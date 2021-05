Nové zlo po covidu, hlásí doktor. Velká vina Babiše? Ne. Šmuclera naštve

reklama

Lékař: Rozvolňování je rozumné

Plán vládního rozvolňování považuje Miloš Voleman za rozumný. Postupné rozvolnění se podle jeho slov operativně přizpůsobuje vývoji situace a nikdy nelze rozhodovat definitivně, protože vždy budou nutné změny na poslední chvíli. Současná opatření rozhodně nevidí jako přemrštěná a příliš přísná. „Situace se zlepšuje, rozvolňování je rozumné. Dvakrát nebo třikrát jsme se spálili, takže přístup je opatrnější, což je také rozumné. Cílem je, aby se situace pokud možno v létě normalizovala. Máte vždy jen jeden pokus, nikdy další kontrolní proces,“ upozornil odborník chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pokud by rozvolňování bylo rychlejší, následkem by mohla být další letní vlna. Přístup vlády v tomto případě hodnotí jako správný i vzhledem k šíření dalších mutací koronaviru.

Pandemická situace v Čechách se podle něj zlepšila proto, že velké procento populace už nemoc covid-19 prodělalo a navíc stoupají čísla naočkovaných. Původní vládní plán očkovat až sto tisíc Čechů denně zatím není naplněn. Miloš Voleman si myslí, že je to i samotnými vakcínami a zpožděním firem, které je dodávají. „Je to dané i tím, kolik máte k dispozici očkovací látky. Když se podíváte na množství neočkovaných, tak vidíte, že celá očkovací kampaň stojí a padá s vakcínou od Pfizeru. Ostatní vakcíny a jejich množství, které je k dispozici, je mnohem menší a účinnost také není taková. Dodávky od ostatních výrobců mají zpoždění, to znamená, že teď to stojí a padá s Pfizerem – tedy s velkými očkovacími centry, protože Pfizer je na skladování i dopravu mnohem komplikovanější. Chápu třeba, že praktici jsou naštvaní, že očkují málo, ale těch vakcín není k dispozici tolik,“ uvedl.

Studií je mnoho, každý v nich najde, co sám chce

Roman Šmucler rovněž řekl, že když lidé nemohli chodit řízeně do restaurace, pili v garážích, kadeřnice místo práce s opatřeními v provozovnách jezdily do domů a místo lyžování se Češi více navštěvovali. Na otázku, zda není lockdown v něčem kontraproduktivní, Miloš Voleman odpověděl, že si to nemyslí. „Porušování se samozřejmě děje, ale jiné země to udělaly a nefungovalo to. Nemyslím, že kdyby lockdown nebyl, byla by situace stejná, byla by mnohem horší,“ sdělil. Země jako Švédsko nebo Švýcarsko prý nelze považovat za příklad. „Těžko bychom mohli srovnat švýcarskou populaci, jejich společnost je jiná, funguje na jiných principech a přístup Švýcarů není pro nás,“ vysvětlil svůj postoj.

Veškerá opatření ihned zpochybnila média

Právě Švýcarsko zmínil stomatolog Šmucler jako jeden z příkladů, kde vláda místo zákazů radila a snažila si získat důvěru obyvatel. Podle něj česká vláda zničila důvěru lidí, kteří sice vydrží tři přísné týdny, nikoliv však nekonečný dočasný nouzový stav, který zničil spolupráci. Voleman tady vnímá motání se v kruhu. „Opatření trvají dlouho, lidé si na to stěžují a stěžují si, že to trvá dlouho. Ale opatření by netrvala tak dlouho, kdyby je dodržovali. Lidé, co nedodržují opatření a pak se diví, že se situace nelepší... Je to uzavřený kruh a tady vidíme výsledek. Opatření by nemusela trvat tak dlouho, kdyby je všichni dodržovali. Ale u nás to fungovalo tak, že jakmile vláda udělala tiskovou konferenci, vystoupila a vyhlásila opatření, média je začala okamžitě zpochybňovat. Veškerá opatření byla zpochybněna v okamžiku, kdy byla vyhlášena. Navíc se vždycky najednou objeví spousta lidí, vždycky se objeví spousta psychopatů, kteří rádi někde vystoupí. A tahle masáž způsobila, že to lidé nedodržovali. Na základě toho se chovali nezodpovědně a divili se, že to nefunguje. Jak by to mohlo fungovat, když to nedodržovali?" položil řečnickou otázku Voleman.

Riziko dalšího šíření nemoci nastane prý v okamžiku, kdy se začnou šířit mutace, na které nebudou k dispozici očkovací látky. „Pokud se něco takového stane, samozřejmě dojde k dalším a dalším vlnám. Dá se říci, že situace bude nyní dobrá, protože podstatná část obyvatelstva má aplikovanou vakcínu. Pokud virus zmutuje a dojde k jiné variantě koronaviru, která může způsobovat infekce i těm, kdo už nemoc prodělali, nebo i přes očkování, pak se dá očekávat zhoršení,“ vysvětlil a podotkl, že vyhráno ještě zdaleka není. „Rozhodně bych neřekl, že je vyhráno. Vyhráno bude v okamžiku, až bude nemoc úplně pod kontrolou, a vůbec nedovedu odhadnout, jak to bude vypadat.“

Místo covidových oddělení jsou postcovidová

V nemocnici, kde pracuje a kde několik týdnů působil mezi vyčerpaným personálem, se fungování vrací pomalu k normálu. „Je to mnohem lepší, v nemocnici dochází k obnově oddělení a k návratu k téměř normálnímu fungování. Ještě stále je několik oddělení pro covidové pacienty a bohužel někteří pacienti, kteří mají covid za sebou, mají takové následky, že vyžadují nemocniční péči. Takže už tady nemáme covidová oddělení, ale máme postcovidová oddělení. Jak dlouho to bude trvat s těmi, na kterých nemoc zanechala následky a vyžadují následnou péči, nevím a do budoucna to může být problém. V zásadě se dá říci, že nejsme v normálu, ale pomalinku se k němu vracíme.“ Dalším problémem je odkládaná péče pacientů, kteří odsouvali návštěvu lékaře kvůli pandemii. Tento výpadek v péči se bude podle lékaře dorovnávat celé měsíce. „Než se udělají všechny resty, bude to trvat poměrně dlouho. Zda půjde o měsíce, či roky, se neodvažuji odhadovat. Ale nepochybně nemůžeme počítat s tím, že po létě bude všechno úplně v normálu jako před epidemií,“ dodal Miloš Voleman.

