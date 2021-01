Neoficiálně otevřené sjezdovky, debužírování v restauracích, „párty“ pod pražským mostem. Uznávaný vědec toho byl svědkem a varuje

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ Oficiálně zavřené, ale neoficiálně otevřené sjezdovky, debužírování v restauracích, pár davů lidí, byť se jich má setkávat jen pár. To je ukázka českého naturelu. Ne „švejkování“, protože tohle pojmenování nám přilepili nacisté. To je doba letošní, covidová. A také kyanid v řece Bečvě a rozprášená úspěšná skupina odborníků na České inspekci životního prostředí. ParlamentníListy.cz daly slovo uznávanému přírodovědci, geologovi Doc. RNDr. Václavu Zieglerovi, CSc. Ten se mj. jednoznačně hlásí k očkování a má vzkaz pro „odmítače,“ aby vrátili školné, protože se moc o přírodopis asi nezajímali. Rmutno mu není ani herců a kulturních pracovníků, z nichž někteří jakoby umírali hlady…

Jak hodnotíte letošní rok?

Jak hodnotit rok 2020? Inu, to je zapeklitá otázka. Totiž takový rok jsme tu neměli více než sto let. To bylo v dobách, kdy řádila takzvaná španělská chřipka, která ovšem také nebyla ze země, podle níž dostala své jméno. Ano, nemoc nazvaná COVID 19 velmi ovlivnila dění, ať již politické, hospodářské, občanské i lidské nejen v naší zemi, ale v celém světě a dosud ho plně ovlivňuje. Všiml jste si, že někteří lidé to - nejen u nás - nechápou a vzpírají se pod falešným hlásáním lidských práv podřídit se nezbytným omezením, která mají, jak pevně stále věřím, pomoci lidskému zdraví: A všiml jste si, že mnohá média toto chování vyzdvihují. Jen například, zcela nedávno jsem si přečetl na internetu, že skupina mladých Britů tajně utekla z karantény ve Švýcarsku. Podle mne se dopustili něčeho, co by měl celý svět odsoudit, když ne z právního, tak především z morálního hlediska. Nebo abychom nechodili tak daleko – byl u nás vyhlášen 5. stupeň, při kterém se na veřejnosti mohou, s výjimkou rodin, setkávat jen dva lidé, a já jsem byl osobně svědkem toho, že pod jedním mostem v Praze se uskutečnila bohatě lidmi navštívená „párty“. Nechme to stranou, ti lidé se budou muset srovnat se svým svědomím sami. Třeba si to uvědomí, až je potká horečka a dušnost, i když jim to nepřeji, že provedli hloupost.

A ještě k tomu COVIDU. Před pár dny jsem dostal email, možná vy taky, o konečně dobré radě, jak se vyhnout této nemoci. Tak jsem si přečetl tu konečně rozumnou radu paní hlavní lékařky z Britské Kolumbie. Není v tom nic objevného, pokud vím, všechno by se mělo, dle našich vládních nařízení, praktikovat i u nás, jenže u nás jsou lidé velmi "svobodomyslní" a každý z nich má na to svůj patent a přes všechna doporučení, zákazy či příkazy si stejně dělají, co chtějí, a nejvíc si stěžují, natahují ruce po penězích a protestují, když se jim nevyhoví, či pořádají průvody a jiné demonstrace. No, nebudu to dále rozebírat. Těžko radit někomu, kdo nechce slyšet rozumný hlas od toho, kterého jsme třeba nevolili. Navíc se musíme podívat, jak vypadá taková Britská Kolumbie a kolik má lidí. Tam se ta nemoc sráží moc dobře. Ale u nás? Devadesát procent obyvatel má za to, že jsou mu upírána práva podnikat a peníze vydělávat a jezdit na hory lyžovat či k moři a vůbec rozšiřovat nemoc, kde se komu zachce.

