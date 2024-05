Novotný spojil lidi. Proti sobě. Kandidátka Konečné o tom, co se na starostu chystá

Jak je to v současnosti s nedostatkem léků? A v čem vidí příčinu nárůstu černého kašle? I o tom mluví jihočeská lékařka, kandidátka koalice STAČILO! a lídryně jihočeské krajské kandidátky Kateřina Jirousová. Promluvila také o očkování i o dalších nemocech. „Vadí mi byrokratizace a omezování suverenity jednotlivých států, nerespektování názoru občanů a neustálý tlak velkých států na střední a malé státy,“ říká na adresu EU. Vyjádřila se i k tomu, co napsal starosta a člen ODS Pavel Novotný, a zmínila právní kroky.

Paní doktorko, jak jako lékařka hodnotíte situaci v českém zdravotnictví? Platí stále, že některé léky jsou hůře dostupné, že je jich nedostatek? A je, nebo není podle vás v silách českého Ministerstva zdravotnictví s tím něco udělat?

Ano, nedostatek léků, jejich výpadky a mnohdy i nemožnost jejich adekvátní náhrady nás trápí stále. Dokonce bych řekla, že mnohdy se i prohlubuje. Opravdu není jediný den, kdy by mi nevolali buď sami lékárníci, nebo pacienti, že daný lék nelze sehnat a jestli jim mohu vystavit recept na nějaký jiný. A to upozorňuji, že v dané situaci již dávno na recept nepíši „nezaměňovat“, protože to by byli absolutně bez šance. „Nezaměňovat“ znamená, že jim v lékárně musejí vydat přesně ten konkrétní lék, který jsem předepsala, nikoli konkrétní účinnou látku, která může být i v jiných lécích. Myslím si, pokud to neuděláme sami jako ČR, tak bychom se alespoň v EU měli zamyslet nad bazální soběstačností v tomto odvětví. Jedinou účinnou metodou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči našim občanům, je přesunutí výroby léčiv a zdravotnického materiálu na území EU, ideálně na naše území ČR a sami si vyrábět nejpotřebnější léky nebo jejich generické náhrady. Pak nebudeme na nikom závislí, nikým vydíratelní. Nemohu se nezmínit také o novince, kterou opět kabinet ministra Válka ukázal, že mu ani v nejmenším nejde o zdraví lidu, ale zcela otevřeně jde na ruku farmaceutickým firmám. MZ připravilo novelu zákona, ve které škrtá odstavec, který lidem zajišťoval, že alespoň jeden lék z určité skupiny bude bez doplatku čili plně hrazen ze zdravotního pojištění. Zdravotnictví a s tím související farmaceutický průmysl podle mého soudu nemá být primárně byznysem vydělávajícím na neštěstí či nemoci občanů. Zdravotní péče a léky mají být dostupné všem, nejen privilegovaným skupinám či státům – pokud mluvíme v rámci EU.

Pokud tedy v EU setrváme, ráda bych, abychom se spolupodíleli na rozvoji a výzkumu právě v tomto oboru. Budoucností se zdá být umělá inteligence, robotické operace, využití nejnovějších technologií, které budou „ovládány“ či naprogramovány lékařskými a inženýrskými odborníky. Zachrání se nejen více životů, ale i operace budou mnohem rychlejší, méně invazivní, s minimem pooperačních komplikací a rychlejším zotavením pacienta. Zdravotní péče má být dostupná všem lidem v nejvyšší možné kvalitě s použitím všech dostupných a moderních nástrojů a přístrojů a má být zdarma na základě povinného pojištění. Tak to nakonec ukládá i Ústava ČR. Stačilo by tedy, aby se jí pan ministr držel a nevymýšlel žádné zbytečné „novoty“, které pacienta naopak poškodí. Nesouhlasím ani se zaváděním nadstandardů.

V rámci EU nebo i jako suverénní ČR bychom se také mohli spolupodílet na vývoji nových léčiv, eventuálně bychom nedostupné suroviny dokupovali společně, dala by se tedy očekávat výhodnější cenová nabídka, a tedy lepší dostupnost těch „dražších“ léčiv či léčiv na vzácná onemocnění pro všechny.

