Nelze jinak. Babiš má jen dvě možnosti, co teď dělat. Po auditu eurokomise promluvil politik znalý Bruselu

ROZHOVOR Případ Andreje Babiše bez jakékoli pochybnosti naplňuje střet zájmů, jak je v evropském právu definován, a tak audit Evropské komise nemohl dopadnout jinak, než dopadl. Tvrdí to bývalý europoslanec ODS Hynek Fajmon, který nevidí jinou možnost, než že by příslušná firma neoprávněně čerpané dotace vrátila. Zároveň je přesvědčen, že Andrej Babiš buď bude premiérem a zbaví se svých firem, nebo nebude premiérem a ani v jiné klíčové funkci a může dal čerpat dotace. V zásadě se musí rozhodnout, zda chce být politikem, nebo dotovaným byznysmenem. V této situaci by měl předseda vlády na svou funkci rezignovat.

Závěrečná zpráva Evropské komise k auditu o střetu zájmů Andreje Babiše je sice v režimu důvěrné, ale i tak ledacos z ní uniklo do médií. Její znění se hodně shoduje s textem předběžné zprávy, kterou Česko rozporovalo. Hlavně v tom, že premiér je ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Předpokládal jste i opakovaně takový závěr? Pokud ano, tak proč?

Ano, předpokládal jsem to. Audit Evropské unie nemohl jinak dopadnout, jelikož střet zájmů je v evropském právu zcela jednoznačně definován. Jeho definice je široká a případ Andreje Babiše jej bez jakékoli pochybnosti naplňuje.

Informace unikající ze závěrečné zprávy Evropské komise Andrej Babiš zprvu okomentoval, že je to akce zkorumpovaných udavačů z Česka, jak označil neziskovku Transparency International. A také je to prý pomsta odcházející Evropské komise za jeho odmítavý postoj k přijímání uprchlíků, kdybychom je prý přijímali, k ničemu takovému by nedošlo. Myslíte, že je na těchto argumentech něco pravdy, nebo je to jen pokus hájit těžko obhajitelné?

Ministr průmyslu Karel Havlíček poukázal na fakt, že Andrej Babiš šel do politiky s tím, že může vlastnit firmy. Když jako úspěšný začal vadit, přišel požadavek, aby se těch firem zbavil. Vytvořil se lex Babiš, tak své podíly ve firmách vložil do svěřenského fondu, aby zákonu učinil zadost. No a teď přichází Evropská komise s tím, že to také není dobře. České zákony ale může vykládat pouze český stát. Nebo je to jinak?

V evropském i českém právu je jednoznačně definováno, že není možné být při výkonu politické funkce ve střetu zájmů. Je zcela nežádoucí, aby premiér rozhodoval o dotacích pro soukromé firmy a zároveň byl vlastníkem takové dotované firmy. Netýká se to pouze případů samotného přímého vlastnictví, ale i případů, kdy jsou vlastníky členové rodiny a další definované osoby, které mají k sobě blízký vztah. V evropském i českém právu má takový vztah za následek nemožnost čerpat příslušné dotace. Evropské právo je navíc nadřazené nad českým právem, takže argument, že české zákony vykládá pouze český stát, je zcela lichý.

Podle Evropské komise byly všechny dotace po 9. únoru 2017 vyplaceny neoprávněně. Právě v ten den vstoupila v platnost česká novela zákona o střetu zájmů, kvůli níž pak premiér vložil své firmy do svěřenského fondu, což se zdálo být českým zákonodárcům jako dostatečné. Ale auditoři EK přesto tvrdí, že má nadále vliv na své firmy. Jak se vypořádat se skutečností, že byl kvůli Babišovu střetu přijat zákon, on se zachoval v jeho smyslu, ale není mu to nic platné? Byl tedy přijat nepovedený či neúčinný zákon?

Evropská komise vychází z definice střetu zájmů obsažené v evropské legislativě. Český zákon je zde až na druhém místě.

Nezávislý auditor Evropské unie je toho názoru, že pan Babiš je stále i po převodu firmy Agrofert a.s. do svěřenského fondu konečným příjemcem výhod a konflikt zájmu dle evropského práva dle auditora trvá.

Česká republika by podle té závěrečné zprávy měla vrátit celkem 235 milionů korun z unijních dotací, v původní verzi auditu žádala EK zpět 451 milionů korun, které byly přiděleny holdingu Agrofert. Ať už by šlo o jakoukoli částku, můžeme očekávat, že peníze uhradí Andrej Babiš skrze Agrofert, aby u lidí neskončil? Nebo to podle vás zaplatíme my všichni?

Pro poskytnutí dotace musí existovat právní základ a ten je pouze na úrovni Evropské unie. Pokud EU řekne, že dotace byla vyplacena v rozporu s právem, musí být v plném rozsahu vrácena. Česká republika žádný národní právní základ pro uhrazení Evropskou unií odmítnutých dotací nemá, takže neoprávněné dotace musí příslušná firma vrátit. Neumím si představit, že by to bylo jinak.

Dostal se Andrej Babiš do situace, že musí vyhovět požadavku svých odpůrců, tedy rezignovat na funkci předsedy vlády, nebo skutečně dostat firmy mimo svůj vliv, tedy nejspíše je prodat? Je myslitelné, že by mohl zachovat status quo, i když zatím jakoukoli změnu odmítá s tím, že nic neporušil a neporušuje? Vidíte nějakou jinou možnost?

Záleží na tom, co je cílem předsedy vlády. Pokud chce být premiérem a zároveň mít možnost čerpat dotace pro svoje firmy v plném rozsahu, tak toto podle mého soudu již není možné. Buď bude premiérem a zbaví se svých firem, nebo nebude premiérem a ani v jiné klíčové funkci a může dál čerpat dotace. V zásadě se musí rozhodnout, zda chce být politikem, nebo dotovaným byznysmenem.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman oznámil své rozhodnutí ve věci přezkumu usnesení o zastavení trestního stíhání v tzv. kauze Čapí hnízdo. Je vrácení případu spolu s požadavkem na pokračování trestního stíhání premiéra spolu se zprávou Evropské komise, o níž si povídáme, důvodem ke konci této vlády a k vypsání předčasných voleb?

Myslím si, že předseda vlády by měl v teto situaci rezignovat. Nemyslím si, že je nutné dělat předčasné volby. Vládnout může vláda na stejném koaličním základě, ale s jiným předsedou vlády.

