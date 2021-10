Nemocnice nemá právo. Útok na Zemana: Ivan David vyzval k zásahu

reklama

Senátní komise pro ústavu se shodla na tom, že má prezident Miloš Zeman přijít o pravomoci hlavy státu podle článku 66 Ústavy České republiky. Podle Ústřední vojenské nemocnice nyní není Zeman schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Jaký je prosím váš názor na dění, které se týká prezidenta republiky?

Anketa Je kancléř Mynář dobrý člověk? Ano 27% Ne 22% Nevím / Je mi to jedno 51% hlasovalo: 1589 lidí



Jsem přesvědčen o tom, že Ústřední vojenská nemocnice není nadána právem se vyjadřovat ke schopnosti prezidenta republiky vykonávat pravomoci. Nevím, že by je někdo zbavil povinné mlčenlivosti a nevím, zda mají právo si sami zvolit kritéria pro rozhodování. Naproti tomu obě komory Parlamentu se podle ústavy na takovém usnesení shodnout mohou, ačkoli všichni senátoři dohromady získali ve volbách méně hlasů než prezident republiky. Je zřejmé, že by se mohli shodnout kdykoli se prezident nebude líbit. Kritéria nejsou ústavou stanovena. Takto čtu formulace v ústavě. Rozhodnutí Parlamentu sice posuzuje Ústavní soud, s jeho rozhodováním ale máme svoje zkušenosti. Koalice se hrnou k moci, jako by nevěděly, že je v demokracii spojena s odpovědností a nebudou se moci stále odvolávat na chyby předchozí vlády.

V posledních dnech a hodinách pozorujeme dost rychlý sled událostí. Jak to působí na vás? Je nutné takto spěchat s odebíráním pravomocí?



Jsem teď v Evropském parlamentu ve Štrasburku a nemohu to podrobně sledovat. SPD nebyla v předchozí vládě a nebude v budoucí. Máme možnost situaci komentovat v médiích, která nás neignorují. Uvidíme, jak jsou koalice připraveny na vládní odpovědnost a čím „potěší“ občany včetně svých voličů a nevoličů. Bude na koalicích, aby vysvětlily rozhořčeným občanům, že se mají stále lépe. Rychlost útoku se řídí známým pravidlem „do nich, dokud jsou blbí“. Mnozí politici spěchají získat „zásluhy“.

Fotogalerie: - Brífink hradního kancléře



Vyšetřovatelé se budou například zajímat, zda někdo z okolí hlavy státu nezfalšoval jeho podpis pod dokumentem svolávajícím schůzi Sněmovny na 8. listopadu nebo prezidentovo jmenování předsedy brněnského krajského soudu. Je to na místě?



Svolání schůze na výročí bitvy na Bílé hoře je typický projev vůle současného prezidenta. Jestliže si však stejné strany nyní zastoupené v trojkoalici vybraly toto datum pro schválení „církevních restitucí“ s vydáváním majetku, který církev nikdy nevlastnila a rozdáváním majetku církvím, které v prvorepublikové pozemkové reformě o nic nepřišly a ani v roce 1948 neexistovaly, tak by se jim toto datum mohlo líbit.

Anketa Schvalujete, že Babišova vláda odpouští DPH na elektřinu? Ano 93% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4611 lidí

Podle dostupných informací, předpokládáte, že by prezident mohl do dění zásadně zasáhnout před 8. listopadem?



Nevím, zdá se, že Ústřední vojenská nemocnice už k němu nikoho nepustí. Možná snad ombudsmana, který má právo kontrolovat instituce, v nichž je omezována možnost pohybu a kontaktu s okolím v rozporu s vůlí institucializovaných osob.

Lídryně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala, že výzva k rezignaci Vratislava Mynáře je od Andreje Babiše krokem k prezidentské kandidatuře. Myslíte si, že je správné, že premiér žádá odvolání šéfa Kanceláře prezidenta republiky? A i když to odmítá, je případná jeho kandidatura na prezidenta?



