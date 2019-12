Nevratná škoda! Co způsobil Pavel Novotný a co nám ČT nikdy neukáže? Petr Štěpánek o potyčce s Rusy

ROZHOVOR „Poslední, o co tu jde, je ten pomník. To je jen záminka a způsob, kterým k sobě ten řeporyjský gauner poutá pozornost,“ říká na jeden z posledních „počinů“ Pavla Novotného hudebník a nově člen Trikolóry Petr Štěpánek a promlouvá o „hnědnoucí“ ODS. Svou názor řekl i na nejnovější události související s Andrejem Babišem. Velmi rázná slova pak pronesl na adresu BIS i ČT. Nevynechal ani teroristické útoky, z nichž se nedávno jeden odehrál v Londýně a říká: „Tahle hloupá, naivní, destrukční imigrantská politika, kterou Evropská unie provozuje, nemůže skončit dobře.“

Na úvod se vás zeptám na jeden z posledních „počinů“ starosty Řeporyjí Pavla Novotného. Ten vystoupil v ruské státní televizi ohledně svého záměru postavit pomník takzvaným vlasovcům a vzbudil pořádný rozruch. Co na to říkáte?

Poslední, o co tu jde, je ten pomník. To je jen záminka a způsob, kterým k sobě ten řeporyjský gauner poutá pozornost. Ovšem škoda, kterou tentokrát způsobil, je prakticky nevratná. Anketa Chcete šéfa ODS Petra Fialu za premiéra? Chci 2% Nechci 98% hlasovalo: 9975 lidí

Když se podíváme na ruské, potažmo sovětské ztráty na životech během druhé světové války, které podle dostupných zdrojů přesahují 23 milionů lidí – jak to vlastně podle vás Rusové mají? Vnímají to tak, že to je obrovská národní oběť zbytku Evropy, kterou přinesli, a o tom se nežertuje? Je proto možné, že na Novotného reagovali tak, jak reagovali?

Jsou věci, které nám Česká televize nikdy neukáže. Kdykoli se sejde jakákoli, byť sebemenší, demonstrace proti Putinovi, kamery a redaktor ČT tam nechybí. Nepamatuju se ale, že by naše veřejnoprávní televize někdy odvysílala seriózní reportáže o demonstracích takzvaného Nesmrtelného pluku. Je proto možné, že mnozí u nás ani nevědí, co to je. Prakticky každá ruská rodina má své mrtvé z Velké vlastenecké války. Nesmrtelný pluk je, když lidé jdou s jejich fotografiemi a uctívají tím jejich památku. Bývá to statisícová demonstrace a ten pochod je vskutku impresivní, až vám běží mráz po zádech. Rusa nemůžete víc urazit, než když jakkoli sáhnete na památku obětí Velké vlastenecké války, jak oni říkají 2. světové válce. Právě tohle Novotný či Kolář z Prahy 6 programově dělají.

Vy jste v reakci na slova Pavla Novotného ohledně vlasovců, Rusů a Němců na svůj facebook napsal: Fialová ODS mění barvu. Hnědne… A jak podle vás různé výstupy Pavla Novotného ovlivní pohled na tuto stranu?

Ono nejde jen o Novotného. Osobně jej do Řeporyjí přijel podpořit předseda ODS Petr Fiala. Svůj k svému. Ale kdo chce kam, pomozme mu tam. Určitě existuje jisté procento lidí, kterým tahle úchylná exhibice plná urážek a sprostoty imponuje. Bude zajímavé sledovat, zda preferenční zisk z téhle trapárny převýší ztráty. Myslím, že ne. Tudy cesta seriózní politiky nevede, ale je to každého věc. Já za sebe v této souvislosti říkám, budiž pochválen den, už je to tři roky, kdy jsem z ODS vystoupil. Hanba by mě fackovala, pokud bych s tím měl být jako Novotného a Fialův spolustraník jakkoli spojován.

Co se týče vlasovců, na jedné straně pomohli osvobodit Prahu, na druhé ale bojovali spolu s nacisty. Jak je s odstupem doby vnímáte vy? Je vhodné jim stavět památník?

