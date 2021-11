Nový řád. Už nevěřím, že covid je náhoda. Zakázaný Hnízdil přitvrdil

Covid je náhradním řešením neřešitelných problémů naší civilizace: přelidnění, migrace, vyčerpání energetických zdrojů, nedostatku pitné vody a základních potravin, devastace životního prostředí, astronomických státních dluhů. „Mnohem nebezpečnější než virus je covidismus – víra v jeho smrtící sílu a v jediné spásné řešení – očkování. Jejími šiřiteli jsou lidé draví, bezohlední, bezcitní. Psychopati. Jejich pracovním nástrojem je strach. Zkoušejí, kam až mohou zajít, co všechno si necháme líbit,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz lékař Jan Hnízdil, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny.

Není při pohledu na neustále se zvyšující čísla pozitivně testovaných v Česku a na čím dál zaplněnější nemocnice pacienty s covidem-19 zřejmé, že ve sporu lékařů, ale i laické veřejnosti, o potřebnost očkování, měli dát lidé na zastánce vakcinace?

Spor očkovat, nebo neočkovat je druhotný. Konstrukce koronahysterie je celosvětově postavená na PCR testech. Pozitivita přitom vůbec nevypovídá, jestli je člověk nakažený, nakažlivý nebo nemocný. Řada pozitivně testovaných nemá vůbec žádné nebo jen mírné potíže. Záleží také na nastavení citlivosti testu – obdoba zoom u fotoaparátu. Pokud je zoom vysoký, najdete zbytky viru u každého. Nikdy v historii se tak masivně netestovali zdraví lidé, aby pak byli na základě pouhé pozitivity označeni za pacienty, izolování, nuceni k očkování. Pokud by se přestalo s plošným testováním zdravých lidí, koronahysterie končí. A to nelze připustit. Ukázalo by se totiž, že jsou represivní vládní nařízení a očkování k ničemu. Pracně budovaná konstrukce pandemie by se zhroutila.

Co vás vede k tomu, že se ve veřejném prostoru profilujete jako odpůrce očkování proti nemoci covid-19?

Očkování považuji za jeden z největších objevů moderní medicíny. Já i moje děti to povinné základní máme. Neustále opakuji, že: „Očkování proti covidu je ze zákona dobrovolné, nikdo k němu nesmí být nucen, očkovaný nesmí být zvýhodněný, neočkovaný znevýhodněný, nikdo nesmí zjišťovat, zda člověk je, nebo není očkovaný, tuto informaci nesmí zaměstnavateli poskytnout ani závodní lékař zaměstnance.“ To jsem citoval z písemného stanoviska právního odboru Ministerstva zdravotnictví a právní kanceláře České lékařské komory. Vládní nařízení přitom tvrdě diskriminují neočkované, svévolně porušují stanoviska vlastních právních autorit.

Ale některá vaše vyjádření jsou nejen kritikou diskriminace neočkovaných. Proč brojíte i proti samotné vakcinaci?

Brojím proti očkování na nádražích, v obchodních centrech nebo drive-in. Vakcinace je závažný medicínský úkon. Je nutné, aby ji poskytoval zkušený lékař, který posoudí zdravotní stav pacienta, hladiny protilátek, indikace a kontraindikace. Poučí ho o výhodách a rizicích. V případě nežádoucích účinků se na něj pacient obrátí. Kam mají jít lidé očkovaní na nádraží? Kdo nese zodpovědnost? Farmaceutické společnosti se jí zbavily. Propagátoři vakcinace a politici jakbysmet. Prý ji nese stát. Tedy my. Vakcíny se zaplatí z našich daní a v případě nežádoucích účinků si odškodnění zaplatíme sami – z našich daní. Vakcíny jsou schválené podmíněně, to znamená, že stále probíhají klinické studie. Ty první mají být uzavřeny asi za dva roky. Přesto se už očkují i děti. Co když se ukáže, že vakcíny nejsou tak účinné a bezpečné, jak se předpokládalo? Slib, že očkovaní lidé udělají za covidem tečku, se nenaplnil.

Co očkování proti nemoci covid-19 z vašeho pohledu nesplňuje?

