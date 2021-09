Noc dlouhých nožů. Je vidět, že pánové z opozice jsou připraveni kašlat na právo. Promlouvá expremiér, který praktiky ODS a TOP zažil na vlastní kůži

„Když se dívám na volební preference těch dvou koalic, tak si je mezi sebou přesunují a v souhrnu jsou na dvou pětinách voličů. Takže to nevypadá na volební vítězství. Pokud se do Sněmovny dostanou ještě s hnutím ANO a SPD jedna, dvě menší volební strany, což je velmi pravděpodobné, ba skoro jisté, tak budou pravostředové strany opět v opozičním táboře,“ myslí si bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek. A kdyby náhodou přece jen sestavili vládu? „Byla by to nestabilní vláda, která se rozhádá během krátké doby s podobným průběhem jako na Slovensku. Jen ten konec by byl ještě rychlejší,“ domnívá se.

Opozice stále jede jako hlavní téma Babišův „střet zájmů“ a čerpání dotací. Dokáže podle vás i po tolika letech omílání tohoto tématu ještě nějak výrazně zamávat s voličskými preferencemi?

Nemyslím si to. Zřejmě stratégové pravice došli k jinému názoru. Když se dívám na volební preference těch dvou koalic, tak si je mezi sebou přesunují a v zásadě v souhrnu jsou na dvou pětinách voličů. Takže to nevypadá na volební vítězství. Pokud se do Sněmovny dostanou ještě s hnutím ANO a SPD jedna, dvě menší volební strany, což je velmi pravděpodobné, ba skoro jisté, tak budou pravostředové strany opět v opozičním táboře.

Koho predikujete těmi menšími volebními stranami, které se do Sněmovny dostanou? Předpokládám, že myslíte ČSSD...

Myslím sociální demokracii, komunisty, eventuálně může ještě někdo přibýt.

Na další otázku jste mi vlastně už odpověděl. Zní, jestli je podle vás reálné, že se koalicím SPOLU a Piráti/STAN podaří dosáhnout sněmovní většiny 101 mandátů? Podle vašich předchozích slov soudím, že to za reálné nepovažujete?

Zatím je to málo pravděpodobné.

Kdyby se jim ale nakonec podařilo sestavit vládu, co bychom mohli očekávat?

Nestabilní vláda, která se rozhádá během krátké doby. Pět stran, které by ji vytvořily – a nemyslím si, že to nastane – by byly nestabilní od samého začátku. Mělo by to podobný průběh jako na Slovensku, jen ten konec by byl ještě rychlejší.

Ve vašem do této chvíle posledním textu na serveru Vaše věc kriticky hodnotíte rozhovor s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou v HN, která dle vás vidí svět poněkud zjednodušeně černobíle a uvádí, že v případě volebního vítězství očistí úřady od chapadel Andreje Babiše. Co by to v praxi znamenalo?

Říká, že ani služební zákon není překážkou toho, aby po eventuálním vítězství tyto dvě koalice začaly odstraňovat z úřadů údajné nebo skutečné stoupence Andreje Babiše. Což je taková topolánkovská noc dlouhých nožů. Je vidět, že jsou připraveni kašlat i na právo. To, že se na ministerstvech vymění političtí náměstci, je normální. Možná ještě nějaký náměstek, sem tam nějaký ředitel odboru. Ale to ostatní by mělo zůstat, to nemá přece stranickou strukturu, byť někteří ti lidé mají třeba stranické legitimace.

Předseda ODS Petr Fiala zase varoval, že kdyby pokračovala po volbách tato vláda, hrozilo by vychýlení naší orientace k Východu. Co říci k těmto slovům? To už by toto vychýlení přece muselo být už nyní za působení současné vlády...

Přesně tak. Nijak se to neprojevilo. Tato vláda naopak rozházela vztahy s Ruskem. Je spíše na příští vládě, aby je zase dala dohromady. A je jedno, jestli to bude vláda s hnutím ANO, nebo bez něj. Takže je to úplný blábol. Je to určeno pro nemyslící stoupence jeho koalice, kterých je ovšem také dost.

Také straší extrémním zadlužením a státním bankrotem. Stále mi však přijde, že jsme pořád ještě zemí, která má v porovnání s ostatními zadlužení podprůměrné...

To je zcela nepochybné. Strašit za této situace státním bankrotem je zcela neodpovědné a nemístné. Je také potřeba říci, že až do té doby, než přišel covid, hospodářství státu pod vládami sociální demokracie a hnutí ANO, respektive hnutí ANO a sociální demokracie, bylo velmi dobré. Když si vezmu léta 2014 až 2019, klesnul státní dluh o čtyřicet miliard, a přesto vzrostl hrubý domácí produkt asi o bilion šest set miliard korun. Což tedy je opravdu vynikající růst činnosti národního hospodářství, který v českých moderních dějinách nebyl zaznamenán.

Experty ve vysokém zadlužování v řádech set miliard korun byly pravostředové koalice v letech 2007 až 2013. Konkrétně v letech 2009 až 2013 se každoročně zadlužovalo v řádech set miliard korun. Že se rozpustily rezervy, které jim zanechala v kase moje vláda asi 158 miliard, o tom ani nemluvím. Takže být na jejich místě bych – pokud jde o hodnocení hospodaření této vlády – byl velmi skromný.

Z těch sedmi set miliard – co tato vláda naseká dluhů v letech 2020 a 2021 – zhruba 450 miliard bude na opatření, která se vztahují ke covidu. Různé daňové úlevy, pak také přímá pomoc podnikatelským subjektům, občanům, osobám samostatně výdělečně činným, velké injekce do zdravotnictví, sociální oblasti. Samozřejmě v důsledku lockdownu došlo i k poklesu daňových příjmů. Nejméně 150 až 200 miliard korun. Takže když se schodek státního rozpočtu během dvou let rozebere, tak to není žádná tragédie. Není to nic, co by bylo neobvyklé v jiných zemích. I mnohem hospodářsky vyspělejších, jako je třeba Německo nebo Švédsko, které měly přebytkový státní rozpočet až do covidu. Dneska ho nemají, protože se chtějí proinvestovat tak jako my a chtějí se z útlumu hospodaření státu dostat kromě toho proinvestování i posílením spotřeby obyvatelstva, což jedno i druhé je správná cesta.

Očekáváte ve zbývajícím čase kampaně ještě něco, co by ji mohlo zásadně zvrátit? Údajně je tu ještě 40 procent nerozhodnutých voličů...

Záleží to na osobní volební kampani, jestli toto budou strany, respektive jejich kandidáti ochotní dělat. Jít mezi lidi a vysvětlovat. Také si myslím, že do značné míry může ovlivnit uvažování voličů v posledních dnech i televizní debaty, kterých se účastní lídři. Jak vidím debaty, tak volební lídři některých politických stran jsou opravdu velmi slabí.

Jmenovat nechcete?

Ani ne. To ať si každý udělá obrázek o politickém analfabetismu. Třeba včera (ve čtvrtek) když jsem viděl reprezentantku Přísahy, tak to je příšerné úplně.

Takže myslíte i tyto různé krajské lídry...

Ano. Jinak si myslím, že to asi lidé berou s rezervou, ale pokud jde o utkání celostátních lídrů, tomu bude věnována mnohem větší pozornost.