Narůstá i počet lidí s tzv. civilizačními chorobami, jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol atd., ale i rakoviny, se kterou se setkáváme v mnohem mladším věku než kdy dříve. Je to mj. způsobeno jistě každodenním stresem, nehodnotným stravováním čili i jinou kvalitou potravin, která v rámci EU je. Nechci, aby ČR byla odpadkovým košem Evropy, jsem proti dvojí kvalitě potravin. Byla bych pro větší soběstačnost i v tomto odvětví. Chápu nespokojenost českých zemědělců a podporuji je v jejich protestech a stávkách.

V poslední době dostáváme informace o nárůstu černého kašle. Opět, kde vy jako lékařka vidíte příčiny poměrně vysokého nárůstu?

Nejde jen o černý kašel, ale spousta nemocí, která u nás byla již vymýcena nebo na pokraji vymýcení, se začíná znovu objevovat. Dále jde o záškrt, svrab, žloutenky, spalničky, mpox neboli opičí neštovice, tuberkulóza a další.

Aby to nebylo depresivní, tak na uklidnění bych chtěla uvést, že černý kašel je léčitelné onemocnění – antibiotiky a ani jeho diagnostika není nijak složitá. Lze poznat, zda jste nakaženi černým kašlem, buď výtěrem z nosohltanu, nebo z krevních testů.

Vakcína pro dospělé není hrazena ze zdravotního pojištění, každý si ji musí zaplatit sám. Cena se pohybuje kolem 1 000 Kč. Někteří odborníci se domnívají, a k tomu se připojuji, že by měla být tato vakcína hrazena i dospělým a přeočkovávala by se pertuse společně s tetanem. Za to bych byla jedině ráda, takové řešení podporuji.

Na svém faceboku jste sdílela příspěvek člena ODS, starosty Řeporyjí, který se k fotce, na které je Felix Slováček s Kateřinou Konečnou a dalšími kandidátkami STAČILO!, vyjádřil takto: „Felix byl vždycky debil,“ a dodal: „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal.“ Příspěvek po bouřlivé reakci smazal a následně se i omluvil. Ale i tak, co na takový „přístup“ člena ODS říci?

Nemám ráda projevy nenávisti ani demonstrace moci. Ani nevím, jestli se k tomuto chci znovu nějak zdlouhavě vyjadřovat, protože mi to přijde opravdu trapné a ubohé, že za to snad nemůže získat zastání ani u svých „věrných“ či jemu podobných individuí. Tady je ale spíše otázkou, proč to nevadí ODS, že její poměrně významný člen ve veřejné funkci takto nenávistně vystupuje. ODS mluví o „hodnotové“ politice. Takto si ji přestavují? To jsou ale podivné hodnoty, resp. úroveň hodnot, která se nehodí ani do té nejhorší hospody.

A „jejich“ prezident, který se také nadšeně jezdí do Řeporyjí fotit, přece ve své předvolební kampani sliboval, že chce spojovat, a nikoliv rozdělovat. Pravdou je, že teď možná Pavel Novotný skutečně spojil – a to velké množství lidí, kteří už ho nemůžou ani vidět a připravují právní kroky k tomu, aby skončil tam, kde už měl být dávno – v kriminále. Tohle je neomluvitelné.

Pojďme na další téma. Připomínáme si dvacet let od vstupu ČR do EU. Jak těch dvacet let hodnotíte?

Je to tristní a žel se to nezlepšuje. Když se hlasovalo o vstupu do EU, bylo mi necelých sedmnáct let, volit jsem ještě nemohla. Připomínám, že jsme do EU vstupovali také úplně za jiných podmínek, s jinými pravidly a sliby.

EU vnímám jako jen jednu z možností spolupráce na území Evropy, dohodu suverénních států, které se shodují na volném pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly. Vadí mi byrokratizace a omezování suverenity jednotlivých států, nerespektování názoru občanů a neustálý tlak velkých států na střední a malé státy.

Podle mého soudu je naprosto nepřípustné a je i v rozporu s naším ústavním pořádkem např. vypuštění práva veta pro ČR. To prohlásil prezident Pavel a mnohokrát to zopakovala i Danuše Nerudová. Která to navíc uvedla na příkladu, „jestli jet do Tater, nebo na Šumavu“. To jsem nevěděla, jestli se mám smát nebo brečet. To by byla úplná ztráta suverenity. Právo veta má mít samozřejmě každý členský stát, jinak EU nemá nejen pro ČR žádnou cenu, žádnou hodnotu.