Letošní rok také ukázal, že počasí nelze jen tak ovlivnit a také to, že nejde dělat tragédii z toho, když je pár let sucho a pár let zase mokro. Vzpomeňme na sedm let tučných a sedm let hubených, jak o nich píše Bible. A vezměme si z toho poučení. A také, přizpůsobme k tomu naše školství. Je hezké učit se na gymnáziích starozákonním prorokům, ale nebrat si poučení z jejich mouder je ovšem trestuhodné. K čemu je taková škola! Mladí neznají naši vlast a naši přírodu! Říká se, že koukáme jen dopředu, že chceme změnit svět! Jsme možná v tom velcí, ale byli bychom ještě větší, kdybychom se dívali také dozadu, do naší historie a nepomlouvali ji pořád! Komu se tím chceme zavděčit? Stejně ti, komu tím chceme udělat radost, se na nás dívají jako na blázny a zbabělce.

Proč si nevzít v tomto poučení z I. republiky. I ona měla hodně chyb, ale lidé ji měli rádi. Či si myslíte, že mobilizační nadšení v roce 1938 a oběti našich lidí za II. světové války byly jen tak? Ano, jsme součástí Evropské unie, ale v mnohém jsme jiní, než západní i východní národy, uvědomme si naše vlastenectví. A v čem ještě byla ta koronavirová krize dobrá? Přece v lidské solidaritě. Kolik jen lidí šilo roušky a neptalo se, kdy nám je vláda dodá, kolik lidí nezištně pomáhalo skutečně potřebným a ne flákačům, kolik lidí šlo dobrovolně pomáhat do nemocnic, do domovů důchodců. Možná, že současná krize by nám v tom měla i nadále pomáhat! Ale to by nesměli mnozí natahovat jen ruce po penězích, či sobecky prosazovat jen své vlastní zájmy!

Máme prý nejhorší vládu všech dob a slušelo by lídru opozice místo v Kramářově vile a ve Strakovce?

Proč si myslíte, pane redaktore, že máme nejhorší vládu všech dob? Vy dobře víte, že já nikdy nebyl, pro své názory, jejím obdivovatelem. A přesto si ta vláda u mne získala sympatie a obdiv za to, jak zvládla první vlnu nemoci COVID. Co nezvládla, byl tlak, tlak opozice, podnikatelů a mnohých živnostníků a mnoha sobeckých lidí, vyburcovaných zbytečnou nenávistí k osobě předsedy vlády. Ano, naše pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Měli bychom si to heslo častěji připomínat. Ale, zdá se, že zatím vítězí lži a nenávisti. A vláda ustoupila. I já jsem jednou ustoupil v podobné situaci a situace se mi vymkla z rukou. A totéž se stalo i vládě. Najednou z ničeho nic jsme otevřeli hranice, krámy, sundali roušky, jako by se nic nedělo. Opozice slavila své vítězství na Karlově mostu s ohromnou slávou a hostinou, jakoby ona sama zvládla první vlnu COVIDU a lidi se hrnuli k moři do zemí, kde dosud měli COVIDU plné pytle. A s ohromnou slávou ho, určitě nechtěně, vozili domů. Kolik se jich při návratu nechalo testovat? Vždyť to ani povinné nebylo. Kolik se pak dělalo mnohačetných oslav, setkání, výletů a tak dále a nemoc byla zpátky. Zprvu nesměle, a potom stále víc a více.

První se probudila vláda a pak i opozice začala dávat své královské rady, zejména kolik dávat peněz těm či oněm a rozdávala plnými hrstmi, až se toho chytila i vláda. Je dnes jedno, kdo s tím přišel. A pak udělala vláda ohromnou chybu, alespoň podle mne. S daňovým balíčkem, který odsouhlasila spolu se svým největším protivníkem. A teď se zamyslete, pane redaktore, zdali by slušelo lídru opozice místo v Kramářově vile. Navíc, při prostoduchých vyjádřeních mnohých členů opozice, ano i těch od vás z Plzeňského kraje. Či si snad myslíte, že už se mělo očkovat začátkem prosince, jak to jeden z nich uvedl? A vidíte, já s ním souhlasím. Měli jsme očkovat a koupit čínskou vakcínu, jenže tomu by nesměly překážet naše ideologické důvody. Jen si všimněte, jak pravidelně se plivá na Čínu v našich sdělovacích prostředcích. Takže, abych to shrnul: Vláda, která nám vládne, dělala chyby, ale v boji s koronavirem vynaložila ohromné úsilí a vynakládá ho dále. Proto si vysloužila mou úctu a věřím, že si vysloužila také úctu většiny lidí, kterým vládne.

