Nová strana GEN se tvrdě pustila do Fialy i Babiše: Ani jednomu nezáleží na naší zemi

Pane Ryvolo, vašimi hlavními tématy je radikální zlepšení chodu státu a probuzení stagnující české ekonomiky. Vnímám to tak správně?

Ekonomika se propadá, narůstají problémy v energetice, výstavba železnic nestagnuje, prostě není, průmysl utíká z Evropy. Pro Česko pomalu končí šance čerpat evropské dotace, které mohou reálně zlepšit svět kolem nás, ale ve vládě panuje klid a uspokojení. Vidíte důležitější témata než to, jak se bude žít nám a našim dětem a vnukům? Jak se bude dařit této krásné zemi s obrovským potenciálem?

Máme to chápat tak, že podle vás Fialova vláda toto neřešila?

Vláda pětikoalice, čtyřkoalice nebo kolik jich teď vlastně je, se soustředila víc na symboly, než na praktickou práci. Na tzv. hodnotovou politiku, která je důležitá, ale u které to nesmí skončit. Plně rozumím, proč to tak dopadlo – konzervativní ODS, levicové pirátské liberály, pravicové liberály z TOP 09, pravicové konzervativce z KDU a bezhodnotové Starosty spojila dohromady jediná věc – cíl odstavit Babiše od moci. Na většině dalších věcí se strany neshodnou – kromě odporu k ANO. Výsledkem byl neřízený boj pěti kohoutů na jednom smetišti, do nebe volající amatérismus a minimální výsledky. Většina bodů volebního programu vládních stran nebyla naplněna a pan Fiala se majoritně věnoval zahraniční politice. Čtyři roky stagnace by mělo být dostatečné ponaučení do příštích let.

Příznivci Fialovy vlády vyčítají voličům opozice, že nechtějí „pomáhat Ukrajině“ a ignorují ony „hodnoty“. Opozice zase obviňuje vládu, že se nestará o ekonomiku a životní úroveň Čechů a nadřazuje „cizí zájmy“ za ty jejich.

Současná opozice nemá reálné plány pro lepší budoucnost. ANO jen chce zpět vládnout, ale ještě se nerozhodlo, jestli bude levicové nebo pravicové, liberální nebo národovecké. SPD je jen nástroj předsedy Okamury na to, aby se udržel v parlamentu.

GEN je strana jednoznačně podporující členství Česka v EU a NATO. Uvědomujeme si přes současné problémy vliv těchto bloků na světové dění. Vzpomeňte si na Svatoplukovy pruty – společně jsme pevní a nikdo nás nezlomí, bez spojenců si na nás, stát střední velikosti, troufne kde kdo.

V čem je tedy podle vás ten klíčový problém?

Říká se tomu nedostatek dlouhodobého plánování nebo nedostatečná vize a hlavně politická odvaha. Priorita strany GEN je naprosto jasná. Je to nástup zdravého rozumu. A ten budeme chtít po všech. Musíme skončit s řízením státu po čtyřletkách. Každá koalice má naprosto jiné priority, po volbách původní vize padají pod stůl, rok a půl se hledá vize nová, a když je schválená, přijdou další volby. To je cesta do pekel.

Příklad?

Premiér Nečas prosadil důchodovou reformu a Babiš se Sobotkou ji zrušili. Jedna vláda zavedla EET a druhá ho zas ukončila. Podívejte se na Polsko – strany tam vedou kulturní války, veřejně se špiní a navzájem na sobě nenechají nit suchou. Ale když jde o rozvoj země, není mezi nimi rozdíl, protože mluví společnou řečí.

Do řízení státu musíme nominovat takové osobnosti, jejichž prioritou je dlouhodobý růst ekonomiky. Musíme si vážit každého podnikatele, který platí daně a vytváří pracovní místa. Musíme podporovat schopné zaměstnance, bez nichž by tato země nebyla tím, čím je. U nás v GENu tvrdíme, že peněz je v systému dost. Co tu chybí je řádný hospodář.

Hned první bod vašeho programu zní „stabilní a cenově dostupná energie“. To slibuje kde kdo. Jak toho docílit v prostředí, kdy s energií obchodují soukromí hráči podle podmínek na mezinárodní burze a kdy je cena elektřiny ovlivněna zelenými regulacemi?