Jsme země dvojího metru. Ti samí lidé, kteří chtějí odstraňovat Koněvovu sochu, protože ruský maršál kromě osvobozování Československa a Prahy později asistoval také u historických dějů, které jsou právem vnímány negativně (např. Maďarsko 1956, Československo 1968), tak ti samí lidé chtějí na druhou stranu stavět pomník vlasovcům, kteří teprve tři dny před koncem války přešli na „správnou“ stranu (a dlužno dodat, že proto, aby především pomohli sami sobě), leč předtím po celou dobu války bojovali po boku německé armády. Pokud chcete v počínání Novotného, Koláře a jejich souvěrců hledat jakoukoli logiku, nenajdete ji tam. Pouze extrémní snahu sypat písek do našich už tak dost problematických vztahů s Ruskem.

Může podle vašeho názoru Novotného výstup nějak zneužít ruská propaganda? A souhlasíte tedy s názorem, že Pavel Novotný vlastně zahrál roli „užitečného idiota“, jak se na sociálních sítích také objevilo?

V případě Novotného bych především vynechal přídavné jméno „užitečného“. Také si nejsem jistý, zda sloveso „zneužít“ je to správné. Ono prostě stačí idiota ukázat. Zbytek obstará sám. A je vymalováno.

Čeho podle vás Pavel Novotný dosáhl a čeho tím ještě může dosáhnout? Mluví se totiž o tom, že si toto Rusové nenechají líbit… Vy jste zmínil „extrémní snahu sypat písek do našich už tak dost problematických vztahů s Ruskem“. Může tedy toto počínání řeporyjského starosty vztahy s Ruskem nějak ovlivnit? Když si k tomu v této souvislosti připočteme i už zmíněnou sochu Koněva v Dejvicích?

Budu se jen opakovat. Ty škody jsou nevratné. A zatímco nová hvězda nové fialové, leč hnědnoucí ODS bude zase někde exhibovat se svojí odhalenou tlustou řití, škody pocítí jiní, respektive my všichni. Že ministr zemědělství Toman s celou svojí podnikatelskou svitou nemohl přeletět do Kazaně, je jen začátek. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jsou prostě věci, které se v mezinárodních vztazích nedělají, a to ani mezi zeměmi, které nejsou zrovna v přátelských vztazích. Ale máme, co jsme chtěli, když dovolujeme, aby naši zahraniční politiku určovali starostové z Horní Dolní. Anketa Měl by Andrej Babiš kvůli auditu EU odstoupit? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 16636 lidí

Když mluvíme o Rusku, to se dostalo do českého diskurzu také v souvislosti s výroční zprávou BIS, kde se uvádí dokonce už i to, že tzv. proruští aktivisté jsou přímo řízení ruskými orgány. Dříve byli považováni jen za užitečné idioty. Je nutné tuto větu brát s vážností jako opravdové nebezpečí? Nehrozí, že kdokoliv, kdo vyznává jiná geopolitická stanoviska a má jiné pohledy na vztahy mezi Západem a Ruskem, bude automaticky označen za proruského aktivistu či ruského agenta?

BISku evidentně řídí strážmistr Flanderka z Putimi. Za víc slov ta propagandistická idiocie, kterou tajná služba ve svých zprávách vypouští, snad ani nestojí. Flanderka políbil v Langley prsten, pročež (namísto toho, abychom si hleděli především svých vlastních zájmů) jsme v obchodní válce mocností papežštější než sám papež, bohužel už jaksi tradičně, což nakonec stejně nikdo neocení, jen na tom proděláme. Největším zdejším podporovatelem Putina a Ruska a největším škůdcem Evropské unie nejsou lidé, kteří otevřeně sdělují své různé názory, nýbrž Česká televize. Její primitivní protiputinovská a protiruská a naopak prounijní propaganda je tak strašně hloupá a průhledná, že jediným jejím výsledkem je přesný opak toho, co tihle propagandisté zamýšlejí. Jejich svět je krásně jednoduchý. Jiný názor než ten jedině správný, je lež a hotovo. A každý, kdo jej říká, je ruský troll. Ten trouba, bývalý redaktor ČT a dnes tiskový mluvčí BIS, se postaví před kameru ČT a veškerou složitost a nejednoznačnost našeho světa, jež se zákonitě zrcadlí v názorové různorodosti, odbyde větou, že „lež není názor“. Čučkaři? Ne, gauneři, kteří zabíjejí demokracii. Ta totiž stojí a padá právě se střetáváním různých pohledů na svět.

