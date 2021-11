Němcová, Pavel, nebo Drahoš na Hradě? Prohra národa by byla dokončena, myslí si Černocký

reklama

„Tvoří se nová vláda a má problémy. Ty dámy, co do ní chtěly, už nechtějí (Pekarová, Richterová), a tak je má na ministerstvu nahradit traktorista Jurečka. Šílený nezletilec Lipavský do křesla MZV? Finance má spravovat Stanjura, za kterým vykukují podivné kšefty v jeho regionu? Válkychtivá Černochová s atomovou Langšádlovou za zády, na obranu? Předsedou vlády profesůrek Fiala, čerpající státní dotace na podporu barmských žen? Provařené figury Benda, Bendl, Blažek a další se vracejí… A už se perou mezi sebou. Jediné, co je všechny spojuje, je touha po moci a po prebendách. Amatérští Piráti nevědí kudy kam. Do vlády? Pryč?“ nechápe Černocký a pokračuje.

„Nicméně spokojenost nové garnitury vládne… zbavili jsme se Babiše! Opravdu? Nebude se nám ale po něm za chvíli ještě stýskat? Metody „deep state“ fungují všude stejně. V USA se pokoušejí kriminalizovat Trumpa. Prý naváděl lidi k útoku na Kapitol. (On ale jen vyzýval lidi, ať jej přijdou PŘED Kapitol podpořit.) Babiš do krimu! Za Čapí hnízdo? Ale on ten grant získal zcela legálně, podle platných předpisů, a úředníci mu jej schválili! A navíc, všechny peníze, do korunky, vrátil,“ upozorňuje publicista.

„Kam se vlastně ta naše země řítí? Plivli jsme na Východ a ze Západu na nás padne… No, doplňte si sami.“

Noví kolaboranti, vzletné fráze, cenzura, ztráta potravinové soběstačnosti

„Před 103 lety jsme se zbavili ‚žaláře národů‘, Rakousko-Uherska. Začali jsme si spravovat své věci sami, získali jsme nezávislost. První republika měla své problémy a ‚mouchy‘. Jistě, byla to mladá republika. Chybující, ale svobodná...“ vrací se do naší historie publicista.

„Přežili jsme německý nacismus i pokus našich kolaborantů o jakýsi komunismus. Kam jsme se ale dostali po 80 letech?“ ptá se a smutně pokyvuje hlavou. „Vstoupili jsme do nadějné organizace slibující nebývalý rozvoj... ale po čase se ukázalo, že to je vlastně takový nový ‚žalář národů‘. Ztratili jsme nezávislost i svobodu. Naši noví kolaboranti se zaštítili vzletnými frázemi a táhnou nás znovu do područí nové německé říše. Ztratili jsme potravinovou soběstačnost i právo rozhodovat o tom, co můžeme a co nesmíme vyrábět. Cenzura komunistická byla nahrazena cenzurou facebooku, řízenou z Bruselu. Stručně řečeno, dnes jsme stejně nesvobodní, jako jsme byli v osmdesátých letech. Opravdu, dnes není co slavit,“ podotýká neradostně.

Bezdomovci, zadlužení, teror farmaceutických firem

„Noví svazáčci, jako Pavel Žáček zvaný ‚Pažout‘, se radují, že ze Sněmovny konečně vypadla „KSČM. Vypadli i socdemáci. Je ale opravdu důvod k oslavám? Čitelná levice je nahrazena poněkud rozmazanými (pseudo)liberály. Od Pirátů, přes klerikály, až po pseudopravičáky z ODS a TOP 09. To je výhra? Tahle parta se tvrdě obořila na Putina a na Čínu... a EU se nám směje a obsazuje nové trhy. To jsou liberálové? Ne, jenom tajtrdlíci,“ říká rázně Černocký.

„Ano, fronty na banány už neexistují. Zato tu máme armádu ‚nepřizpůsobivých‘, práce se štítících. Fůry bezdomovců a beznadějně zadlužených. Spoustu politických ‚neziskovek‘, kašlajících na vlastní občany, pečujících o přistěhovalce a hlavně pak o vlastní kapsy. Teror farmaceutických firem, vydělávajících miliardy dolarů na zotročování národů vakcínami, které, jak se stále více ukazuje, mají téměř nulový efekt. Druhým rokem očkujeme. Proočkovanost u nás už je na nějakých 70 %, a výsledek? Počet nově nakažených neklesá! Nemocnice se zase plní. Že prý očkovaní neumírají a mají lehký průběh? Tak sem s čísly, prosím... Kecy, kecy, kecy. Několik mých přátel, plně očkovaných, už dva týdny leží s těžkým covidem. Když jsem vloni psal, že virus byl vyvinut v USA a byl ‚vylepšen‘, za americké peníze, v Číně, tak mi příspěvek odmítli na „Neviditelném psovi“ otisknout, že prý to je nesmysl a hoax,“ krčí rameny.