Jenom silný a rozhodný stát dokáže zarazit spekulace, které jdou proti zájmům občanů a průmyslu. Není přece možné, aby si překupníci mastili kapsu a zisky platili ti, co mají hluboko do kapsy. Česká republika musí vlastnit klíčovou energetickou infrastrukturu. Pak na ni bude moci vykonávat přímý vliv, ne se jen doprošovat a hasit průšvihy.

To, co tu očividně chybí je politická odvaha tyto kroky uvést do praxe. Jestli by to bylo směrem systému fungujícímu ve Španělsku dotací ceny plynu, revizí zelených povolenek, zestátněním ČEZu, to už jsou jasná politická témata pro příští vládu.

Green Deal podle vás zneužívají různé síly pro krátkodobý zisk. Čili: dekarbonizace, preference obnovitelných zdrojů i za cenu vyšších nákladů, zákaz spalovacích motorů, emisní povolenky pro spotřebu domácností apod... To jsou všeobecně vnímané pilíře Green Dealu. Co z toho ano, či ne?

Green Deal neboli Zelená dohoda vznikal v optimistické a svým způsobem naivní době. Ceny plynu byly nízké, Rusko jsme vnímali jako spolehlivého partnera, dobíhala globalizace. Politiky jako GD nebo Energiewende vytvořili politici, kteří to mysleli dobře, ale trestuhodně nevnímali souvislosti a rizika. Výsledkem je plán, který má nastavené naprosto nerealizovatelné výsledky a termíny. Za nás říkám – Zelená dohoda v nějaké podobě ano, ale výrazně pomaleji a bez devastace ekonomiky, průmyslu a domácností.

Nejde jen o klima, jde o životy 10 milionů obyvatel země české. Nejde jen o tající ledovce, ale i o to, aby naše rodiny nežily v energetické chudobě. Jako milovník přírody a kluk ze Šumavy fandím všem cestám, jak zlepšit místní životní prostředí i jak zachránit globální klima. Jako politik s odpovědností musím zvážit, jestli to nepřinese ekonomickou sebevraždu 400 milionů lidí v Evropě za hlasitého potlesku ostatních 7,6 miliardy obyvatel planety, kteří rádi převezmou naši průmyslovou výrobu.

V čem je Green Deal chybný?

Je zřejmé, že třeba Německo páchá energetickou sebedestrukci v přímém přenosu. Když nesvítí a nefouká, tak i tehdy elektřiny třeba. Evropa potřebuje zdroje, které vyrábějí pořád – bez ohledu na počasí. A tím řešením je jádro – ať už klasické, velké štěpné reaktory, tak reaktory modulární a fúzní. Energetika založená na jádru, obnovitelných zdrojích včetně přečerpávacích elektráren a vodíku, by měla být první kapitolou příštího programového prohlášení vlády.

Zemědělský podnikatel a exposlanec ANO Pavel Šrámek, exnáměstek ostravského primátora Ondřej Němeček, exprimátor Liberce za ANO Tibor Batthyány či bezpečnostní expert Tomáš Řepa. To jsou lídři, které jste zatím představil. Nejsou to – abych to vyjádřil vašimi slovy – také politické ojetiny?

Rozhodně ne! Jako politickou ojetinu vnímám lidi, kteří po desetiletí sedí ve vrcholných funkcích, v parlamentu nebo ve vládě. Dekády se tu prakticky střídaly u moci dvě strany, později se přidalo hnutí ANO, ale i to už existuje 14 let. Tyto volby budou momentem zlomu, protože je čas pro nové lidi, nové strany a nové vize do budoucna.

GEN dělá politiku s novými lidmi v kombinaci s komunálními politiky, kteří už mají mnohé odpracováno ve svém kraji nebo obci.

Budete jednat s některými současnými či bývalými vrcholnými politiky, nebo se spolehnete na další odborníky, které celostátní veřejnost nemusí hned znát?

Dnes a denně dostávám e-maily od lidí, kteří mají chuť a odhodlání ke změně. Prostě lidi štve, kam až jsme to dovedli. Pro mne je důležitý každý konkrétní člověk s chutí pracovat, ať známý, nebo neznámý.

Každá nová strana mluví o radikální změně, ale pouze opakují vize svých předchůdců...