Když odbočíme, Evropou nanovo otřásla série teroristických útoků, z nichž ten mediálně nejpropíranější se odehrál v Londýně, kde útočník stihl dva lidi zabít a mnoho dalších vážně zranit, než ho tři kolemjdoucí zpacifikovali. Jsme stále vážně ohroženi, nebo se máme spíše radovat z toho, že celkový počet útoků oproti předešlým rokům poklesl?

Stále jsme jen na začátku. Bude hůř. Protože tahle hloupá, naivní, destrukční imigrantská politika, kterou Evropská unie provozuje, nemůže skončit dobře. Příkladů z historie, jak něco podobného dopadá, máme víc než dost. Jde jen o to, kdy se naplní kritické množství a papiňák ten tlak nevydrží. Nechci být falešným prorokem, ale optimista nejsem. Skončí to občanskou válkou. Našim dětem či vnukům připravujeme peklo.

A co říci na to, že útočník byl odsouzený terorista, kterého propustili?

Kdyby vražda dvou lidí nebyla tak strašně smutná a tragická věc, vyznělo by aranžmá tohoto případu jako dokonalý vtip. Po konferenci o začleňování imigrantů zavraždí jeden takto začleněný, kriminálem napravený a předčasně propuštěný dva organizátory této konference. A programově odzbrojené obyvatelstvo vraha likviduje za pomoci hasičáku a narvalího rohu. To nevymyslíš.

Ve světě i u nás už stojí v řadě měst vánoční trhy a jako už několik let, ani letos samozřejmě nechybí různé zábrany právě proti případným útočníkům. Jak to vnímáte, když jdete do centra Prahy, nebo třeba případně i v cizině na trh? Cítíte se v bezpečí, nebo tato místa právě kvůli těmto věcem raději nenavštěvujete?

Uvědomujete si tu naprostou absurditu toho, o čem si tu povídáme? Vánoce, svátky míru a porozumění, oslava zrození, nejkrásnější svátky celého roku, a my si tu povídáme o betonových zábranách a vojácích se samopaly. Ještě před deseti lety by to bylo dokonale absurdní. Takový sešup jsme mezitím pod vedením současné evropské politické garnitury absolvovali. Jak dlouho to ještě dovolíme?

A poslední otázky z úplně jiného soudku. Bruselský audit čerstvě potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Babiš ihned začal kontrovat, že je to akce zkorumpovaných udavačů z ČR, jak označil neziskovku Transparency International. Prý je to také pomsta odcházející Evropské komise. Jaký vy na to máte názor?

Budu se zase jen opakovat. Na to, abych věděl, že Andrej Babiš, majitel ekonomického gigantu, majitel mediálního impéria, největší pobírač veřejných dotací a zároveň předseda vlády, je ve střetu zájmů, nepotřebuju žádný bruselský audit. Jiná věc je, že jistému procentu zdejších voličů to nevadí a Babiše navzdory tomu všemu volí. A další věc je, že Babišova politická konkurence je tak nemohoucí, že nic jiného než program „anibabiš“ za šest let, co se tenhle oligarcha vyskytuje ve vysokých politických funkcích, nevymyslela. Teď svoje zoufalství ještě znásobila, když si na pomoc přizvala Brusel. Jediným výsledkem jsou Babišovy stabilní preference.

Bylo by vhodné, v případě vážných problémů Babišovy vlády, vypsat předčasné volby?

To je nesmysl. Jediný, kdo má politickou sílu k tomu, aby mohl kontrolovat vyvolání či nevyvolání předčasných voleb, je Babiš a jeho ANO. Takže, pokud by k tomu mělo dojít, tak pouze za situace a podmínek výhodných pro něj.

To je nesmysl. Jediný, kdo má politickou sílu k tomu, aby mohl kontrolovat vyvolání či nevyvolání předčasných voleb, je Babiš a jeho ANO. Takže, pokud by k tomu mělo dojít, tak pouze za situace a podmínek výhodných pro něj.