„A vida, najednou to potvrzují i na naší CNN Primě. Vyhozené miliardy za ‚vakcíny‘ do kanálu. Financujeme americké podvodníky, místo abychom podporovali prokazatelně účinné léky na virózu, a vyvíjeli nové. Ovšem občane, vazale – nejsi očkován? Nemáš průkaz… tak seď doma na pr.eli a buď rád, že tě vůbec pustíme do krámu. Na dovolenou u moře klidně zapomeň. Buď rád, že tě, možná, s respirátorem pustíme do práce. Teror a zase jenom teror...“ žasne Černocký a vrací se k povolebnímu vyjednávání.

SPD „extremistická“? Proč, důkazy? A ČT? Vazalská TV, dirigovaná z EU...

„Nová parlamentní parta zcela ignoruje politickou kulturu. Hodlá uchopit totalitní moc. Ostrakizuje legální politickou stranu SPD a označuje ji za „extremistickou“. Proč jako? Konkrétní důkazy? Strana má 20 poslanců, ale nulové zastoupení ve vedení Sněmovny. Je to skandální...“ míní.

„Jak je to vlastně možné? Jak se to mohlo stát?... Elementary, dear Watson… Deep state ovládl všude, v tak zvaném ‚demokratickém‘ světě, prakticky všechny univerzity a celý školský systém, který indoktrinuje novou generaci. Vtloukají jim do hlav, že je „moderní‘ být liberální, nadnárodní, zelený a hlavně progresivní! Kdo nejde s námi, jde proti nám. Neslýchali jsme to už někdy dříve? Ale to hlavní se u nás stalo v roce 2000, kdy parta samozvaných liberálů uchvátila Českou televizi. Ta postupně přestala být českou, a stala se vazalskou televizí, dirigovanou z EU. Výsledek letošních voleb je právě jejím vítězstvím,“ připomíná publicista

Obskurní „liberální“ figurky na Hradě

„Prezidentské volby se pomalu blíží,“ dostává se dál Černocký. A upozorňuje: „Zdraví prezidenta není nejlepší a můžeme jenom doufat, že v pohodě dokončí své období na Hradě. Tam by rády usedly různé obskurní ‚liberální‘ figurky. Němcová, Fischer, Drahoš, gen. Pavel, a kdo ví kdo ještě. Oponenti zatím nejsou vyprofilováni. Není už nejvyšší čas? Kvalitních kandidátů jistě není málo, ale strany se musí dohodnout na konkrétních kandidátech. Miloš Zeman soudí, a určitě i velká část veřejnosti, že by jej měl nahradit Babiš. Konzervativci by rádi na Hradě viděli znovu Klause. Uvažuje se i o mnoha jiných. Pokud by na Hradě usedl jakýkoliv ‚liberál‘, byla by prohra národa dokončena. ‚Nový světový pořádek‘, by zvítězil a totalitní moc by se stala skutečné kompletní,“ konstatuje.

Miro? Nesmírně oblíbený před rokem 1989 i po něm...

A teď trochu z jiného soudku, říká na závěr publicista. „Čechy i Slováky rozesmutnily dvě věci. Nejprve odchod národní legendy Karla Gotta, a teď smrt zdánlivě nesmrtelného Miro Žbirky. Někdo ho miloval, někdo ne, ale právě on byl jakýmsi slovenským Gottem. Tichý, skromný, neokázalý člověk. Umělé hvězdičky mají potřebu naparovat se a předvádět svůj minitalent. Skutečný umělec to zapotřebí nemá… Miro byl, stejně jako Karel Gott, nesmírně oblíbený před rokem 1989, stejně jako po něm. Nikdy neměl zapotřebí vytrubovat do světa svoje politické názory, protože měl rozum. Na rozdíl od mnoha současných zpěváckých a hereckých trpaslíků, kteří si myslí, že mohou být věrozvěsty a morálními majáky národa…“ uzavírá Pavel Černocký.