Já kandiduji do EU za koalici STAČILO!, která je skutečnou a jedinou relevantní opozicí proti dnešní dočasně vládnoucí skupince a i proti takovýmto nesmyslným a potažmo ČR poškozujícím výrokům. Tyto volby budou i z části „referendem“ o Fialově vládě, proto je také nutné k nim přijít a volit číslo 26. Setkávám se také s názorem, že bychom EU měli opustit, a proto někteří nechtějí přijít k volebním urnám. To je ale protismyslné. Pokud tam nebudeme mít své zástupce, kteří budou právě změny včetně vystoupení z EU podporovat, pak není šance, abychom EU opustili. A nevím, jestli byrokrati si EU rozpustí nebo se jen tak rozpadne.

Domníváte se, že by mohly výsledky voleb do Evropského parlamentu nějak výrazněji ovlivnit směřování EU? A co by podle vás bylo potřeba nejvíce změnit?

Volby jsou právě od toho, aby lidé mohli něco změnit. Uvidíme, jaké složení EU po volbách bude, jaké frakce se utvoří. Nejen u nás, ale i v jiných státech se hovoří o tom, že za těchto podmínek nechtějí v EU setrvávat. Pokud bychom v EU setrvali, tak jak už jsem uvedla výše, nesmí se omezovat suverenita menších států a nesmí jít pouze o federativní uspořádání, kdy o nás bez nás rozhodují jen velké mocnosti.

Role českých europoslanců má být prosazování a hájení zájmů ČR. Nyní jich máme 21 a pouze jediná, Kateřina Konečná, toto dodržuje.

Na závěr ještě z úplně jiného soudku. Lidovecký Poslanec Šimon Heller navrhl udělit šéfovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndu Posseltovi medaili Za zásluhy ke sblížení Čechů a sudetských Němců. Je to podle vás namístě?

Ne. Jednoznačně NE. Připomínám, že to byli právě sudetští Němci, kteří pomohli rozbít ČSR v roce 1938 a kteří se významně podíleli na potlačování našich občanů za protektorátu. Tomuto spolku od počátku jde jen o to, aby se nejen navrátil sudetským Němcům právem zabavený majetek, ale dělají si nároky i na teritoriální změny našeho území. Přes všechna opatření zatím Německo odškodnilo naši republiku jen asi ze sedmi procent. Stále jsou platné tzv. Benešovy dekrety, tedy ústavní zákony a zákony, které jen částečně řešily škody, které byly našim lidem způsobeny za druhé světové války. Dekrety spojené především s konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, zrádců a kolaborantů, se ztrátou československého státního občanství Němců a Maďarů a se zrušením německé univerzity a německých vysokých škol technických. Podle předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndta Posselta patří Benešovy dekrety na „smetiště dějin“. S tímto výrokem já v žádném případě nesouhlasím a nesouhlasím ani s vyznamenáváním někoho, kde by chtěl ČR připravit o její území nebo české občany žijící v pohraničí o jejich – právem nabytý – majetek.

V této souvislosti je také nutné uvést, že tato otázka není jen „místní“, myšleno česko-německá, ale může se řešit právě i na úrovni EP. Tento spolek se obrací na Listinu občanských práv EU s tím, že cílem spolku je „přispívat ke spravedlivému řádu národů a států, v nichž jsou lidská a základní práva, jako právo na vlast, právo na sebeurčení národů a etnické skupiny chráněny a zaručeny pro všechny“. To zahrnuje i to, aby Listina základních práv EU byla ve všech jejích částech plně závazná pro všechny členské státy EU. Porušování těchto práv, jako je genocida, vyhoštění, etnické čistky, postavit jako zločiny proti lidskosti včetně vyvlastnění a tam, kde k nim došlo, je řešit na základě spravedlivé kompenzace. Proto je nutné, aby v EP seděli ti, kteří skutečně budou hájit zájmy ČR, hájit nezpochybnitelnou platnost Benešových dekretů a nebudou souhlasit s navrácením majetku potomkům nacistů a kolaborantů. Nyní se to dlouhodobě nedaří, protože většina našich europoslanců je poplatná režimu, nikoliv hájení zájmů ČR. Občané naší země by se měli zamyslet, čí zájmy tedy Šimon Heller vlastně hájí, zda těch, kteří vyháněli české lidi z pohraničí po 30. 9. 1938, po Mnichovu, a těch, kteří tady tvořili okupační správu v protektorátu, nebo českých občanů, kterých za druhé světové války padlo v boji nebo bylo umučeno v koncentračních táborech nacistického Německa na 360 tisíc.

