Nielsen a Tománek porazili Forum24. Omluva a odškodné za lži o „antivaxerovi“

Tománek v roce 2023 oznámil, že podává žalobu na server Forum24 a šéfredaktorku Johanu Hovorkovou. Důvodem bylo publikování „lživých a záměrně dehonestačních článků“ týkajících se jeho osoby. Tománek se domáhal omluvy a finanční částky za způsobenou újmu.

Obvodní soud pro Prahu 1 žalobu v loňském roce zamítl, Tománek ale uspěl po odvolání u Městského soudu v Praze. Forum24 musí Tománkovi zaslat omluvu a zveřejnit ji na svých stránkách. Rovněž musí zaplatit veškeré soudní výlohy a kompenzaci ve výši 25 tisíc korun.

Tománka zastupoval advokát Tomáš Nielsen, pro kterého nejde o první úspěch v boji proti zavádějícím a lživým článkům v médiích, jak připomněl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Pane doktore, u odvolacího soudu jste uspěli s žalobou na Forum24, které lživě nařklo Jana Tománka, že se raduje z úmrtí dcery starosty Náchoda. Proč jste se tohoto případu ujal?

Protože případů, kdy média doslova lynčují každou veřejně známou osobnost, která projeví kritické myšlení, je stále více. Novináři mají v dnešní době obrovskou moc. A místo toho, aby ji používali k plnění důležité role, které se říká "hlídací pes demokracie", stalo se normou, že ji zneužívají k protlačování vlastních názorů a dehonestaci oponentů. Tak, jako tomu bylo v tomto případě.

Pan Tománek v průběhu celé kauzy informoval o tom, že soud nižší instance ho dle jeho názoru šikanoval. A stejně tak si stěžoval na vysoké kauce, které musel složit dokonce dvakrát, aby mohl Forum24 zažalovat. Sdílíte tyto jeho stížnosti?

To je velmi složité téma, ale aspoň stručně. Soudní ochrana lidské důstojnosti, kam ochrana před pomluvami patří, u nás funguje velmi špatně. Je fakt, že náklady na podobné spory často převyšují to, co člověk může vysoudit. Neplatí to přitom jen u sporů s médii. Podívejte se, jaké finanční náhrady soudy přiznávají obětem znásilnění. Prostě, lidskou důstojnost, která je základem lidství a nejvyšší hodnotou demokratického právního státu zatím neumíme chránit.

Mění se v naší zemi společenská atmosféra, že lze vyhrát soud nad liberálním médiem, které šermuje s pojmy jako „dezinformace“? Nebo jste pouze měli štěstí na nestranný odvolací soud?

Pevně věřím, že platí oboje. Ale dnes jsem měl pocit, že jsme měli štěstí v tom, že soudci si věc opravdu prostudovali a že ji posoudili opravdu profesionálně. To není a nikdy nebylo samozřejmostí. Věřím, že až dostaneme písemné vyhotovení rozsudku, lidé si budou moci udělat vlastní názor.

Bude tento rozsudek dle vašeho názoru působit jako určitý precedens? I v tom smyslu, že ani „to správné médium“ nemůže urážet beztrestně?

Ne. To nakonec vidíme i na kauzách mnohem serióznějších médií, včetně České televize. Ale je potřeba se nevzdávat. A v tomto směru věřím, že i tento případ může být určitou inspirací a nadějí, že spravedlnosti lze dosáhnout. I z tohoto pohledu si Honzy Tománka moc vážím. Že to nevzdal.

Máte tedy další „zářez“ poté, co jste zastupoval doktorku Zuzanu Krátkou proti České televizi. Jsou další podobné případy, které volají po vyřešení?

My, v rámci institutu Pro Libertate, jsme se už do začátku snažili i cestou podobných sporů bojovat proti dehonestaci odborníků, proti mediálnímu lynči kritiků novodobé pravdy. Mě spíš mrzí, že se soudy nedokázaly podobně zastat například dr. Vlastimila Voráčka, z něhož duo Seznam Zprávy a Deník N udělali toho, kdo “nakazil olympijskou výpravu”. I když soudy uznaly, že nic takového se neprokázalo, ani jedno z těchto médií nedokázalo uznat chybu.