Žádat může každý, co chce. Dokonce i premiér. Ale nerozhoduje o tom. Andrej Babiš by mohl být prezidentem, pokud by se dostal do druhého kola voleb, kde by stál proti ještě méně přijatelnému kandidátovi. Vždyť mnoho občanů bylo takto nuceno volit Miloše Zemana, ačkoli ho vůbec neměli rádi. Uvidíme. Proti politicky promiskuitnímu generálu Pavlovi, Patům a Matům bude také možno postavit například nějakého, tentokrát bystrého a morálně zachovalého profesora.

Psali jsme: To fakt ne. Šándor usekl „zásadní důvod“ odstavení Zemana Právník: Odvolání Mynáře? Ne úplně jednoduché. Představte si třeba... České Budějovice: Běžci odstartují 1/2 maraton, trh na Piaristickém náměstí nebude „Svatý Václav nás ochraňuj.“ V ČT znělo nečekané. Sesazení Zemana? Pozor



Šéfové stran pětikoalice – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů – ve Sněmovně jednají o poměru křesel v nové vládě, kterou by měl vést předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala. Co předpokládáte v souvislosti s nástupem nové vlády?



Když jsem se ptal svého srbského kolegy Milana Smiljaniče na politickou situaci v Srbsku, řekl mi, že současná vláda je po dlouhé době první, která není horší než ta předchozí. Podobné hodnocení v České republice nehrozí. Vláda bude tragikomická. Komická svým úsilím a projevy, tragická důsledky svých činů. Ale nemusí to trvat dlouho. Ne že by je spolu nedržely peníze, ale ani v České republice není trpělivost občanů nekonečná. Oni se poučí. Chtěli změnu a zjistí, že ne každá změna je k lepšímu. Mnoho občanů se jen nechalo naočkovat nenávistí k miliardáři, jako jiní se nechali miliardářem zavázat vděčností, že jim z veřejných zdrojů dal peníze, které měli dostat už dávno. Mnoho voličů nepostřehlo, že jim koalice nabídly líbivé cíle, ale žádné reálné cesty, jak jich dosáhnout. Lid se vždy znovu poučí, aby poučení znovu zapomněl.

Fotogalerie: - ANO je druhé

Jaké reakce očekávat co se týká Zeleného údělu od nové vlády Spolu a PirSTAN? Část ODS je vůči některým opatřením skeptická. Jak budeme schopní reagovat?



Nové vládě nezbude než souhlasit s krajně škodlivými akcemi v rámci unijního Zeleného údělu. Budou se snažit hujersky dokázat, jak jsou proevropští – totiž prounijní. ODS má sice k Zelenému údělu podle jejich hlasování v Evropském parlamentu ambivalentní postoj, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN ho ovšem bezvýhradně podporují. Růst cen energií a paliv, škodlivé zásahy do zemědělství atd. se tedy musí přičíst jim.

Jak budeme reagovat? My? Parlamentní listy budou dávat prostor i kritickým hlasům, já budu dále mluvit a psát o tom, jaké jsou skutečné příčiny a důsledky unijní politiky.

Už teď hovoří Vít Rakušan o nutnosti přípravy na předsednictví EU. Co očekávat od našeho předsednictví?

Myslím, že to bude trapas jako minule. Uvidíme, zda opět padne vláda ODS. Vznikla by hezká tradice a další zajímavá příhoda v historii posledních desetiletí. Nejspíše se ale nestane nic zvláštního, a všichni, kteří mohou do „veřejnoprávních“ médií, budou projevovat spokojenost.

Psali jsme: Berdychová: Organizace Impuls mění název, pro veřejnost bude srozumitelnější Oldřich Fischer: Počítače dubly zápisníků Niedermayer (TOP 09): Vyzývám EK k podstatnému zjednodušení daňového systému Veselý (ČSSD): Je neuvěřitelné, co všechno si Česká televize dovolí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.