Zachránila nás EU s vakcínami?

Pokud jde o vakcíny proti koronaviru, zdá se, že jinou možnost nemáme. I když třeba Maďarsko dostalo či koupilo? - vakcínu v Rusku. Vakcínu, která má prý, stejně jako vakcína firmy Pfizer, 95procentní účinnost. Ale to se u nás člověk nedočte a neslyší o tom. O tom se v našich sdělovacích prostředcích nehovoří, i když by se mělo. A tak jsme na vakcínách, které nám doporučuje EU závislými, a můžeme být za to rádi. Někde mezi lékařskými kruhy jsem slyšel, že ta čínská vakcína je ještě účinnější. Možná, že jsme neměli přerušovat náš výzkum vakcíny proti COVIDU, prý byl velmi, velmi nadějný. Nedivil bych se, máme spoustu šikovných a chytrých lidí. Jen jim dát příležitost. Nu, první dávky jsou tady. Další dodávka se zadrhla, měla přijít až na svatého Silvestra - tuším, že byl papežem na počátku 4. století a je patronem zedníků a kameníků – to vím, jsem také jeden z nich, i když měla přijít už včera nebo dnes. Prý pro potíže s logistikou. Inu, je vidět, že i všemocná Evropská unie je tu a tam tvořena neschopnými úředníky, kteří zaviní zpoždění. Ba i západní firmy samy se mohou potýkat s potížemi při dodávkách. Jen bych nechtěl vidět ten cirkus, kdyby se toho dopustil náš úředník, ministerstvo či dokonce vláda. To by mnozí falešní proroci křičeli a spílali dotyčným. Takhle je zatím klid. I když některé kraje se nesměle ozývají, že nemají potřebné informace. Jako by neměly vlastní rozum. Budeme doufat a přát si, aby ta vakcína byla dodána. Je jí potřeba jako soli!

...dáte se očkovat? Andreji Babišovi prý píchli jen vitamín, říkají konspirátoři...

Do jaké míry je dle vás veselé být neposlušný, dělat si legrácky z vládních nařízení, otvírat sjezdovky, když mají být zavřené a debužírovat v hospodách? Jsme Švejci?

Urážíte Haškův román o dobrém vojáku Švejkovi. Když si ho pořádně přečtete, tak zjistíte, jak hluboké filosofické myšlenky obyčejného člověka vložil do úst své hlavní postavě románu - a i dalším postavám - jejich „stvořitel“. Nechci a nebudu zde rozbírat tento román, kdysi, před maturitou jsem se o to pokusil, ale pak jsem si vytáhl úplně jinou otázku. Své úvahy jsem ovšem, díky tomu, že jsem nepořáda starý, někam založil a už nenašel. Termín „švejkování“ vymysleli okupanti a jejich přisluhovači v době protektorátu a i po něm. Být neposlušný, dělat si legrácky z vládních nařízení, otevírat sjezdovky, i když mají být zavřené a debužírovat v hospodách, se mi nezdá vůbec veselé, ale krajně nezodpovědné a jen se divím, že státní moc na to nereaguje. V Německu či v Rakousku, ale ani v Itálii či Francii, by si lidé něco takového nedovolili a sdělovací prostředky by určitě tolik prostoru takzvaným rebelujícím nedaly. Nic veselého na tom nevidím, spíše smutek mě jímá.

Kyanid v Bečvě a zrušená inspekce životního prostředí na mezinárodně chráněné živočichy CITES, to určitě není dobrá zpráva o stavu našeho českého světa…

Zatím skutečně nevíme, kdo stál za otravou ryb v řece Bečvě a co vlastně ty ryby otrávilo. Znalec se dosud nevyjádřil, a protože jsem u toho nebyl, musím čerpat jen z novinářských zpráv a ty, jak známo, bývají nepřesné a každou chvilku jiné. Nedávno jsem četl vědecký rozbor o tom, kolik ryb zůstalo v řece zachováno a hle, zjistilo se, že část populací většiny druhů zůstala zachována natolik, že se může i nadále rozmnožovat. Samozřejmě, do tohoto počtu nebyly zahrnuty nově vysazené ryby. Obecně řečeno, vypouštění podobných látek do vodních toků je svinstvo a mělo by být po zásluze trestáno. Při nejmenším jde o nevratné poškození životního prostředí.

