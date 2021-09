Nezatopíte. Romové, volte Piráty, padlo a lidé trpí, zní z SPD s konkrétním infem

Vydavatel a dvojka kandidátky SPD v Praze Jan Čížek upozornil na šokující případ městské bytovky na Praze 10, kde si lidé stěžovali pirátskému vedení magistrátu na nepřizpůsobivé obyvatele. A reakce? „Místo aby nepřizpůsobivé nájemníky vystěhovali, tak do bytovky posílají další čtyři problematické rodiny! Asi chtějí ty stěžovatele potrestat a odpor veřejnosti zlomit silou,“ uvádí Čížek. Podle něho se dokonce otevřeně mluví o tom, že si takto do Prahy Piráti svážejí voliče z celé země.

V minulosti jsme již hovořili o chaosu v pražské dopravě. Jaká je podle Vás „distribuce viny“ mezi Piráty a dalšími stranami pražské koalice? Dopravu „drží“ Praha sobě a například starosta Prahy 6 Kolář z další pražské koaliční strany situaci také kritizuje.

Na současném katastrofickém stavu v Praze mají vinu všichni. Tedy jak Pir/STAN, tak SPOLU, tak Praha sobě lidovce Čižinského. Ti všichni plní programové prohlášení rady města, která současný stav zapříčinila. Ti všichni hlasovali pro Klimatický plán Prahy, který situaci ještě víc zhorší. Samozřejmě je jasné, že ti „protřelejší“ politici z nich moc dobře vědí, že to je celé absolutní fantasmagorie. Tedy se budou snažit postupně vycouvat. Pražan ale nezapomíná. Moc dobře víme, že do katastrofy nás přivedli Piráti, STAN, lidovci, TOP 09 a Praha sobě lidovce Čižinského.

Primátor Hřib se v minulých dnech postavil k zatím dostavěnému konci Pražského okruhu a ukázal palcem dolů na Babišovu vládu. Co dělat s tím nešťastným okruhem?

Primátor Hřib hlavně nemá vůbec zájem dopravu v Praze řešit. Včetně okruhu. Jeho cílem je auta úplně zrušit. Jedná v souladu s politikou Zelených a Pirátů v EU, kteří mají v plánu auta z Evropy vymazat. Sami si samozřejmě jezdí jako správní papaláši ve služebních limuzínách. Je to návrat do temných padesátých let, když u nás něco podobného dělali komunisti. Aby se Hřib udržel u moci, bude do poslední chvíle kolem sebe kopat a házet vinu na jiné. Pravda je taková, že kdyby magistrát opravdu chtěl, okruh už je dokončen.

Někdejší slovenský premiér Robert Fico dnes varoval Čechy před neuváženou volbou „nezkušených psychopatů“. Nevíme, koho myslel. Je relevantní, aby lídr slovenské opozice takto zasahoval do našich voleb?

Premiér Fico to říká z vlastní zkušenosti velmi přesně. Díky ohromnému tlaku médií, EU a korporátních firem, napojených na George Sorose, zde vyhráli volby aktivisté. Něco jako u nás Piráti nebo TOP 09. Co se na Slovensku od té doby děje, je neuvěřitelné. Tam se do lidí střílí gumovými projektily a vodními děly. Známé osobnosti se účelově kriminalizují, ve vězení mučí a vraždí. Lidi nutí do očkování brutálními metodami. Zákazy vycházení. Cenzura. Něco takového by člověk očekával v Bělorusku, ne v EU a už vůbec ne u našich sousedů.

Ministr průmyslu a dopravy Havlíček naznačil, že vzhledem k masivnímu nárůstu cen energií pro domácnosti by je vláda mohla kompenzovat. Čili lidem dotovat. Je to šťastné řešení?