Dám vám příklad, jak se GEN 2025 dívá na naši současnost a jakou navrhuje změnu: Dnes nemocnice, školy, úřady mají konta u komerčních bank. Zisky z těchto bank tečou většinou do zahraničí. Kdybychom prosadili, že všechny instituce napojené na stát budou mít peníze u státem vlastněné banky, ušetřili bychom mnoho miliard. Jednoduché opatření, které přinese nečekanou a hlavně okamžitou úsporu.

Co se od revoluce v naší zemi udělalo dobře a co ne? Měli jsme tu Klausovy vlády, vlády pod vedením Zemana a dalších premiérů ČSSD, „ódéesácké“ vlády Topolánka a Nečase, vlády s účastí či pod vedením Andreje Babiše a teď Fialovu vládu. Kdy a proč se podle vás věci „zasekly“ či pokazily?

Životní úroveň se v Česku výrazně zlepšila a reálná kupní síla celou dobu od revoluce stoupá. Zlepšuje se životní prostředí, máme jedno z nejsvobodnějších podnikatelských prostředí, patříme k nejbezpečnějším zemím světa. Většina z nás je šťastná s životem, jaký máme. To jsou kladné body všech předchozích vlád.

A ta negativa?

Tato země má obrovský potenciál, jen máme ve vedení samého Pata a Mata. Mezi negativy jsou třeba extrémně se prohlubující rozdíly mezi regiony, kterým se daří a těmi, které současná doba tlačí dolů. Reálně se dostáváme do doby, kdy dítě narozené na Mostecku, Šumpersku nebo Šluknovsku má zásadně horší startovní pozici do života než jinde. Inflace a drahota posledních let znehodnotila úspory občanů, firem i obcí, zahnala obrovský počet našich spoluobčanů do insolvence a exekucí. Proto je třeba okamžité zastropování úroků z půjček včetně sankcí a poplatků.

Z Česka odchází průmysl, developeři i investoři.

Každá nová vláda má pokračovat v započatém díle, a ne s chutí rušit to, co předešlá schválila. Tři kroky vpřed a dva vzad. A pak jen koukáme, jak nám ujíždí okolní svět. Třicet pět let doháníme západ a mezi tím nás přefrčel východ. Když začneme se změnami ihned po volbách, do deseti let snad doženeme Polsko.

Na závěr velmi konkrétní otázka. Pokud se dostanete do sněmovny, lze čekat, že vládu bude sestavovat Andrej Babiš, v jehož hnutí ANO jste působil. Až k němu přijdete s kolegy na jednání, budete moci říct: „Tak pane Babiši, tady jsou naše podmínky.“ Jaké by byly?

V GENu jsme vizionáři, kteří umějí stanovit vizi do budoucna a pak jí krok po kroku naplňovat. V tom jsme dobří a to je naše největší výhoda. Nejsme diktátoři ani mikromanažeři, dokážeme do naší práce zapojit jak odborníky, tak veřejnost.

Co chceme? Společnou vizi státu formulovanou jako v rodině – kde se chceme vidět za 5, 10, 20 a 50 let. Chceme být země založená na zemědělství, průmyslu nebo vědě? Budeme – s nadsázkou řečeno – silniční křižovatkou Evropy nebo jejím deštným pralesem? Chceme být mistry ve výrobě aut a čipů, nebo se soustředit na pivo a okurky? Chceme plán prioritních oborů ekonomiky, průmyslu a vědy, na které půjde podpora státu. Jsme země střední velikosti, nejsme USA nebo Čína. Musíme se specializovat a využívat toho, v čem jsme opravdu dobří.

Musíme si stanovit investiční plány do daleké budoucnosti. Za 10 let prakticky skončí výstavba dálniční sítě a na ni musí plynule navázat rozvoj vysokorychlostní železnice. Za 15 let skončí předpokládaná životnost jaderné elektrárny Dukovany a co bude místo ní?

Když do Polska přišly peníze z EU, postavili dálnice. Když přišly peníze z Evropy k nám, stavěli jsme lesní cesty a rozhledny v údolí.

Využijme posledních let, kdy máme nárok na evropské dotace, ke skutečnému rozvoji této země. Naši obyvatelé si takovou změnu zaslouží.