Ke „zrušené“ České inspekci životního protředí v oddělení CITES de facto zatím nedošlo, totiž oddělení opustilo všech pět zaměstnanců včetně dlouholeté šéfinspektorky Pavly Říhové. O jejich nedobrovolném odchodu se spekulovalo již od letošního léta a vedoucí oddělení CITES tyto informace potvrdila 8. září, když na svém profilu na sociální síti Facebook zveřejnila příspěvek, v němž sdělila, že ČIŽP v rámci reorganizace plánuje k 1. říjnu celé oddělení CITES zrušit. K tomu však nakonec po intervencích politiků nedošlo, všech pět zaměstnanců oddělení ale stejně postupně podalo v průběhu listopadu výpověď, takže oddělení nyní fakticky nefunguje a nad jeho budoucností visí otazník. Určitě by byla chyba zrušit toto oddělení. Potřebujeme úřady, které v souladu s ústavními právy, povinnostmi a zdravým rozumem vymáhají dodržování platných zákonů, a to i přiměřenou silou a pravomocemi. A pokud mé zprávy z příslušného rezortu nelžou, oddělení CITES na ČIŽP bude obsazeno novými pracovníky.

Co vás letos rozesmálo a konsternovalo? A jaká bude letos zima?

Tak napřed, jaká bude letos zima. Soudě podle svých kocourů, tuhá. Neboť, jak se říká, když kocouři přibírají na sádle, bude tuhá zima! Všichni mí tři zrzci jsou pěkně kulaťoučcí a zamilované „písně“ dosud nepějí, i když kočičky domácí i z okolí se o to všemožně snaží. Tak uvidíme. Tuhou zimu jsme již dlouho neměli a zatím to ve střední Evropě na ni nevypadá. Jen kdyby sníh chtěl napadnout, už dlouho nebyl. A přírodě by byl vrcholně zapotřebí!

Co mě konsternovalo? Nějak si nevzpomínám. Možná některá vyjádření politiků, jak třeba o COVIDU - je vidět, že nemají o přírodních zákonech ani ponětí a škola by jim měla vrátit za to školné, tak i o politické situaci u nás či ve světě, či o jejich popírání průběhu a výsledků II. světové války a úlohy Rudé armády v těch krutých bojích. Někdy je lidská hloupost opravdu nekonečná.

Ještě mě konsternovalo, jak špatně je na tom česká kultura, čeští herci, kteří po jarním zavření divadel neměli pomalu co do úst.

A co mě rozesmálo? Zcela bezpečně „moje“ kočky, co jsou sousedů, ale k nám chodí jako domů. Často jejich chování porovnávám s kočkami v kreslených vtipech pana Kantorka a shledávám, že pan doktor byl velkým znalcem koček.

A co mě potěšilo? Inu, všichni mí blízcí a i to, že vyšlo už II. vydání mých Starých pověstí pečených a že se mi povedlo napsat studii o křídových šnecích. Z toho mám opravdu radost a děkuji všem, hlavně recenzentům, kteří spolu se mnou hledali a nacházeli „chyby“ v textu a společně jsme se o věc přeli. A ještě mě potěšilo, že jsem se stal adoptivním tátou baziliška v pražské zoo. Inu, jak podotkly mé děti, každý čaroděj potřebuje svého baziliška.

A tak vám a všem čtenářům a vůbec všem našim lidem přeji zdraví a štěstí v tom roce 2021! Ale věřte mi, svět už nikdy nebude takový jako před koronavirovou krizí. A budeme muset hodně zapnout, abychom ho posunuli do nových, přijatelných kolejí! Tak, jak to udělali naši předci před sto lety po španělské chřipce. Tak hodně sil a držme se a dejme znát, že držíme pevně spolu!