Očkovaný může být pozitivní, nakažený i nakažlivý. Jisté není ani to, že ho očkování chrání před těžkým průběhem. Jak je možné, že účinnost vakcíny během pár měsíců vyvane? Jak to, že nestačí jedna, dvě, tři, čtyři dávky...? Epidemiolog IKEM Smejkal dokonce prohlásil, že „očkovat se bude pravděpodobně každý rok“. V takovém případě se nejedná o vakcinaci, ale o experimentální genovou terapii. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států (CDC) dokonce před několika dny v tichosti změnilo definici vakcíny. Už to není „přípravek, který stimuluje imunitní systém člověka k vytvoření imunity proti konkrétnímu onemocnění“, ale „přípravek, který se používá ke stimulování imunitní odpovědi těla proti onemocnění“. Pokud položíte skutečně nezávislému odborníkovi otázku, jaké nežádoucí účinky může způsobit očkování proti covidu v budoucnosti, tak vám odpoví: „Nevím!“

Někteří z těch, kteří odmítají očkování, se zaštiťují vaším jménem. Nevadí vám, že vaše autorita lékaře je používána tímto směrem?

Nikdy jsem nikoho nepřesvědčoval, aby se nenechal očkovat. Rozhodnutí má právo udělat každý sám a nést za něj důsledky. Odmítám diskriminaci neočkovaných a vynucování očkování pod hrozbou zamezení přístupu k práci, vzdělání, kultuře, sportu, čerpání služeb, ke svobodnému životu... Odmítám cílené vyvolávání nenávisti, štvaní očkovaných proti neočkovaným, či naopak. Odmítám vládní proočkovací kampaň v podobě zveřejňování fotografií mrtvých těl – údajných obětí covidu-19. Považuji to za bezohledný nátlak na neočkované, snižování lidské důstojnosti, neúctu k mrtvým, zasévání hrůzy mezi živé. Taková kampaň je hrůzná a zrůdná. Vláda, která ji řídí, je hrůzná a zrůdná. Je to hrůzovláda, která zdraví občanů, pod záminkou jeho ochrany, systematicky ničí.

Jakým konkrétním způsobem ničí vláda zdraví občanů?

Pokud budete dva roky mezi lidi soustavně zasévat strach, bombardovat je zprávami o tisících nově nakažených – přitom i bezpříznakových, jen pozitivně testovaných, zprávami o více než 30 tisících obětí – přitom zahrnující i pozitivně testované oběti dopravních nehod, zprávami o mrazácích, hromadných hrobech, tak úplně rozvrátíte jejich imunitní systém. Zaplníte nekonečné množství JIPek a nemocnic. I kdyby virus neexistoval. A to vůbec netušíme, u kolika lidí se už projevily nežádoucí účinky vakcinace. Vládní propaganda jede po dvou liniích. Na jedné straně se snaží přesvědčit neočkované, že je vakcína účinná a aby se nechali očkovat. Současně přesvědčuje již očkované, že vakcína účinná není a aby se nechali očkovat znovu. Kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smíchu.

Mluvíte o vládní propagandě, takže si to každý vztáhne na kabinet Andreje Babiše. Ale nepostupují stejně skoro všechny vlády? Čím byste si tu jejich chvílemi až sladěnost kroků vysvětlil?

Zpočátku jsem se domníval, že šíření strachu, testy, represe jsou dané nezkušeností. Po téměř dvou letech jsem přesvědčen, že je to koordinovaný, organizovaný a plánovaný civilizační kolaps. Covid je vlastně náhradním řešením neřešitelných problémů naší civilizace: přelidnění, migrace, vyčerpání energetických zdrojů, nedostatku pitné vody a základních potravin, devastace životního prostředí, astronomických státních dluhů. Cílem je lidi udusit, utestovat, uočkovat, zmanipulovat, ovládnout. Cílem je nový globální společenský řád. Vakcína není tečkou za koronavirem, ale tečkou za svobodou. Kdo si dovolí zpochybnit strach z viru a spásnost vakcíny, je jako popírač, zlehčovač a dezinformátor blokován a mazán.

Teď mluvíte z vlastní zkušenosti, protože vám na Aktuálně.cz zrušili blog za to, že jste se tam vyjadřoval jinak, než toto médium povoluje. O čem to svědčí?

