. To je bez diskuse. A že se připravuje nový světový pořádek, to je také jasné, takto to dál nešlo. Jak s oblibou říkám, „šéfdesigner vesmíru“ už se na to nemohl dívat a už ho to naštvalo.

Když to na závěr trochu zlehčíme, vy máte možnost zůstat i několik let zavřen v atomovém depotu na Míšově na jižním Plzeňsku, který je zároveň vynikajícím krytem a kterýžto provozujete pod názvem ATOMMUZEUM…

To by byl nádherný život, bez telefonů, televize, ve stálé teplotě sedm stupňů.… ale opravdu jsem měl několik telefonů na toto téma… přátelé říkali, že mají připraveny kontejnery jídla a že to odvezou do atomového bunkru. Říkám jim – počkejte ještě několik týdnů, jsem přesvědčen, že to nebude potřeba. Je jasné, že i tentokrát svět ten obrovský flop vybere, ale je třeba, abychom se konečně poučili. Aby se nikdy tyto „trezory“, domácí sklepy a spižírny nemusely naplňovat zásobami, které člověk nepotřebuje.

A jsme, ergo kladívko, zase u železné opony, protože k tomu musí být přece přijato určité „poučení z krizového vývoje“…

Přesně tak! Bohužel je třeba konstatovat, že lidstvo je nepoučitelné. Nepoučili jsme se z první ani z druhé světové války, ani studené války. Co chceme ještě prožít, abychom se poučili? Teď záleží na tom, jak skončí pandemie koronaviru. Ta se týká celého světa a všech. Tam svítá naděje poučení!

A pokud bych ještě mohl, tak bych závěrem rád varoval před nekontrolovatelnou digitalizací našeho světa. Všichni sedí u počítačů, řízení civilizace a našich životů přebírají počítače. Digitalizace všeho, čemuž paradoxně dnes pomáhá i epidemie. Jednoduchým vypnutím několika satelitů, vysílačů a zdrojů jsme bez jakékoliv digitalizace. Ze dne na den vznikla celosvětová koronovirová pandemie. Z hodiny na hodinu může přijít magnetická bouře a nebude fungovat už vůbec nic.

… nebo třeba šílený či „sjetý“, zneuznaný hacker…

Ano! Proto důrazně varuji před digitalizací všeho bez záložního systému… to je nejrychlejší cesta do horoucích pekel…