Díky EU jsme se dostali do naprosto šílené situace. Vyrábíme sice hodně elektřiny, ale nemůžeme si ji svobodně koupit. Musíme ji nakupovat přes evropskou energetickou burzu, kde je ale cena několikanásobně navýšena. Jestli chceme mít elektriku cenově dostupnou, pak ji stát musí zpětně dotovat. Jinak nám od Nového roku účty narostou o 300 % a více. Třeba Poláci takto dotují elektřinu už několik let a zamrazili ceny, aby lidi mohli normálně žít. Je to ohromný problém. Reálně hrozí, že v zimě si plno domácností u nás nezatopí, protože na to prostě nebudou mít. A to ještě plně nezačal platit Green Deal EU, který situaci ještě dalece zhorší. Řešení je jediné. Říci ne a vystoupit z evropské energetické burzy! Odmítnout celý Green Deal, odmítnout tu fantasmagorii. Nezavírat žádné uhelné elektrárny a doly. Naopak zvýšit výkon a uchovat energetickou soběstačnost. Elektriku v ČR prodávat za nákladové ceny ČEZ. Přebytky naopak prodat EU za dvacetinásobek ceny. Jedině tak si uchováme naše dosavadní životní standardy. Jestli volby vyhrají Piráti/STAN a SPOLU, kteří Green Deal prosazují, pak se naše životní úroveň strašlivým způsobem zhorší. Nic nebude jako dříve. Základní životní potřeby budou tak drahé, že se prakticky každý, vyjma nejbohatších, stane závislým na sociální pomoci státu. Tím Evropané ztratí svobodu. Teď se to rozhoduje!

Otevřel jste otázku sestěhovávání nepřizpůsobivých do Prahou vlastněných bytových domů. Je v té věci nějaký vývoj?

Je to den ze dne horší. Například v bytovkách na Počernické ulici (Praha 10) si lidé stěžovali na magistrát dopisy a peticí. Odpověď Pirátů z magistrátu je šokující. Místo aby nepřizpůsobivé nájemníky vystěhovali, tak do bytovky posílají další čtyři problematické rodiny! Asi chtějí ty stěžovatele potrestat a odpor veřejnosti zlomit silou. Prostě jim znechutit život, aby se sami odstěhovali. Oni ale nemají kam. Otevřeně se mluví o tom, že si takto do Prahy Piráti svážejí voliče z celé ČR. Romea.cz totiž vyzvala všechny Romy, aby podpořili ve volbách Piráty. Co mám naopak zkušenost, tak slušní Romové podepsali petici za vystěhování těch nepřizpůsobivých. Že prý tohle nezažili.

Tomio Okamura na posledním mítinku ostře útočil na premiéra Babiše. V TV diskusích na druhou stranu dává najevo, že by SPD v případné vládě stála třeba o resort školství. Jak tomu občan má rozumět?

Cílem každé politické strany by mělo být prosadit svůj program. Přesně tak se chová SPD, která vyjednává úplně se všemi. Tedy i s ANO. To ovšem neznamená, že budeme slepí k hříchům našeho premiéra Andreje Babiše, který je trestně stíhaný a vážně hrozí, že bude u soudu odsouzen na hodně let do vězení za dotační podvody. Na to je náš volič hodně citlivý. Andrej Babiš je silný politik a podnikatel, ale není to zlaté tele. Vláda může fungovat i bez jeho osoby.

SPD má na svých Českých jarmarcích plno, nicméně Seznam Zprávy vás podezírají, že jsou na nich nabízeny nikoliv výrobky „českých sedláků“, ale českých velkoproducentů. A to za nižší cenu, než za jakou oni sami prodávají. Jak to tedy je?

Tak toto je velmi manipulativní a demagogický článek. Je to přesně naopak. Pan Jandejsek (jeden z vystavovatelů) je hrdina, který se nebojí ty věci napravovat. Tady politici deset let slibují české potraviny v supermarketech. Realita? Brambory z Egypta za 30 Kč/kg, zatímco ty české za 3 Kč/kg hnijí ve skladech na Vysočině. Naopak, Český jarmark SPD ukazuje, za jaké ceny a v jaké kvalitě jsou čeští potravináři dnes schopni dodat řetězcům, vlastněným zahraničními vlastníky. Sami občané ať posoudí, za jaké ceny a v jaké kvalitě pak prodávají konečným spotřebitelům. Ten článek je součást manipulativní kampaně, která je podporována těmi řetězci. Díky jarmarku se totiž tohle téma dostalo na světlo a lidi už to pochopili, proč se nic nemění. SPD je změna, které se mocní bojí! Připomínám, že potravinářský zákon z dílny SPD Parlament přijal, ale byl na popud nebývalé antikampaně zahraničních řetězců Senátem vrácen do Parlamentu. Ten jej hlasy poslanců ANO nakonec zařízl. Všimněte si, že od té doby potraviny Andreje Babiše v těch řetězcích dominují. Někdo by tomu mohl říci špinavý kšeft. A my tak budeme jíst zase ty předražené potraviny druhé kategorie, co na Západě nechtějí. SPD je jediná strana, která to vyřeší. Tahle hra ještě neskončila!