To, že nám teď se spisovatelem Honzou Tománkem a právničkou Janou Hamplovou zrušili na Aktuálně.cz blogy, je pro mě důkazem, že máme pravdu. Té se nemocní mocní bojí. Nikdo z redakce mi nikdy nesdělil, že bych zveřejnil nepravdivé nebo zavádějící informace, že bych manipuloval. Problém je v tom že moje názory nejsou v souladu s ideologií covidismu. Viru se nebojím, vakcíně nevěřím. V demokratické společnosti a ve svobodném médiu by měla vládnout tolerance, pluralita názorů. Mazání nesouhlasných je nástrojem totality.

Dostalo se vám třem nějaké podpory? Myslím i od veřejně známých postav a zejména od politiků. Čekal bych to především od Pirátské strany a obzvlášť od europoslankyně Gregorové, která má plnou pusu nesvobody v Bělorusku či jinde na východ od nás, tak předpokládám, že ji nenechalo v klidu ani umlčování oponentních názorů u nás. Zvedli svůj hlas na obranu umlčených blogerů?

Od politiků jsem podporu ani nečekal. Záblesk lidskosti ukázali jen na chvíli po vítězných volbách, kdy sundali respirátory, na jejich tvářích se objevil úsměv. Pak si náhubky rychle nasadili a jedou podle globálních covidových not: testy, respirátory, kontroly, zákazy, vakcíny...

Z blogerů se nás zastal právník Zdeněk Koudelka, spoluzakladatel hnutí Zodpovědná společnost Jarda Kuchař a kolega Martin Hála. S Margit Slimákovou jsou dalšími adepty na zrušení blogu. Moc mě potěšily desítky mailů od obyčejných lidí. Vyjadřují podporu, ptají se, kde mě budou moci číst, nabízejí zřízení necenzurovaného blogu. Já ale před covidovou diktaturou varuji už skoro dva roky. Mám pocit, že už se jen opakuji.

Nejde o to, jestli ještě někde dostanu prostor k publikování. Teď jde o to, aby lidé nečekali, co napíše Hnízdil nebo někdo jiný z vymazaných blogerů, ale aby sami konali. Aby odmítli testy, lockdowny, očkování. Aby se lidé společně postavili zdravotnické totalitě.

Rakousko kvůli rekordním počtům nakažených covidem zavádí od pondělí celostátní uzávěru pro očkované i neočkované. Od února chce rakouská vláda zavést povinné očkování. V Německu už se lidé bez negativního testu nedostanou ani do práce. Nezviklává vás v názorech a postojích, když takto postupují vlády respektovaných demokracií?

Naopak, jen utvrzuje. Ty respektované demokracie jsou řízené globálními finančními, farmaceutickými a mediálními korporacemi. Jen díky internetu bylo možné v jeden okamžik svět vyděsit informacemi o smrtícím viru, nasadit sporné testy, nařídit respirátory, lockdowny, problematické vakcíny. Kdyby internet neexistoval, o koronaviru nemáme ani tušení. Proběhl by jako běžná viróza.

Mnohem nebezpečnější než virus je covidismus – víra v jeho smrtící sílu a v jediné spásné řešení – očkování. Jejími šiřiteli jsou lidé draví, bezohlední, bezcitní. Psychopati. Jejich pracovním nástrojem je strach. Zkoušejí, kam až mohou zajít, co všechno si necháme líbit. Přitom jsou sami zbabělí. Bojí se, že je někdo odhalí, nenechá se ovládnout strachem, postaví se jim čelem.

U nás na povinné očkování jako v Rakousku zcela jistě nedojde. Ale neměli by i kvůli tomu, jak postupují u našich jižních či západních sousedů, u nás lidé více slyšet na výzvy k očkování?

To není vůbec jisté. Tlak na povinnou vakcinaci je obrovský. Záleží na tom, kolik lidí ji odmítne a kolik jich odevzdaně nastaví rameno, aby už měli pokoj.

Britský autor sci-fi Ian Watson napsal: „Pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky, nutit, zastrašovat, odhalovat, obviňovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat… Pokud je toto všechno považováno za nezbytné k získání vašeho souhlasu – můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není pro vaše dobro.“

Dobro nám žádný politik nezařídí. O to se musíme zasloužit každý sám a všichni společně. Covid zahaluje tváře a odhaluje charaktery. Teď se ukazuje, kdo je ochotný za svoji svobodu a za budoucnost svých dětí bojovat. Teď jde o samotnou podstatu našeho bytí.

