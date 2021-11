Neupřímný Fiala! Prý chce být premiérem všech, ale voliči SPD pohrdá, vybuchl bývalý rektor

„Těsnější přimknutí k Bruselu, slepé plnění všech nesmyslů vycházející z pera bruselských byrokratů.“ To očekává od pravděpodobné nové vlády bývalý rektor a zakladatel vysoké školy Lubomír Pána. Velmi rázně vysvětlil, kdo podle něj stojí za neúspěchem levice. Rozebral také „šetření“ vznikající vlády. Na to, co se dělo kolem prezidenta, podotýká. „To, co předvedli naši senátoři a paní Džamila, není za hranou, to je hyenismus, ztráta soudnosti a naprostá pokleslost politické kultury.“

Pane docente, pomalu se nám rýsuje pravděpodobná nová vláda. Co od ní čekat? A jak byste okomentoval výsledky voleb?

Od nové vlády lze očekávat těsnější přimknutí k Bruselu, slepé plnění všech nesmyslů vycházejících z per bruselských byrokratů. Rozhodně nepůjde o vládu hájící české zájmy.

Výsledky voleb mě osobně překvapily. Očekával jsem vítězství ANO na jedné straně a zároveň neočekával takové fiasko Pirátů.

Co říci na to, že ze Sněmovny de facto zmizela tradiční levice?

Nová vláda sice mluví o nutnosti šetření. Co tedy říci na další ministerská křesla a jaký dává smysl, že je „agenda“ vědy, výzkumu a inovací, evropských záležitostí a legislativy, vyčleněna zvlášť?

Tři noví ministři svědčí o „poctivých úmyslech“ vlády šetřit. Přitom by se dala spíše tři stávající ministerstva zrušit a jejich agendu zahrnout pod ministerstva jiná.

Zdůvodňování dalších „korýtek“ pro pětikoalici působí až směšně. Jeden příklad za všechny od místopředsedy ODS Kupky: „Nový ministr bude sledovat administrativní zátěž při tvorbě zákonů.“ Lidově se tomu říká „Kozel zahradníkem“.

Rozšířila nejen agendu vlády, ale také místopředsedy Poslanecké sněmovny. Nyní byli tři za koalici a tři za opozici. Nyní budou čtyři za koalici a dva za opozici. To jsou první kroky koalice k deklarovanému sjednocování.

Zahraniční a evropskou agendu bude mít kompletně pod sebou PirSTAN. Je v tomto směru důvod k obavám? Co čekat ohledně našich vztahů s Čínou a Ruskem?

Od přehnaně ambiciózních, nezkušených, neschopných a nedovzdělaných Pirátů očekávám další zhoršení vztahů jak s Čínou, tak s Ruskem, pokud je lze vůbec ještě zhoršit, a vyhlášení „studené války“ kde komu. Jak Piráti vládnou v Praze, vidíme názorně již tři roky.

Vít Rakušan už před časem mluvil o „čištění“ státní správy od těch, kteří „sloužili holdingu“. Můžeme tedy čekat velké „čistky“? A co si o tomto kroku myslíte?

S příchodem nové vlády docházelo vždy k větším či menším změnám na různých postech a nejinak tomu bude i nyní. A na nová koryta a korýtka se lidé z Rakušanovy a Bartošovy party už třesou. Zvýšení počtu členů vlády a místopředsedů Poslanecké sněmovny je jen špička ledovce. Po volbách již koalice o snižování administrativní zátěže a snižování počtu úředníků nemluví.

Hlavní heslo nové vlády je „slušnost“ a „důstojnost“. Bude se tím podle vás vláda řídit?

Tomu se mohu jen od srdce zasmát.

Obávám se, že první kroky koalice pod heslem „Vítěz bere vše“ budou pokračovat ještě v daleko větší míře. Z toho viditelného se například po vzniku vlády podívejme na počty náměstků na jednotlivých ministerstvech i nově vzniklých ministrů. Uspokojit pět koaličních partnerů toužících po místech v exekutivě se neobejde bez zvyšování jejich počtu. Pokud to někdo spočítá, tak odhaduji nárůst počtu náměstků ministrů o 20 %.

Mluvíme-li ale přece jen o slušnosti a důstojnosti, jak hodnotíte to, co se odehrávalo kolem prezidenta Zemana? Co říci na různé, někdy velmi drsné, výkřiky na sociálních sítích, nebo třeba na komentáře Džamily Stehlíkové, ale i na otevření otázky, zda neaktivovat článek 66?

Slušný člověk si může jen odplivnout. To, co předvedli naši senátoři a paní Džamila, není za hranou, to je hyenismus, ztráta soudnosti a naprostá pokleslost politické kultury.

Vraťme se k nové vládě. Petr Fiala mluví o tom, jak chce být premiérem všech, i milionu voličů, jejichž hlasy propadly. SPD ale nechtějí ve vedení Sněmovny. Jak toto v souvislosti s Fialovým prohlášením vnímat?

To je ta výše zmiňovaná slušnost a důstojnost. Vládě a jmenovitě panu Fialovi půjde o prosazování vlastních zájmů a svých příznivců. Na příkladu SPD lze jen vidět, že slova pana Fialy jsou neupřímná a že voliči s jinými názory pohrdá.

A když jsme u té „důstojnosti“, co říci na výroky pravděpodobného ministra zdravotnictví Válka, že čekat šest hodin u lékaře není tak strašné? A jak se vám jeví návrh Petra Fialy, že si lidé, kteří kvůli Bohemia Energy nezvládají platit energii, mohou zažádat o příspěvek na bydlení?

Co celkově říkáte na to, co se stalo ohledně Bohemia Energy? Neměl by stát v tomto případě, kdy došlo k jeho selhání kontroly, vůči těm, kteří mu věřili, zvolit nějaká mimořádná pomocná opatření?

Ta měla urychleně přijmout ještě vláda premiéra Babiše, která v tomto směru selhala. Pomocná opatření od nové vlády neočekávám. Zisky od obyčejných občanů budou získány, v novém roce dojde spíše k poklesu cen energií a situace se vyřeší sama.

Podle Spolku pro dostavbu JETE může stát vyřešit vysoké ceny elektřiny snadno a rychle, a to tím, že dá pokyn firmě ČEZ, aby se vyvázala z obchodování na německé burze a českou elektřinu ponechala v tuzemsku za výrobní náklady a přiměřený zisk. Bylo by to podle vás možné a dobré řešení?

Ano, toto řešení se nabízí. Proč máme doplácet na nesmyslná energetická opatření v Německu, vyrovnávat napětí v jejich síti, když se jim netočí větrníky nebo nesvítí slunce. Naši občané mají elektřinu dražší než v Německu, kde mají lidé několikanásobně vyšší příjmy. Tento přístup však od nové vlády neočekávám, protože by se dostala do konfliktu s EU, která diktuje prodávat elektrickou energii na burze.

